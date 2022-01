Beste iPad 2022: er iPad Air, mini eller Pro det beste for deg?

Det finnes så mange iPad-modeller der ute, og det kan virkelig være en krevende oppgave å holde orden på hvilken av dem som er best. Velger du en innstegsmodell, en Air, mini eller kanskje en Pro-modell? Og hvilken størrelse er du ute etter? Eller generasjon? Det er så mange forskjellige nettbrett å ta med i vurderingen.

Og utvalget vokser dessuten stadig. De nyeste tilskuddene er fjorårets nyvinninger iPad 10.2 (2021) og iPad mini (2021).

For at du skal finne den beste iPad-modellen til dine behov og ditt budsjett. Vil du ha noe superkraftig til arbeid og underholdning, som for eksempel iPad Pro 12.9? Eller kanskje du heller vil slå kloa i noe bærbart og kompakt som en iPad mini (2019)?

I oversikten nedenfor finner du uansett alle de beste alternativene, med spesifikasjoner og en kort omtale av hver modell. Dermed kan du enkelt se hvilken av modellene nedenfor som har de egenskapene du er ute etter.

Men selv om det burde finnes en iPad for ethvert behov, kan det hende du ikke er ute etter et Apple-produkt. Da kan du ta en titt på våre oversikter over de beste nettbrettene, de beste Android-nettbrettene eller de beste billige nettbrettene.

Beste iPad-modeller 2022: hvilken iPad burde du velge?

1. iPad Pro 12.9 (2021) Den beste iPad-en Spesifikasjoner Vekt: 682 g Mål: 280,6 x 214,9 x 6,4 mm OS: iPadOS 14 Skjerm: 12,9" Oppløsning: 2048 x 2732 piksler Prosessor: Apple M1 Lagringsplass: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB microSD-spor: Nei Batteri: Opptil 10 timer Baksidekamera: 12 MP + 10 MP + LiDAR Frontkamera: 12 MP Grunner til å kjøpe + Super kraft + Fantastisk skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Den dyreste iPad-modellen - Få fargealternativer

iPad Pro 12.9 (2021) er et veldig stor, svært kraftig og temmelig dyrt nettbrett. Dette gjelder alle 12,9-tommers iPad-modeller, men når det gjelder den rå kraften, har denne modellen hevet seg til et nytt nivå. Her er den tidligere mobilbrikken skiftet ut med Apple M1, noe man også finner i de beste MacBook- og iMac-maskinene.

Det betyr at enheten har massevis av muskler, noe som er perfekt for oppgaver som videoredigering, grafisk design eller avanserte spill.

I tillegg kan iPad Pro 12.9 (2021) skilte med en super mini LED-skjerm på 2048 x 2732. Dette er den første iPad-modellen som har tatt i bruk denne skjermteknologien, noe som gir en svært lyssterk skjerm med fantastiske kontraster. Dette imponerte oss kraftig i våre tester.

Ellers får du 10 timers batteritid, et førsteklasses ytterskall i aluminium (typisk for iPad), opptil 2 TB lagringsplass samt støtte for Magic Keyboard og Apple Pencil 2, slik at dette blir noe langt mer enn bare en produksjonsenhet.

Les vår test av iPad Pro 12.9 (2021)

2. iPad 10.2 (2021) Den beste basismodellen av iPad Spesifikasjoner Vekt: 487 g Mål: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm OS: iPadOS 15 Skjerm: 10,2" Oppløsning: 1620 x 2160 piksler Prosessor: A13 Bionic RAM: Ikke oppgitt Lagringsplass: 64 GB/256 GB microSD-spor: Nei Batteri: Opptil 10 timer Baksidekamera: 8 MP Frontkamera: 12 MP Grunner til å kjøpe + Mye for pengene + Oppgradert selfiekamera Grunner til ikke å kjøpe - Eneste iPad uten Face ID - Støtter ikke nyere tilbehør

iPad 10.2 (2021) var den beste basismodellen av iPad da den kom i 2021, og den er også den utvilsomt beste basismodellen så langt. Den utgjør ikke en veldig stor oppgradering fra forgjengeren, men det nye selfiekameraet på 12 MP gjør enheten bedre egnet for videosamtaler, mens True Tone-skjermen bidrar til mer behagelig bruk i ulike typer omgivelser, der skjermen automatisk tilpasser seg bakgrunnsbelysningen. Dette gjør iPad 10.2 (2021) til en fryd å bruke utendørs.

