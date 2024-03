Test av Apple MacBook Air 15" (M3): Større, dristigere, raskere, bedre

Apple MacBook Air 15" (M3) er tynn, lett (for sin størrelse) og tilbyr nesten uslåelig ytelse i sin klasse. Den er en perfekt følgesvenn med stor skjerm klar for arbeid, underholdning og kunstig intelligens, og vil lett ta en førsteplass i vår toppliste over beste 15-tommers bærbare datamaskiner.

Apple MacBook Air 15" (M3): Kort oppsummering

Noen ganger kan det føles vanskelig å argumentere for hvorfor noen ønsker å velge en større, tyngre MacBook Air 15" fremfor den superlette og tynne 13-tommers versjonen. Det er et spesielt vanskelig emne, for bortsett fra størrelsen er det ingen funksjonelle forskjeller mellom den nye Apple MacBook Air 15" (M3) og den like nye 13" modellen – hvis du vil lese mer om den mindre modellen, kan du også sjekke ut vår anmeldelse av Apple MacBook Air 13" (M3).

Estetisk har de samme design. MacBook Air la bak seg det skrånende utseendet for et par år siden og har nå et helt flatt og fortsatt tiltalende design. Begge utgavene av MacBook Air er laget av resirkulert aluminium og leveres i en anodisert midnattsort finish som gjør en anstendig jobb med å avvise fingeravtrykk.

Tastaturene og styreflatene er i hovedsak de samme, inkludert den ganske nyttige Touch ID / strøm / dvale-knappen.

De har lignende lydsystemer med romlig lyd som vi liker (selv om vi pleier å bruke AirPods Pro med dem for ikke å forstyrre kontorkameratene våre). På grunn av den økte størrelsen på MacBook Air 15" får du imidlertid to ekstra høyttalere (seks i stedet for fire), og 15-tommerens høyttalere inkluderer avanserte basshøyttalere som gir grei bass uten å forårsake forstyrrende vibrasjoner.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Til syvende og sist handler det om størrelsen. MacBook Air 15" har en betydelig større håndstøtte, noe som gjør skriveopplevelsen mye bedre. Selv om skjermen ikke er hvassere enn MacBook Pro 13"s 224ppi Liquid Retina-skjerm, legger den til hundrevis av piksler for å gjøre den til den mest ekspansive MacBook Air-opplevelsen som er tilgjengelig.

Det er det det handler om – mer plass. Er det verdt noen tusen ekstra? Kanskje. Vi har brukt MacBook Air 15" (M3) i mer enn en uke og er allerede litt bortskjemte med den ekstra skjermplassen og det romslige tastaturet.

Det plager oss fortsatt at til tross for det større, tykkere og tyngre chassiset, tilbyr ikke 15-tommersmodellen til MacBook Air lengre batteritid enn dens betydelig mindre søsken. Den kraftige M3-brikken på innsiden gjør dette imidlertid til en stor sarbeidshest som kan lokke noen potensielle kunder over fra den dyrere MacBook Pro 14" som også kan konfigureres til å ha en M3-brikke. Du går imidlertid glipp av et SD-kortspor, en HDMI-port, litt batteritid og skjermen med høyere oppløsning, men du får en større skjerm, et litt lettere system og sparer noen tusenlapper.

Totalt sett tror vi at 15-tommersmodellen til MacBook Air er det riktige valget for de som trenger mer skjermplass.

Sammenlignet med markedet for 15"-laptoper, vil MacBook Air 15" M3 opprettholde sin ledende posisjon i vår toppliste over beste 15"-laptoper. Den ser bedre ut, er raskere og enten sammenlignbar eller rimeligere enn mange av toppmodellene tilgjengelig fra Dell, HP og Razer.

Apple MacBook Air 15" (M3): Pris og tilgjengelighet

Kunngjort 4. mars 2024

Startpris på 18 490 NOK

Apple MacBook Air 15" M3 (2024) ble levert globalt til kunder fra 8. mars 2024. Basismodellen har en startpris på 18 490 kroner og leveres med en M3 CPU (8-kjerners CPU og 10-kjerners GPU), 8 GB enhetlig minne og en 256GD SSD. Systemet kan konfigureres til opptil 24 GB minne og en 2 TB SSD. Testenheten vår kom med 16 GB minne og en 512 GB SSD, en konfigurasjon som vil koste deg 24 490 kroner.

