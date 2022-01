Beste powerbank 2022: de beste nødladerne som holder dingsene dine i gang

Alle de bærbare dingsene dine sliter med det samme problemet – begrenset batteritid. Dermed har du ganske sikkert behov for en nødlader for å kunne holde enhetene dine i gang mens du er borte fra en fast strømkilde.

Uansett om du vil lade opp mobilen, nettbrettet, laptopen, smartklokken eller andre enheter, er det mye å tenke på når du skal gå til anskaffelse av en powerbank. Det omfatter hvor stor kapasitet du har behov for, hvor mange penger du er villig til å bruke og hvor liten eller bærbar du ønsker at enheten skal være. Kanskje du til og med lar deg friste av ladere som går på solenergi hvis du har planer om å befinne deg borte fra strømuttak i en lengre periode.

Hvis du bare har planer om å bruke en powerbank til å lade opp mobilen nå og da, er det ikke nødvendig med en superlader med høy kapasitet, men hvis du vil lade opp laptopen eller en Nintendo Switch, trenger du mye mer kraft. Det vil trolig både øke størrelsen og prisen, så det er virkelig en balansegang å finne akkurat den riktige nødladeren, og særlig hvis du trenger å lade opp flere enheter samtidig.

Men hvor begynner man? Heldigvis kan vi hjelpe deg på veien. Her har vi samlet de beste laderne i en toppliste, samtidig som vi tar for oss de viktigste tingene du burde se etter. Her finner du hverdagslige nødladere, lette og små ladere, ladere med høy kapasitet, trådløse enheter og ladere som gjør bruk av solenergi. Vi har også sett på de ulike prisnivåene.

Beste powerbanks til hverdagsbruk

De beste nødladerne til hverdagsbruk er det ikke noe mystisk med. Dette er vanligvis den typen powerbank du vil ta med deg på jobbreisen. Her er kapasiteten middel, samtidig som enhetene er enkle å bære med seg. De er allsidige og solide til tross for at de kanskje ikke direkte utmerker seg på ett spesielt område. Fordelen er at de imidlertid ofte er svært prisgunstige med tanke på hva de har å tilby.

(Image credit: Anker)

1. Anker PowerCore 20 100 mAh power bank Hurtiglading til en rimelig penge DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Mackabler.no Les mer hos Mackabler.no Grunner til å kjøpe + Stor kapasitet + Mulighet for hurtiglading Grunner til ikke å kjøpe - Tung - Ingen Qualcomm-hurtiglading

Anker PowerCore 20 100 mAh powerbank ser flott ut til å ligge i dette prissegmentet, og kan likevel skilte med et enormt batteri på 20 000 mAh, slik at du kan lade opp flere ganger uten vanskeligheter. den støtter ikke Qualcomms QuickCharge-teknologi, men vi opplever at den likevel lades ganske raskt med enheter som støtter PowerIQ eller VoltageBoost. Vær oppmerksom på at den kan bli veldig varm under opplading.

(Image credit: Mophie)

2. Mophie Powerstation Wireless XL 10 000 mAh power bank Massevis av funksjoner i flott innpakning Grunner til å kjøpe + Mange forskjellige porter + Trådløs lading Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Stor

Mophie Powerstation Wireless XL 10 000 mAh powerbank er kanskje ikke den aller beste trådløse nødladeren, men den er fortsatt verdt å ta med i betraktningen som en dagligdags lader. Den kan lade opp to enheter samtidig med både kablede og trådløse metoder, samtidig som du får belysning og USB-porter. Denne kan håndtere det meste du slenger etter den. Den er litt stor og tung, men den får absolutt gjort jobben.

Flere Mophie Powerstation-modeller finnes hos norske forhandlere.

