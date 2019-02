Beste laptop for studenter i 2019: Verktøyene som gjør arbeidet lettere

Det er ingen hemmelighet at de fleste studenters økonomi er ganske presset – derfor har vi satt sammen en liste over de beste PC-ene for student, så du skal få hjelp til å velge ut en maskin som passer for deg uten å tømme kontoen helt. Ikke bare byr disse maskinene på flott design og god ytelse, men de gjør det til en overkommelig pris også.

Å studere kan være stressende – det vet vi alt om – men hvis du har et skikkelig arbeidsverktøy så vil arbeidet gå litt lettere. Du vil jo ikke måtte løpe rundt på universitetet på jakt etter en PC som virker, bare fordi maskinen din døde midt i et viktig prosjekt.

Nedenfor finner du altså de beste maskinene for studenter akkurat nå, uansett hva slags budsjett du vil legge deg på.

1. Huawei Matebook X Pro

Luksus under læring

CPU: åttendegenerasjons Intel Core i7-8550U | GPU: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 | RAM: 16 GB | Skjerm: 13,9-tommers (3000 x 2000) LED med touch | Lagring: 512 GB SSD

Henrivende design

Lang batteritid

Ingen SD-kortleser

En gang i blant får vi i hende en bærbar som fullstendig snur vårt syn på laptoper på hodet — Huawei Matebook X Pro er en slik bærbar PC. Ikke bare har den kraftige og moderne komponenter, som en åttendegenerasjons Kaby Lake R-prosessor og 16 GB RAM, men den ser i tillegg helt nydelig ut — den har implementert alle de seneste trendene i laptop-design. Ikke nok med det, men den gjør alt dette samtidig som den er langt billigere enn konkurrentene. Dette er grunnen til at denne maskinen er en av de aller beste bærbare maskinene for universitet- og høgskolestudenter — du kommer ikke til å få en kraftigere og mer luksuriøs laptop for mindre penger, Matebook X Pro er det du leter etter.

2. Dell XPS 13

Tilbake i klassen med ren utklassing

CPU: åttendegenerasjons Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer FHD (1920 x 1080; ikke-touchskjerm) – UHD (3840 x 2160; touchskjerm) | Lagring: 128 GB – 1 TB SSD

Praktfullt nytt design

Imponerende ytelse

Dyrere startpris

Hvit utgave er dyrere

Hva er XPS 13, om ikke best? I tre år på rad har vi hatt vanskeligheter med å besvare dette spørsmålet. Dells glimrende flaggskip, en tynn og lett Ultrabook, har rett og slett vært umulig å slå. Klar til dyst nok en gang har XPS 13 fått enda mer ytelse enn tidligere, selv om prisen også har tatt et lite byks. Samtidig har den høyere prisen gjort at man kan forvente en åttendegenerasjons Intel Core i5-prosessor, som det absolutte minimum, sammen med en nydelig rammeløs InfinityEdge antirefleks-skjerm. I tillegg har man nå flere fargevalg, som eksempelvis en Alpine White-utgave. Litt dyrere enn den tradisjonelle Platinum Silver-utgaven, men likevel verdt det.

3. Samsung Notebook 9 Pro

En ny æra for 2-i-1-bærbare

CPU: syvendegenerasjons Intel Core i7 | GPU: Intel HD Graphics 620 – AMD Radeon Graphics (2 GB GDDR5) | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer – 15,6-tommer FHD (1920 x 1080) LED-bakbelyst panel med touch | Lagring: 256 GB SSD

Gjør stor nytte av S-Pen (proprietær pekepenn)

Fortreffelig utseende og kvalitetsfølelse

Ustabil batteritid

Nedadvente høyttalere

Samsung Notebook 9 er hva alle andre 2-i-1-bærbare prøver å være. Den har perfeksjonert styrepinnen med S-Pen (Samsungs egne proprietære løsning, med 4096 nivåer av trykkfølsomhet, det samme antallet som Microsofts nye Surface Pen), en hendig liten sak som ikke trenger å lades. Selv om touchskjermen kun kommer i 1080p, og har mellom 350 og 450 cd/m² i lysstyrke, så kommer du ikke til å lide noen nød på grunn av mangel på piksler eller for mørk skjerm. I tillegg er batteritiden såpass bra at eventuelle mangler virker som bagateller.