Selv om det kan være vanskelig å direkte sammenligne Intel Core i7-systemer med de som kjører Apple-silisium, er prisen på MacBook Air 15" M3-basismodellen fortsatt sammenlignbar med Core i7-systemer som Dell XPS 15.

Poeng – verdi: 4,5/5

Apple MacBook Air 15" (M3): Spesifikasjoner

Apple MacBook Air 15" M3 (2024) er tilgjengelig i tre konfigurasjoner som i hovedsak er ulike når det gjelder minne og lagring, men ellers lar basissystemet være uendret.

De tilbyr alle god valuta for pengene, men vi tror det er på tide at alle MacBook Air-maskiner starter med minst 512 GB lagringsplass.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally Specifikationer - jämförelse MacBook Air 15" M3 (2024) 256GB MacBook Air 15" M3 (2024) 512GB MacBook Air 15" M3 (2024) 512GB Pris 18 490 kroner 21 490 kroner 24 490 kroner CPU Apple M3 (8 kjerner) Apple M3 (8 kjerner) Apple M3 (8 kjerner) Skjermkort Integrert 10-kjerners GPU Integrert 10-kjerners GPU Integrert 10-kjerners GPU RAM 8 GB enhetlig minne 8 GB enhetlig minne 16 GB enhetlig minne Skjerm 15,3", 2880 x 1864 Liquid Retina-skärm, 500 nits ljusstyrka, wide color P3 gamut 15,3", 2880 x 1864 Liquid Retina-skärm, 500 nits ljusstyrka, wide color P3 gamut 15,3", 2880 x 1864 Liquid Retina-skärm, 500 nits ljusstyrka, wide color P3 gamut Lagring 256GB SSD 512GB SDD 512GB SDD Porter 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm hodetelefonutgang, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm hodetelefonutgang, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm hodetelefonutgang, MagSafe 3 Tilkobling Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Kamera 1080p FaceTime HD webkamera 1080p FaceTime HD webkamera 1080p FaceTime HD webkamera Vekt 1,51 kg 1,51 kg 1,51 kg Mål 340 x 212 x 15,6 mm 340 x 212 x 15,6 mm 340 x 212 x 15,6 mm

Hvert av disse alternativene kan konfigureres til å legge til mer minne (opptil 24 GB) og lagring på opptil 2 TB.

Apple MacBook Air 15" (M3): Design

Større 15-tommers skjerm

Design uendret fra MacBook Air 15" (M2)

Midnight-fargen motstår fingeravtrykk bedre

Vi vet at noen fortsatt sørger over tapet av MacBook Airs opprinelige skrå bunnplateform og skulle ønske de kunne se dette designet på en 15-tommers modell, men platens utseende på den nye MacBook Air har faktisk vokst i våre øyne. Det resirkulerte aluminiumchassiset består av rene linjer og polerte hjørner.

Dimensjonene til denne M3-utstyrte MacBook Air matcher den nyeste 15-tommers modellen. Den er fortsatt 1,15 cm tykk (litt tykkere enn 13-tommersmodellen, som er 1,13 cm tykk), 34,04 cm bred og 23,76 cm dyp. Den bærbare datamaskinen veier 1,51 kilo, sammenlignet med 1,24 kilo for den mindre 13-tommers modellen. Den er fortsatt ganske lett til å være en 15-tommers modell. Men selv om vi liker denne store skjermen, foretrekker vi fortsatt å ha den letteste laptopen og ville sannsynligvis valgt den mindre og lettere MacBook Air 13" fremfor denne.

Apple tilbyr MacBook Air i en rekke forskjellige farger (Midnight, Starburst, Space Grey, Silver), men vi foretrekker den nye Midnight-fargen, som i likhet med Space Grey er anodisert for å redusere mengden fingeravtrykk som setter seg på den bærbare datamaskinen. Begge fargene gjør en anstendig jobb med dette, og vi håper fremtidige MacBook Airs får samme behandling.

