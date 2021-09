Test: iPhone 13

iPhone 13 er ikke en grensesprengende enhet i Apples rekke av mobiltelefoner. Den er likevel en viktig oppgradering som kan skilte med bedre batterikapasitet, en hvassere prosessor og et oppgradert kameraoppsett sammenlignet med forgjengerne. Hvis du er på jakt etter en rask og evnerik mobiltelefon, men ikke trenger ekstrafunksjonene til den dyrere Pro-modellen, er dette et utmerket valg.

iPhone 13 bringer ikke med seg en mengde nye egenskaper, men sammenlignet med iPhone 12 er den en forbedring – i første rekke når det gjelder batterikapasitet, kraft, skjerm og kameraer. Dermed er dette blitt et av de mest allsidige og imponerende mobilene vi har sett fra Apple.

På papiret skal det godt gjøres å finne grunner til at Apple ikke skulle ha kalt denne mobilen iPhone 12S. Designet er stort sett det samme, spesifikasjonene er ikke så veldig annerledes og det er ikke mange nye og viktige egenskaper.

Men uansett er alt på iPhone 13 blitt en smule bedre enn tidligere – og enkelte elementer er blitt vesentlig bedre.

Høydepunktet ved iPhone 13 er batterikapasiteten. Tidligere har ikke iPhone vært forbundet med god batteritid, men hver eneste dag vi har hatt med iPhone 13 har vi virkelig anstrengt oss for å tømme tanken.

Apple har endelig knekket koden når det gjelder batteriet, og det er blitt langt bedre enn på tidligere modeller av iPhone.

Også den nye A15 Bionic-prosessoren i iPhone 13 er utrolig kraftig. Paret med 4 GB RAM kan den kjøre flere apper samtidig og løse oppgaver raskt og effektivt.

De to nye kameraene på baksiden av iPhone 13 bedrer klarheten i bildene, mens introduksjonen av Sensor Shift, selskapets nye teknologi for optisk bildestabilisering (OIS) – som tidligere bare var tilgjengelig på Apples Pro Max-modeller, er viktig for alle som vil ta kjappe blinkskudd uten at motivet drukner i uskarphet.

Også skjermen på iPhone 13 er en smule bedre enn vi har sett på tidligere «standardmodeller av iPhone», og forbedringen er stor for deg som oppgraderer fra iPhone XS eller eldre. OLED-teknologien man finner her leverer et bedre bilde enn noen gang før, og bildekvaliteten er helt fantastisk.

En skuffelse er imidlertid at Apple ikke har med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz på iPhone 13. Dermed får du ikke en like smidig opplevelse som på iPhone 13 Pro eller iPhone 13 Pro Max.

Som alltid koster det mye penger for en ny iPhone. Den veiledende inngangsprisen for iPhone 13 ligger på 9790 kroner, og i år har denne modellen en lagringsplass på 128 GB, i stedet for det langt mer beskjedne 64 GB man fikk med basismodellen av iPhone 12.

Ved første øyekast arter ikke iPhone 13 seg som et stort sprang fremover for Apple. Den forbedrede batterikapasiteten, ytelsen, skjermen og kameraet gjør dette til en god oppgradering for deg som har en eldre iPhone-modell, eller kanskje vurderer å bytte fra Android.

Lanseringsdato og pris

iPhone 13-serien ble avduket under Apples lansering 14. september, og ble tilgjengelig for forhåndsbestillinger 17. september. iPhone 13 er i butikkene fra 24. september, og til forskjell fra 2020-utgavene av iPhone-modellene kan du kjøpe de nye mobilene allerede samme dag.

Den veiledende inngangsprisen for iPhone 13 ligger på 9790 kroner for modellen med 128 GB. iPhone 12 med tilsvarende kapasitet kom på markedet for 9590 kroner.

Apple har endelig kuttet ut modellene med 64 GB lagringsplass i år, og dermed har den minste modellen 128 GB. 256 GB-varianten av iPhone 13 har en veiledende pris på 11 090 kroner, mens modellen med en lagringsplass på 512 GB ligger på 12 390 kroner ved lansering.

Hvis du synes disse prisene er litt drøye, kan du ta en kikk på iPhone 13 mini, som har lignende spesifikasjoner. Men hvis du heller vil ha noe enda heftigere, kan du heller ta en titt på iPhone 13 Pro eller iPhone 13 Pro Max. Med sistnevnte får du dessuten større skjerm.

