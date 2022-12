Beste brettbare mobil 2022: Disse 5 modellene er best i test

Included in this guide:

Velkommen til TechRadars guide til de beste brettbare mobiltelefonene!

Er du ute etter den beste brettbare mobilen akkurat nå? Da har du kommet til rett sted. Her finner du nemlig vår toppliste over de beste brettbare mobilene på markedet. Her samler vi alle modellene som er best i test akkurat nå. For øyeblikket dominerer Samsung topplisten med sine Flip (Åpnes i ny fane)- og Fold (Åpnes i ny fane)-modeller, men vi håper at enda flere merker kaster seg på denne bølgen snarlig. Motorola og Huawei har begynt å yppe seg.

Vi har testet alle mobilene i denne oversikten, og vi ser på faktorer som blant annet batteritid, ytelse, holdbarhet, støtte for digitale penner og skjermene. Vi ser deretter på hva den aktuelle mobilen koster, slik at vi kan vurdere hvor mye du får for pengene og gi den en plass på denne topplisten. Vi oppdaterer denne oversikten med jevne mellomrom, så det er bare å stikke innom jevnlig om du ikke finner noe som passer for deg denne gangen.

Beste brettbare mobil 2022: Kort oversikt

Beste brettbare mobiler 2022

Bare å bruke den unike kamskjellmobilen Samsung Galaxy Z Flip 4 er en gave i seg selv. (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

1. Samsung Galaxy Z Flip 4 Z Flip 4 er den beste kamskjellmobilen Spesifikasjoner Lansert: August 2022 Vekt: 187 g Mål: 165,2 x 71,9 x 6,9 mm / 84,9 x 71,9 x 15,9–17,1 mm OS: Android 12 Skjermstørrelser: 1,9" / 6,7" Oppløsning: 260 x 512 / 1080 x 2640 Prosessor: Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 8 GB Lagring: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batteri: 3700 mAh Baksidekameraer: 12 MP + 12 MP Frontkamera: 10 MP specifications RAM 8GB RAM Storage Size 256GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ice (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Større batteri og raskere lading + Glimrende ytelse Grunner til ikke å kjøpe - Av og til kameramessige avvik - Små årlige oppgraderinger

Galaxy Z Flip 4 er hverken den største eller den mest funksjonsmettede brettbare mobilen, men den er helt klart den morsomste å bruke. I åpnet tilstand er den en supertynn mobil med en diger skjerm, drevet av en av de raskeste motorene du kan skvise inn i et mobilflaggskip, nemlig prosessorbrikken Snapdragon 8+ Gen 1. Når denne mobilen er lukket kan du ta selfier med hovedkameraet og bruke den fargesterke frontskjermen som søker. Samtidig er den magiske hovedskjermen skjult og beskyttet på innsiden.

Du kan brette telefonen litt for å ta selfier på en måte du aldri har gjort tidligere. Her får du god styring over video, eller du kan velge å bruke nedre del som en styreflate. Her er det massevis av muligheter, men bare å bruke denne unike kamskjellmobilen er en gave i seg selv.

Les vår test av Samsung Galaxy Z Flip 4 (Åpnes i ny fane)

Samsung Galaxy Z Fold 4 har en skjermstørrelse du virkelig kan skryte av. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

2. Samsung Galaxy Z Fold 4 Den beste foldbare mobilen Spesifikasjoner Lansert: August 2022 Vekt: 271 g Mål: 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm / 155,1 x 130,1 x 6,3 mm OS: Android 12L Skjermstørrelse: 6,2" / 7,6" Oppløsning: 904 x 2316 / 1812 x 2176 Prosessor: Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 12 GB Lagringsplass: 256 GB / 512 GB / 1 TB Batteri: 4400 mAh Bakre kameraer: 50 MP + 12 MP + 10 MP Frontkamera: 10 MP / 4 MP specifications RAM 12GB RAM Storage Size 256GB - 512GB Colour Grå Read more ▼ Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos ice (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Imponerende skjermer + Optimalisert for multitasking Grunner til ikke å kjøpe - Kameraene er ikke de beste fra Samsung - Bretten er fortsatt merkbar

Der Flip imponerer med sin kompakte kamskjellform, vekker Samsung Galaxy Z Fold 4 oppsikt når man folder den ut og åpenbarer den enorme skjermen. Med et spenn på 7,6 tommer fremstår den mer som et nettbrett (Åpnes i ny fane) enn som en mobiltelefon (Åpnes i ny fane).