(Image credit: Mophie)

3. Mophie Powerstation Plus XL 12 000 mAh power bank Perfekt for iPhone-brukere – og dessuten smart DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Elkjøp Les mer hos Proshop.no Les mer hos Proshop.no Grunner til å kjøpe + Integrert Lightning-kabel + Flott design Grunner til ikke å kjøpe - Forholdsvis dyr

Mophie Powerstation Plus XL 12 000 mAh powerbank er perfekt utformet for iPhone og iPad, takket være den innebygde Lightning-kabelen. Det betyr at du hverken kommer til å glemme eller miste kabelen – og det sparer deg for tid om anstrengelser. Ellers har denne nødladeren en myk og behagelig tekstiloverflate som tar seg flott ut sammenlignet med den typiske plastoverflaten man forbinder med slike enheter. Den kan også lade opp to enheter samtidig via 10W USB-A-porten og den integrerte kabelen.

(Image credit: Veho)

4. Veho Pebble P1 Pro 10 400 mAh power bank Hurtiglading og slankt design Grunner til å kjøpe + To USB-portar + Hurtiglading Grunner til ikke å kjøpe - Uvanlig design

Veho Pebble P1 Pro 10 400 mAh powerbank ser ikke ut som andre ladere, ettersom den er utformet med avrundede hjørner. Det er kanskje ikke etter alles smak, men vi synes den er flott. Den kan lade opp alle mobiler minst to og en halv gang. Den kan dessuten lades opp via microUSB eller USB-C, noe som gjør den enkel å bruke, og den er i tillegg rask.

Flere Veho Pebble-modeller er tilgjengelige hos norske forhandlere.

Beste lette nødladere

De beste lette nødladerne kan sjelden by på solid kapasitet, men de er enkle å oppbevare. Dette er den typen enheter du knapt merker at du har med deg, og de er der for å hjelpe deg i en nødsituasjon. Selv om du ikke kommer til å bruke dem til opplading av laptop eller spillkonsoll, egner de seg til en kjapp boost til telefonen når du forstår at du har overvurdert batterikmapasiteten.

(Image credit: Anker)

1. Anker Astro E1 5 200 mAh power bank Utrolig liten og overraskende kraftig Grunner til å kjøpe + Veldig liten + Veier ingenting Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset kapasitet - Ingen støtte for Qualcomm Quick Charge

Anker Astro E1 5 200 mAh powerbank vil ikke være noen langsiktig løsning, men hvis mobilen din trenger en aldri så liten oppstrammer, vil denne gjøre jobben. Den har en lav kapasitet på bare 5200 mAh, men det er nok til å laste opp mobilen din nesten to ganger eller eventuelt et nettbrett til omtrent 70 %. Den kan redde deg en hektik dag på jobben, men er ikke en god løsning på lang sikt.

Fler Anker Astro-modeller er tilgjengelige fra norske forhandlere.

(Image credit: Mophie)

2. Mophie Powerstation Mini Universal Battery Lett å håndtere, lett i hånden Grunner til å kjøpe + Veldig lett + Enkel å holde i Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset kapasitet

Mophie Powerstation Mini Universal Battery ser ganske bra ut med tanke på prisen, og den veier utrolig lite. Kapasiteten er bare på 5000 mAh, men dette fungerer greit til dagligdags bruk. Her kan du lade opp flere enheter samtidig via USB-C- og USB-A-portene. En integrert LED-indikator med fire pærer viser hele tiden ladestatus og aktuell batteritid, noe som er nyttig. Den ligger godt i hånden, og har en førsteklasses tekstiloverflate med tekstur som gir et godt grep.

Flere Mophie Powerstation-modeller er tilgjengelige hos norske forhandlere.

(Image credit: Anker)

3. Anker PowerCore 13 000 Power Bank Lett, men ikke så tynn Grunner til å kjøpe + Grei kapasitet med tanke på prisen + Lett Grunner til ikke å kjøpe - Ingen støtte for Qualcomm Quick Charge

Anker PowerCore 13 000 Power Bank ser klumpete ut, men den er overraskende lett. Her får du mye kraft med tanke på prisen og størrelsen. Den kan uten vanskeligheter lade opp en iPhone et par ganger, samt et nettbrett fra null til hundre. Den har ikke Qualcomm Quick Charge-støtte, men den er likevel temmelig rask. Den matte overflaten gir den et behagelig grep.

