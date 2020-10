Test: Huawei MateBook X (2020)

Kort oppsummert

Huaweis har imponert stort med en rekke gode laptoper de siste årene, og MateBook X Pro har mer enn én gang plassert seg øverst på vår liste over de beste laptopene på markedet.

Dagens testprodukt MateBook X fortsetter i samme spor, men her er den snakk om en mindre utgave med 13 tommer skjerm og en vekt på bare 1 kg.

MateBook X må kunne kalles en opplagt konkurrent til MacBook Air – en maskin den tydelig også trekker inspirasjon fra – og vi kan bare slå fast at Huawei klarer å levere veldig mye for pengene her.

Matebook X er både tynnere og lettere enn MacBook Air, tross at skjermstørrelsen er nesten den samme, og her utnyttes virkelig plassen på innsiden av laptop-lokket til det fulle. Skjermen har i tillegg 3:2-format som gjør seg godt til det meste av arbeidsoppgaver, og oppløsningen på 3000 x 2000 piksler fører til sylskarp bildekvalitet.

Vi setter også stor pris på at Huawei har klart å gi MateBook X et godt tastatur i full størrelse, og pekeflaten er imponerende stor med tanke på størrelsen til denne maskinen.

Av svakheter må vi nevne at tilkoblingsmulighetene er begrenset og at batterilevetiden bare er OK, men dette er kompromisser mange sikkert kan leve med når man først er interessert i en så kompakt laptop som dette.

Vi må også nevne at webkameraet på kjent Huawei-vis er nedfelt i en tast i tastaturet, noe som gir en lite flatterende bildevinkel, men hvor stort problem dette er vil nok være avhengig av hva du skal bruke det til.

Utover det er det ikke mye å utsette på Huawei MateBook X (2020), og hvis du trenger en lett og kompakt laptop som gjør seg godt til arbeid på farten så er denne et glimrende valg.

Spesifikasjoner: Prosessor: Intel® Core i5-10210U RAM: 16 GB 2133 MHz Lagring: 512 GB NVMe Skjerm: 13 tommer, 3000 x 2000 piksler, 400 nits Porter: 2 x USB-C, 3,5 mm hodetelefonutgang Webkamera: 720p Trådløst: WiFi 6, Bluetooth 5.0 Mål: 284,4 x 206,7 x 13,6 mm Vekt: 1 Kg

Huawei Matebook X (2020): Pris og tilgjengelighet

Den nye utgaven av Huawei MateBook X er i salg fra 19. oktober, og den kommer kun i én variant med 16 GB RAM og 512 GB SSD-lagring til en veiledende pris på 16.990 kr. Du kan imidlertid velge mellom de to fargene sølvfrost og skoggrønn.

Det er nærliggende å sammenligne denne maskinen med MacBook Air, og det er interessant å merke seg at Apples maskin med tilnærmet samme spesifikasjoner, koster ca. 21.500 kr, noe som altså er betydelig mer. Her er det liten tvil om at Huawei gir deg mye mer for pengene.

Både skjermen og tastaturet strekker seg helt ut til kantene av maskinen. (Image credit: Truls Steinung)

Design, skjerm og tilkoblinger

Huaweis MateBook-serie har alltid hatt mye til felles med MacBook Air når det kommer til design, og disse likhetene er der fortsatt. Samtidig kan vi ikke akkurat si at det er noe negativt ved det, og på mange måter kan man si at Huawei har forbedret Apples utgangspunkt.

Matebook X er nemlig både tynnere, smalere og lettere enn Macbook Air, tross at skjermstørrelsen er nesten den samme (13,3 på MacBook mot 13 i Matebook X). En av av grunnene til at dette er mulig er de ekstremt tynne skjermkantene, i tillegg til at MateBook X som vanlig har en skjerm med 3:2-format. Dermed dekker den så godt som hele innsiden av lokket til laptopen, og det er svært lite plass som går til spille.

Skjermen fremstår også som imponerende lyssterk, og oppløsningen på 3000 x 2000 punkter sikrer ekstremt skarpe bilder. Oppløsningen er faktisk så høy at skjermskaleringen i Windows er satt til hele 225 prosent som standard. Dette opplevde vi riktignok som i overkant mye, og vi landet på 200 prosent som en god balanse mellom lesbarhet og utnytting av skjermplassen.

