Test: iPad Air (2022)

For to år siden ble vi begeistret for iPad Air, og 2022-modellen gjentar bragden. Det er et utrolig allsidig og evnerikt nettbrett. Den kraftige, nye M1-brikken er et kjærkomment tilskudd, og særlig gamere og digitale kreatører vil sette pris på kraften den kan slå i bordet med. Noe av gevinsten går imidlertid tapt ved at batteriet ikke er blitt forbedret. iPad Air 2022 har dessuten krøpet seg farlig nær iPad Pro i pris, og sistnevnte har dukket opp med gode prisavslag etter lanseringen i 2021. Dermed er det vanskeligere for iPad Air å finne sin egen plass i Apples iPad-familie. Men dette er uansett et utmerket nettbrett til tekstbehandling, digitalt skissearbeid, gaming, meldingsutveksling og mye mer. Brettet har de gode egenskapene som kjennetegner Apples nettbrett, i et elegant design med flere forlokkende fargevarianter.

Kort sammendrag

iPad Air 2022 er også kjent som iPad Air 5, og den har fått en tøff oppgave med å følge i fotsporene til den oppsiktsvekkende Air 2020.

Sistnevnte motell kom på banen med et slående nytt design, større kraft enn mange ventet og var en perfekt demonstrasjon av iPadOS. Nye Air er i bunn og grunn mer av det samme, men med en kraftigere prosessorbrikke.

Det kan neste låte som om vi mener at dette er et kjedelig nettbrett. Men det er langtfra tilfellet. Vi har virkelig hatt glede av den nye iPad-modellen. 2022 Air har en noe høyere lanseringspris enn forgjengeren, men den kan til gjengjeld skilte med større krefter, 5G og et helt nytt frontkamera som gir videosamtaler av bedre kvalitet.

Det vinklede, industrielle designet fra iPhone 12- og iPad Pro-seriene er tilbake. Dett gjør at Apple Pencil 2 kan festes til toppen av brettet og være umiddelbart tilgjengelig til skissering eller notatskriving. Den lades dessuten når den er dokket.

Det er irriterende at magneten ikke er litt kraftigere. Selv om den holder Apple Pencil godt fast når du bærer omkring på iPad Air, er det fort gjort å vippe den av når du legger brettet ned i en veske eller på et bilsete.

(Image credit: TechRadar)

Nye iPad Air er vakkert skapt og veier lite. Med en skjerm på 10,9 tommer har brettet en perfekt størrelse for visning av apper, eposter og filmer på farten.

Vi opplevde et lite problem underveis. Touch ID-sensoren er fremdeles lokalisert i den lange, slanke på-knappen øverst på brettet. Som på den foregående modellen rasler den litt ved berøring, noe som ødelegger litt for et ellers førsteklasses preg.

(Dette var ikke noe som skjemmet alle modellene vi har prøvd, men det var absolutt tilstede som et irritasjonsmoment i testmodellen vår.)

Skjermen er tilstrekkelig lyssterk og gir god fargegjengivelse ved alle oppgaver. Lysstyrken er ikke på samme nivå som iPad Pro (henholdsvis 500 og 600 nits maksimal lysstyrke), men de fleste vil slite med å se forskjellen med mindre de redigerer video eller gransker fotografier på nært hold.

Vi er ennå ikke ihuga tilhengere av den digitale pennen Apple Pencil, for uansett hva som sies om den, etterligner den ikke i tilstrekkelig grad følelsen av å skrive på papir på en måte som ville fristet oss bort fra å skrible på døde trær. Hvis Apple kunne ha utviklet en smart, haptisk metode som etterligner blyantens ferd over papiret, ville vi virkelig blitt begeistret. Generelt sklir gummispissen til Apple Pencil for uhindret over overflaten.

Men vi må understreke at det er imponerende mye du kan gjøre med en Apple Pencil. Med det brede utvalget av apper til skissering og fotoredigering som når er tilgjengelig for iPad kan brettet opptre som et ypperlig kreativt verktøy. Men du må ut med rundt 1400 kroner for å kunne innlemme den i verktøykassen din. Det er et ganske stivt utlegg på toppen av det selve brettet koster.

M1-brikken i iPad Air 2022 byr på en solid kraftøkning som legger dette brettet på linje med iPad Pro når det gjelder rå kraft.

(Image credit: TechRadar)

Vi klarte ikke å utsette Air for noe som var i nærheten av å hemme ytelsen. I både ytelsestester og hverdagslig bruk viste den seg å være overlegen sammenlignet med den to år eldre forgjengeren. Det er sjelden man opplever så store ytelsesmessige sprang fra ett utviklingstrinn til det neste.