Design

Hvis du har en iPhone 12, vil du trolig ikke se så stor forskjell på den mobilen og iPhone 13. Men hvis du har en eldre iPhone, eller kanskje en Android-mobil, vil du helt klar se flere ulikheter.

Nye iPhone har flate ytterkanter, noe man fikk med iPhone 12-serien. Det gir et litt mer rettvinklet design enn de foregående generasjonenes mer avrundede fasong. Likevel er telefonen behagelig å bruke enhendig.

Fronten og baksiden er utført i glass, men bare frontpanelet har Apples patenterte Ceramic Shield-teknologi. Den ble også introdusert med fjorårets iPhone 12. Apple oppgir at dette gir fire ganger høyere motstandskraft ved støt sammenlignet med eldre iPhone-modeller, men vi anbefaler deg likevel ikke å prøve ut dette i praksis.

Vi har ennå ikke mistet denne mobilen i bakken, men det er betryggende å vite at Ceramic Shield-teknologien er der som et sikkerhetsnett. Men vi ville ha følt oss enda tryggere om telefonen også hadde hatt denne beskyttelsen på baksiden.

Når det gjelder holdbarheten, har iPhone 13-serien en IP68-klassifisering for støv- og vanntetthet. Det innebærer at den kan overleve et opphold seks meter under vann i inntil 30 minutter. Ikke vent deg at denne mobilen er fullstendig vanntett, men den tåler å dynkes, hvis uhellet skulle være ute.

På venstre kant av telefonen finner du stilleknappen, volumknappene og SIM-sporet. På høyrekanten er på-knappen helt alene, så det er enkelt å finne den med tommelen eller en fingertupp når du vil vekke telefonen.

På nedre kant sitter høyttalerne samt Lightning-porten til lading og dataoverføring.

Vi opplevde at det var enkelt å betjene iPhone 13 enhendig. Den måler 146,7 x 71,5 x 7,7 mm. Men hvis du vil ha en virkelig enhendig enhet, eller har små hender, kan det være bedre å velge iPhone 13 mini.

iPhone 13 veier en anelse mer enn iPhone 12, med sine 174 gram, sammenlignet med forgjengerens 164 gram. Dette er ikke noe du vil merke ved vanlig bruk, og det er vanlig at telefoner i denne klassen veier såpass.

Baksiden til iPhone 13 er enkel, men elegant. Apple-logoen er plassert sentralt og kameramodulen oppe til venstre. En liten forandring som er gjort i år, er at selskapet har organisert kameralinsene diagonalt, og ikke vertikalt, slik det er gjort på tidligere iPhone-modeller.

iPhone 13 leveres i fem forskjellige farger: blå, midnatt, stjerneskinn (en kremaktig valør), Product Red og rosa.

Disse fargene har et dempet preg, og hvis du ikke har sansen for utvalget, kan du velge å vente og se om Apple introduserer flere fargealternativer senere. Selskapet kom med en lilla iPhone 12 omtrent seks måneder etter at selve telefonen ble lansert.

Hvis du har en iPhone 12, er det verdt å merke seg at de tilhørende etuiene ikke vil passe til den nye modellen.

Skjerm

Skjermen på iPhone 13 måler 6,1 tommer og har en oppløsning på 2532 x 1170. Dette er en Super Retina XDR OLED-skjerm produsert av Apple. Den byr på et klart og lyssterkt bilde, og lysstyrken er blitt forbedret på iPhone 13, slik at den står seg godt også i direkte sollys.

Oppløsningen tilsvarer 460 piksler per tomme, noe som ikke er det beste på markedet, men det passer utmerket til dagligdags bruk. Vi opplevde ikke å savne en høyere oppløsning, selv ved videotitting eller gaming.

Skjermen har slanke ytterkanter, og litt av skjermen okkuperes av utstansingen øverst. Ja, det er fortsatt et skjermhakk på iPhone 13, men det er 20 % mindre enn på iPhone 12, noe som gir deg en anelse større skjermplass.

Dette er ikke akkurat en stor forandring, men hvis du legger telefonen ved siden av en iPhone 12, vil du se det.