Skjermen er også berøringsfølsom uten at vi nødvendigvis opplever det som spesielt nyttig. Det får oss imidlertid til å savne muligheten til å flippe tastaturet rundt og bruke MateBook X som et nettbrett – den er nemlig så slank og lett at vi tror det hadde fungert veldig godt. Det er jo lov å håpe at det blir en mulighet med neste års modell.

Også tastaturet er strekt helt ut til kantene, og det gjør faktisk at det har tilnærmet nøyaktig de samme dimensjonene som de som sitter på MateBook X Pro, tross at sistnevnte er en større maskin. Det gjør også at de to maskinene gir en ganske like skriveopplevelse, med brukbar vandring tross den minimale tykkelsen til maskinen, og ganske markant fjæring i tastene. For oss fungerer det veldig godt, og vi kan skrive både effektivt og presist på det.

MateBook X (2020) er utstyrt med fingeravtrykkleser i av/på-knappen, og som vanlig med Huaweis laptoper så er denne rask og presis. Dermed kan du skru på og logge deg inn, kun ved å holde fingeren på knappen i et par sekunder.

Berøringsflaten er imponerende stor med tanke på maskinens størrelse. (Image credit: Truls Steinung)

Det er også imponerende å se hvor stor Huawei har klart å gjøre berøringsflaten til MateBook X. Den strekker seg helt fra tastaturet og ut til forkanten av laptopen, og du får dermed masse plass å boltre deg på.

Dette er også Huaweis første laptop der pekeflaten lar deg klikke hvor som helst, fremfor kun i nedre kant slike PC-pekeflater vanligvis gjør. Det kan kreve litt tilvenning og berøringsflaten kan nok virke i overkant følsom i begynnelsen, men vi ble fort vant til det.

Under pekeflaten sitter det for øvrig også en NFC-leser lar deg deg knytte en Huawei-telefon til PC-en på enkelt vis. Dessverre fungerer dette altså ikke andre andre telefoner, så nyttet er noe begrenset,

Bilde 1 av 2 Venstre side er utstyrt med en USB-C-port og kombinert hodetelefon- og mikrofonkontakt. (Image credit: Truls Steinung) Bilde 2 av 2 Høre side har kun en USB-C-port. (Image credit: Truls Steinung)

Dessverre har Huawei også latt seg inspirere av Apple når det kommer til tilkoblingsmuligheter, for her må du klare deg med to USB-C-porter og en hodetelefon-/mikrofonkontakt, og den en av USB-portene må i tillegg brukes til lading.

Heldigvis får du i det minste med en adapter i esken med en ekstra USB-C-port, en USB A-port, en VGA-port og en HDMI-port, men vi skulle helst hatt minst én USB-port til, og vi hadde gjerne byttet bort VGA-porten mot en SD-kortleser. Ideelt sett hadde det også vært flere porter på selve maskinen, men noen kompromisser må man jo inngå når man skal lage en PC som er så tynn som denne.

Webkameraet skjuler seg under en knapp i tastaturet. (Image credit: Truls Steinung)

Et annet kompromiss du må leve med er plasseringen av webkameraet – det har nemlig den samme plasseringen som Huawei har gått for i nesten alle sine laptoper de siste årene, og du finner det dermed skjult under en tast i tastaturet. På den positive siden gjør det at du kan være trygg på at ingen spionerer på deg, og det sikrer også at den øvre skjermkanten kan være veldig slank fordi den ikke må huset kameraet. Dessverre gjør plasseringen også at du får en lite flatterende kameravinkel, og hvor problematisk det er for deg er nok litt avhengig av hvor ofte du har videomøter, hvor du gjennomfører dem og hvor profesjonell du vil fremstå.

Har du ofte møter med kunder og må fremstå veldig profesjonell så kan det være du heller burde ha en annen laptop. Eventuelt kan du vurdere om et eksternt kamera kan være en løsning for deg. Har du derimot mest raske møter med kolleger, så er det kanskje ikke så nøye at haken din får en fremtredende plass i bildet. Utover det er bildekvaliteten helt grei, og i hvert fall fullt brukbar til jobbmøter og lignede.