M1-brikken er som skapt for deg som vil utføre smidig bearbeidelse av 3D-modeller i Procreate eller kjøre de mest grafikkintensive spillene (eller arbeide med kode til dem) på farten. Vil du kunne hoppe sømløst fra The Last Campfire til Affinity Photo til GarageBand? Ikke noe problem for dette brettet. Vekslingen skjer ikke umiddelbart, ettersom appene settes på pause når de ikke vises på skjermen, men tiden det tar å vekke en app er minimal.

Brettet leveres med operativsystemet iPadOS 15.4 forhåndsinstallert. Det fungerer godt, men ikke mer. Og her kommer vi til vårt største problem med nye Air. Hvem eller hva er denne modellen egentlig skapt for? Det er god til så mangt, men egentlig ikke best på noe særlig.

iPadOS er et godt operativsystem for nettbrett, med massevis av apper det er enkelt å bruke samt et smidig brukergrensesnitt der du kan veksle mellom ulike kraftkrevende oppgaver. Parer du det med Magic Keyboard (som for iPad Air 2022 har en veiledende pris på stive 3590 kroner) og Apple Pencil blir iPad Air til en digital skissebok, en super gaming-enhet og et underholdningssenter i ett.

Men det finnes bedre løsninger til alle disse oppgavene. Vi forsøkte å skrive denne testen på selve iPad-en, og det har stort sett gått greit, og av og til temmelig bra, ettersom vi trengte en liten laptop vi kunne fiske opp av sekken og skrive noen ord mens vi ventet på toget.

Men både tastaturet og styreflaten oppleves som litt trange, og selv om du får en ordentlig desktop-opplevelse med nettleserne Safari og Chrome, er ikke opplevelsen i nærheten av den du får med en skikkelig laptop.

(Image credit: TechRadar)

Vi fikk ikke den ønskede graden av kontroll ved arbeid med regneark. Google Docs responderer ikke like godt som Apple Pages ved redigering av dokumenter. Det er flott å se film på den, men de to høyttalerne og LCD-skjermen byr ikke på den beste seeropplevelsen. Den mobile gamingopplevelsen er god, men den er ikke den beste.

Og selv om iPadOS er et godt system, er det likevel ikke optimalisert for produktivitet. Basismodellen har en lagringsplass på 64 GB, noe som ikke er godt nok i disse tider, når appene gjerne beslaglegger 1 GB hver.

Til mange av de nevnte oppgavene – digitalt skissearbeid, gaming, filmtitting og så videre – er iPad Pro 11 overlegen, og nå som den har vært på markedet en stund er heller ikke prisen så mye høyere.

En dedikert laptop er imidlertid langt bedre egnet for arbeid på farten. Og hvis du bare trenger iPadOS og det flotte utvalget apper dette leveres med, holder det lenge med basismodellen av iPad.

iPad Air 2022 er utvilsomt en god modell. Den presterer godt til de fleste oppgaver. Men til alle disse oppgavene finnes det noe bedre på markedet til en lignende eller til og med lavere pris.

Nye iPad Air er en av de beste iPad-modellene – og et av de beste nettbrettene – og du vil neppe angre på å ha kjøpt det: Men noen oppgraderinger av blant annet langringsplass og skjerm ville ha gjort mye. Uansett er spørsmålet om du vil ha et nettbrett som utfører de fleste oppgaver godt, og mange svært godt, men ikke har lyst til å betale ekstra for iPad Pro.

iPad Air 2022: lanseringsdato og pris

iPad Air 2022: lansert 18. mars

iPad Air 2022: koster fra 6990 kroner ved lansering

iPad Air 2022 har en veiledende grunnpris på 6990 kroner for WiFi-modellen med 64 GB lagringsplass, og prisen øker hvis du vil ha 5G-tilkobling, lagringsplass på 256 GB eller begge.

iPad Air 2022: priser Konfigurasjon Pris i Norge Pris i USA 64 GB, Wi-Fi 6990 kroner $599 64 GB, 5G 8790 kroner $749 256 GB, Wi-Fi 8790 kroner $749 256 GB, 5G 10 590 kroner $899

Til sammenligning kostet 2020 modellen iPad Air 4 6990 kroner ved lansering for modellen med 64 GB lagringsplass og WiFi-tilkobling. Den kostet altså nøyaktig det samme.

iPad Air 2022 ble sluppet på markedet 18. mars 2022.

iPad Air 2022: Design og skjerm

(Image credit: TechRadar)

Designet til iPad Air 2022 vil imponere deg straks du får enheten i hendene. De skarpe, rettvinklede kantene gjør den faktisk god å holde i. De gir inntrykk av en førsteklasses konstruksjon med en stødighet som tydelig viser at man har med et solid produkt å gjøre.