Image 1 of 7 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Designet til MacBook Air 15" M3 er på noen måter mer stilig enn MacBook Pro. Mens sistnevnte har høyttalergrill på hver side av tastaturet, har MacBook Air 15 – som har plass til høyttalere – helt glatt metall. Vi foretrekker det utseendet .

Apples Magic Keyboard er som vanlig en fantastisk skriveopplevelse. Det er en fin berøringsavstand og respons og, selvfølgelig, god plass. På samme måte er styreflaten romslig og responsiv. Vi ønsker fortsatt at Apple tilbyr en oppdatering som lar en tegne på pekeplaten med en Apple Pencil (man kan drømme, ikke sant?).

Som du kanskje forventer, er ikke MacBook Air 15" M3 fullpakket med alle porter du kan tenke deg eller trenger. Det er imidlertid et par Thunderbolt-porter som kan drive opptil to eksterne skjermer (men bare når selve den bærbare datamaskinen) er lukket). Vi brukte testsystemet vårt med det koblet til en Targus 7-ports universal USB-C-adapter, som deretter ble koblet til en 24" HD-skjerm. Portene er også nyttige for data og strøm. De sitter begge på en siden av den bærbare datamaskinen, ved siden av MagSafe-ladeporten. På den andre siden er den rudimentære 3,5 mm hodetelefonkontakten som audiofile vil sette pris på. Apple bør legge til en annen USB-C-port på denne siden av denne laptopen. Kanskje de vil gjøre det for neste generasjon av MacBook Air?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Et av de store salgsargumentene for 15-tommersmodellen av MacBook Air er den ekspansive Liquid Retina-skjermen. Den er fortsatt på 224ppi, men mens den mindre MacBook Air med sin 13,6-tommers Liquid Retina-skjerm tilbyr en oppløsning på 2560 x 1664 piksler, tilbyr den større MacBook Airs 15,3-tommers skjerm en oppløsning på 2880 x 1864, som betyr hundrevis flere piksler.

Det er mye å elske med denne skjermen. Den støtter 1 milliard farger og DCI-P3. Dette betyr at alt fra Netflix-filmer til spill som Death Stranding Director's Cut ser helt suverene ut. 500 nits er ikke nødvendigvis den mest lyssterke skjermen, men vi syntes likevel at skjermen yter godt i alle mulige lyssituasjoner.

Vi har blitt vant til det litt større hakket øverst på skjermen, som huser Facetime-kameraet. 1080p-kameraet er også flott for Google Meets og Zoom-konferanser.

Poeng – design: 4,5/5

Apple MacBook Air 15" (M3): Ytelse

Drevet av M3-brikken

Håndterer alt

All kraften og intelligensen du trenger for AI-oppgaver

Benchmarktester Slik presterte MacBook Air 15" (M3) i vår serie med benchmark-tester: Geekbench 6.2.2 Enkeltkjerne: 3 102 – Flerkjerne: 12 052 Batteritid (nettsurfingtest): 15 timer og 3 minutter

I Apples foreløpig korte brikkehistorie har det ennå ikke vært en tøddel av skuffelse. Hver iterasjon bygger videre på den forrige på en spektakulær måte. Vi har testet alle Apple-brikkeoppdateringer fra den første M1 til denne nye klassen av M3-brikker, og uten unntak er hver enkelt så lynrask og effektiv som et System on Chip (SoC) kan være.

Uten Apples brikke ville MacBook Air 15" vært en relativt lett bærbar PC med stor skjerm og full av Apples signaturstil, men sannsynligvis tynget noe av Intels fortsatt underpresterende stasjonære brikke.

Med M3-brikken er vår MacBook Air 15" rask, fleksibel og klar for nesten hva som helst. Geekbench 6-tallene er merkbart høyere enn tallene for forgjengeren MacBook Air 15" M2.

I faktisk bruk er ultrabooken et like effektivt system for å surfe og samle informasjon som det er en plattform for intensiv bilderedigering og et bredt spekter av AI-operasjoner om bord og sky.

