Førsteinntrykk: MacBook Air (M2, 2022)

Vi klarte å kare til oss nøye tilmålt tid med nye MacBook Air (M2, 2022), og mener at Apple later til å ha laget nok en vinner. Maskinen er tynnere, lettere, har et nytt design og langt bedre ytelse, takket være den nye M2-prosessoren.

Midt blant alle beta-versjonene, utvikler-verktøyene, API-ene og de fjonge nye funksjonene Apple avslørte under årets WWDC 2022 fra scenen i Cupertino, befant det seg en ny perle av en maskin: en helt ny MacBook Air (M2, 2022).



TechRadar var i California da Apple viste frem den nye bærbare PC-en – det første arrangementet man har kunnet være til stede på på årevis – og vi fikk dermed muligheten til å fikle litt med Apples nye stjerne, slik at vi kan gi dere vårt førsteinntrykk av den fantastisk tynne Air-modellen som nettopp ble annonsert.

Dagens MacBook Air (M1, 2022) har lenge toppet vår liste over de beste laptopene på markedet, og i løpet av tiden vi fikk lov til å teste 2022-varianten av MacBook Air (som tar i bruk nyannonserte Apple M2) er det mye som tyder på at Apple har produsert nok en vinner.

Slik ser nye MacBook Air (M2, 2022) ut. (Image credit: Future)

Pris og tilgjengelighet

Apple har ennå ikke annonsert en lanseringsdato for den nye bærbare PC-en, men man kan allerede forhåndsbestille maskinene fra og med i dag (6. juni.)



Nye MacBook Air (M2, 2022) blir tilgjengelig en eller annen gang i juli, og vil du ha grunnmodellen må du ut med 15 990 kroner. M1-varianten vil fortsatt være mulig å kjøpe til 12 990 kroner.



Prishoppet er forståelig, men det betyr samtidig at Air-modellene nå begynner å krype opp i et sjikt som ikke helt passer Air-navnet (i likhet med iPad Air.) Prisen på gamle MacBook Air smaker bedre, og det er synd at nye Air ikke følger i samme fotspor, siden et av de største salgsargumentene i den foregående 2020-modellen var nettopp god ytelse til en hyggelig pris.

Den nye skjermen i MacBook Air (M2, 2022) tar seg godt ut. (Image credit: Future)

Design

Dette er en av de største designforandringene vi har sett Apple gjøre i et såpass ikonisk produkt, noe som helt sikkert vil gnage litt for tilhengere av de kildeformede forgjengerne – men for alle oss andre fremstår nye MacBook Air som et langt mer moderne og elegant produkt. Som navnet tilsier er MacBook Air den tynneste og letteste MacBook-modellene Apple tilbyr, og med 2022-varianten av MacBook Air introduserer Apple et vell av forbedringer, hvilket selvsagt også inkluderer en generelt mindre størrelse (20 % mindre), lavere vekt, men også en større skjerm.



Apples ingeniører har fått til hoppet i skjermstørrelse ved å lage kanten rundt ennå tynnere. De relativt røslige kantene rundt de foregående MacBook Air-skjermende begynte å se noe utdaterte ut, særlig sammenlignet med Windows-toppmodeller som Dell XPS 13 – de nye, tynne kantene i årets modell gjør at MacBook Air ser langt mer elegant og moderne ut.

(Image credit: Future)

Webkameraet i nye Air har fått en oppgradering, og har nå en oppløsning på 1080p, i likhet med de nye MacBook Pro-maskinene. Dette hoppet i oppløsning (i tillegg til generelt forbedret bildekvalitet, og bedre ytelse i dunkel belysning, takket være den nye M2-brikken) er velkomment nytt for alle som bruker den bærbare PC-en til videokonferanser og videosamtaler med venner og familie – og nå som såpass mange jobber hjemmefra, så er ikke det rent få.



Mindre velkomment er det at det store webkameraet og de tynne kantene betyr at nye MacBook Air nå har et skjermhakk på toppen av skjermen, som strekker seg rundt webkameraet og ned i hovedmenyen i macOS. Dette er samme type skjermhakk som er å finne i MacBook Pro 14" (2021) og MacBook Pro 16" (2021). Det var ikke akkurat vill jubel da Apple introduserte skjermhakk i Pro-modellene, og vi ser heller ikke for oss at det blir hæla i taket denne gangen heller.