Z Fold 4 favoriserer virkelig nettbrett-tilnærmingen, så hvis er er ute etter en stor skjerm du kan ha med deg overalt, er dette en mobil for deg. Dessverre er den utvendige skjermen så liten at vi alltid har lyst til å åpne telefonen. Men det er kanskje best slik?

Galaxy Z Fold 4 kan skilte med noe bedre kameraer enn Z Flip, men ikke like gode som på Galaxy S22 Ultra (Åpnes i ny fane). Her får du støtte for digital penn (men du må bruke den spesialutviklede Z Fold S Pen, ellers skraper du opp skjermen) og dessuten en skjermstørrelse du virkelig kan skryte av.

Les vår test av Samsung Galaxy Z Fold 4 (Åpnes i ny fane)

Motorola Razr 2022 tar opp kampen med Samsung. (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

3. Motorola Razr 2022 Motorolas beste brettbare Spesifikasjoner Lansert: August 2022 Vekt: 200 g Mål: 167,0 x 79,8 x 7,6 mm / 86,5 x 79,8 x 17 mm OS: Android 12 Skjermstørrelser: 6,7" / 2,7" Oppløsning: 1080 x 2400 / 573 x 800 Prosessor: Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 8 GB / 12 GB Lagring: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batteri: 3500 mAh Bakre kamera: 50 MP + 13 MP Frontkamera: 32 MP Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + God batteritid og kjapp lading + Flott brukeropplevelse med nyttige funksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Ytelse og ustabilt kamera - Begrenset støtte for oppdateringer

Med Motorola Razr 2022 skapte Motorola endelig en verdig konkurrent til Samsung Galaxy Z Flip 4. Dette er ikke den første foldbare Razr-modellen, men det er den første fantastiske. På noen områder er den faktisk ende hvassere enn konkurrenten fra Samsung. Oppdateringsfrekvensen er på 144 Hz og frontskjermen er større med sine 2,7 tommer, i tillegg til at hovedkameraet har flere piksler. Dessuten lot vi oss imponere av batterikapasiteten til Motorola Razr 2022, og bretten er faktisk ikke å synlig.

Mer overraskende er det at ytelsen er ustabil og tidvis hakkete, til tross for den kraftige prosessorbrikken av typen Snapdragon 8 Plus Gen 1 som ligger i kjernen her. Og dross de mange megapikslene, er kameraytelsen langt svakere enn den burde. Motorolas modeller trenger forresten også en bredere internasjonal lansering for virkelig å kunne ta opp kampen mot Samsung.

Les vår test av Motorola Razr 2022 (Åpnes i ny fane)

Huawei Mate Xs er ikke billig, men du verden for en mobiltelefon! (Image credit: Future)

4. Huawei Mate Xs En flott foldemobil – men uten fullverdig Android Spesifikasjoner Lansert: Mars 2020 Vekt: 300 g Mål: 161,3 x 78,5 x 11 mm / 161,3 x 146,2 x 5,4 mm OS: Android 10 Skjerm: 6,6" / 8" Oppløsning: 2480 x 1148 / 2480 x 2200 Prosessor: Kirin 990 5G RAM: 8 GB Lagring: 512 GB Batteri: 4500 mAh Bakre kameraer: 40 MP + 8 MP + 16 MP + TOF Frontkamera: Nei Grunner til å kjøpe + Heldekkende ytre skjerm + Bakre kameraer benyttes også til selfier Grunner til ikke å kjøpe - Ikke tilgang til Googles apper og tjenester - Selges av få forhandlere

Huawei Mate Xs er Huawais oppfølger til Huawei Mate X, og den er blitt en mer holdbar enhet som har beholdt det flott designet til originalversjonen. Dessverre gir den ikke tilgang til Googles apper og tjenester – noe som betyr at du går glipp av Gmail, Google Maps og den omfattende Google Play Store. Det er kanskje verst for Google, for Huawei Mate Xs er uansett en svært imponerende enhet. Utformingen er unik, ettersom skjermen sitter utvendig, enten i åpen tilstand som et 8-tommers nettbrett, eller lukket, slik at man får an mobil på 6,6 tommer.

