Vi tester Apple MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (M1, 2020) er absolutt en av Apples mest spennende laptoper de seneste årene. Dens M1 er et solid sprang fremover, og det at den kan kjøre eldre programvare , nye M1-optimaliserte programmer og iOS-programmer er svært imponerende. Batterikapasiteten er også meget god. Ytelsen er dessuten glimrende.

Tominuttersanmeldelse

Apple presenterer MacBook Air (M1, 2020) som en radikal videreføring av deres tynne og lette laptop. Dette skyldes at nye MacBook Air, til forskjell fra forgjengerne, har kvittet seg med Intel-prosessoren. Den er erstattet av Apples egen ARM-baserte brikke, den nye Apple M1. Maskinen leveres dessuten med macOS 11 Big Sur installert.

Ifølge Apple skal denne nye, spesiallagde brikken gi nye MacBook Air kraftigere ytelse og forlenget batteritid. I tillegg skal den gi andre ytelsesmessige fordeler. Nå som vi har hatt MacBook Air (M1, 2020) i våre egne hender, har vi også kunnet teste ut disse påstandene.

MacBook Air (M1, 2020) er lansert i Norge med en pris fra kr. 12 790, noe som er litt lavere enn prisen for 2018-modellen ved lansering. Til denne prisen får en utrolig fristende 13-tommers laptop, med Apples nye maskinvare. Selv om dette ikke nødvendigvis innebærer at den forrige modellen MacBook Air (2020) allerede er utdatert, vil du likevel oppleve denne nye modellen som langt mer forlokkende.

Inngangsprisen er også svært konkurransedyktig sammenlignet med førsteklasses Windows-laptoper som HP Spectre x360 (2020) og Dell XPS 13 (2020), som begge er dyrere.

Du kan også velge en enda kraftigere MacBook Air med ekstra lagringsplass for kr. 15 990. Begge disse modellene kan brukertilpasses ytterligere med utvidet internminne og enda mer lagringsplass.

Dermed har Apple løst den prismessige siden av oppgaven godt. Dette er på ingen måter en billig laptop, men vi opplever den heller ikke som overpriset. Særlig når vi sammenligner den med konkurrerende produkter med tilsvarende spesifikasjoner. Her har Apple ofte priset seg for høyt tidligere.

Apple er blitt beskyldt for å bry seg mer om estetikken en faktiske funksjoner og ytelse. Med MacBook Air (M1, 2020) håper vi at det motsatte faktisk er tilfellet. Nye MacBook Air bringer nemlig med seg noen store innvendige forandringer, og da særlig den nye M1-brikken. Og på utsiden er alt som før.

Det gjør at denne modellen både ser ut og føles som forgjengeren (og forgjengeren dens igjen). For deg som digger utseendet til MacBook Air er dette sikkert gode nyheter, men vi mener at Apple her har skuslet bort en flott mulighet. Den M1-baserte MacBook Air er en så spennende og revolusjonerende enhet at vi gjerne hadde sett Apple risikere litt med det designmessige også. Selv om dette bare innebar å gjøre maskinen lettere, eller slanke ned ytterkantene som omgir skjermen.

Det er faktisk slik at HP og Dell har forbigått Apple når det gjelder design av slanke, lette og tiltalende laptoper. Dette ville vært utenkelig for bare noen få år siden.

Når det gjelder ytelsen har vi derimot ingen betenkeligheter. M1 har vist seg å være et skikkelig uhyre som på mange måter plasserer Intel i skammekroken. I den tiden vi fikk med MacBook Air (M1, 2020), ble vi svært imponert over dens ytelse.

Big Sur kjører stødig, og den visuelle overhalingen av operativsystemet byr på noe forfriskende nytt, samtidig som det oppleves som velkjent. Det at både nye og utdaterte programmer kjører godt på den nye M1-brikken, er prisverdig. Så langt ser det ikke ut til å være noen problemer med programmer som er skapt for å kjøre på Mac-er med Intel via Rosetta 2 – verktøyet Apple har utviklet for også å gi eldre mac-maskiner muligheten til å kjøre M1. Det at du nå også kan kjøre tusenvis av iOS-programmer og spill temmelig feilfritt er heller ikke å forakte.

Batterikapasiteten virker fantastisk. Det vifteløse designet er flott, ettersom maskinen er blitt svært stillegående. Dette gjør oss imidlertid en anelse bekymret for hvordan maskinen håndterer varme.