Det er viktig å merke seg at skjermen til iPhone 13 ikke har en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, noe Apple for første gang har kommet med i år til sine modeller iPhone 13 Pro og 13 Pro Max. Skjermene på de to nevnte modellene oppdaterer bildet dobbelt så fort som en standardskjerm på 60 Hz, noe som gir en langt smidigere opplevelse ved nettsurfing eller gaming.

Hvis du er allerede kjent med denne teknologien, en teknologi man finner i mange Android-telefoner, vil du merke forskjellen her. Det er likevel en egenskap som er flott å ha, men ikke avgjørende.

Kamera

Ser man på de viktigste spesifikasjonene, er ikke kameraoppsettet til iPhone 13 så ulikt det man fant i fjorårets modell, men du får likevel noen nyttige oppgraderinger her, med modifikasjoner i selve kameraene i tillegg til programvareoppdateringer.

På baksiden finner du to kameraer, nemlig en vidvinkel på 12 MP med en blenderåpning på f/1.6 og en ultravidvinkel på 12 MP med blender på f/2.4 samt et synsfelt på 120 grader. Her er det ingen telelinse, og hvis du er opptatt av avstandsfotografier, vil nok ikke denne mobilen tjene dine interesser.

Når du derimot ikke skal ta bilder på avstand, er dette et fantastisk og allsidig kamera. Hovedkameraet gjør bruk av 1,7 µm-piksler (som er større enn forgjengerens 1,4 µm), og dette gir en merkbart bedre bildekvalitet.

Du får dessuten Apples Sensor Shift OIS-teknologi, som dukket opp for første gang i fjorårets iPhone 12 Pro Max. Den gir deg den beste bildestabiliseringen vi har sett på en iPhone. Du får skarpe bilder selv når du ikke klarer å holde mobilen helt i ro.

Det er mindre støy i bilder tatt i de fleste typer situasjoner enn i sammenlignbare bilder fra iPhone 12. I noen svært få situasjoner presterte ikke kameraet helt etter våre forventninger, men ellers er det en ypperlig pek-og-klikk-opplevelse.

Ultravidvinkelens synsfelt på 120 grader er nyttig når du vil få med deg mer av omgivelsene, men vi opplevde at vi stort sett holdt oss til hovedkameraet.

Her får du digital zoom opp til 5x, men resultatene er ikke så veldig imponerende. Mange andre mobiler gjør det bedre på dette området, men det er ikke nødvendigvis en viktig egenskap.

En annen ny funksjon her er Photographic Styles, som du får tilgang til gjennom kamera-appen. Her kan du gi bildene dine et egendefinert utseende, slik som Rich Contrast, Vibrant, Warm og Cool.

Bilde 1 av 5 Standard (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 5 En fotostil som kalles Rich Contrast (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 5 En fotostil som kalles Vibrant (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 5 En fotostil som kalles Warm (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 5 En fotostil som kalles Cool (Image credit: TechRadar)

Dette er nyttig hvis du vil gi bildene dine et bestemt uttrykk. Til forskjell fra et enkelt filter, lar fotostilene telefonen påføre ulike elementer i bildene justeringer. Vi opplevde ikke at dette i noen særlig grad påvirket vår måte å ta bilder på, men det er uansett enda et fotoverktøy å ha til sin disposisjon.

Foran på telefonen sitter det en vidvinkelkamera på 12 MP f/2.2, som vi opplevde som godt egnet for selfier og videosamtaler. Frontkameraene til iPhone-modellene har vært imponerende en god stund nå, og selv om det ikke er gjort noen store forbedringer her, vil du bli fornøyd med resultatene du får.

Bilde 1 av 2 Portrettmodus på iPhone 13 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 Stage Light-effekt på iPhone 13 (Image credit: TechRadar)

På iPhone 13 kan du gjøre videopptak i 4K med 24, 30 eller 60 bilder i sekundet samt i Full HD med 30, 60, 120 og 240 fps.

Den store oppgraderingen på videofronten er introduksjonen av Cinematic Mode. Her kan du filme med bokeh-effekt der bakgrunnen i opptaket er uskarp. Effekten følger dessuten ansikter som befinner seg innenfor bilderammen, slik at det kan veksles mellom personene.

Vi opplevde at dette fungerte godt, men det tar litt tid å bli vant til. Det kan godt hende at du må leke deg litt med det en stund før du får til et vellykket opptak. Det er uansett et morsomt verktøy, og det er nok noe du vil ha glede av å eksperimentere med i ulike videomodi.