Vi opplever likevel iPad Air 4 (2020) som bedre egnet til skissering og lyd, men til de mest grunnleggende nettbrett-oppgavene, gjør iPad 10.2 (2021) en beundringsverdig god jobb.

Les vår test av iPad 10.2 (2021)

3. iPad Pro 11 (2021) Den beste 11-tommersutgaven av iPad Spesifikasjoner Vekt: 466 g Mål: 247.6 x 178.5 x 5.9mm OS: iPadOS 14 Skjerm: 11" Oppløsning: 1668 x 2388 piksler Prosessor: Apple M1 Lagringsplass: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB microSD-spor: Nei Batteri: Opptil 10 timer Baksidekamera: 12 MP + 10 MP Frontkamera: 12 MP Grunner til å kjøpe + Ytelse som en stasjonær maskin + God batterikapasitet Grunner til ikke å kjøpe - iPadOS utnytter ikke den fulle kraften i M1 - Ikke Mini LED-skjerm

iPad Pro 11 (2021) er et kraftig og dyrt brett, og et supert alternativ for alle som vi ha kraftigst mulige spesifikasjoner i en kompakt og bærbar innpakning. Det må nevnes at dette brettet ikke har den fete Mini LED-skjermen til iPad Pro 12.9 (2021) – noe som medfører en solid kvalitetsforskjell.

I skuffelsen over dette, og den stadige irritasjonen over Apples begrensende iPad-programvare, må vi likevel innse at iPad Pro 11 (2021) er et ypperlig nettbrett med en stor, hvass og smidig skjerm og massevis av kraft som den henter fra sin superprosessor M1.

Dette brettet har en batteritid på rundt 10 timer, noe som er typisk for nettbrett fra Apple, men det er uansett ganske bra. Denne modellen leveres med en lagringsplass på opptil 2 TB. Det er så mye at det burde rekke for de aller fleste av oss.

Her får du et elegant design og muligheten til å tilslutte flere typer tilbehør, som for eksempel Apple Pencil og Magic Keyboard. Dermed er dette et nettbrett som burde passe for de aller fleste – men for flere av oss vil det kanskje være litt mye av det gode?

Les vår test av iPad Pro 11 (2021)

4. iPad Air 4 (2020) Den beste iPad-modellen for studente Spesifikasjoner Vekt: 458 g Mål: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm OS: iPadOS 14 Skjerm: 10,9" Oppløsning: 1640 x 2360 piksler Prosessor: A14 Bionic Lagringsplass: 64 GB/256 GB microSD-spor: Nei Batteri: Opptil 10 timer Baksidekamera: 12 MP Frontkamera: 7 MP Grunner til å kjøpe + Heldekkende skjerm + Massevis av kraft Grunner til ikke å kjøpe - Lagringsplassen på 64 GB er hemmende - Dyrere enn foregående generasjon

iPad Air 4 (2020) er nesten som en iPad Pro, men den er likevel langt billigere enn alle de nyere Pro-modellene. Dermed er dette et fristende kjøp – også for mer krevende brukere.

iPad Air 4 (2020) ser også ganske lik ut som en iPad Pro, med en heldekkende skjerm. Og akkurat som iPad Pro støtter denne modellen både Smart Keyboard og andre generasjon av Apple Pencil.

Takket være dens A14 Bionic-brikke kan den også by på solide mengder kraft. Dette er den samme prosessorbrikken du finner i iPhone 12, og den er nyere enn prosessoren du finner i iPad Pro (2020). Her finner du dessuten fire kraftige høyttalere, en grei skjerm på 10,9 tommer (men med 60 Hz) samt god batterikapasitet.

iPad Air 4 leveres dessuten i en lang rekke farger, noe som ikke akkurat er regelen når det gjelder nyere iPad-modeller.

Les vår test av iPad Air 4 (2020)

5. iPad mini (2021) Den beste lille iPad-modellen Spesifikasjoner Vekt: 293 g Mål: 195,4 x 134,8 x 6,3 mm OS: iPadOS 15 Skjerm: 8,3" Oppløsning: 1488 x 2266 piksler Prosessor: A15 Bionic Lagringsplass: 64 GB/256 GB microSD-spor: Nei Batteri: Opptil 10 timer Baksidekamera: 12 MP Frontkamera: 12 MP Grunner til å kjøpe + Stilig og kompakt design + Massevis av kraft Grunner til ikke å kjøpe - Batterikapasiteten kunne ha vært bedre - Begrenset 5G-kapasitet

iPad mini (2021) er et ypperlig valg hvis du vil ha et mindre, lettere og mer bærbart nettbrett enn de fleste andre iPad-modellene.