Vi hadde altså svært gjerne sett at Apple var litt mer ambisiøse på designfronten når det gjelder MacBook Air (M1, 2020). En dristig nyskapning av laptopens ytre som står til den innvendige maskinvaren og programvaren ville ha kledd denne spennende nyheten enda bedre.

Spec sheet Her er konfigurasjonen til MacBook Air (M1, 2020) slik TechRadar mottok den ved testingen: CPU: Apple M1 (8-kjerners)

Graphics: Integrert 7-kjerners GPU

RAM: 8 GB Unified PDDR4X-4266 MHz SDRAM

Skjerm: 13,3-tommer, 2560 x 1600 Retina True Tone-skjerm (bakbelyst LED, IPS)

Lagringsplass: 256 GB PCIe SSD

Utganger: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm lydutgang

Tilkobling: Wi-Fi 6, Bluetooth 5

Kamera: 720p FaceTime HD webkamera

Vekt: 1,29 kg

Mål: 30,41 x 21,24 x 1,61 cm; B x D x H)

Pris og tilgjengelighet

Apple gjorde nye MacBook Air (M1, 2020) tilgjengelig for levering i hele verden fra 17. november. Flere butikker har utfordrende arbeidsforhold og begrensede åpningstider på grunn av pandemien, og da kan det være greiest å bestille maskinen på nettet.

Nye MacBook Air (2020) er priset fra kr. 12 790. Som vanlig finnes det en rekke ulike konfigurasjoner tilgjengelig ved lansering. Disse kan dessuten brukertilpasses, slik at du får en MacBook Air (2020) tilpasset både behov og budsjett.

Grunnmodellen rommer en M1-brikke med en 8-kjernet hovedprosessor og et 7-kjernet grafikkort. Den har 8 GB RAM og 256 GB SSD.

Man får også en kraftigere modell til kr. 15 990, som leveres med M1-brikke med en 8-kjernet hovedprosessor, et 8-kjernet grafikkort, 8 GB RAM og 512 GB lagringsplass. Dermed gir det ekstra utlegget deg en ekstra kjerne i GPUen og dobbel lagringsplass.

Du kan også konfigurere disse modellene med 16 GB RAM og opptil 2 TB med SSD-lagring.

Du får altså den nye modellen til omtrent samme pris som MacBook Air (2020), som kom tidligere i år. Det skal Apple ha ros for. Samtidig vi du føle deg snytt hvis du kjøpte en nye MacBook Air for bare noen måneder siden.

Inngangsprisen på kr. 12 790 er ikke bare den rimeligste veien til en ny laptop fra Apple. Det er også en utrolig konkurransedyktig pris som legger seg under mange av de beste 13-tommerne som kjører Windows 10, som for eksempel Dell XPS 13. Hvis du har fått for vane å betrakte Apples maskiner som overprisede sammenlignet med konkurrentene, kan du altså revurdere denne nå.

Design

Vi har allerede nevnt hvordan den konkurransedyktige prisen til MacBook Air (M1, 2020 kan bidra til å knuse en del fordommer om MacBook-maskiner. Sammen med MacBook Pro 13" (M1, 2020) og Mac mini (M1, 2020) bidrar nye MacBook Air til å avfeie kritikken som ofte rettes mot Apple – for at designet prioriteres høyere enn innholdet.

Mange tenker på Apple som en skaper av produkter som tar seg flott ut, men som ikke har noe revolusjonerende å by på innvendig. Med nye MacBook Air (M1, 2020) er dette fullstendig snudd på hodet.

Med denne laptopen har Apple virkelig gjort mye spennende med innmaten. De har byttet til sin egen M1-brikke og bygget opp macOS Big Sur fra bunnen av, slik at prosessoren utnyttes best mulig. Samtidig er det fysiske designet helt uendret. Dette er både gode og dårlige nyheter.

Vi tar de gode nyhetene først.

For mange er det ikoniske designet til MacBook Air allerede perfekt. Dermed ser man ikke behovet for vesentlige endringer. Men ettersom MacBook Air bare har kommet med små årlige oppjusteringer av spesifikasjonene, var det en fare for at den skulle bli forbikjørt av mer ambisiøse konkurrenter. Ved å konsentrere seg om å revolusjonere innmaten uten å tukle med designet til MacBook Air, har Apple gjort det mange kritikere har ventet på: konsentrer dere om det lite glamorøse, men likevel utrolig viktige.

