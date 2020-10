Test: Huawei MateBook X Pro (2020)

Huawei Matebook X Pro (2020) har fått betydelige oppgraderinger, og den imponerer med god ytelse og lang batterilevetid. Samtidig har den også fått en høyere prislapp, og den er ikke et like godt kjøp som forgjengeren var.

Huawei MateBook X Pro imponerte stort da den kom for to år siden, og den gikk den gang rett inn på topp på vår liste over de beste ultrabookene på markedet.

Den kunne skilte med flott design, gode spesifikasjoner og ikke minst en prislapp som gjorde den svært konkurransedyktig i møte med konkurrenter som Macbook Pro og Dell XPS.

Den fikk en mindre oppdatering i fjor med nye spesifikasjoner, og nå følger Huawei opp med en ny oppdatering for 2020 som viderefører de fleste av styrkene som gjorde forgjengeren så imponerende. Denne gangen ligger imidlertid prisen på et nivå som gjør at den ikke fremstår som et like soleklart førstevalg som før.

Vi har sett nærmere på hva den har å by på.

Matebook X Pro (2020) er en lett og kompakt maskin. (Image credit: Truls Steinung)

Priser og tilgjengelighet

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonene til MateBook X Pro-modellen vi har fått tilsendt til test: CPU: 1,8 GHz Intel Core i7-10510U (fire kjerner, 8MB Intel Smart Cache, opptil 4,9 GHz med Turbo Boost)

Grafikk: Nvidia GeForce MX250

RAM: 16 GB LPDDR3 (2133 MHz)

Skjerm: 13,9-tommer 3:2 (3000 x 2000) LTPS

Lagring: 1 TB SSD (PCIe, NVMe)

Porter: 1x USB-A 3.0, 2x USB-C 3.0, kombinert lyd inn/ut

Tilkobling: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC

Kamera: 1 MP

Vekt: 1,33 kg

Mål: 304 x 217 x 14,6 mm (B x D x H)

Prisen på vår testmodell som du ser spesifikasjonene på over, ligger på 20.999 kroner, og den er å få i de to fargene Space Grey og Emerald Green.

I tillegg slippes MateBook X Pro også i en variant med i5-prosessor og 512 GB lagring til 18,999 kroner. Denne kommer for øvrig kun i Space Grey-variant.

De nye maskinene kan forhåndsbestilles fra 15. mai, og hvis du gjør det så vil du få med et par FreeBuds 3, en ekstra lader og en oppbevaringsmappe i skinn på kjøpet. Det ordinære salget starter 1. juni.

Med en pris på 20.999 kroner for i7-varianten er ikke akkurat årets MateBook X Pro en billig maskin, og fjorårets variant startet på betydelig rimeligere 17.990 kroner.

Dermed stiller den ikke lenger like sterkt mot de mange gode konkurrentene i dette markedet.

Tastaturet og den romslige styreflaten er gode å bruke. (Image credit: Truls Steinung)

Design og bruk

Når det kommer til design så er det ikke mye som er endret fra tidligere modeller, men det er strengt tatt heller ikke nødvendig. Matebook X Pro føles fortsatt slank og lett men samtidig robust. Dimensjonene er på 304 x 14,6 x 217 mm mens vekten er på 1,33 kg, noe som gjør dette til en litt lettere og mer kompakt laptop enn 13-tommerutgaven av MacBook Pro.

Skjermen er på sin side på 13,9 tommer med en ganske uvanlig 3000 x 2000 punkters oppløsning. Skjermen til Matebook X Pro har nemlig et format på 3:2, noe som gjør det mer firkantet en den typiske 16:9-formatet. Dermed får du mer plass vertikalt, og dette kommer godt med når man jobber med dokumenter eller surfer på nett.

Samtidig passer dette formatet bedre med det typiske formatet man tar fotografier i, og sammen med en høye oppløsningen gjør det at denne skjermen gjør seg veldig godt til fotoredigering. Dette hjelpes i tillegg også av at den gir 100% gjengivelse av sRGB-fargerommet.

Samtidig vil den også fungere godt for videoredigering og 3D-animasjon, men for sistnevnte er det greit å huske på at Nvidia MX250-grafikkortet kun leverer grunnleggende 3D-ytelse. Skal du jobbe med større 3D-prosjekter, vil du altså trenge noe kraftigere.

Det er flott at Matebook X Pro er utstyrt med to USB-C-porter og hodetelefonutgang, men vi savner flere tilkoblingsmuligheter uten å måtte ty til adaptere. (Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til porter er Huawei MateBook X Pro (2020) utstyrt med to USB-C-porter (der begge kan brukes til lading), i tillegg til en USB 3.0-port og en hodetelefonutgang.

Portutvalget er altså ganske begrenset på selve maskinen, men det følger også med en adapter som kobles til via USB-C som gir deg en HDMI-port, en VGA-port og en USB-C-port. Det du derimot ikke får er ethernet-port eller minnekortleser, så hvis du trenger dette må du ha ekstra adaptere. Dette mener vi kunne vært bedre løst av Huawei, enten med innebygde porter eller med en adapter som hadde gitt flere muligheter.