Image 1 of 2 Adobe Firefly på MacBook Air 15" (M3). (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Da vi spurte den lokale AI-motoren Freechat om en presentasjon om klokkeslett, spyttet den raskt ut en grunnleggende presentasjon, selv om den ikke kunne lage bildene. Da vi spurte Microsofts Copilot om bilder, tok den skybaserte appen litt lengre tid, men vi fikk etter hvert en haug med bilder av «En middelaldrende skallet fyr med briller som bruker en bærbar datamaskin midt i en magisk park».

Vi testet den samme instruksen med det lokale AI-verktøyet DiffusionBee (det lar deg laste ned bildemodellene til MacBook), og selv om det var litt raskere, var resultatene ikke på langt nær like gode.

Image 1 of 2 Test av Microsoft Copilot. (Image credit: Future) Test av DiffusionBee. (Image credit: Future)

Hvis du lurer på hvorfor vi plutselig snakker om generativ AI i sammenheng med en MacBook Air, må du skylde på Apple. Selskapet har trikset med AI i all evighet og har bygget alle Apple Silicon SoC med en innebygd Neural Engine, men har først nylig begynt å presentere AI-egenskapene fordi … alle andre gjør det.

Uansett hvilken generativ AI-ferdighet Apple introduserer på WWDC 2024 i juni, vil MacBook Air 15" M3 være klar for det.

MacBook Air 15" M3 er også et kapabelt spillsystem. Vi testet blant annet å spille Death Stranding: Directors Cut og Asphalt 8 (med tilkoblet PlayStation-kontroller). M3 er godt utstyrt for å håndtere HD-nivå på begge spillene. Vi prøvde å heve oppløsningen til maks på DeathStranding, men bildefrekvensen havner da litt under 30 fps. Hvis du vil spille AAA-spill på denne bærbare datamaskinen med jevne 60 fps, burde du holde oppløsningen på et HD-nivå (1920 x 1080).

På tilkoblingsfronten oppgraderte Apple WiFi fra Wifi 6 til WiFi 6E. Bluetooth er den samme som det var på den forrige modellen: 5.3.

Image 1 of 5 Spiller DeathStranding på en MacBook Air 15" (M3). (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Noe av grunnen til at du vil ha denne (eller egentlig hvilken som helst MacBook) er på grunn av plattformen. MacOS er et modent operativsystem og Apple har klart å kombinere sin raske og effektive Apple-brikke med et operativsystem i skrivebordsklassen uten merkbare kompromisser.

Dette er et system som ganske enkelt fungerer, er fleksibelt, aldri krasjer og alle favorittappene dine fungerer allerede på det. Kanskje enda mer spennende er det at macOS og Apple Silicon sakte men sikkert er i ferd med å bli en grei plattform for gaming. AAA-titler som Lies of Pi synes utmerket, og vi kan si at det er en fryd å spille på den store 15,3 tommers skjermen.

Poeng – ytelse: 4,5/5

Apple MacBook Air 15" (M3): Batteritid

Varer nesten 18 timer

Lader fortsatt raskt

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hvis du vil vite hvorfor vi elsker den nåværende generasjonen MacBooks, er det ikke bare på grunn av deres elegante design og den lynraske ytelsen. Det er også på grunn av batteritiden. Vi bare elsker en bærbar datamaskin som kan levere en hel dags arbeid uten å måtte kobles til.

Apple lover oss 15 timers nettsurfing eller 18 timers videostreaming. I våre Future Labs og andre tester lever MacBook Air 15-tommers M3 opp til disse løftene. Vi fikk over 15 timer med kontinuerlig nettsurfing. Vi brukte mesteparten av dagen koblet fra strømnettet og belastet batteriet egentlig når vi spilte Death Stranding, et spill som normalt kan spise et fullt batteri på bare noen få timer.

Vår eneste kritikk er at vi skulle ønske at den store MacBook Air 15" hadde lengre batterilevetid enn den mindre MacBook Air 13".