Men hva med de dårlige nyhetene?

Ettersom MacBook Air (M1, 2020), sammen med macOS Big Sur, lover oss en stor revolusjon, vil det at maskinen både ser ut og føles akkurat som de foregående MacBook Air-modellene oppleves som en skuffelse, for å si det forsiktig.

The MacBook Air (M1, 2020) måler 30,41 x 21,24 x 1,61 cm og veier 1,29 kg. Det er nøyaktig det samme som både MacBook Air (2020) og 2019-modellen, og ikke langt unna 2018-utgaven heller, som er litt lettere.

Utvendig er altså nye MacBook Air identisk med de tre foregående modellene. Det betyr at spenningen ved å pakke ut nye MacBook Air (2020) dempes kraftig, særlig hvis du fra før har en av de nevnte maskinene.

Det har versert rykter om at Apple ved å bruke sin egen prosessor også kunne redusere vekten av maskinen, men slik er det altså ikke blitt. En stor designforandring M1-brikken har muliggjort, er at MacBook Air (M1, 2020) er blitt vifteløs. Dette betyr at innmaten holder seg kjølig selv ved hardt arbeid uten at vifter må trå til for å kjøle den ned. Det er naturligvis en hake ved dette, som vi komme tilbake til, men det gjør uansett at MacBook Air (M1, 2020) er utrolig stillegående.

Med fraværet av vifter kunne Apple skapt en tynnere og lettere MacBook Air, så det er ganske interessant at både vekten og målene er de samme som før.

Når du åpner MacBook Air (M1, 2020) møtes du av et velkjent syn. På den gode måten. Det beste tilskuddet, som stammer fra forrige versjon MacBook Air, er det nye Magic Keyboard, som også er med her. Det er et helt nydelig tastatur å arbeide med. Det føles taktilt og responsivt, særlig med tanke på hvor flate tastene er.

En Touch ID-knapp er igjen lagt over tastaturet, og dette er fremdeles den beste fingeravtrykksleseren vi har prøvd på en laptop. Altfor mange fingeravtrykkslesere på Windows-laptoper strever med pålitelig innlogging, men på denne maskinen lyktes vi å logge oss inn hver gang vi prøvde med Touch ID-knappen – selv om vi av og til slurvet med plasseringen av fingeren.

Skjermen er også temmelig lik den du finner på MacBook Air (2020), med unntak av én stor forskjell. Man har fremdeles 13,3 tommer og en 400-nits LED-skjerm med bakbelysning, en Retina-skjerm med en oppløsning på 2560 x 1600 levert med Apples True Tone-teknologi, som automatisk justerer fargetemperaturen på skjermen i forhold til omgivelsenes lysforhold.

Det nye her er at skjermen til MacBook Air (M1, 2020) nå støtter det brede fargespekteret P3, noe som gir langt mer virkelighetsnære bilder. P3-støtte fikk man tidligere bare i de dyrere MacBook Pro-modellene, og dermed er det gledelig å se at Apple også gjør dette tilgjengelig for sine rimelige MacBook Air-modeller. Hvis du er fotograf eller arbeider med videoredigering, og er avhengig av en best mulig fargegjengivelse, er du ikke lenger begrenset til bare å måtte velge en MacBook Pro.

Skjermen er også omkranset av den samme tykke ytterkanten som har kjennetegnet MacBook Air-modellene i en årrekke. Det får denne helt nye laptopen til å føles litt utdatert. Maskiner som Dell XPS 13 og Huawei MateBook X (2020) har utrolig smale ytterkanter rundt skjermen. Dette får ikke bare disse maskinene til virke mer moderne, men det gjør også at produsentene kan gjøre maskinene mindre omfangsrike uten å måtte redusere skjermstørrelsen.

Ja, du har lest riktig. Vi mener Huawei har fått et overtak på Apple når det gjelder slankt og lett laptop-design. Det er en merkelig tid vi lever i.

Webkameraet over skjermen er også uforandret siden sist, med samme type 720p FaceTime-kamera. 720p-oppløsningen oppleves som svært utdatert når de fleste konkurrentene kjører 1080p. Nå som veldig mange flere mennesker arbeider hjemmefra , hadde vi gjerne sett at Apple forbedret webkameraet en smule.