Ytelse

Ytelsestester: Her ser du hvordan Huawei Matebook X (2020) klarte seg i vårt utvalg av ytelsestester: Sky Diver: 2914 poeng

GeekBench 5: 801 (enkjerne); 1889 (flerkjerne)

Cinebench: 605 poeng

PCMark 10 (Home Test): 3397 poeng

PCMark 10 Batterilevetid: 7 timer, 21 minutter

Batterilevetid (TechRadar filmtest): 6 timer, 52 minutter

Til å være en ultraslank laptop uten aktiv kjøling så imponerer Huawei MateBook X (2020) når det kommer til ytelse. Her får du massevis av krefter til krevende arbeidsoppgaver som fotoredigering og arbeid med dokumenter og regneark, og vi hadde aldri problemer med å få gjort det vi skulle på en effektiv måte. Med 16 GB RAM kan du også være trygg på at den takler en haug med åpne faner i Chrome uten å få problemer.

Samtidig er det selvfølgelig begrenset hva en slik laptop kan levere og ytelsestestene våre viser litt blandede resultater. Likevel er relativt gode der det gjelder, nemlig testene som først og fremst måler generell ytelse i vanlige kontoroppgaver. PCMark 10 ga oss for eksempel et resultat på 3397, noe som er veldig bra med tanke på at prosessoren i MateBook X kun må klare seg med passiv kjøling. Det er imidlertid verdt å merke seg at resultatet fra flerkjernetesten til Geekbench ikke er spesielt høyt, og det viser at MateBook X ikke har voldsomt med krefter til å håndtere mange prosesser samtidig. Ikke minst er resultatene fra Cinebench og 3DMark lave, men det er også bare å forvente med tanke på den beskjedne integrerte grafikkbrikken MateBook X må klare seg med.

Dermed er 3D-spill også stort sett utelukket, med unntak av Minecraft som fungerer helt greit så lenge du skrur ned grafikkinnstillingene litt.

Vi hadde ikke spesielt høye forventninger til lydkvaliteten i høyttalerne til MateBook X, men størrelsen tatt i betraktning så låter den faktisk ikke så verst. Bassen er naturlig nok nesten fraværende, men du får et ganske klart og ikke minst imponerende bredt lydbilde, som er mer enn godt nok til å se på YouTube-videoer og gjennomføre videosamtaler. Skal du se på film og serier, får du selvfølgelig en mye bedre opplevelse om du tar på deg hodetelefoner.

Batterilevetid

Batterilevetiden til Huawei Matebook X (2020) er ikke den beste. Batteritesten i PCMark 10 ga oss et resultat på 7 timer og 21 minutter, mens vår egen filmtest der vi spiller av en film igjen og igjen til maskinen går tom, ga oss en levetid på 6 timer og 52 minutter. Det er ikke all verden, men det viser samtidig at du ved å skru ned lysstyrken litt burde kunne klare deg en hel arbeidsdag uten tilgang til en stikkontakt, og det er kanskje det viktigste.

Samtidig er det også forståelig at en så slank maskin som dette ikke har plass til et stort batteri. Så får det heller være at Matebook X må se seg slått av Macbook Air, som klarte 10 timer i vår batteritest.

Bør jeg kjøpe Huawei Matebook X (2020)?

MateBook X imponerer stort med et utrolig slankt og lett design. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en ultralett og kompakt laptop MateBook X (2020) er imponerende lett og portabel, og den vil passer perfekt for deg som trenger en PC som kan være med over alt.

... du trenger en god og høyoppløst skjerm Skjermen til MateBook X er imponerende stor, og den høye oppløsningen og gode lysstyrken gjør at den er god å jobbe på overalt.

... du trenger god ytelse i en ultraportabel formfaktor Det finnes selvfølgelig langt sprekere laptoper på markedet, men det er få av dem som er så portable som denne.

Ikke kjøp den hvis ...

... du trenger lang batterilevetid Batterilevetiden er OK størrelsen tatt i betraktning, men det finnes langt bedre alternativer på markedet om lang batterilevetid er viktig for deg.

... du vil ha et webkamera som gir en flatterende kameravinkel Det er praktisk og positivt for personvernet at kameraet er plassert i tastaturet, men vinkelen gjør at bildene blir lite flatterende.

... du trenger mange tilkoblingsmuligheter Det følger med en adapter med HDMI, VGA og USB-A-port (i tillegg til en ekstra USB-C), men hvis du trenger gode tilkoblingsmuligheter lett tilgjengelig, så bør du se etter andre alternativer.

Opprinnelig testet: Oktober 2020