Tross den beskjedne størrelsen, mangler ikke iPad mini (2021) kraft. Vi lar oss virkelig imponere over ytelsen. Designet er moderne og minimalistisk, uten hjem-knapp. Brettet støtter dessuten 5G – en nyttig oppgradering.

Noe som ikke imponerte oss like mye, var batterikapasiteten. Den er helt grei, men den er ikke i nærheten av den du får med de aller beste nettbrettene fra Apple. Men hvis du vil ha en førsteklasses iPad i et kompakt format, er det denne modellen du velger.

Les vår test av iPad mini (2021)

6. iPad 10.2 (2020) Den beste av de eldre, rimelige iPad-modellene Spesifikasjoner Vekt: 490 g Mål: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm OS: iPadOS 14 Skjerm: 10,2" Oppløsning: 1620 x 2160 piksler Prosessor: A12 Bionic RAM: 3 GB Lagringsplass: 32 GB/128 GB microSD-spor: Nei Batteri: Opptil 10 timer Baksidekamera: 8 MP Frontkamera: 1,2 MP Grunner til å kjøpe + Mye for pengene + God ytelse Grunner til ikke å kjøpe - Lite er forandret - Selfiekamera på bare 1,2 MP

Da den kom, var ikke iPad 10.2 (2020) en voldsomt spennende oppgradering. Forbedringen fra 2019-utgaven av iPad 10.2 er moderat, men det er uansett en forbedring. Dermed er dette likevel en god iPad 10.2 – selv om den hverken er nyest eller best lenger.

Dens A12 Bionic-prosessor er raskere enn forgjengerens, og brettet leveres med en 20 W-lader som sikrer en god ladehastighet.

iPad 10.2 (2020) har ellers alle de gode egenskapene du venter deg, inkludert støtte for Apple Pencil og Smart Keyboard, i tillegg til at batterikapasiteten er solid. Selfiekameraet overbeviser ikke, og lagringskapasiteten er beskjeden. Men velger du modellen med 128 GB, har du et godt og allsidig nettbrett.

Les vår test av iPad 10.2 (2020)

7. iPad Air 3 (2019) Den beste rimelige modellen for studenter Spesifikasjoner Vekt: 456 g Mål: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm OS: iPadOS 14 Skjerm: 10,5" Oppløsning: 1668 x 2224 piksler Prosessor: A12 Bionic Lagringsplass: 64 GB/256 GB microSD-spor: Nei Baksidekamera: 8 MP Frontkamera: 7 MP Grunner til å kjøpe + Flott laminert skjerm + Billigste iPad som kan bruke Smart Keyboard Grunner til ikke å kjøpe - Bruker bare 1. gen. Apple Pencil - Tradisjonelt design som ikke overbeviser

iPad Air 3 har en skjerm på 10,5 tommer, og er det godt kompromiss mellom innstegsmodellene og de kraftige, men kostbare modellene i iPad Pro-serien.

Dette er en av de billigste iPad-modellene som er kompatibel med Apples Smart Keyboard-deksel. Dermed slipper du å fikle med ustabilt Bluetooth-tilkoblede tastaturer for å få gjort litt ordentlig arbeid med denne greia.

Innvendig finner man Apples A12-brikke, et lån fra iPhone XS. Hastigheten er helt grei. Med dette nettbrettet kan studenter gjøre notater og korrespondere på e-post, men de kreative blant oss vil mislike at man bare kan benytte første generasjon av Apple Pencil.

Les vår test av iPad Air 3 (2019) (på engelsk)

8. iPad Pro 12.9 (2020) Best blant de eldre flaggskipene Spesifikasjoner Vekt: 641 g Mål: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm OS: iPadOS 14 Skjerm: 12,9" Oppløsning: 2048 x 2732 piksler Prosessor: Apple A12Z Bionic Lagringsplass: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB microSD-spor: Nei Batteri: Opptil 10 timer Baksidekamera: 12 MP + 10 MP + LiDAR Frontkamera: 7 MP Grunner til å kjøpe + Elegant design + Kraftig ytelse Grunner til ikke å kjøpe - Fremdeles ganske dyrt - Ikke lenger raskest i denne prisklassen

iPad Pro 12.9 (2020) er blant de største, beste og kraftigste nettbrettene man får tak i – men det er ikke aller best, for det er blitt overgått av iPad Pro 12.9 (2021).

Når et nettbrett kan skilte med mye kraft og en flott skjerm, blir prisen gjerne høy – og alt dette gjelder for iPad Pro 12.9 (2020).

