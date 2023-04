Tegnebrett test april 2023: Beste tegnebrett

Included in this guide:

Velkommen til vår tegnebrett test. Med det beste tegnebrettet kan du enkelt skape vakker digital kunst, og det finnes modeller av høy kvalitet på markedet. Tegnebrett kan brukes av både hobbytegnere og profesjonelle illustratører.

I vår oversikt finner du både brett med innebygd skjerm og brett som kobles til PC eller Mac.

Vinnerne av vår tegnebrett test 2023

Beste tegnebrett

Wacom Cintiq 22 er et tegnebrett på hele 22 tommer (Image credit: Wacom)

1. Wacom Cintiq 22 Beste tegnebrett Spesifikasjoner Type: Tegnebrett med skjerm Nivåer av trykkfølsomhet: 8 192 Tilkobling: HDMI, USB 2.0 Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Full HD-skjerm + Wacom Pro Pen 2 er fantastisk + 22" skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Det finnes Wacom-brett med høyere oppløsning - Dyrt

Wacom er et kjent navn for brukere av tegnebrett og selskapet fortsetter å produsere noen av de beste brettene på markedet.

Wacom Cintiq 22 har en 22" skjerm i Full HD og Wacoms suverene Wacom Pro Pen 2. Det finnes tegnebrett med høyere oppløsning, men da blir også prislappen større.

Dette er brettet for deg som vil tegne på industriledende teknologi, og som har råd til det beste.

Wacom Intuos Pro Small gir mye for pengene og kan dessuten brukes trådløst sammen med PC eller Mac. (Image credit: Wacom, amazon)

2. Wacom Intuos Pro Small Mest for pengene fra Wacom Spesifikasjoner Type: Grafikkbrett Nivåer av trykkfølsomhet: 8 192 Tilkobling: USB, Bluetooth Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kan brukes trådløst + Effektiv overflate + God verdi for pengene Grunner til ikke å kjøpe - Kan bli for liten for noen

Wacoms grafikkbrett Wacom Intuos Pro finnes i forskjellige størrelser, der den minste koster i overkant av 2000 kroner. Å tegne på dette brettet føles naturlig, takket være den ultraresponsive Wacom Pro Pen 2 og 8192 nivåer for trykkfølsomhet.

Du kan også koble brettet til PC eller Mac med USB, eller Bluetooth om du ikke vil bruke ledning.

Huion Kamvas 16 er en bra nybegynnermodell for deg som vil prøve deg på digitale illustrasjoner (Image credit: Huion)

3. Huion Kamvas 16 Beste tegnebrett for nybegynnere Spesifikasjoner Type: Tegnebrett med skjerm Nivåer av trykkfølsomhet: 8 192 Tilkobling: USB-C Grunner til å kjøpe + Bra fargegjengivning + Stativ er inkludert + Kompatibel med macOS, Windows, Linux og Android Grunner til ikke å kjøpe - Skjermen er ikke så lyssterk

Om du leter etter ditt første tegnebrett kan du trygt velge Huion Kamvas 16. Brettet har en flott full HD-skjerm på 15.6 tommer og passer bra for deg som vil lære deg digital illustrasjon.

Du kan bruke den sammen med alt fra Mac til Android-mobiler. Det medfølgende stativet bidrar til bedre ergonomi.

Huion Kamvas 22 Plus er det beste store tegnebrettet (Image credit: Huion)

4. Huion Kamvas 22 Plus Beste store tegnebrett Spesifikasjoner Type: Tegnebrett med skjerm Nivåer av trykkfølsomhet: 8 192 Tilkobling: USB-A, USB-C, HDMI Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Fantastisk skjerm + 22" skjermoverflate + Justerbart stativ Grunner til ikke å kjøpe - Ingen berøringsskjerm

Fristes du av Wacom Cintiqs store skjerm, men synes den blir for dyr? Da kan du heller vurdere Huion Kamvas 22 Plus, som er billigere. Samtidig får du fortsatt et tegnebrett av høy kvalitet, med 22" skjerm av antirefleksglass og imponerende fargespekter.

Brettet kan brukes med Windows, macOS, Linux og Android. Pennen som følger med er ikke på nivå med Wacom Pro Pen 2, men er responsiv nok og gjør jobben.

Huion Kamvas 22 Plus holder tritt med dyrere brett, til en lavere pris.

Wacom One lett å bære med seg i vesken (Image credit: Wacom)

Wacom lager ikke bare dyre tegnebrett, noe Wacom One er et godt eksempel på. Her får du en tegneopplevelse i høy kvalitet, akkurat slik vi forventer fra Wacoms produkter.

Samtidig er dette et langt billigere og mindre brett enn de andre modellene. Det gjør Wacom One til et glimrende tegnebrett for barn, eller for deg som vil ha med brettet på reise.

Kjøpsråd og vanlige spørsmål

Hva er et tegnebrett? Når vi snakker om tegnebrett er det hovedsaklig tre ulike produkter vi mener: Grafikkbrett som kobles til en ekstern skjerm, tegnebrett med innebygd skjerm eller nettbrett som kan brukes med styluspenn. Fellesnevneren er at de lar deg skape digitale illustrasjoner.