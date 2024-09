Apple har nettopp sendt ut invitasjoner til iPhone 16-arrangementet – «It's Glowtime» går av stabelen 9. september

Vi har alle ventet på et Apple-arrangement i september, og teknologigiganten har nylig gjort dette offisielt. Forrige uke sendte Apple ut invitasjoner til gjester til en spesiell begivenhet 9. september, med tittelen «It's Glowtime».

Det hele starter kl. 19.00 norsk tid 9. september 2024 i Apple Park, men vær ikke redd hvis du ikke fikk en invitasjon. Arrangementet vil bli sendt direkte, og TechRadar vil på plass og gi deg nyhetene underveis. Og hvis du har fulgt med på ryktene, er det en dag tidligere enn den tidligere antatte datoen.

Som med tidligere Apple-begivenheter i september, venter vi oss at neste generasjons iPhone 16-serie, Apple Watches og AirPods vil dukke opp under det som burde være en ganske proppfull innedning. Selvfølgelig vil vi få vite mer om Apple Intelligence – også kjent som den Cupertino-baserte gigantens tilnærming til kunstig intelligens – og dens neste generasjons plattformer som iOS og iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia og tvOS 18.

Sammen med rykter om hva Apple vil avsløre, gjorde vi vår bakgrunnssjekk og har dissekert invitasjonen.

Hva forteller invitasjonen oss?

Invitasjonen til «Glowtime» viser Apples klassiske Apple-logo med en redesignet Siri-vri, samt alle de nye fargene blå, lilla, oransje og rosa. Det ser ganske herlig ut og er definitivt pirrende for utrullingen og den forventede lanseringen av Apple Intelligence.

Slagordet «It's Glowtime» antyder dette, ettersom det nye Siri-grensesnittet i utgangspunktet tar over iPhone-skjermen, og klemmer den til venstre, høyre, bunn og topp. Du kan lese TechRadars allestedsnærværende redaktør Lance Ulanoffs opplevelse av nye Siri her.

Glow kan også være en ny iPhone-farge, mer lyssterke skjermer eller enda bedre ytelse ved svakt lys med kameraene. Vi vil avdekke noen av ryktene og lekkasjene for de kommende iPhones, Apple Watches og AirPods nedenfor, men akkurat som «Wonderlust»-arrangement i september 2023 eller «Let Loose»-arrangementet i mai 2024, frister Apple ganske godt om arrangementet.

Selvfølgelig fikk vi også vite at arrangementet vil finne sted 9. september 2024, med avspark på kl. 19.00 norsk tid (kl. 10 i California, også kjent som den klassiske Apple Event-starttiden). Arrangementet vil finne sted på Apple Park, nærmere bestemt i Steve Jobs Theatre, men det vil bli direktesendt på Apple.com og den offisielle YouTube-kanalen. TechRadar vil også være der og rapportere live, så du burde følge med på det.

Hva kan vi vente oss av «It's Glowtime».

Med tanke på at vi har hørt rykter om neste generasjon iPhones siden før iPhone 15-serien ble avduket, har vi en ganske god ide om hva Apple vil avduke på sitt arrangement i september 2024. For det første vil Apple sannsynligvis holde seg til fire iPhone 16-modeller – iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max. Alle fire forventes å kjøre Apple Intelligence, som burde være en stjernefunksjon.

Som Apple har gjort tidligere, vil A17 Pro-brikken til iPhone 15 Pro og 15 Pro Max sannsynligvis finne veien ned til iPhone 16 og 16 Plus. Dette vil være nok til å kjøre Apple Intelligence, ettersom iOS 18.1 beta allerede fungerer på 15 Pro og 15 Pro Max og gir oss en tidlig titt på disse funksjonene, inkludert «Writing Tools» og muligheten til å lage tilpassede minnevideoer i Bilder.

På den annen side vil iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max sannsynligvis få Apples nyeste iPhone-silisium og være ekstra raske, og muligens muliggjøre noen tilpassede triks. Hvis ryktene går i oppfyllelse, kan vi forvente litt større, fortsatt smørglatte, livlige skjermer på Pro-modellene og en ekstra knapp som er skreddersydd for kameraet. Kameraene burde forbedres ytterligere med den bedre zoomen som fikk sin premiere på 15 Pro Max, som kommer på begge iPhone 16 Pro-modellene, og ytterligere forbedringer som en ultravidvinkel og bedre ytelse i svakt lys med flere megapiksler.

Utover iPhone, kan tre nye Apple Watch-modeller ligge i kortene for dette arrangementet. Apple Watch vil offisielt nå 10 med Apple Watch Series 10, og Ultra vil nå være i sin tredje generasjon. Begge skal ha nye prosessorer, men Series 10 kan tilby en mer betydelig grunn til å oppgradere med en større skjerm. Det er også snakk om en Apple Watch SE i plast, som virkelig kan få prisen ned og gjøre den til et enda rimeligere alternativ.

Selv om vi sannsynligvis ikke får se en etterfølger til andre generasjon av AirPods Pro, peker rykter på nye AirPods-modeller i innstegs- og mellomklassen. Disse kan til og med sive ned noen av Pro-funksjonene, for eksempel et mer komfortabel design og smartere lyttemodus. Nylige meldinger fra Bloombergs Mark Gurman bemerker at støyreduksjon vil komme på modellen i mellomklassen.

Som med alle Apple-rykter, er ingenting 100% sikkert før selskapet kunngjør det, men heldigvis trenger vi ikke vente mye lenger. Apple vil offisielt kunngjøre all sin nye maskinvare, funksjoner, programvare og tjenester under sin spesielle begivenhet 9. september 2024.

Du vil kunne følge med og se alle de nye dingsene først via TechRadar live-bloggen, siden vi er på plass og du kan strømme arrangementet live via Apple.