Du finner flere varianter av Anker PowerCore på det norske markedet.

Beste nødladere med høy kapasitet

De beste bærbare laderne med høy kapasitet er konstruert med tanke på ytelsen. Det betyr at de er ganske omfangsrike og i blant ganske uhåndterlige saker som du helt klart vil merke tilstedeværelsen av i en veske. De er imidlertid bygget for holdbarhet, noe som er betryggende. Hvis du ønsker å kunne lade opp enhetene dine flere ganger, og i løpet av flere dager, er det en enhet som dette du trenger. Se spesielt etter antallet porter, slik at du er sikker på at den dekker alle dine behov.

Dette er en type powerbanks som det er få tilgjengelige modeller av i det norske markedet. Vi kommer tilbake med de beste modellene når de dukker opp.

Beste slanke nødladere

De beste slanke, bærbare laderne er så fleksible at du ikke trenger p planlegge i forveien når du skal ta dem med deg. De passer godt til din livsstil, selv om de kanskje ikke tilbyr best kapasitet eller best funksjoner. Her er det lagt større vekt på komfort enn funksjoner, med det passer ypperlig hvis du vil reise lett. Pass på at enheten du velger gir deg nok strøm til å lade opp mobilen et par ganger, men du kan ikke regne med å fylle opp laptopen din. Her er det også sjelden at du får mange portalternativer.

(Image credit: Belkin)

1. Belkin 5 000 mAh power bank Liten, men med solid ytelse Grunner til å kjøpe + Kompakt + Prisgunstig Grunner til ikke å kjøpe - Lav kapasitet

Belkin 5000 mAh power bank har ganske beskjeden kapasitet, men dette bidrar til at den er tynn og lett. Du vil likevel kunne lade opp telefonen et par ganger, og enheten er dessuten MFI-sertifisert, slik at du kan være trygg på at den fungerer godt med alle Apple-enhetene dine, som med alt annet du vil benytte den til. Hvis bærbarhet er viktigst, er dette et godt og pålitelig alternativ fra et velkjent varemerke.

Flere Belkin-modeller er tilgjengelige hos norske forhandlere.

(Image credit: Anker)

2. Anker Power Bank PowerCore Slim 10 000 mAh Liten om än något lång men med rejält med kapacitet Grunner til å kjøpe + Liten + Laddar snabbt Grunner til ikke å kjøpe - Något lång - Ingen riktigt snabbladdning

Anker Power Bank PowerCore Slim 10 000 mAh er slank, men litt lang – og en anerkjent nødlader fra et velrenommert varemerke. Den kan lade opp en iPhone 12 minst to ganger, eller gi din iPad en fullading takket være en kapasitet på 10 000 mAh. Den har en størrelse som er ganske lik mange mobiltelefoner, men er ikke like fin å se på som enkelte andre enheter.

Flere Anker PowerCore-modeller er tilgjengelige hos norske forhandlere.

Beste trådløse nødladere

Med de beste trådløse nødladerne trenger du ikke å engste deg for om du har med kablene som må til for å lade opp enhetene dine. Ved å utnytte muligheten til trådløs opplading av mange av Apple- og Android-enhetene, kan du også nyte komforten av en trådløs tilværelse på reisefot. Akkurat som med de vanlige nødladerne, kan kapasiteten variere voldsomt, i takt med prisen, men kapasiteten begrenses uansett av den anvendte teknologien. Her er komforten satt i høysetet.

