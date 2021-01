Ta en titt på vår liste over de beste laptopene for barn, slik at du ikke ender opp med skjegget i postkassa. Selv om bærbare maskiner for barn helt klart burde være billige – det er lite som er mindre surt enn å kjøpe noe dyrt, for så at det blir ødelagt bare et par måneder senere – så betyr det likevel ikke at det er den absolutt billigste maskinen som er det beste valget.



Byggkvalitet, batteritid og sikkerhetsfunksjonalitet er også viktige ting å tenke på når man velger den beste skole-PC-en. Alle vet hvordan barn er, så man vil helt klart ha noe som tåler en støyt, noe som kan takle en tur eller to i gulvet. I tillegg må maskinen være mer enn bare kraftig nok til skolearbeid (og underholdningen man konsumerer i etterkant), den må også ha god batteritid – slik at du ikke trenger å måtte lade den hele tiden. Sikkerhet- og foreldrefunksjonalitet er også viktig å ha i mente, slik at du kan forsikre deg om at poden holder seg trygg.



La oss hjelpe deg med å finne den beste skole-PC-en i 2021. Alt fra billige nettbrett og de beste Chromebook-maskinene til de mest portable 2-i-1-laptopene – her vil du finne noe som passer. Titt også innom prissammenligningsverktøyet vårt, slik at du er sikker på at du får markedets beste pris.

Google Pixelbook Go har alt en laptop for barna trenger, og mer til. (Image credit: Google)

1. Google Pixelbook Go Den beste Chromebooken for de fleste Prosessor: Intel Core m3 – i7 | Skjermkort: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3 tommer Full HD – 13,3 tommer 4K Ultra HD Molecular Display | Lagring: 64 GB – 256 GB Fantastisk «Hush»-tastatur Sjeldent 1080p-webkamera Ingen biometrisk innlogging

Den beste skole-PC-en for barn må være sikker, enkel i bruk og bør ha batteri nok til at den ikke slukner før barnet. Google Pixelbook Go har alt dette og mer. Her får man fantastisk batteritid, Chrome OS, et utrolig flott tastatur og et 1080p-webkamera. Dette er Google Pixelbook-maskinen man drømmer om, og prisen er heller ikke så verst. Og, selv om barna kommer til å ha det fortreffelig med å se på tegnefilm eller spille et og annet spill på den sylskarpe skjermen, så vil du også synes denne maskinen er svært så nyttig når du sniker av gårde en e-post eller to mellom slagene.

Les hele vår test av Google Pixelbook Go

Robuste Acer Chromebook 15 vil lose barna gjennom mer krevende prosjekter. (Image credit: Acer)

2. Acer Chromebook 15 Perfekt for barn i tosifret alder Prosessor: Intel Pentium N4200 | Skjermkort: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 GB | Skjerm: 15,6-tommers FHD (1920 x 1080) IPS | Lagring: 32nGB 4 290 kr Les mer hos Komplett Føles luksuriøs Utrolig pris Høy vekt og kraftige dimensjoner

Når barna nærmer seg tosifret alder, vil de trenge noe litt mer robust, slik at de klarer seg gjennom mer krevende prosjekter, og dessuten har større strømmebehov. Derfor er Acers nyeste 15-tommers Chromebook blant de beste laptopene for barn. Den bidrar med raffinement og kraft til barnas dataerfaring og -behov, og kan skilte med et flott design og gode egenskaper som en Full HD-skjerm, raske USB 3.0-forbindelser og et HDR webkamera. Husk at laptopen er ideell for tenåringer, for her bytter du ut barnesikringsfunksjoner med et større format, en luksuriøs brukeropplevelse og en gunstig pris.

Les hele vår test av Acer Chromebook 15

(Image credit: Microsoft)

3. Microsoft Surface Go 2 Førsteklasses design, rimeligere pris Prosessor: 8th Gen Intel Core m3 – Intel Pentium Gold Processor 4425Y | Skjermkort: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 4 GB – 8 GB | Lagring: 64 GB eMMC – 128 GB SSD 5 390 kr Les mer hos Komplett Førsteklasses design Rimelig Kjører Windows 10 Touch Cover og pekepenn er ikke med Grunnmodellen er svak

Surface Go-serien er vitterlig populær blant de mer prisbevisste, og oppfølgeren, Surface Go 2, fortsetter den tradisjonen med en rimelig pris og et førsteklasses design. Maskinen kjører også Windows 10, så den er langt mer kapabel enn diverse andre nettbrett når det gjelder hva slags applikasjoner man kan kjøre på OS-et. I tillegg har denne oppfølgeren et lite hopp i ytelse over forgjengeren, noe som er et godt argument for hvorfor man burde oppgradere, om pengene brenner i lomma. Alt dette, kombinert med at dette er en skikkelig nett og lett sak gjør at Microsoft Surface Go 2 er en av de aller beste laptopene for skole og barn.