Den anodiserte aluminiumen leveres i en rekke fargevalører. Vi liker godt den blå vi ble tilsendt for testing. Den er behagelig å berøre, og de flate kantene gjør det enkelt å feste Apple Pencil for oppbevaring og lading. Men som vi nevnte, løsner den litt for lett.

iPad Air 2022 veier bare 469 gram (Wi-Fi) eller 478 gram (5G), og er lett å få med seg i en veske eller bag. Men hvis du også har med deg det ganske tunge Magic Keyboard (som vi anbefaler deg å kjøpe, hvis du har råd), går den samlede vekten opp i over 1 kg. Men dette er fremdeles mindre enn mange laptoper, og med så mye krefter under panseret, er det verdt det.

Det eneste som plager oss litt med konstruksjonskvaliteten til iPad Air er den Touch ID-sensor. Den er lagt inn i på-knappen øverst på enheten (eller på venstre kant, hvis du har brettet i landskapsmodus). På vår testmodell beveget den seg litt under fingertuppen da vi trykket på den. Det ga umiddelbart følelsen av kostbarhet og soliditet en skrape. En annen Air-modell vi testet var imidlertid ikke plaget med dette problemet.

Utover dette er konstruksjonskvaliteten glimrende. USB-C-porten nederst på brettet (eller på høyre ytterkant i landskapsmodus) er enkelt å koble til ved lading, og kommer lite i veien.

Apple skapte en nydelig laptop i 2020 med sin iPad Air 4. Den nye modellen er identisk (i så stor grad at vi ville ha tatt feil av dem hvis det ikke var for at våre modeller har forskjellig farge). Den minner om en iPad Pro Lite, hvis noe slikt hadde eksistert, og det er også slik denne modellen fungerer i det daglige.

Skjerm

(Image credit: TechRadar)

Skjermen til iPad Air 2022 har ikke fått noen oppgraderinger siden forgjengeren. Selv om dette ikke byr på noen praktiske problemer, mangler den slagkraften til OLED-skjermen på iPhone 13-serien – og på rivaliserende brett som Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Den 10,9-tommers skjermen gir god bærbarhet. Du vil fort bli vant til de små dimensjonene sammenlignet med en typisk laptop, så lenge du ikke bruker regneark eller besøker nettsider med bredt synsfelt som presenterer mye innhold. Begge disse nevnte eksemplene gjord enheten slitsom i bruk. Vi strakte oss fort etter laptopen, slik at vi fikk gjort mer.

Det er vanskelig å la være å sammenligne skjermen på iPad Air med den til iPad Pro 11, som har en nærmest identisk skjermstørrelse (11 tommer, som navnet antyder). Men selv om de begge gjør nytte av IPS LCD-teknologi, gir Pro smidigere navigasjon med sine 120 Hz i tillegg til kraftigere lysstyrke.

(Image credit: TechRadar / Warner Bros)

Selv om de fleste filmtittere ikke vil legge merke til denne forskjellen, vil du ved redigering av film og gjennomgang av video merke at du får bedre flyt og lysstyrke.

Som vi nevnte i den korte oppsummeringen i starten, ble vi ikke veldig imponert da vi så 4K HDR-film i Apples egen TV-app. Det ser ikke så verst ut, og du blir fort oppslukt i det valgte innholdet, men det er ingen wow-faktor her.

Skjermen er fin og uten gjenskinn, i så stor grad at andre lyskilder aldri forstyrret det vi så på skjermen. Dette er ofte en undervurdert egenskap ved nettbrett, og særlig hvis du skal dokke dem til et tastatur og dermed må ha brettet i en bestemt vinkel.

De to høyttalerne til nye iPad Air inngår ikke i selve skjermen, men de er uansett middelmådige sammenlignet med dem du får med iPad Pro – og selv iPhone 13 Pro Max. God lyd kan dramatisk endre opplevelsen av det du ser på.

