Flere dårlige nyheter rundt lanseringsdatoen for AirTag 2 – men det virker likevel fornuftig

En ny og forbedret AirTag er ikke akkurat nummer én på Apple-fansens ønskeliste for produktlanseringer i 2024 (Apple Vision Pro er sannsynligvis den største snakkisen), men men med tanke på populariteten til Apples små objektsporere, er det all grunn til å tro at en andregenerasjons AirTag-modell fortsatt er under utvikling.

Den første versjonen av AirTag kom på markedet i 2021. De seneste opplysningene rundt Apple AirTag 2 antyder at Apple jobber med en oppgradert AirTag-modell som gjør bruk av selskapets nyeste Ultra-Wideband-brikke. Denne brikken finner man i iPhone 15, Apple Watch 9-serien og Apple Watch Ultra 2. Den gir lengre sporingsrekkevidde og potensiell kompatibilitet med Vision Pro-hodesettet.

Vi regner imidlertid ikke med at AirTag 2 blir lansert med det aller første. I sitt seneste Power On-nyhetsbrev hevder Bloombergs Apple-ekspert Mark Gurman at Apple vurderte å gi lansere neste generasjons AirTag i 2024, men har siden besluttet å vente til 2025. Dette gjenspeiler ny informasjon fra den anerkjente industriinnsideren Ming-Chi Kuo, som også sa at 2025 er det mest sannsynlige lanseringstidspunktet for AirTag 2.

Det er absolutt ikke gode nyheter for de som ivrig venter på en AirTag 2 i 2024, men Gurmans rapport understreker logikken bak Apples beslutning. Spesielt har Apple en overflod av AirTags på lager som de gjerne vil selge før de slipper nye AirTag-produkter. Gurman skriver at Apple Stores og Apple-varehus for tiden har et kjempeoverskudd av AirTag-enheter. Det er ikke dermed sagt at AirTags ikke er populære. De er faktisk for øyeblikket nummer 2 på Amazons liste over bestselgende teknologiske dingser. Men med tanke på hvor enkelt det er å produsere AirTags sammenlignet med dyrere Apple-produkter, har selskapet ikke vært redd for å overprodusere.

De neste AirTags kan bli kompatible med Apple Vision Pro. (Image credit: Apple)

Den opprinnelige AirTag er fortsatt et markedsledende produkt med svært liten konkurranse. Apple lar tredjeparts sporere brukes med sitt Hvor er-nettverk, men det er ikke noe reelt press på selskapet for å oppgradere AirTag-serien riktig ennå. Samsung lanserte den (uten tvil overlegne) Galaxy SmartTag 2 i oktober, og Google jobber angivelig med sin egen objektsporing, men ingen av lanseringene har hatt – eller vil ha – stor betydning for Apples andel av objektsporingsmarkedet i 2024.

Så det ser ut til at vi vil vente til minst 2025 på en etterfølger til den opprinnelige AirTag.