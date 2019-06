Vivo avslører ny superrask ladeteknologi som kan fullade en mobil på 13 minutter

Vivo har annonsert en ny hurtigladeløsning som skal kunne lade opp et mobilbatteri på 4000 mAh på bare 13 minutter. Det er ventet at selskapet skal avsløre mer om teknologien som de har kalt Super FlashCharge under Mobile World Congress Shanghai 2019 26. juni.

Bilde: Vivo (Weibo)

Mobilprodusentene konkurrerer stadig om å utvikle raskere ladeløsninger, men hittil har de raskeste løsningene begrenset seg til 50 W. Xiaomi har i tillegg hintet om at de har en 100 W-løsning på vei, men det ser altså ut som Vivo planlegger å slå dem.

Vivo forteller at deres 120 W-løsning også kan fylle 50 prosent av den nevnte 4000 mAh-kapasiteten på bare 5 minutter. Dette er veldig imponerende, men det får oss også til å tenke – hurtiglading fører nemlig vanligvis til generering av mye varme, og vi vet ikke hvordan selskapet planlegger å håndtere dette problemet når effekten er så mye høyere enn det som ellers er vanlig. Vi vet heller ikke hvilke telefoner som eventuelt vil få støtte for dette.

Det får vi imidlertid sannsynligvis vite mer om i neste uke når MWC Shanghai starter, og vi skal bringe deg alle nyhetene etter hvert som de dukker opp.