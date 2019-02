Beste billige nettbrett i 2019

Hvis du er på jakt etter et billig nettbrett så har du kommet til rett sted.

Det er ikke alle som har lyst til å betale i dyre dommer for et nettbrett, og de beste budsjettvalgene lar deg surfe på nettet, sende eposter, strømme video og spille enkle spill.

De gjør seg godt som et brett som familien kan dele eller som et ekstra nettbrett til barna, og de passer godt for deg som vil ha en større skjerm til ting som er litt for fiklete å gjøre på telefonen.

Da kommer listen nedenfor godt med, men det er en ting vi må understreke og det er at det finnes ikke så mange alternativer å velge mellom. Det kan nemlig nærmest virke som markedet for rimelige nettbrett har forsvunnet litt, men brettene vi har tatt med tilbyr i hvert fall veldig mye for pengene.

Forhåpentligvis vil 2019 bringe med seg noen nye og spennende modeller for prisbevisste kjøpere, og vi skal selvfølgelig holde denne listen oppdatert med nye tilskudd etter hvert som de dukker opp.

1. Lenovo Tab 4 8 Plus

Det perfekte lavpris-nettbrettet for pendleren

Vekt: 300 g | Størrelse: 210 x 123 x 7 mm | Operativsystem: Android 7.0 | Skjermstørrelse: 8" | Oppløsning: 1.200 x 1.920 piksler | CPU: Snapdragon 625 | Lagringsplass: 16/64 GB | Batteri: 4.850 mAh | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Sterk ytelse

Flott design

Får lett riper

Kameraet er middelmådig

I et hav av nettbrett og smarttelefoner er det vanskelig å lansere et produkt som både har nok personlighet til å skille seg nok ut, og som har nok kvalitet til å være verdt et kjøp.

Med Tab 4 8 Plus har Lenovo lyktes i å produsere noe eget, som også skaper oppmerksomhet igjen hos Android-nettbrettene i midtsjiktet.

Vil du holde deg til Android, pendler mye og ønsker deg et nettbrett med fokus på design, er dette midt i blinken.

Les hele vår test: Lenovo Tab 4 8 Plus

2. iPad (2017)

Enormt mye for pengene

Vekt: 469 g | Mål: 240 x 169,5 x 97,5 mm | OS: iOS 12 | Skjermstørrelse: 9,7 tommer | Oppløsning: 2048 x 1536 | Prosessor: A9 | RAM: 2 GB | Lagring: 32 / 128 GB | microSD-leser: nei | Batteri: 10 timer batteri | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Uslåelig valuta for pengene

Tykkere enn tidligere modeller

Ekstrautstyret er dyrt

Takket være introduksjonen av den nye iPad-modellen tidligere i år, så er det nå mulig å få tak i forrige modell til en ganske rimelig penge. Den vil nok ikke være i salg så mye lenger, men inntil videre gir den deg enormt mye for pengene.

Her får du iOS 12, og på ytelsessiden er en utstyrt med den samme A9-prosessoren som sitter i iPhone 7, i tillegg til retina-skjerm og Facetime HD-kamera.

Les hele vår test av iPad (2017)

3. Samsung Galaxy Tab S2

Et kraftfullt Android-nettbrett som har falt kraftig i pris

Vekt: 265/389 g | Størrelse: 198,6 x 134,8 x 5,6 mm / 237,3 x 169 x 5,6 mm | Operativsystem: Android | Skjermstørrelse: 8/9,7" | Oppløsning: 1536 x 2048 piksler | CPU: Exynos 5433 | Lagringsplass: 32 / 64 GB | Batteri: 4000/5870 mAh | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 2,1 MP

Tynt, lett design

God ytelse

Batterilevetiden er så som så

Kameraet er middelmådig

Da Galaxy Tab S2 ble lansert, var det Samsungs tynneste og letteste nettbrett. Det er det ikke lenger tilfelle, men det er fortsatt et lett håndterlig valg, i hvert fall 8-tommers-versjonen.

Samsung tilbyr en større (og dyrere) 9,7-tommers versjon, men den eneste egentlige forskjellen er størrelsen på skjermen og batteriet. 8-tommeren har både nok kraft og en god nok HD-skjerm til å være et godt valg.

Metallrammen bidrar til et flott ytre, og plasten på baksiden er komfortabel og myk. Dessuten gjør mikro-SD-inngangen at du kan utvide den interne lagringsplassen.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Tab S2

4. iPad mini 4

En portabel men fortsatt sprek iPad

Vekt: 304g | Dimensions: 203.2 x 134.8 x 6.1mm | OS: iOS 11 | Screen size: 7.9-inch | Resolution: 2048 x 1536 | CPU: A8 processor | RAM: 2GB | Storage: 128GB | microSD slot: No | Battery: 10 hours | Rear camera: 8MP | Front camera: 1.2MP

Amazing screen

Unparalleled build quality

Similar-spec rivals are cheaper

iPad Mini 4 er et godt valg hvis du er på jakt etter et lite men kraftig nettbrett. Det er utstyrt med alle de samme finessene som den større modellen, inkludert Touch ID, retina-skjerm og god ytelse takket være A8-prosessoren.

Mini 4 er i utgangspunktet i overkant dyrt til å komme med på denne listen, men du vil ofte finne det på salg og da får du plutselig veldig mye for pengene – spesielt hvis det er viktig for deg å holde deg til iOS.

Lese hele vår test av iPad mini 4