Poeng – batteri: 4,5/5

Burde jeg kjøpe Apple MacBook Air 15" (M3)?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air 15" (M3) Kategori Kommentar Poeng Pris En god verdi for dette nivået av design, ytelse og portabilitet. 4,5/5 Design Slank, stilig design, flott tastatur og skjerm, konstruksjon av høy kvalitet, utmerket farge. 4,5/5 Ytelse M3-brikken er kraftig og effektiv – en perfekt match for en ultrabook. 4,5/5 Batteritid M3-brikken er kraftig og effektiv – en perfekt match for en ultrabook. 4,5/5

Kjøp den hvis ...

Du vil ha en tynn og lett laptop med stor skjerm

Du får ikke lengre batteritid, men all den ekstra skjermflaten er veldig nyttig.

Du vil ha Apple Silicon uten den høye prisen eller vekten

Denne 15-tommers laptopen er et utmerket alternativ til den dyrere MacBook Pro på innstegsnivå.

Du vil ha den flotteste 15-tommers laptopen

Ingen lager laptoper som Apple, og macOS er en av de mest pålitelige plattformene på markedet.

Ikke kjøp den hvis ...

Du verdsetter portabilitet fremfor alt annet

Dette er en MacBook Air som kommer farlig nær ved å være for stor til å beholde «Air»-navnet. Den er lett for å være 15 tommer, men veier uansett 1,51 kilo.

Du vil ha mer batteritid for storleken og pengene

Apple har fortsatt ikke funnet ut hvordan man lager en 15-tommers MacBook Air som får lengre batteritid enn sin mye mindre søsken MacBook Air 13".

Apple MacBook Air 15" (M3): Andre alternativer

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 13" (M2) Dell XPS 13 Plus Pris 13 990 kroner 17 990 kroner CPU Apple M2 (8-kjerners) Intel Core i7-1280P (14-kjerners) Skjermkort Integrert 10-kjerners GPU Intel Iris Xe RAM 8 GB enhetlig minne 16 GB LPDDR5 Skjerm 13,6", 2 560 x 1 664 Liquid Retina-skärm (bakgrundsbelyst LED, IPS, 500 nits ljusstyrka, wide color P3 gamut) 13,4", 3 456 x 2 160, 60 Hz, OLED, Touch, Anti-Reflect, 400 nit Lagring 256 GB SSD 512 GB Porter 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm hodetelefonutgang, MagSafe 3 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) Trådløst Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Kamera 1080p FaceTime HD webkamera 720p, 30 FPS HD Vekt 1,24 kg 1,26 kg Mål 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 29,54 x 19,91 x 1,52 cm

Hvis du ikke føler deg helt sikker på Apples nye MacBook Air 15" (M3), kan du også vurdere disse alternativene.

Apple MacBook Air (13", M2, 2022)

Oppfølgeren til en av de beste bærbare datamaskinene som noen gang er lansert, 2022 MacBook Air er slank og elegant. Les hele vår test av <a href="https://global.techradar.com/no-no/reviews/test-macbook-air-m2-2022" data-link-merchant="global.techradar.com"" target="_blank"> Apple MacBook Air (M2, 2022)

Dell XPS 13 Plus

Det tynne og lette designet, den fantastiske OLED-skjermen, den flotte lydkvaliteten og det komfortable tastaturet gjør dette til en førsteklasses Windows 11 bærbar PC som på en eller annen måte klarer å konkurrere med MacBook Air. Den har imidlertid noen problemer med overoppheting og styreflaten er det delte meninger om. Les hele vår test av <a href="https://www.techradar.com/reviews/dell-xps-13-plus" data-link-merchant="techradar.com"" target="_blank"> Dell XPS 13 Plus

Slik testet vi Apple MacBook Air 15" (M3)

Brukte MacBook Air 15" (M3) i nesten en uke

Brukte den som vår daglige arbeidsdatamaskin

Kjørte en rekke generative AI-oppgaver i skyen og på stedet på den

Fra den opprinnelige forfatteren:

Jeg mottok Apple MacBook Air 15" (M3) i begynnelsen av uken, og etter å ha pakket den ut raskt, begynte jeg å bruke den bærbare datamaskinen som arbeidssystem.

Jeg brukte den til å skrive artikler, redigere bilder, spille spill, se filmer, lese innhold og lage AI-baserte bilder og tekst.

Jeg har testet laptoper og annen teknologi i over 30 år.

Først testet i mars 2024.