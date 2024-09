Huawei bekrefter navnet på den kommende brettbare telefonen som kan brettes to ganger

Huawei har offisielt kalt sin kommende trifold-telefon Huawei Mate XT. Navnet, som følger samme tema som Huaweis tidligere brettbare Mate X-serie, ble bekreftet i en ny teaser-video delt på Weibo av den kinesiske produsenten (via GSMArena).

Teaseren kobler også den kommende telefonen til Huaweis Ultimate Design-merke, en fortsettelse av deres tidligere samarbeid med Porsche Design, som for tiden tilbyr en luksuriøs smartklokke. Denne assosiasjonen til Ultimate Design kan være Huaweis måte å forberede forbrukerne på en høy pris. Forgjengeren til Mate XT, Mate X3, selges for rundt 19.000 kroner i Kina, og et nytt, mer avansert produkt vil trolig bli enda dyrere. Det er imidlertid lite sannsynlig at enheten blir allment tilgjengelig i det norske markedet.

Man kan med rimelighet spekulere i at «XT» står for X Triple eller X Tri-Fold, noe som tyder på at Huawei har akseptert navnekonvensjonen «tri-fold». Dette til tross for at Mate XT faktisk brettes to ganger, ikke tre ganger.

Blir endelig offisiell

Den nye teaseren kommer i kjølvannet av kunngjøringen av Huaweis kommende «grand ceremony», en lanseringsbegivenhet i stil med Apples årlige iPhone-lanseringer. I følge GSMArena har Huawei planlagt lanseringen til 10. september, bare én dag etter det etterlengtede Apple-arrangementet 9. september.

Huawei prøver sannsynligvis å unngå en kollisjon med Apples arrangement, der man nesten helt sikkert vil avduke iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max, og dermed tiltrekke seg mye interesse.

Å kunngjøre verdens første av sitt slag rett etter en årlig, mer inkrementell iPhone-oppdatering kan være et forsøk fra Huawei på å stjele noe oppmerksomhet fra Apple.

Denne kunngjøringen av et arrangement, sammen med den nye Mate XT-teaseren, har endelig gjort trifold-enheten offisiell. Ryktene bar tidligere hovedsakelig preg av lekkede bilder og noen få vage uttalelser. Ganske nylig så det ut til at blant andre Huaweis administrerende direktør i Consumer Business Group, Yu Chengdong (også kjent som Richard Yu), bekreftet en lanseringsdato for Mate XT i september i en kommentar ved lanseringen av Huaweis elbil STELATO S9.

En skikkelig verdensnyhet

Ryktene om at en dobbelt brettbar enhet kommer på markedet har versert hele året. Det har vært hintet om at Samsung, Honor og Huawei har jobbet med å produsere den første telefonen av denne typen.

I tillegg har konseptenheter fra Tecno Mobile og en rendering fra OPPO økt spekulasjonene, og det samme har en fungerende prototype fra TCL CSOT.

Selv om en global lansering av Mate XT er usannsynlig, er det alltid spennende å se en helt ny type produkt nå forbrukere.