Tastaturet er det samme som tidligere, noe som er positivt. Layout-messing minner det mye om tastaturet du får på MacBook, og vi opplever det som presist og behagelig å skrive på.

Huawei har også valgt å beholde løsningen med kamera som er nedfelt i skjermen. Løsningen har selvfølgelig et par fordel, som at du kan være trygg på ingen spionerer på deg når kameraet er nedfelt og at skjermkanten øverst ikke må ha plass til kamera.

På den andre siden er det ikke til å komme unna at den lave plasseringen gir et ganske lite flatterende perspektiv, og vi må si at vi godt kunne levd med en litt bredere skjermkant om det betydde at vi kunne fått et mer konvensjonelt webkamera. For de fleste som skal kjøpe laptop nå så vil jo et godt webkamera være viktig, og du burde vurdere grundig hvor stor betydning den ugunstige kameravinkelen har for deg.

Kameraet i skjermen har sine fordeler, men det er samtidig synd at det gir en så lite fordelaktig kameravinkel. (Image credit: Truls Steinung)

Av/på-knappen har fortsatt en fingeravtrykkleser integrert, og denne fungerer glimrende og tar deg raskt inn i Windows på en sømløs måte.

Vi kan også nevne at Matebook X Pro (2020) gir deg en nesten helt ren utgave av Windows 10, uten irriterende ekstra programvare du ikke trenger. Det eneste Huawei har lagt til er sin egen PC Manager med tilhørende varslingssenter.

Ved siden av å holde drivere oppdatert, byr denne programvaren på ulike former for integrasjon med smarttelefonen din, men dette forutsetter at du har en Huawei-telefon. Har du det kan du blant annet synkronisere utklippet tekst mellom enhetene, og du kan ikke minst styre telefonen din rett fra PC-skjermen med mus og tastatur. Sistnevnte funksjon fungerer veldig bra, og det er dermed synd at den kun er tilgjengelig for deg som har Huawei-telefon.

Ytelse

Ytelsestester Her ser du hvordan Huawei Matebook X Pro (2020) klarte seg i våre tester: Cinebench CPU: 1183 poeng

GeekBench 5: 1185 (single-core); 3497 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 3850 poeng

PCMark 8 Battery Life: 10 timer og 20 minutter

Battterilevetid (TechRadars filmtest): 7 timer og 57 minutter

Ytelsesmessig klarer Huawei MateBook X Pro (2020) seg godt, og oppgraderingen fra 8.-generasjon til 10.-generasjon Intel-prosessorer kommer godt med. i7-brikken sammen med 16 GB RAM og en rask SSD, gjør ikke overraskende at Windows og andre programmer oppleves som raske og responsive. Vi hadde heller ingen problemer med fleroppgavekjøring, men som nevnt må du ikke forvente for mye av MX250-grafikkbrikken.

MateBook X Pro (2020) leverer også godt når det kommer til batterilevetid, men nesten 8 timers avspilling i vår videotest der vi spiller av en 1080p-film på repeat. Dette er veldig bra, og det samme kan også sies om PCMark 10s batteritest, der Matebook X Pro klarte å holde det gående i hele 10 timer og 20 minutter.

Dette betyr at du burde kunne klare deg fint gjennom en hel arbeidsag uten å måtte lade.

Matebook X Pro har fortsatt en glimrende fingeravtrykkleser. (Image credit: Truls Steinung)

Kort oppsummert er Huawei Matebook X Pro (2020) en finpusset oppdatering av selskapets toppmodell, og du får bedre ytelse og knallgod batterilevetid.

Samtidig har den også fått en høyere pris enn tidligere, og den konkurrerer dermed mot svært gode alternativer som Dell XPS 13 og HP Spectre x360, som gjør en del ting enda litt bedre.

Kjøp den hvis...

Hvis du vil ha et alternativ til MacBook med god batterilevetid

Hvis MacBook virker fristende men macOS ikke er noe for deg, så er Huawei MateBook X Pro (2020) et veldig godt Windows 10-alternativ med et lignende design.

Du vil ha en tynn og lett laptop til fotoredigering

Skjermen til Huawei Matebook X Pro er et høydepunkt, og den passer godt for fotografer som trenger en liten og lett laptop til fotoredigering.

Du har en Huawei-telefon

Akkurat som med MateBook D 14 støtter også Matebook X Pro Huawei Share som lar deg styre telefonen din fra PC-en – men kun hvis du har en Huawei-telefon.

Ikke kjøp den hvis...

Du vil ha en rimelig laptop

Huawei MateBook X Pro (2020) er en dyr laptop, og hvis du liker design men er ute etter noe rimeligere, så bør du ta en titt på MateBook D 14.

Hvis du er opptatt av å se bra ut på webkamera

Kameraplasseringen i tastaturet har enkelte fordeler, men det er ikke til å komme unna at det gir en lite flatterende vinkel som kan oppleves som problematisk for deg som ofte har møter over video.