Kameraeksempler

Bilde 1 av 10 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 10 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 10 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 10 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 10 (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 10 (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 10 (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 10 Wide camera (Image credit: TechRadar) Bilde 9 av 10 2x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 10 av 10 5x zoom (Image credit: TechRadar)

Spesifikasjoner og ytelse

Alle mobilene i Apples iPhone 13-serie har A15 Bionic-prosessor. Dette er deres seneste forsøk på å lage den raskeste smarttelefonbrikken i verden. Apple oppgir at prosessoren er 50 % raskere og at GPUen er 30 % raskere enn konkurrentenes tilsvarende komponenter.

Uansett om disse påstandene stemmer, er Apples nye mobiltelefon unektelig kraftfull. Den hverdagslige ytelsen vil kanskje ikke skille seg markant fra det du får med en iPhone 12 eller Samsung Galaxy S21 Ultra, men forbedringen vil være enorm hvis du har en iPhone 8 eller eldre.

I våre tester så vi at iPhone 13 startet opp apper øyeblikkelig, og det er enkelt å veksle mellom apper – med minimal ventetid.

Det var også en fryd å spille på denne mobilen. Spillene starter opp like fort som på for eksempel iPad Pro (en av Apples kraftigste enheter i 2021). Spillene tar seg fantastisk ut på OLED-skjermen, og vi merket særlig at grafikkytelsen var blitt langt bedre.

Poengsummene fra ytelsestesten Geekbench 5 stemmer overens med våre tester, og gir en poengsum for flerkjerneytelse på 4688. iPhone 12 oppnådde 3859 poeng i den samme testen, mens Samsung Galaxy S21 fikk 3367 og OnePlus 9 Pro 3630.

Her har Apple gjort et stort fremskritt, men det vises best i ytelsestestene. Den hverdagslige opplevelsen er stort sett den samme, men skiller seg likevel en god del fra eldre iPhone-modeller.

A15 Bionic-brikken jobber på lag med 4 GB RAM, og det er nok til at den kan jobbe på full guffe. Dette er en lavere RAM-verdi enn du ser i de fleste tilsvarende Android-modeller, men det ser ikke ut til at Apple trenger så mye RAM for å få det beste ut av sin A15 Bionic.

Lagringsalternativene er 128 GB, 256 GB og 512 GB. Hvis du har planer om å fylle mobilen med media i noen år, vil vi anbefale deg å velge enten 356 GB eller 512 GB. 128 GB kan bli litt magert.

Apple har i hvert fall omsider kuttet ut det latterlig beskjedne alternativet 64 GB, som har vært standard for basismodellene de senere årene.

iPhone 13-serien er 5G-klar, og det er greit å vite et man er fremtidssikret for den nye kommunikasjonsteknologien – selv om du ennå ikke trenger den eller den ikke er tilgjengelig der du er. 5G blir stadig mer utbredt, og iPhone 13 vil være 5G-kompatibel, uansett leverandør.

Programvare

iPhone 13 leveres med iOS 15 installert, slik at du får glede av alle de nye programvarefunksjonene fra selskapet.

Oppgraderinene i 2021 er mindre enn den store overhalingen vi fikk med iOS 14, men de nye tilsvekstene er interessante. Her får du blant annet en ny fokus-modus som det er enkelt å aktivere gjennom en rullegardinmeny.

Tapper du på fokus-symbolet, får du enkel adgang til ikke-forstyrr-modusen, samt innstillinger du kan aktivere når du er på jobben eller skal gå i seng. Vil du blokkere Twitter-varslene når du sitter og jobber? Her kan du gjøre akkurat det.

De andre nye egenskapene er ikke like omfattende, men de innebærer en fin foredling av det vi har sett tidligere.

En stor fordel ved nye iPhone er at Apple trolig vil støtte dem med programvareoppdateringer i mange år fremover. Selv iPhone 6S er kompatibel med iOS 15, så hvis Apple fortsetter å by på like omfattende programvarestøtte, kan du vente deg at iPhone 13 vil fortsette å motta oppdateringer til 2027.

Batteritid

Apples mobiltelefoner har aldri vært kjent for god batterikapasitet. Selv om heller ikke iPhone 13 kan skilte med den beste kondisen vi har opplevd i en mobiltelefon, en forbedringen kraftig sammenlignet med tidligere iPhone-modeller.