Selskapet hevder imidlertid at med M1-brikken er også signalprosessoren forbedret, slik at webkameraet skal ha fått forbedret støyreduksjon og dynamisk spennvidde og dessuten automatisk hvitbalanse. Vi har bare fått testet dette webkameraet i begrenset tid så langt, og det virket helt greit, men ikke overveldende.

Når det gjelder innganger og utganger, får du de to samme Thunderbolt 3-portene og en 3,5 mm lydutgang som på tidligere MacBook Air-modeller. Thunderbolt 3-støtter lading, og kan dessuten gi strøm til eksterne skjermer, i tillegg til å overføre opptil 40 GB/s med data. Vi er glade for at Apples overgang til egen M1-brikke ikke har medført fjerning av Thunderbolt-porten, som er utviklet av Intel.

Ytelse Slik presterte Apple MacBook Air (M1, 2020) i vår serie av ytelsestester: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1493; Multi-core: 6586

Geekbench 5 Single-Core: 1729; Multi-Core: 7583

Batteritid (TechRadars filmtest): 11 timer og 15 minutter

Ytelse

Vi ble imponert med én gang vi tok i bruk MacBook Air (M1, 2020). Den starter raskt opp, noe som er en ekstra fordel med M1-brikken. Big Sur opptrer hurtig og responsivt, og operativsystemets nye utseende er virkelig imponerende. Grensesnittet ser mer moderne ut, med klare og skarpe farger som virkelig viser hvor flott MacBook Air-skjermen er. Det visuelle er også ryddigere, og du overveldes ikke av ikoner og valgmuligheter. Control Center er også videreutviklet med utgangspunkt i versjonen i iOS. Det er også blitt mer brukervennlig.

Alle programmene du er vant til å bruke i macOS på Intel-baserte MacBook-maskiner burde fungere utmerket på nye MacBook Air (M1, 2020), takket være litt ny programvaremagi med Apples Rosetta 2-verktøy, som gjør det mulig å kjøre slike programmer med den nye arkitekturen.

Vi prøvde ut en miks av programmer som er utviklet for M1-brikken, i tillegg til eldre programvare utviklet for Mac-maskiner med Intel, kjørt gjennom Rosetta 2, og det var ingen merkbar ytelsesmessig forskjell. Det at du faktisk kan kjøre eldre programmer på nye MacBook Air er utrolig flott. M1-brikken bygger på ARM-arkitektur, og en av de største ulempene med Windows 10-enheter som kjører ARM-baserte brikker er at du begrenses til å bare kan bruke ARM-kompatible programmer fra Windows Store. Dem er det ikke så stort utvalg av, noe som virkelig begrenser nytteverdien til disse enhetene. Altså må Microsoft hoste opp sin egen Rosetta. Nå.

Ikke bare kan du kjøre nesten hvert eneste eksisterende Mac-program på MacBook Air (M1, 2020). Men takket være M1-brikkens buk av tilsvarende arkitektur som på iPhone, kan du også kjøre nærmest hvilken som helst iOS-app eller spill i tillegg. Dette gir den nye MacBook-modellen en langt større verktøykasse, noe som er utrolig spennende. iOS-apper og spill har flere funksjoner og er blitt mer imponerende grafisk sett enn før, og det å ha adgang til disse, åpner en helt ny virkelighet. Vi spilte noen iOS-spill, og de kjørte perfekt på MacBook Air. Plutselig har MacBook Air blitt en helt grei spillmaskin.

Vi kunne kjøre en del programmer samtidig og uten vanskeligheter bytte mellom dem, og MacBook Air (M1, 2020) holdt følge hele veien. I våre tester opplevde vi den som rask og pålitelig. Da vi for eksempel flyttet en fil på 14 GB fra en ekstern SSD, tok det under ett minutt. Dette oppleves virkelig som en rask og livlig maskin.

Apple hevder at nye MacBook Air er tre ganger raskere enn andre laptoper i denne klassen, og dessuten raskere enn 98 % av alle laptoper solgt det seneste året. De oppgir også at den nevrale motoren er ni ganger raskere enn den du finner i forrige MacBook Air. SSDen er opptil dobbelt så rask, takket være M1 og den nyeste flash-teknologien.

Noe det er verdt å merke seg, er at det nye vifteløse designet til MacBook Air (M1, 2020) kan innebære at ytelsen strupes etter utførelse av ressurskrevende oppgaver over tid. Ettersom den ikke har noen vifter til å hindre overoppheting, er alt den kan gjøre for å senke temperaturen å redusere komponentenes ytelse, noe som kalles «throttling», altså struping.