Det er verdt å merke seg at iPhone 13 Pro koster nesten dobbelt så mye som nye Air, og dermed er det naturlig å ha store forventninger til den.

iPad Air 2022: Spesifikasjoner, ytelse og Apple Pencil

(Image credit: TechRadar)

Når det gjelder de innvendige spesifikasjonene har iPad Air 2022 en ytelse som legger seg temmelig nær iPad Pro-serien. Det er imponerende med tanke på at den veiledende prisen til den kraftigste modellen er 8990 kroner.

Men med tanke på at det gikk ett år mellom lanseringen av iPad Pro og nye Air, og at prisen til den minste Pro-modellen i mellomtiden har sunket noen hundrelapper, slik at forskjellen ikke er så stor.

Hovedinnvendingen de fleste har mot spesifikasjonene til iPad Air er at basismodellens lagringsplass på 64 GB rett og slett ikke er tilstrekkelig for et nettbrett i 2022. Laster du ned et par filmer fra Disney+, sluker de fort 3 eller 4 GB av dette. GarageBand, som er forhåndsinstallert, er også temmelig omfangsrike saker. Men det er et supert program, da.

Også skisseappene, som Affinity Photo, Sketchbook og Procreate, er store, mens de fleste gode spillene fort tar en eller to GB hver.

Du vil klare deg med 64 GB hvis du er forsiktig med hva du laster ned. Men hvis Apple hadde gitt basismodellen 128 GB, hadde det vært langt enklere for oss å anbefale den.

Men la oss heller se på hva vi faktisk liker ved nye iPad Air. Og det vi likte aller best, er at dette nettbrettet er raskt. Veldig raskt. Det skyldes M1-brikken brettet er velsignet med.

Vi testet det side om side med forgjengeren iPad Air 2020, som rommer den samme A14 Bionic-brikken man finner i iPhone 12. Nye Air var utrolig mye bedre på multitasking, og kunne kjøre spill med dobbelt så høy bildefrekvens i våre tester.

Vi presset enhetene litt mer, gjennom kjapp redigering av 3D-objekter i en populære appen Procreate, og igjen var Air 2022 raskere og smidigere i håndteringen. Vi har aldri opplevd forgjengeren som langsom, men denne nye versjonen er jo bare så mye bedre. Apple har virkelig kjørt opp kraften her, og det merkes. Hvis trøkk er det viktigste for deg, er nye iPad Air et like godt valg som iPad Pro.

Et annet tilskudd er 5G. Det betyr at hvis du velger den dyrere varianten av iPad Air, kan du nyte godt av svimlende datahastigheter når du er på farten, dersom tilbyder og tilgjengelighet tillater det. Apple snakker om dette som om det er en stor greie, men de fleste vil likevel bruke brettet i WiFi-modus og uten videre forvente at 5G var inkludert i mobilversjonen.

Apple Pencil

(Image credit: TechRadar)

Apple Pencil er et nyttig, og for enkelte brukere svært viktig, tilbehør som kan kjøpes for å benyttes med en iPad. Den har eksistert så lenge at man kan undres over at den fremdeles bare er et valgfritt tilbehør – og dessuten et dyrt et.

Den er imidlertid svært allsidig, og kan dobbelttrykkes, veksle fra penn til viskelær og man får glede av en utrolig spennvidde i trykksensitivitet i avanserte bilderedigeringsprogrammer.

Vi satte pris på den digitale skisseringen, bildemanipuleringen og notatskrivingen med pennen. Men Apple hevder at du kan skrive lengre tekster med pennen i stedet for å benytte tastaturet, men det er tull. Glasset er glatt, og dermed er det vanskelig å få en avslappet håndskrift som ser bra ut. Bare med intens konsentrasjon klarte vi å få greie resultater og unngå bruk av det nyttige tastaturet.

Men det er absolutt lurt å investere i en Pencil hvis du skal bruke programmer som Photoshop, Lightroom, Sketchbook eller Procreate. Ellers klarer du deg fint uten.

iPad Air 2022: iPadOS

(Image credit: TechRadar)

iPadOS 15.4 er en flott liten oppgradering av Apples operativsystem for nettbrett. Det er gjort noen små endringer for å gjøre det enda mer brukervennlig.

Uansett hva vi ønsket å bruke nye iPad Air til, opplevde vi ikke noen vanskeligheter med det. Fingersveipene våre ble smidig registrert (men i noen spill slet vi med å aktivere gestkontrollen for å kunne hoppe mellom apper) og animasjonene var flytende.

