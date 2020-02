Test: Huawei Matebook D 14 (2020)

Med Matebook D 14 har Huawei laget en laptop som kjennes og ser mye dyrere ut enn den er, og den vil være et glimrende valg for studenter eller andre som trenger en lett og pålitelig laptop til mindre krevende arbeidsoppgaver. Lysstyrken i skjermen kunne vært høyere, tilkoblingsmulighetene kunne være bedre og webkameraet har en lite flatterende plassering, men dette veies det i stor grad opp for med et glimrende tastatur, god fingeravtrykkleser og svært god batterilevetid.

Det er ikke så mange laptop-modeller Huawei har sluppet på markedet ennå, men de har likevel klart å gjøre seg ettertrykkelig bemerket. Deres toppmodell Huawei Matebook X Pro lå lenge på toppen av vår liste over de beste laptopene på markedet, og Matebook 13 og den rimeligere Matebook D har også imponert.

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonene for Huawei Matebook 14 D: CPU: AMD Ryzen 5 3500U

Grafikk: Radeon Vega 8

RAM: 8 GB DDR4

Skjerm: 14 tommer, IPS, 1920 x 1080, 250 nits

Lagring: 512 GB PCIe SSD

Porter: 1 x USB A 2.0, 1 x USB A 3.0, 1 x USB-C, HDMI, 3,5 mm hodetelefon-/mikrofon-kontakt

Trådløstilkoblinger: Intel 802.11ac (2x2) Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Kamera: 720p, 1 MP

Weight: 1,38 kg

Mål: 322,5 x 214,8 x 15,9 mm

Nå slipper Huawei de to nye mellomklassemodellene Matebook D 14 og D 15, og det er 14-tommer-modellen vi har fått inn til test.

Dette er en prisvennlig modell som likevel sikter mot å bevare mye av kvalitetsfølelsen Huaweis laptoper har rukket å bli kjent for, og den er også liten og lett. Spørsmålet er selvfølgelig hvor Huawei har valgt å inngå kompromisser for å få ned prisen, og det har vi satt oss fore å finne ut.

Pris og tilgjengelighet

Huawei Matebook D 14 er i salg nå, og denne 14-tommermodellen finnes kun i denne ene varianten med en veiledende pris på 7490 kroner.

Eventuelt kan du også se nærmere på den litt større Matebook D 15 som koster 6999 kroner i Norge, og som våre britiske kolleger har testet.

Design, skjerm og brukeropplevelse

Det første du vil legge merke til med Matebook D 14 er den gode kvalitetsfølelsen. Selv om dette er en rimeligere modell, så har altså Huawei valgt å bevare de gode materialene og byggekvaliteten de har blitt kjent for gjennom de dyrere Matebook-modellene, og det er absolutt en positiv ting.

Selve chassiset er laget i en aluminiumslegering som kjennes veldig robust ut, og det er veldig lite "fleks" i det når man prøver å bøye det i ulike retninger.

Vi liker også det stilrene og profesjonelle designet veldig godt, og det får den til å fremstå som en langt dyrere laptop enn den egentlig er. Unntaket er kanskje skjermen som har en matt overflate. Mange foretrekker riktignok dette og vil se på det som en fordel, men det er samtidig ikke til å komme unna at det ikke gir en like eksklusiv følelse.

Ellers er vår opplevelse av skjermen at den har god fargegjengivelse og sortnivå, men lysstyrken er ikke den beste. IPS-teknologien gjør som ventet også at innsynsvinklene ikke er de beste – fargene holder seg riktignok ganske naturlige, men kontrasten går raskt ned fra rundt 30 graders vinkel og utover.

Med mindre du har spesielt høye krav til skjermen, tror vi likevel ikke at du vil bli spesielt misfornøyd med det Huawei leverer her.

Stilfullt og diskret design. (Image credit: Truls Steinung)

Tastaturet er et av de store lyspunktene ved Matebook D 14. Tastene har en helt standard layout med fin størrelse, og samtidig er avstanden mellom tastene godt i varetatt så du kan være trygg på å unngå tastefeil. Spesielt setter vi pris på at backspace og høyre shift-tast er lange, slik at du rekker frem med lillefingeren uten for mye strekking.

Selve tastebevegelsen har en ganske myk følelse, men du får likevel en liten fysisk markering av at tasten er trykket ned. Resultatet er at det oppleves som veldig presist, mens du samtidig kan være trygg på at du ikke blir sliten selv etter timevis med tasting.

Også pekeflaten er et lyspunkt, og her er det den store størrelsen man legger merke til først. Samtidig er den også presis å bruke, og vi liker godt at den ikke er utstyrt med ekstra forstyrrende "finesser" man ikke trenger. Den fungerer bare som forventet.

Tastaturet er et av høydepunktene til Huawei Matebook D 14. (Image credit: Truls Steinung)

Og lyspunktene fortsetter med fingeravtrykkleseren, som er plassert i av/på-knappen til høyre for tastaturet. Denne oppleves som omtrent like rask som de beste fingeravtrykkleserne på dagens mobilflaggskip, og når du trykker på den for å vekke maskinen fra dvale er det bare å holde fingeren der i rundt et sekund ekstra så er Windows ferdig opplåst i det skjermen våkner.

Ikke minst er den også veldig presis, og vi har ikke opplevd en eneste gang at den ikke har gjenkjent fingeravtrykkene våre.

Fingeravrtrykkleseren er veldig rask og presis. (Image credit: Truls Steinung)

Kameraet byr på en litt mer blandet opplevelse, og grunnen er den uvanlige plasseringen som har både fordeler og ulemper.

Som bildet under viser er altså webkameraet plassert i en tast i midten av tastaturet, en løsning Huawei også har brukt i dyrere modeller om Matebook X Pro. Grunnen til den uvanlige plasseringen er selvfølgelig at det er vanskelig å få plass til et kamera når skjermkantene er ekstremt smale, men om Matebook D 14 har så smale skjermkanter at plassering i overkant av skjermen er umulig, er vi mer usikre på.

Uansett bringer i hvert fall denne løsningen med seg en betydelig fordel, nemlig at du kan være helt sikker på at ingen kan spionere på deg gjennom webkameraet så lenge det er nedfelt.

På den andre siden er den store ulempen med denne løsningen at den lave plasseringen gir en ganske uheldig vinkel som er lite flatterende. Dette er kanskje ikke noe alle vil bry seg like mye om, men det er i hvert fall greit å huske på for deg som ofte har videomøter.

Kameraet er nedfelt i tastaturet, og flippes opp ved å trykke på det. (Image credit: Truls Steinung)

Tilkoblingsmulighetene er også et punkt der Matebook D 14 ikke imponerer nevneverdig. Den har to standard USB-porter, men bare en av dem er USB 3.0 mens den andre er USB 2.0, og utover det finnes vi en HDMI-port og en hodetelefon-/mikrofon-port.

På venstre side finner vi en USB Type-C-port (som brukes til lading), en USB 2.0-port og en HDMI-port. (Image credit: Truls Steinung)

Det største problemet er imidlertid at den kun har én USB Type-C-port, og denne brukes i tillegg til lading. I utgangspunktet er det jo positivt at Huawei har gått for en slik port som ladeport – det gjør blant annet at det er mulig å lade telefonen din med laptop-laderen – men det gjør også at du ikke har mulighet til å bruke andre enheter med USB Type-C-tilkobling så lenge du lader maskinen.

Vi kan også legge til at vi savner minnekortleser her, men dette er samtidig ikke noe man kan forvente å få i denne prisklassen.