Det er ikke rare tykkelsen på skjermen i nye MacBook Air (M2, 2022). (Image credit: Future)

Vi skal ikke påstå at skjermhakket i Pro-modellene var pent, men helt krise var det ikke. Apple gav oss mer plass i høyden, så i praksis fikk du faktisk litt mer skrivebord å leke deg med.



I likhet med Pro-modellene får MacBook Air (M2, 2022), som for ordens skyld har en skjerm på 13,6 tommer (forgjengeren hadde en skjerm på 13,3 tommer), også både større skjerm og større oppløsning. Den M1-baserte forgjengeren hadde en oppløsning på 2560 x 1600, mens M2-modellen måler 2560 x 1664. Det vil i praksis si at pikseltettheten ikke blir stort dårligere, og at man får litt ekstra plass i høyden.



Den nye Liquid Retina-skjermen klarer også å presse hakket mer lysstyrke ut av baklyset, som nå er på 500 nits, kontra 400 nits i forgjengeren. Skjermen kan nå også produsere én milliard farger. Da vi fikk lov til å prøve den nye M2-baserte MacBook Air-maskinen var det tydelig at skjermen var mer livlig i fargespillet. Noen ProMotion-støtte (høyere oppdateringsfrekvens) får man derimot ikke.

En annen stor forandring i designet er at MacBook Air ikke lenger ser ut som en dørstopper. Fronten og bakenden er nå like tykke.



Apple har også gitt oss tilgang til flere farger. Mange håpet at de nye MacBook-maskinene ville følge i fotsporene til iMac 24" (M1, 2021), som ble lansert i en rekke spreke pastellvarianter, men dengang ei. Vi må ta til takke med Stellargrå denne gangen også, i tillegg til Sølv, Stjerneskinn og Midnatt (i praksis mørkeblå.) Det er ikke nødvendigvis noe aber, siden disse fargene tar seg svært godt ut i levende live. Vi fikk ta en titt på alle fargene under WWDC 2022, og vår favoritt var mørkeblå, eller Midnatt, som Apple har valgt å kalle en. Med hver fargevariant følger det også med lader i samme valør – veldig Apple.

Nye farger er vel og bra, men mer interessant er definitivt at MagSafe-lading er tilbake. Ikke blir det færre Thunderbolt-porter heller, man finner fortsatt to på venstre side (ved siden av ladeporten) og på den andre siden finner man fortsatt en hodetelefonutgang (minijack.) Maskinen er i tillegg minst like liten og lett som vi hadde håpet: bare 11 mm tykk, og vektnålen stopper på beskjedne 1,22 kg.



Med MacBook Air-grunnmodellen får man kun en lader på 30 watt, men du kan oppgradere den til 67 watt for 250 kroner – og da snakker vi fra 0 til 80 prosent batterikapasitet på bare 20 minutter.

(Image credit: Future)

Ytelse

Da vi testet modellen fikk vi ikke prøvd ut ytelsen i noen særlig grad, men i bruk kan vi ikke si annet enn at vi ble imponerte over nye MacBook Air.



Den nye M2-prosessoren er andre generasjon Apple-silisium, produsert med en forbedret 5 nm-prosess, som selskapet hevder har en CPU-del som er 18 % raskere, en GPU-del som er 35 % raskere (nå med 10 kjerner) og en såkalt neural engine som er 40 % raskere enn i forgjengeren.

(Image credit: Future)

Den foregående varianten av MacBook Air hadde en Apple M1-SoC på innsiden, en type brikke (system on a chip) som kombinerer CPU, GPU og en rekke andre komponenter til én enkelt pakke som leverer beint frem imponerende ytelse.



2020-modellen hadde langt bedre ytelse enn Intel-varianten den erstattet. 3,5 ganger så rask CPU-del, og 5 ganger så rask GPU-del. M2-brikken er ikke snauere enn at den forbedrer disse tallene ytterligere, i tillegg til at flere funksjoner har kommet til.

(Image credit: Future)

Da vi testet nye MacBook Air, som for ordens skyld brukte macOS Monterey (macOS Ventura blir ikke lansert før senere i år), var vårt inntrykk at maskinen både var rask og responsiv, selv med mange applikasjoner åpne samtidig. Vi lekte litt med Final Cut Pro, og prøvde å redigere i et prosjekt med flere 4K-klipp, noe som gikk så det suste – eller, strengt tatt helt uten en lyd, siden maskinen ikke har vifter.



Vi kommer til å teste nye MacBook Air (M2, 2022) mer grundig etter hvert, men vi kan trygt konkludere med at Apple nok en gang har truffet svært godt, om ikke blink.