(Image credit: Mophie)

1. Mophie Powerstation all-in-one 20 000 mAh power bank Utvilsomt best egnet for Apple-enheter Grunner til å kjøpe + Laddar opptil fire enheter + Innebygget lader for Apple Watch Grunner til ikke å kjøpe - Ganske dyr

Har du Apple-dingser? Da er Mophie Powerstation all-in-one 20 000 mAh power bank den trådløse laderen for deg. Den har en innebygget magnetisk lader til Apple Watch, muligheten for trådløs opplading av iPhone eller AirPods, samt en USB-C-port for gammeldags kablet opplading, hvis du skulle trenge det. Her kan du lade inntil fire enheter samtidig med hurtiglading via USB-C. Men denne er dyr.

Man får tak i flere varianter av Mophie Powerstation i Norge.

(Image credit: Anker)

2. Anker Magnetic Wireless 5 000 mAh power bank Den perfekte løsningen for brukere av iPhone 12 og iPhone 13 Grunner til å kjøpe + Magnetisk lading + Lader gjennom etuier Grunner til ikke å kjøpe - Begrensede funksjoner for andre enheter enn iPhone 12 og iPhone 13

Trenger du å lade opp din iPhone 12 og iPhone 13 når du er på farten? Anker Magnetic Wireless 5 000 mAh powerbank gjør bruk av magneter for å feste seg til baksiden av mobilen din, slik at du kan fortsette med hva enn du måtte drive med. Naturligvis er bruken litt mer begrenset om du ikke har iPhone 12 eller iPhone 13. Det finnes imidlertid en USB-C-port her også, men det er neppe poenget med denne laderen. Til sin bruk er enheten ypperlig.

Flere norske forhandlere tilbyr ulike varianter av Anker Magnetic Wireless.

(Image credit: Apple)

3. MagSafe Battery Pack Den beste offisielle løsningen for iPhone 12 og iPhone 13 DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos ice Les mer hos Proshop.no Les mer hos Kjell & Company Grunner til å kjøpe + Pålitelig + Perfekt passform Grunner til ikke å kjøpe - Fungerer bare med iPhone 12 og 13

MagSafe Battery Pack er Apple-tilbehøret du kjøper motvillig, vel vitende om at det vil gjøre jobben ypperlig for din iPhone 12 eller iPhone 13. Den klamrer seg fast på baksiden av mobilen via MagSafe med sine perfekt tilpassede magneter, slik at den aldri kommer til å svikte deg. Den kan ikke brukes til noe annet, men det er neppe poenget heller. For eiere av iPhone 12 eller iPhone 13 er dette et viktig, men dyrt, tilbehør.

(Image credit: Anker)

6. Anker PowerCore III Wireless Power Bank Alt-i-ett-løsningen i en ganske klupete innpakning Grunner til å kjøpe + Alternativ for kablet lading + Pålitelig merke Grunner til ikke å kjøpe - Ikke den letteste

Anker PowerCore III Wireless Power Bank kan både benyttes som ladeplate og som trådløs powerbank, og den er ganske fleksibel. Den har USB-A og USB-C-porter samt trådløse funksjoner, med en kapasitet på 10 000 mAh som holder deg i gang på jobben eller lar deg spille så lenge du trenger. PowerCore III Wireless Power Bank håndterer alle mulige typer enheter, og det kan komme godt med.

Flere Anker PowerCore III-modeller finnes tilgjengelige hos norske forhandlere

Beste nødladere med solenergi

Hvis du er på jakt etter en bærbar lader med solenergi, er du trolig en person som er mye utendørs. Og det er jo flott å kunne lade opp mobilen og andre enheter når duer langt borte fra sivilisasjonen. Disse laderne har gjerne de samme funksjonene som vanlige nødladere, men pass på at de passer dine behov og ditt budsjett.

Dette er en type powerbanks som det er få tilgjengelige modeller av i det norske markedet. Vi kommer tilbake med de beste modellene når de dukker opp.

Lysten på flere dingser som kan lades opp?