Førsteinntrykk: iPhone 13 mini

iPhone 13 mini byr ikke på så store forandringer sammenlignet med iPhone 12 mini, men hvis den har en ytelse som er noe i nærheten av iPhone 13 i faktisk bruk, venter vi oss noen solide forbedringer under panseret.

Apples iPhone i miniatyr er tilbake i 2021. iPhone mini 13 kan skilte med de samme spesifikasjonene som standardmodellen iPhone 13, men i en mindre pakke som er mer velegnet for deg som vil ha en mindre omfangsrik mobiltelefon.

Den er egentlig ikke så veldig mye mindre enn standardmodellen, men den har en 5,4-tommers skjerm i et langt mer kompakt design enn de andre iPhone-modellene som ble lansert i 2021.

Hvis du er ute etter kraftige spesifikasjoner, men ikke vil ha en 6,1-tommers iPhone 13, kan iPhone 13 mini passe ypperlig for deg.

iPhone 13 mini – lanseringsdato og pris

Apple lanserte nye iPhone 13 mini 14. september 2021, og mobilen er i handelen, i likhet med de andre nye iPhone-modellene.

Den veiledende prisen for iPhone 13 mini begynner på 8490 kroner for modellen med en lagringsplass på 128 GB. Heldigvis er tiden med 64 GB-modeller over.

Du kan også få iPhone 13 mini med en lagringsplass på 256 GB, og den har en veiledende pris på 9790 kroner, mens 512 GB-modellen i utgangspunktet selges for 12 090 kroner.

Design og skjerm

iPhone 13 mini er bygget som en førsteklasses enhet, men i et mindre fysisk format. Den er utviklet for deg som vil ha en mindre enhet sammenlignet men Apples øvrige smarttelefoner, som har vokst i størrelse de seneste fem årene.

Den har en skjerm på 5,4 tommer med en oppløsning på 1080 x 2340. Det betyr at den har det høyeste antallet piksler per tomme – nærmere bestemt 476 ppi – i hele iPhone 13 serien.

Ettersom skjermen er mindre, er det vanskeligere å få glede av denne høye oppløsningen, men den er uansett en Super Retina XRDR OLED-skjerm i toppklassen med høy maksimal lysstyrke. Her får du den samme skjermteknologien som med iPhone 13, men med litt mindre boltreplass.

Telefonen ligger godt i hånden, og den er enkel å bruke med bare én hånd. Vi opplevde det som enkelt på skrive på mobilen og nå hele tastaturet med tommelen.

På-knappen finner du på telefonens høyre kant, mens du på venstrekanten finner stilleknappen, volumknapper og SIM-spor. Det er en Lightning-port mellom telefonens høyttalere nederst.

Apple har igjen satset på en utstansing i skjermen på iPhone mini – og på resten av iPhone 13-serien. Selskapet var tydeligvis ikke klare for å satse på et skjermintegrert kamera i år heller. Men her er i det minste utstansingen 20 % mindre enn på iPhone 12 mini.

Vi kan ikke si at vi la merke til forskjellen i testperioden, men det gir deg uansett en litt større skjermflate.

Skjermen har den gamle «standardoppløsningen» på 60 Hz, akkurat som fjorårets mini. Det innebærer at du ikke får en like «flytende» opplevelse som med iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max, som begge har 120 Hz-skjermer – men du vil trolig ikke legge merke til dette med mindre du går over fra en mobil med høyere oppdateringsfrekvens.

Kamera og batteri

Apple har inkludert to kameraer på iPhone 13 mini. Her finner du et vidvinkelkamera på 12 MP f/1.6 med 1.7 µm-piksler som gir bedre ytelse ved svak belysning og en ultravidvinkel på 12 MP f/2.4 med 120 graders synsfelt.

Det gjenstår ennå for oss å få testet skikkelig hva disse kameraene er gode for, men de er akkurat de samme som på iPhone 13, som vi har testet ganske ettertrykkelig. Kortversjonen er uansett at det ikke er noen grunn til å klage på bildekvaliteten disse kameraene kan by på.

Batterikapasiteten er ifølge Apple forbedret på iPhone 13 mini. Dette har vi ennå ikke kunnet verifisere, ettersom vi må teste telefonen litt lenger først, men vi opplever at batteritiden til iPhone 13 er dramatisk sammenlignet med den til iPhone 12.

Det skyldes delvis forbedret optimalisering av prosessoren, mens lekkede kilder også har antydet at Apple har forstørret battericellene i alle iPhone 13-modellene sammenlignet med batteriene i tidligere modeller.

Vi vil gi oss vår fullstendige vurdering av batterikapasiteten til iPhone 13 mini i den fullstendige testen. iPhone 12 mini falt litt i vår aktelse på grunn av det svakere batteriet (trolig fordi cellen var mindre), så her håper vi det er skjedd en vesentlig forbedring.

Spesifikasjoner og ytelse

iPhone 13 mini henter kraften sin fra Apples egen A15 Bionic-brikke. Dette er den samme prosessoren som man finner i selskapets øvrige 2021-modeller. I iPhone 13 opplever vi den som utrolig kraftig, og den fikser enkelt å laste inn og kjøre flere apper samtidig.

Vi venter oss at brikken presterer like overbevisende i iPhone 13 mini, men igjen har vi ikke hatt anledning til å teste dette så grundig ennå. Vi vil snart komme med vår fullstendige gjennomgang av denne mobilens kraft og ytelse, så kom gjerne tilbake og les mer da.

Her kan du velge mellom lagringsalternativene 12 GB, 256 GB og 512 GB. Hvis du ønsker deg enda mer lagringsplass enn dette, må du orientere deg i retning av iPhone 13 Pro eller iPhone 13 Pro Max, som begge kan by på 1 TB lagringsplass.

Nok en gang har iPhone mini 5G-kapasitet. Dermed kan du enkelt koble det til de mest moderne kommunikasjonsnettverkene så lenge leverandøren og abonnementet støtter det – og du befinner deg i et område med 5G-dekning.

Tidlig vurdering

Vi kan ennå ikke felle noen fullstendig dom over egenskapene til iPhone 13 mini, men våre erfaringer med iPhone 13 antyder at Apples minste iPhone-modell er en kraftig og kapabel mobiltelefon med solid batterikapasitet.

Hvis du er ute etter en iPhone med litt mindre skjerm, kan den forbedrede batterivarigheten vi venter oss gjøre utslaget slik at du velger denne modellen.

Vi ser frem til å teste denne mobilen grundigere, men med bakgrunn i det vi har sett så langt, arter Apples minste iPhone i 2021 seg som et nytt, lite mirakel.