Vi vil anbefale brukere som oppgraderer fra eldre iPad-modeller, og som er fristet til å bare kopiere over skjermoppsettet til den nye enheten, å heller begynne fra bunnen av. Beholderne på høyre side av skjermen er flotte, og et ypperlig sted å hente frem alle appene fra. Det er så mye bedre å ha et ryddig skrivebord enn å måtte bla seg gjennom massevis av skjermer for å finne appen du er ute etter.

Vi har hatt glede av multitasking-egenskapene i iPadOS i flere år nå, og med iPadOS 15 føler vi endelig at vi kan oppnå det meste vi ønsker uten å lure på om enkelte vinduer vil endre størrelse, forflytte seg eller bare sveve over de andre på en irriterende måte.

Vi fikk åpnet et regneark og kopiert over statistikk fra Google Analytics på to måter. Den ene ved å ha det lille vinduet åpent for å gi en kjapp oppdatering, og den andre ved å ha appene helt åpne ved siden av hverandre. Begge fungerte sømløst.

Ved et annet tilfelle skulle vi oppdatere et dokument med fakta fra Gmail. Dette fungerte også veldig godt, og vi kan endelig si at tredjepartsapper (i hvert fall Google-programmene vi bruker til arbeidet) er på talefot med Apples egne programmer.

(Image credit: TechRadar)

Men det er når du presser iPad Air til å oppføre seg mer som en laptop at de klare begrensningene i operativsystemet begynner å vises.

Det å åpne tekstbokser i tredjepartsapper, noe som er umiddelbart tilgjengelig på Windows-maskiner, krever et ekstra klikk eller to. Hver gang du åpner en ny fane i Google Chrome må du trykke deg inn i søkefeltet for å skrive inn teksten og søke på nettet. Det burde være åpenbart at det er derfor du har åpnet denne fanen i utgangspunktet.

Det er litt mer klønete å bruke Google Docs med styreflaten sammenlignet med Apple Pages. Det er ikke et voldsomt problem, men det gir ikke en like smidig opplevelse som en laptop – med mindre du benytter Apples egen programvare.

Hvis du har et nært forhold til Pages, Safari og de andre Apple-programmene tilbyr (gratis, vel å merke, noe som er en stor fordel), vil du ikke oppleve større vanskeligheter. Det er når du våger deg utenfor dette økosystemet du kan bli litt frustrert – eller i hvert fall lengte etter den bredere brukeropplevelsen du får med en skikkelig laptop.

iPad Air 2022: Batteri og kamera

(Image credit: TechRadar)

Apple hevder at iPad Air skal kunne klare rundt 10 timer med videoavspilling, eller ni timer med sammenhengende surfing og vandring omkring i forskjellige apper.

Her er de mer treffsikre. Men vi opplevde likevel enkelte ganger at batteriet sluknet fortere enn vi hadde regnet med.

Vi tømte batteriet fortere på to måter. Først ved å forsøke å laste ned et spill da 5G-dekningen var dårlig. Da drepte vi nesten batteriet på bare fire timer. Vi tappet dessuten batteriet med 75 % da vi arbeidet tungt i Apple Pages med skjermen på i fire timer. Da klarte batteriet seg likevel i syv timer.

Da vi fikk skrevet litt på toget til jobben, klarte vi å senke et fullt batteri til under 85 % på under én time mens vi var koblet opp via WiFi, surfet på nettet og skrev en artikkel.

Apples påstander om batteritiden er altså stort sett ganske riktig, men enkelte ganger oppleves det som om de har lagt på litt ekstra for kjente.

Ved litt mildere bruk er imidlertid iPad Air 2020 god til å ta små slurker av batterisaften. Det kan gå 12 timer mens batteriet bare mister 5 %, så hvis du trenger brettet i en time nå og da på en helgetur, burde det gå greit å glemme laderen hjemme.

Når det gjelder lading, er det synd at Apple bare lar det følge med en 20 W-lader i esken. Men vi er glade for at det finnes en der i det hele tatt, ettersom både Apple og andre merker i økende grad er tilbakeholdne mad å la det følge med tilbehør i eskene.

I våre tester tok det nesten tre timer å fullade iPad Air 2022, selv om den kom seg opp til 25 % på bare en halvtime (akkurat som forgjengeren).

Hvis du har en ladeblokk beregnet på MacBook, kan du lade opp brettet på kortere tid. Men i våre tester har det vist seg at det likevel går nesten like lang tid.

Ladeblokken på 20 W vil nærmere bestemt fylle tanken på to timer og 35 minutter, mens blokken på 30 W kan klare det på 2:11. Det er praktisk hvis du har en, men ikke verdt å bruke pengene på hvis ikke.

