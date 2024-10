iPhone SE 4, iPad 11 og en ny iPad Air kan bli lansert tidlig neste år

Apple kan få en travel start på 2025, ettersom maldinger antyder tre store nye produktlanseringer på våren (mellom slutten av mars og slutten av juni).

Dette kommer fra den vanligvis pålitelige Mark Gurman, som i en artikkel for Bloomberg (via 9to5Mac) hevdet at iPhone SE 4, iPad 11 og nye iPad Air-modeller alle vil lanseres i løpet av den perioden, sammen med oppgraderte iPad-tastaturer.

Det meste av dette er ikke så veldig overraskende, ettersom Gurman tidligere har sagt at vi vil se iPhone SE 4 og en ny iPad Air i første halvdel av 2025, men nå har han pekt på vårens tidsramme – med andre ord får vi ikke se dem før tidligst i mars.

Den mest interessante informasjonen er imidlertid at iPad 11 også vil bli lansert i samme periode. Dette er en ny opplysning fra Gurman. Tidligere var det uklart når vi kunne forvente denne nye basismodellen av iPad, så selv om vi bør ta denne uttalelsen med en klype salt, antyder den i det minste en mulig lanseringsperiode.

iPad 10.9 (2022) (Image credit: Future)

AI kommer til hele iPad-familien

Det ville definitivt være fornuftig av Apple å lansere iPad 11 snart, siden den nåværende modellen – iPad 10.9 (2022) – ikke støtter Apple Intelligence. Hvis den nye modellen gjør det, betyr det at alle Apples nyeste nettbrettmodeller vil være AI-klare.

Vi venter oss lignende AI-støtte for iPhone SE 4, men iPad Air (2024) støtter allerede AI, så det vil ikke være en nyhet for neste iPad Air-modell. Imidlertid vil den trolig være kraftigere og derfor enda bedre til å håndtere AI-oppgaver enn dagens iPad Air.

I tillegg til AI, nevner Gurman flere modeller av den kommende basismodellen av iPad, tilsynelatende med kodenavnene «J481» og «J482». Han spesifiserer ikke hvordan disse modellene skiller seg fra hverandre, men det kan være at nettbrettet vil bli tilbudt i to forskjellige skjermstørrelser, som Air og Pro-modellene. Hvis disse lekkasjene er sanne, får vi vite mer om fem til åtte måneder.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer