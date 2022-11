Black Friday 2022: Beste tilbud på laptoper

Black Friday finner sted den 25. november, men vi regner med at tilbudene kommer til å komme tettere desto nærmere den store dagen vi kommer. I årene som har vært har mange forhandlere og nettbutikker begynt å senke prisene allerede i månedsskiftet oktober/november.



Det pleier å finnes rikelig med tilbud fra og med begynnelsen av november, men de beste prisene vil være å finne under selve Black Friday-uken (i de senere år er det også mange som har snakket om Black Week.) Vi kommer til å samle årets beste tilbud på laptoper her, så sjekk gjerne innom ofte for å få med deg de aller beste prisene.



Fjorårets salg startet tidligere enn vanlig på grunn av pandemien. Mange priser begynte å synke allerede i oktober, og holdt seg nede til begynnelsen av desember. Dette ligner i mindre grad på hvordan Black Friday-salget så ut for noen år siden, da tilbudene gjerne kun varte i 24 timer.



Det gjenstår å se om årets avslag på laptoper begynner like tidlig som i fjor, men vi mistenker at tilbudene kommer til å spre seg over en lengre tidsperiode. Det er verdt å kikke innom i denne artikkelen i løpet av november, slik at du er sikker på at du ikke går glipp av noe.