Kamera

Bilde 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 (Image credit: TechRadar)

Kameraet på baksiden av iPad Air rommer en enkeltstående sensor på 12 MP, noe som er mer en tilstrekkelig for et nettbrett av denne typen og til denne prisen.

iPad Pro-serien leveres med to kameraer og en Lidar-sensor. Dermed kan du ta en mer rettsteknisk tilnærming til nærfotografering, i tillegg til at du kan skanne et rom for å kunne gjengi det i 3D.

Det gjenstår fortsatt å se at mange programmer drar nytte av Lidar-sensoren, så det at den er utelatt på iPad Air er nok fornuftig med tanke på produksjonskostnadene.

M1-brikken samarbeider godt med den sterke kamerasensoren, slik at du får fine bilder fra kameraet på baksiden, med rik koloritt, skarphet og dybde.

Det blir litt kornete når man zoomer inn, men ettersom de fleste bildene tas for å tjene funksjonene til en app – for eksempel å ta et kjapt bilde for å redigere det eller fange opp noens bevegelse for å analysere det i en biologi-app – trenger vi ikke de mer avanserte sensorene man får med eksempelvis iPhone 13 Pro Max.

Kameraet med blenderåpning på f/1.8 er imidlertid godt skikket til å ta bilder ved svak belysning, noe som bidrar til at Air kan gjøre en grei jobb i de fleste situasjoner. Men ettersom sensoren ikke er blitt oppgradert siden forrige modell av iPad Air, er det tydelig at kameraet ikke er høyt prioritert hos Apple i dette tilfellet.

Frontkameraet er imidlertid forbedret. Det har fått en ultravid sensor på 12 MP som har gitt Apple plass til å implementere Center Stage – funksjonen som holder deg midt i bildet under en FaceTime-samtale.

Det fungerer slik det skal, der kameraet panorerer (digitalt) for å passe på at du ikke forsvinner ut av bildet. Personen som snakker holdes i fokus.

Videokvaliteten fra den nye sensoren er god, og vi opplevde ingen problemer med videosamtaler. Har du også et par AirPods, ville dette kunne bli en skikkelig videokonferansemaskin – om ikke Apple hadde lagt frontkameraet øverst på iPad Air når den er i portrettmodus.

Det betyr at du ser rett på høyttaleren. Ville det være så vanskelig å tilføye enda en sensor på langsiden av brettet? Da hadde det nemlig også blitt et ypperlig verktøy for videokonferanser plassert på et bord i landskapsmodus – enten med stativ eller støttet opp av Magic Keyboard.

Burde jeg kjøpe iPad Air 2022?

(Image credit: Apple)

Kjøp det hvis ...

… du vil ha et nettbrett som kan gjøre alt

iPad Air 2022 er en allsidig enhet som kan utføre et imponerende antall ulike oppgaver. Den er ypperlig til skissearbeid, som filmskjerm, nettleser og gamingmaskin, og den kan i en viss utstrekning erstatte en laptop.

… du er en digital kreatør med et trangt budsjett

Her kommer den rå kraften i M1-brikken til sin rett. Hvis du liker å bearbeide 3D-objekter eller arbeide med bilder i flere lag, har du en godsak her. Du kan spare penger ved å ikke kjøpe en iPad Pro, og likevel med enkelhet bruke appene du er avhengig av.

… du ønsker å uttrykke deg selv

Det snakkes kanskje for lite om at iPad Air leveres i flere flotte farger. Dermed kan du uttrykke personligheten din med ditt eget fargevalg.

Ikke kjøp den hvis …

… du kan strekke deg til iPad Pro

For ikke så veldig mye penger kan du kjøpe iPad Pro 11, en enhet med overlegen skjerm, bedre kameraer, slankere ytterkanter og større lagringsplass – og kraftigere høyttalere.

… du liker regneark

Vi sier ikke at du ikke kan redigere regneark på farten, for vi oppdaterte faktisk et da vi skrev denne seksjonen før vi vekslet over til å skrive igjen. Men hvis du liker å kunne oppdatere mange celler raskt, er det en frustrerende opplevelse.

… du vil ha flotte filmopplevelser når du er på farten

iPad Air 2022 er en god enhet til filmtitting, men den er ikke glimrende. De to stereohøyttalerne avgir kraftig lyd, men ikke fyldig, og den 10,9-tommers LCD-skjermen mangler dybden til en OLED eller mini-LED som man får med andre enheter fra Apple.

Først testet i mars 2022.