Derfor vil nok de profesjonelle heller velge den nye 13-tommeren MacBook Pro. Den har den samme M1-brikken som MacBook Air, men den har dessuten vifter. Det betyr at den kan brukes til ressurskrevende oppgaver over tid, noe som ifølge Apple skal skje helt uten struping.

For vår del merket vi ikke at hastigheten ble senket, og som du kan se av ytelsestestene havnet MacBook Air (M1, 2020) temmelig nær ytelsesnivåene til den dyrere 13-tommeren MacBook Pro (M1, 2020).

I både Geekbench 5 og Cinebench var enkjerne-ytelsen til MacBook Air omtrent på nivå med MacBook Pro, og flerkjernetestene var ikke mye dårligere. Dette er flotte nyheter for MacBook Air, og ikke like oppmuntrende for MacBook Pro (M1, 2020). Men en så god MacBook Air, virker MacBook Pro nærmest overflødig.

I daglig bruk var ytelsen temmelig lik, og vi lekte oss med videoredigering i 8K i Final Cut Pro. Selv om Apple understreker at Air kan håndtere videoredigering i 4K, gjorde den det også temmelig bra i 8K. Dette var imponerende.

Med den økte ytelsen og P3-fargespekteret er MacBook Air (M1, 2020) et ypperlig valg for videoprodusenter som ønsker seg en rimeligere laptop enn MacBook Pro. Selv om sistnevnte har TouchBar og bedre kjøling, er det vanskeligere å anbefale den, selv om den vil yte bedre under hardt arbeidspress over tid. For de fleste vil uansett MacBook Air (M1, 2020) gi massevis av ytelse og kraft.

Batteritid

Når det gjelder batteritiden, visste vi at den nye brikken fra Apple ville være mer energieffektiv, så vi er ikke overrasket over at nye MacBook Air har lengt batteritid av alle MacBook Air-modellene som er laget. Du får opptil 15 timer med trådløs nettsurfing, eller opptil 18 timer videoavspilling. Ifølge Apple.

Vi lot oss imponere av batterikapasiteten til MacBook Air. Selv etter noen timers arbeid og nettsurfing, hadde bare batteriets ladenivå avtatt med noen få prosent. Selv om du har den i dvale hele dagen, opprettholdes likevel et høyt batterinivå.

I vår offisielle test kjørte vi en gjentagende video på 1080p ved 50 % lysstyrke helt til batteriet døde. MacBook Air (M1, 2020) imponerte ved å holde ut i 11 timer og 15 minutter.

Det er mye lenger enn den forrige modellen holdt ut i den samme testen (7 timer og 55 minutter), og den slo akkurat den nyeste Dell XPS 13 (11 timer og 1 minutt).

Dette betyr at du skal kunne holde det gående en hel arbeidsdag (og vel så det), uten at du må lade opp MacBook Air. Men det er opplagt at batteriet vil tappes raskere ved mer ressurskrevende oppgaver. Den nye 13-tommeren MacBook Pro (M1, 2020) klarte imponerende 13 timer og 22 minutter, men vi klager ikke over batteriet i MacBook Air (M1, 2020) av den grunn.

Kjøp den hvis ...

Du vil ha en rimelig MacBook

MacBook Air (M1, 2020) er ikke bare en av de beste MacBook-modellene Apple noen sinne har skapt. Den er også den rimeligste. Den gir deg utrolig mye for pengene.

Du vil ha en kraftfull, tynn og lett laptop

Ytelsen til MacBook Air (M1, 2020) er virkelig imponerende. Faktisk i så stor grad at mange som vurderer å kjøpe MacBook Pro heller burde anbefales å velge denne.

Du vil ha et batteri som holder ut lenge

MacBook Air (M1, 2020) har ent glimrende batteri, og vil lekende lett holde det gående en hel dag på skolen eller jobben. Dette er imponerende saker.

Ikke kjøp den hvis ...

Du vil ha en billig laptop

MacBook Air (M1, 2020) gir deg utrolig mye for pengene, men den er likevel temmelig dyr. Det finnes noen glimrende billige laptoper der ute, som gir solid ytelse for langt mindre penger.

Du liker ikke Mac

MacBook Air har ikke et nyskapende design, og den prøver heller ikke å verve Windows-brukere. Hvis du ikke likte tidligere modeller av MacBook Airs, vil nok ikke 2020-utgaven overtale deg heller.