Dette produktet er for øyeblikket kun tilgjengelig i USA. Lesere fra andre land bør heller ta en titt på alternativer som HP Spectre x360 15 .

4. Microsoft Surface Go

En Surface for hvermansen

CPU: Intel Pentium Gold 4415Y | GPU: Intel HD Graphics 615 | RAM: 4 GB – 8 GB | Skjerm: 10 tommer, 1800 x 1200 (217 PPI, 3:2 sideforhold) PixelSense touchskjerm | Lagring: 64 GB eMMC – 128 GB SSD

Billig

Fantastisk byggkvalitet

Pentium-prosessor

Etter vår regning så har de beste bærbare maskinene for universitet- og høgskolestudenter egenskapen at de klarer å finne helt riktig balansepunkt mellom pris og ytelse. Microsoft Surface Go klarer ikke bare dette kunststykket, maskinen har i tillegg en byggkvalitet lignende maskiner som koster dobbelt så mye. Ikke la deg lure av den litt spake prosessoren, Microsoft har forsikret seg om at denne helt fint klarer å holde følge med skolearbeidet. Tro oss, dette er faktisk en av de aller beste bærbare maskinene for universitet- og høgskolestudenter — selv om det ikke nødvendigvis ser slik ut ved første øyekast.

5. Samsung Notebook 9 (2018)

Vi kommer på minst ni grunner til å kjøpe denne maskinen

CPU: åttendegenerasjon Intel Core i7 | GPU: Nvidia GeForce MX150 | RAM: 16 GB DDR4 | Skjerm: 15-tommer FHD LED | Lagring: 256 GB SSD

Fantastisk ytelse

Framifrå batteritid

Ikke nok lagringsplass

Det bør ikke komme som en overraskelse at Samsung Notebook 9 har en nydelig skjerm, når man vet hvem som lager den. Man trenger dog ikke bare å fokusere på skjermen om man vil se og føle på kvalitet, alt fra fingeravtrykkleseren, via den hendige størrelsen, til den sprett nye åttendegenerasjonsprosessoren (Intel Core i7) er framifrå. Det skal sies, tastaturet er ikke av de aller beste, og du kommer til å fylle opp lagringsplassen relativt raskt, men selv disse feilene er til å leve med. Hvis man i tillegg tar med i regningen at at batteritiden er nær sagt ekstrem, så er det ikke vanskelig å anbefale Notebook 9 som en av de beste maskinene for studenter i 2018.

Dette produktet er for øyeblikket kun tilgjengelig i USA. Lesere fra andre land bør heller ta en titt på alternativer som Dell XPS 13.

6. Microsoft Surface Pro

Nettbrettet som kan erstatte din bærbare

CPU: syvendegenerasjons Intel Core m3 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 615 – Iris Plus Graphics 640 | RAM: 4 GB – 16 GB | Skjerm: 12,3-tommer, 2736 x 1824 PixelSense-panel | Lagring: 128 GB – 1 TB SSD

Mye lengre batteritid enn forgjengeren

Solid og komfortabelt deksel

Man får ikke lenger Surface Pen med på kjøpet

Kun i7 kan utfordre A10X

2017-utgaven av Surface Pro er — på alle måter — oppgraderingen av Windows-nettbrett-plattformen vi har ventet på. Man ser det i alt fra de avrundede hjørnene til det raffinerte utvalget ekstrautstyr: Dette er et steg opp fra forrige generasjon maskinvare fra Redmond. I tillegg har Microsoft latt seg inspirere av hybridmaskiner ved at hengslet kan vris 165 grader. Det eneste virkelig negative (bortsett fra at man nå må kjøpe Surface Pen for seg selv) er at det kun er i7-utgaven av Surface Pro som kan konkurrere med Apples billigere iPad Pro.