Huawei Mate Xs kan skilte med grei kraft, med en Kirin 990-brikke, 8 GB RAM, 512 GB lagringsplass, kvadruppelt kamera (med en sensor på 40 MP som hovedattraksjon, et batteri på 4500 mAh og et elegant design uten skjermhakk til kamera. I likhet med Galaxy Z, kan ikke Mate Xs skilte med de råeste spesifikasjonene, men det foldbare glasset er virkelig oppsiktsvekkende.

Denne saken er ikke billig, men du verden for en mobiltelefon!

Les vår test av Huawei Mate Xs (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Future)

5. Motorola Razr 2020 Fin nostalgisk vri, ikke så mye for pengene Spesifikasjoner Lansert: September 2020 Vekt: 192 g Mål: 169,2 x 72,6 x 7,9 mm / 91,7 x 72,6 x 16 mm OS: Android 10 Skjermstørrelse: 6,2" / 2,7" Oppløsning: 2142 x 876 / 800 x 600 Prosessor: Snapdragon 765G RAM: 8 GB Lagring: 256 GB Batteri: 2800 mAh Bakre kamera: 48 MP Frontkamera: 20 MP Grunner til å kjøpe + Flott, nostalgisk kamskjellutforming + Gode kameraer Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Stygg skjerm

Motorola gjenopplivet sine kan´mskjellformede Razr-mobiler med Motorola Razr, en mobil som forente moderne teknologi med et nostalgisk tilbakeblikk til Motorola Razr V3, mobilen som tok verden med storm i 2004. Motorola Razr 2020 eliminerte mange av forgjengerens svakheter, men er likevel blitt mer av en artig sak enn en god mobiltelefon.

Razr 2020 er først og fremst en nostalgisk fiffighet som tar seg flott ut, men den er gjerne altfor dyr til å rettferdiggjøre et kjøp. For de fleste vil nok Motorola Razr 2022 være et langt mer fristende alternativ.

Les vår test av Motorola Razr 2020 (Åpnes i ny fane)

Brettbare mobiler – vanlige spørsmål

Hvilken brettbare mobil er best?

Samsung råder grunnen på arenaen for brettbare mobiler, og både deres foldbare modeller (Fold) og kamskjellmodellene (Flip) er suverene enheter i sine respektive markedssegmenter. Prisen er høy, men så er jo også dette en langt mer kostbar og krevende teknologi å produsere enn vanlige mobiltelefoner.

Hvorfor finnes det så få brettbare mobiltelefoner?

Brettbare mobiler oppleves fortsatt som noe ganske nytt, selv om vi har opplevd kamskjellmobiler helt tilbake til 1990-tallet. Nå som formen er gjenopptatt, er det Samsung som har inntatt førerposisjonen. I våre dager kreves det langt mer av en slik telefon, særlig på grunn av de brettbare skjermene. Dette er det både kostbart og tidkrevende å utvikle og produsere, og slike telefoner har mange potensielle svakheter det gjelder å finne løsninger på. Holdbarheten, bretten og skjermen har vist seg å være store utfordringer som produsentene anstrenger seg for å forbedre til hver nye generasjon.

Hvilke brettbare mobiler kan vi vente oss?

Vi kan vente oss brettbare mobiltelefoner fra flere av de store produsentene i tiden som kommer. Google Pixel Fold skal være på vei, og det samme gjelder iPhone Flip (Åpnes i ny fane). Dessuten begynner Motorola og Huawei å få opp farten på dette området, så her regner vi med å se flere modeller. Samsung vet vi hvor vi har, og de vil nok bare fortsette å perfeksjonere de fantastiske modellene de allerede har kommet med. Så spørs det om de vil øke nivået enda kraftigere nå som konkurrendene begynner å true dem.

Hvem passer brettbare mobiler for?

Hvorfor brettes egentlig mobiltelefoner? Fordi de kan! Foldbare mobiler og kamskjellmobiler er det mest avanserte som finnes i mobiltelefonenes verden, og prisen reflekterer dette.

Slike mobiltelefoner passer nok best for ivrige brukere som befatter seg mye med produktivitet. Brettbare mobiler er virkelig ikke skapt for alle typer brukere. Hvis du har et avslappet forhold til mobilbruk og først og fremst benytter mobilen til dagligdagse aktiviteter som meldinger, samtaler, litt apper og surfing, kan nok en tradisjonelt utformet mobil passe deg bedre. Du slipper dessuten billigere unna. Brettbare mobiler passer best for deg som trenger mye skjermplass og hengir seg til kreative sysler der en digital penn kan komme godt med.