6 ting du bør gjøre med din nye mobiltelefon

En ny mobil (Åpnes i ny fane) er spennende, men når du skal sette opp alt på din nye enhet kan det plutselig bli strevsomt. Vi har laget en sjekkliste over ting du kan gjøre for å raskt og effektivt komme i gang med din nye mobiltelefon.

1. Ta back-up av din gamle telefon

Denne er nok åpenbar for de fleste, du vil helst unngå å miste informasjon, bilder og data fra din gamle telefon. Og sikkerhetskopiering av telefonen din er uansett alltid lurt.

For å gjøre overføring av informasjonen fra gammel til ny mobiltelefon så effektiv som mulig, kan det være lurt å ha separate sikkerhetskopier av bilder, musikk og dokumenter/apper. Dermed kan du raskt føre over det du trenger i mindre deler, noe som vil spare deg mye tid.

Skylagring vil også være en glimrende metode, da er du ikke avhengig av egne lokale kopier.

2. Skaff tilbehøret du trenger

iPhone 13 med gjennomsiktig beskyttelsesdeksel (Image credit: Totallee)

Før du tar den nye mobilen ut av esken bør du ha grunnleggende beskyttelse på plass. Å miste en helt ny mobiltelefon i gulvet etter få sekunder er en følelse du helst vil slippe.

Så sørg for at du allerede har deksel og annet tilbehør tilgjengelig før du begynner å bruke den nye enheten. Det høres kanskje banalt ut, men mobiltelefonen fortjener beskyttelse fra første stund.

Beskyttelsesdeksel er et absolutt must, men mange vil gjerne ha telefongrep, stativ og en powerbank (Åpnes i ny fane) i tillegg. Disse kan selvsagt skaffes i etterkant, men det er veldig tilfredsstillende å ha alt på plass helt fra start.

3. Last ned appene dine

Vi sier ikke at vi vet best, men vi kan komme med tydelige anbefalinger uansett. Og en av dem er: Last ned appene dine med en gang.

Mest sannsynlig har du mange apper og det kan ta overraskende lang tid å laste ned og installere dem alle. Har din nye mobiltelefon et nyere operativsystem - eller et helt annet operativsystem - må du også regne med tid for oppdatering av installerte apper.

Setter du i gang nedlasting og installasjon med en gang, kan du fortsette med andre justeringer og innstillinger mens du venter.

Nyere modeller tilbyr ofte muligheten til å importere alt fra din gamle telefon, men noen ganger mangler enkelte apper eller programmer, så det kan være smart å sjekke at alt er på plass så tidlig som mulig.

4. Sett ditt personlige preg på telefonen

Oppo Find X5 Pro lar deg bruke ansiktet ditt som bakgrunnsbilde (Image credit: Oppo Find X5 Pro)

Dette er ikke et viktig punkt, men et punkt man allikevel kan bruke ganske mye tid på.

Ny telefon betyr nye muligheter for å sette sitt personlige preg på skjermfarger, bilder, temaer, plassering av apper og programmer.

Har du allerede installert alle appene dine, bør du raskt kunne strukturere hjemskjerm og mapper.

En ny telefon ser som regel veldig bra ut allerede, men det blir alltid bedre når du justerer utseendet etter egen smak.

5. Endre innstillingene for batteribruk

Når du laster ned apper og kopierer filer vil batteriet sakte, men sikkert tømmes. Dette er derfor et perfekt tidspunkt for å se over innstillingene for batteribruk.

Avhengig av telefonprodusent og modell, vil du kunne finne flere innstillinger for batteriet. Om du ikke bruker 5G veldig ofte, kan du fint skru av 5G. Om du vil spare ytterligere batteri kan du skru av bakgrunnsoppdatering av apper - eller hindre dem i kjøre i bakgrunnen i det hele tatt.

Batteribruken kan overvåkes i telefonen og flere justeringer kan gjøres underveis. Men det er en lur ting å gjøre fra starten av, så kan du heller fokusere på andre oppgaver og mer spennende funksjoner på din nye telefon.

6. Juster skjerminnstillingene

Vårt siste tips er ganske likt det forrige, men det er nok et råd som kan forbedre opplevelsen av din nye telefon.

Nye og kraftige mobiler har som regel mange forskjellige innstillinger og funksjoner for skjermen. De fleste vil kreve mer av prosessor og batteri, men om du virkelig vil ha den beste ytelsen bør du ta en titt på skjerminnstillingene.

Du kan justere bildefrekvens, skalering og fargestyrke. Dette er justeringer som kan utgjøre en stor forskjell om du bruker telefonen for å se film eller gaming.