7. MacBook Pro 15-tommer (2018)

Tynn, kraftig, elegant

CPU: åttendegenerasjons Intel Core i7 – i9 | GPU: AMD Radeon Pro 555X – 560X, Intel UHD Graphics 630 | RAM: 16 GB – 32 GB | Skjerm: 15,4-tommer, 2880 x 1800 Retina-skjerm | Lagring: 512 GB – 4 TB SSD

Nydelig design

Framifrå ytelse

Dyr

Har man pengene til det, og man allerede har investert i macOS-økosystemet, så er det verdt å ta en titt på nye MacBook Pro, den kraftigste Mac-en man per i dag kan kjøpe. Denne arbeidshesten fra Cupertino har sekskjernersprosessorer og opptil 32 GB RAM, og dermed er det nesten overflødig å si at den klarer samtlige braser — man kan gjøre så mye video og fotoredigering man bare vil, nye MacBook Pro holder tritt. Med på kjøpet får man også et forbedret tastatur som ikke bare vil være mindre distraherende for studentene rundt deg, men vil også bringe med seg færre problemer om støv skulle være et problem i omegn.

8. Acer Aspire E15

God til jobb, men også til lek

CPU: åttendegenerasjon Intel Core i5-8250U | GPU: Nvidia GeForce MX150 | RAM: 8 GB DDR4 | Skjerm: 15,6-tommer FHD (1920 x 1080) | Lagring: 256 GB SSD

Arbeidsvennlig tastatur

Mengder av porter og innganger

Noe spinkel konstruksjon

Denne maskinen kommer ikke til å vinne noen skjønnhetskonkurranser, men Acer Aspire e15 gjør én ting bra: gjør deg produktiv. Hvis man trenger en bærbar som man kan drasse med seg mellom forelesninger og bruke til å faktisk gjøre ferdig arbeidet som skal gjøres, uten noe ekstra dilldall, så er dette maskinen man trenger. Med en ny åttendegenerasjonsprosessor (Kaby Lake-R) trenger man aldri å bekymre seg for at ting skal sakke ned midt i et viktig prosjekt. Det eneste man ikke kan forvente av herligheten er et blendende ytre.

Dette produktet er for øyeblikket kun tilgjengelig i USA. Lesere fra andre land bør heller ta en titt på alternativer som Dell Inspiron 15 7000 Gaming.

9. Samsung Notebook 7 Spin

Ett steg tilbake, men ikke det største steget

CPU: åttendegenerasjons Intel Core i5 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB | Skjerm: 13,3-tommer full HD (1920 x 1080) LED med touch | Lagring: 256 GB SSD

Fantastisk tastatur

Lang batteritid

Kornete 480p webkamera

Styrepinne er ikke inkludert

Selv om vi fortsatt synes Samsung Notebook 8 Spin er en fjong maskin, så må vi innrømme at den ikke er en like imponerende maskin som den engang var. Istedenfor er det en bærbar på 13 tommer som bokstavelig talt kan bøyes 360 grader om man har lyst. Selv om man ikke får styrepinne med på kjøpet, ei heller dedikert grafikkort (i årets modell), så er den robuste batteritiden og den kraftige prosessoren nok til at man kan se gjennom fingrene med feilstegene.

Dette produktet er for øyeblikket kun tilgjengelig i USA. Lesere fra andre land bør heller ta en titt på alternativer som Asus ZenBook Flip UX360.

10. Acer Chromebook 15

Chromebook på 15 tommer som mener alvor

CPU: Intel Pentium N4200 | GPU: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 GB | Skjerm: 15,6-tommer FHD (1920 x 1080) multi-touch IPS-panel | Lagring: 32 GB eMMC

Batteritiden er nesten ikke til å tro

Forførende vifteløst design

Styreflaten er knotete

Takler ikke altfor mange faner

En 15,6-tommer Chromebook med full HD 1080p touchskjerm er ikke hverdagskost. Enda mer sjelden er det man snubler over bærbare som takler presset på samme måte som Acer Chromebook 15. Denne enheten overlevde 16 timer og 47 minutter i vår batteritest. Fasiten er med andre ord at Chromebook 15 prioriterer batteritid over alt annet. Med et fleksibelt operativsystem og en strømgjerrig Intel Pentium-prosessor er ytelsen likevel tilfredsstillende, men det er batteritiden og et enestående utseende som likevel utgjør det vesensforskjellige fra konkurrentene.

Les hele anmeldelsen: Acer Chromebook 15