Det gjenstår fremdeles for oss å finne ut om Apple har forstørret battericellene i iPhone 13, men etter batteritiden å dømme virker det slik. Ryktene i forkant av iPhone 13-lanseringen antydet at Apple skulle øke batteristørrelsen i alle modellene.

Ifølge Apples egne estimater, skal iPhone 13 og iPhone 13 Pro Max ha størst batterikapasitet i serien. Vi opplever at batteritiden er vesentlig forbedret sammenlignet med iPhone 12 og dens forgjengere.

I vår testperiode klarte iPhone 13 seg gjennom hele dagen, hver dag, med nok igjen på tanken til å holde det gående i minst et par timer til.

En dag presset vi telefonen til grensene ved å passe på at skjermen var på hele dagen mens vi strømmet video fra YouTube og andre tjenester fra kl. 10.30 til kl 23.00. Vi klarte ikke å drepe telefonen, og den hadde 20 % igjen på tanken. Da hadde skjermen full lysstyrke i 8 timer og 48 minutter.

Dette er likevel ikke det kraftigste batteriet i en mobiltelefon. Det er mange Android-mobiler som har langt bedre utholdenhet. Men dette er likevel et solid fremskritt for Apple. Det vil nok gjøre iPhone til en mer fristende alternativ for mobilkjøperne.

iPhone 13 er kompatibel med 20 W-ladere, og vi opplevde at dette ga god hurtiglading, men ikke den beste vi har sett. Mobilen ladet seg opp fra 0 % til 26 % på 15 minutter og til 51 % på 30 minutter.

Her får man også trådløs lading igjen, og hvis du har en kompatibel lader, kan du oppnå 15 W lading. Dette er langt unna den raskeste trådløse oppladingen på markedet, men det er likevel nyttig hvis du ikke vil plugge inn mobilen eller du har lite igjen på tanken og det befinner seg en Qi-lader i nærheten.

Som med iPhone 12-serien, får du heller ikke med iPhone 13 noen lader inkludert i esken. Hensikten er å skjære ned på elektronikkavfall, og Apples logikk er at du trolig allerede har en Lightning-lader fra et tidligere iPhone-kjøp.

Hvis du ikke har det, kan du kjøpe en lader fra Apple for 229 kroner. Det finnes også tredjepartsmodeller som koster mindre. Du vil kanskje også ønske å oppgradere laderen for å få mest mulig ut av 20 W-ladingen – noe mange eldre iPhone-ladere ikke er i stand til.

Burde du kjøpe iPhone 13?

Kjøp den hvis …

… du har en eldre iPhone

Hvis du har en iPhone 12, er nok ikke iPhone 13 et gunstig alternativ for deg, ettersom det ikke er kommet nok nytt til å rettferdiggjøre en slik oppgradering. Men hvis du har en eldre iPhone, for eksempel iPhone 8 eller iPhone XR, er det mye å glede seg til.

… du trenger god batterikapasitet

Batteritiden til iPhone 13 er et stort fremskritt sammenlignet med tidligere iPhone-modeller. Hvis du trenger en telefon som kan holde ut en hel dag på én opplading, kan du velge iPhone 13 fremfor eldre og rimeligere modeller.

… du ønsker deg massevis av kraft

iPhone 13 er en kraftfull mobiltelefon, og en av de beste vi har brukt. Hvis du trenger mye kraft, får du det her, uten å måtte ta steget opp til iPhone 13 Pro.

Ikke kjøp den hvis …

… du har en iPhone 12

Hvis du allerede har en iPhone 12 er det lite trolig at du vil trenge oppgraderingene i den nyeste modellen. Hvis du virkelig ønsker deg den nyeste modellen uansett, er det bare å trå til, men det er langt mellom forandringene.

… du ønsker deg en mobil med liten skjerm

iPhone 13 mini har omtrent de samme spesifikasjonene som iPhone 13, og den er bedre egnet for brukere med små hender – eller hvis du enkelt og greit foretrekker små enheter.

… du vil ha en billig mobiltelefon

iPhone 13 er en av de billigste modellene i årets kolleksjon, men den er ikke akkurat billig likevel. Det finnes mange rimelige Android-mobiler på markedet – eller du kan ta en titt på iPhone SE hvis du vil holde deg til Apple.

Først testet: september 2021