Les hele vår test av Microsoft Surface Go 2

(Image credit: Lenovo)

4. Lenovo IdeaPad Duet Chromebook Alt en netbook burde være Prosessor: MediaTek Helio P60T Processor | Skjermkort: ARM G72 MP3 800 GHz | RAM: 4 GB LPDDR4X | Skjerm: 10,1" FHD (1920 x 1200) IPS, glossy, touch, 400 nits | Lagring: 64 GB eMMC 3 679 kr Les mer hos Dustin home Lett Lang batteritid Veldig rimelig Knøtt-tastatur og knotete styreflate Lader og hodetelefoner deler samme port

Er det en Chromebook, eller er det et nettbrett? Vel, heldigvis for deg trenger en ikke å bestemme seg. Som navnet tilsier leverer Lenovo Chromebook to formfaktorer i én, og drar nytte av allsidigheten i Chrome OS samtidig som den koster langt mindre enn mange av de beste Windows-nettbrettene der ute. Selvfølgelig, siden det er en Chromebook, varer batteriet utrolig lenge, vi snakker oppimot 22 timer – man kan regelrett døgne, bruke den gjennom dagen og ettermiddagen, og likevel er det du som sovner før maskinen. Siden man får maskinen for en såpass rimelig penge er det klart at kompromisser ble gjort – tastaturet er lite, styreflaten er ikke den beste og laderen og hodetelefonene deler utgang. Men, er du av typen som er opptatt av å få mye for pengene, så er dette definitivt blant de aller beste PC-ene for skole og barn i 2020.

Les hele vår test av Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Acer Chromebook Spin 11 er laptopen man skal skaffe barna hvis man ikke vil at maskinen skal gå i stykker første gang den mistes i gulvet. (Image credit: Acer)

5. Acer Chromebook Spin 11 Lek og arbeid Prosessor: Intel Celeron N3350 | Skjermkort: Intel HD Graphics 500 | Skjerm: 11,6-tommers HDF (1366 x 768) berøringsskjerm | Lagringsplass: 32 GB eMMC 4 592 kr Les mer hos ComputerSalg Rimelig Holdbar konstruksjon Lyssvak skjerm

Når barna endelig har rykket opp til en ordentlig laptop til skolerelatert skrivearbeid, men du likevel vil gi dem noe som ikke blir ødelagt første gang det mistes i gulvet, kan Acer Chromebook Spin 11 være en laptop for deg. Den er kraftig nok til å holde ut gjennom barnas skolehverdag, og den er dessuten en 2-i-1-maskin, så de kan vende det komfortable tastaturet rundt og sitte med et nettbrett til spilling av Android-spill eller se på favorittseriene sine i ledige stunder. Skjlermen er en smule lyssvak, og du får ikke bakoversveis av ytelsen, men den er billig, solid og pålitelig. Hva mer kan du forlange av en av de beste laptopene for barn?

Les hele vår test av Acer Chromebook Spin 11

MacBook Air er fortsatt blant de beste laptopene for barn som trives i macOS-omgivelsene. (Image credit: Apple)

6. MacBook Air (2020) Ny og forbedret i 2020 Prosessor: Intel Core i3 – i7 | Skjermkort: Intel Iris Plus Graphics | RAM: 8 GB – 16 GB | Lagringsplass: 256 GB – 2 TB PCIe-basert SSD | Mål: 30,41 x 21,24 x 1,61 cm 12 790 kr Les mer hos NetOnNet Lavere inngangspris Nye 10. generasjons prosessorer Forbedret tastatur Skjermfargene er litt blasse Batterikapasiteten er bare grei Webkameraet er fremdeles bare på 720p

Apples tynneste og letteste MacBook gjør comeback med et brak i 2020. Mange av forgjengernes svakheter fikset på – blant annet er det problematiske tastaturet endelig borte og erstattet med en radikalt forbedret utgave. Og ikke bare det. Den kan dessuten skilte med nye og forbedrede innvendige komponenter, flere valgmuligheter for intern lagringsplass og en lavere inngangspris. Det er fremdeles et par ting de kunne ha forbedret, som skjermens blasse fargegjengivelse og den middelmådige batteritiden, men denne modellen av MacBook Air er det beste vi så langt har sett i denne serien.

Les hele vår test av MacBook Air (2020)

(Image credit: Lenovo)

7. Lenovo Yoga C940 Lenovo Yoga er tilbake – og mener alvor Prosessor: Opp til 10th-generation Intel Core i7 | Grafikkort: Intel Iris Plus Graphics | RAM: Opp til 16 GB | Screen: 14” FHD (1920 x 1080) IPS, berøringsskjerm, glossy, 400 nits –14" UHD (3840 x 2160) IPS, touchscreen, glossy, HDR 400, 500 nits | Lagringsplass: Opp til 2TB SSD PCIe 19 604 kr Les mer hos CDON Strålende design Svært god ytelse Behagelig tastatur Dyr Svak batterikapasitet

Lenovo Yoga C940 er en blendende laptop. Det er tydelig at Lenovo ikke har spar på konfekten, og har laget en bærbar maskin med et svært flott utseende. Noe som bidrar til den gode opplevelsen er et behagelig tastatur, en roterende lydplanke med to ekstra høyttalere, pekepenn og personvernfunksjonen TrueBlock Privacy Shutter. Selv om dette ikke er en fullkommen datamaskin, ettersom batterikapasiteten trekker ned, står den seg likevel godt mot konkurrentene. Lenovo byr her på en elegant og kraftig Ultrabook som er perfekt for enhver digital nomade.

Les vår test av Lenovo Yoga C940