Brettet har en A12Z Bionic-prosessor, en hvass skjerm på 2048 x 2732 piksler, glimrende høyttalere, elegant design, anstendig batterikapasitet og støtte for tilbehør som Magic Keyboard og Apple Pencil 2.

Dette er en produktivitetsenhet av høy klasse. Selv om det vil være en overdrivelse å bare bruke det til mobilspill og mediaforbruk, håndterer det slike ting som en lek. Bortsett fra den høye prisen har vi lite å utsett – annet enn at dette ikke lenger er det nyeste eller beste nettbrettet i denne serien. Likevel er det ikke så mye som skiller denne modellen fra etterfølgeren.

Les vår test av iPad Pro 12.9 (2020) (på engelsk)

9. iPad 10.2 (2019) Beste rimelige iPad Spesifikasjoner Vekt: 483 g Mål: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm OS: iPadOS 14 Skjerm: 10,2" Oppløsning: 1620 x 2160 piksler Prosessor: A10 Fusion RAM: 3 GB Lagringsplass: 32 GB/128 GB microSD-spor: Nei Batteri: 8827 mAh Baksidekamera: 8 MP Frontkamera: 1,2 MP Grunner til å kjøpe + Litt større skjerm + Fungerer med Smart Keyboard Grunner til ikke å kjøpe - Marginalt bedre enn iPad 9.7 - iPad Air er overlegen til skissering

iPad 10.2 (2019) brakte Apples basisnettbrett ett trinn nærmere iPad Pro-serien da det ble lansert, og det kan også sammenlignes med nyere iPad Air-modeller. Det fikk støtte for Smart Keyboard og litt større skjerm enn forgjengeren – med en vekst fra 9,7" til 10,2".

2019 iPad 10.2 fikk også en god kraftøkning, med en ekstra gigabyte RAM sammenlignet med iPad 9.7 (2018) – men A10-brikken ble værende.

Designet er også jevnt over det samme, altså med brede ytterkanter og hjem-knapp. Hvis du ønsker deg et elegant nettbrett fra Apple, er det ikke dette du velger.

Men det kan by på god batterikapasitet og grei ytelse – til en ganske rimelig penge (etter Apple-standarder). Her er det mye å like, særlig hvis du vil ha noen av Apples beste iPad-egenskaper – med et litt mer begrenset budsjett.

Les vår test av iPad 10.2 (2019)

10. iPad mini (2019) En liten og rimelig iPad Spesifikasjoner Vekt: 304 g Mål: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm OS: iPadOS 14 Skjerm: 7,9" Oppløsning: 1536 x 2048 piksler Prosessor: A12 Bionic Lagringsplass: 64 GB/256 GB microSD-spor: Nei Batteri: 5124 mAh Baksidekamera: 8 MP Frontkamera: 7 MP Grunner til å kjøpe + Perfekt bærbar størrelse + Overraskende kraftige spesifikasjoner Grunner til ikke å kjøpe - Brede kanter - Benytter første generasjon av Apple Pencil

Av og til kan man ønske seg et nettbrett som er mer som en veldig stor mobiltelefon. iPad mini (2019) passer denne beskrivelsen. Det er en liten og nett enhet med imponerende spesifikasjoner – en kjapp prosessor og anstendig batterikapasitet.

Noe av det flotte med iPad mini (2019) er at du kan benytte Apple Pencil til den, slik at nettbrettet også fungerer som en liten notatblokk i lomma.

iPad mini (2019) er et av de beste nettbrettene du får til denne prisen. Hvis du er på jakt etter en liten kraftpakke i lommeformat, er dette lille beistet et utmerket valg.

Les vår test av iPad mini (2019)

Slik testet vi iPad-modellene i denne rangeringen

Alle modellene i denne oversikten har gjennomgått en fullstendig test, og vi har benyttet alle sammen over lengre perioder for å bli kjent med dem og finne ut hva de faktisk duger til. Med den kunnskapen dette har gitt oss, samt vurderinger av pris og egenskaper, samt ytelse og spesifikasjoner, har vi kunnet sammenligne og rangere dem.

Hva burde jeg se etter når jeg skal kjøpe en iPad? Tenk på hva du faktisk trenger. Må du ha en stor skjerm og massevis av kraft til produktive oppgaver? I så fall kan en iPad Pro være noe for deg. Noe mer bærbart? Ta en titt på iPad mini-serien. En basismodell? Her er iPad 10.2 (2021) et godt valg.