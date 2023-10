Vi tester Apple Watch 9 – en ny tidsalder for gestkontroller

Vi har testet den nye Apple Watch 9. Etter omtrent en uke med testing er det klart at det er ganske mye mer av det samme igjen – om enn med en vri. I tillegg til at smartklokken får en S9-brikke, får den også den spennende nye Double Tap-funksjonen som kan være genuint nyttig. Vi får også en overgang til mer miljøvennlige materialer og små forbedringer som en mer lyssterk skjerm. Ellers får vi identisk design og dessverre også samme batteritid som forrige generasjon. Les videre for vår fullstendige Apple Watch 9-anmeldelse.

Design og pris

Samme design og størrelser som før

Startpris fra 5690 kr

(Image credit: Future / Matt Evans)

Apple Watch 9 – nøkkelfakta Pris: Fra 5 690 kroner

Mål: 41 x 35 x 10,7 mm (41 mm)

Vekt: 31,1 gram (aluminium)

Urkasse: Aluminium eller rustfritt stål

Skjerm: 352 x 430 px Always On, OLED Retina

GPS: Ja

Batteritid: 18 timer

Tilkobling: Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE

Vanntetthet: Ja, WR50 (tåler svømming)

Den nye Apple Watch 9 er tilgjengelig for kjøp i størrelsene 41 og 45 mm, i enten aluminium eller rustfritt stål. På den mindre modellen kan du velge mellom en GPS-tilkobling eller en GPS + Cellular-tilkobling, mens den større alltid leveres med GPS + Cellular. Startprisen for den minste modellen i aluminium er 5 695 SEK og går opp til over 10 000 SEK for modellene i rustfritt stål.

Ser du på designen til smartklokken, vil du kjenne den igjen fra tidligere generasjoner. Apple Watch 9 leveres i de samme størrelsene som før, med samme Digital Crown, samme sideknapp og også samme sett med høyttalere og mikrofon som Apple har brukt på sine smartklokker i flere generasjoner nå. Forbedringene er gjort på innsiden av smartklokken, så vel som i det nye operativsystemet watchOS 10.

Ytelse og funksjoner

Nye watchOS 10

Double Tap og forbedret Hvor er

Ca 18-20 timers batteritid

(Image credit: Future / Matt Evans)

Det nye watchOS 10 kjører raskt og smidig, og føles intuitivt å navigere i. Systemet har fått med en rekke mindre justeringer som gjør bruken av smartklokken morsommere, med for eksempel muligheten til å åpne Innstillinger med et enkelt trykk på sideknappen. Vi elsker også å legge til widgetstabler. Denne oppgraderingen er imidlertid ikke eksklusiv for Apple Watch 9, men kommer til alle Apple Watch-modeller fra serie 5 og oppover.

Den største nyheten på Apple Watch 9 er den nye Double Tap-funksjonen, som starter enhver app, funksjon eller handling på smartklokken når du løfter håndleddet og klyper fingrene sammen. Denne nye funksjonen kan kobles til en hvilken som helst handling, for eksempel å slå slumre en alarm, svare på et innkommende anrop eller noe annet.

Hvor er-appen har også fått en fin oppdatering, som nå kan fortelle deg hvor langt unna den aktuelle enheten er fra Apple Watch, sammen med en retningsindikator. Denne funksjonen krever imidlertid den nye Ultra Wideband-teknologien som foreløpig bare iPhone 15-serien har tatt i bruk.

Som med tidligere Apple Watch-modeller, kan du regne med utmerket ytelse fra den nye Apple Watch 9. Den fungerer på samme måte som forgjengeren Apple Watch 8, og viser informasjon som kommende kalenderhendelser, vær, aktivitetsringer, trendnyheter og mer, med et enkelt sveip av urskiven. Dessverre var Double Tap-funksjonen ikke tilgjengelig rett etter lansering, så vi har ikke hatt en sjanse til å teste den selv ennå, men den ser absolutt lovende ut. Statistikk samlet inn fra treningsøkter er også den samme som før, med data som tid, distanse, kalorier, puls som samles inn.

Skjermen på Apple Watch 9 er mer lyssterk enn før, med en OLED-skjerm på opptil 2000 nits. Heldigvis ser ikke dette ut til å ha påvirket batteritiden, som holder seg på rundt 18-20 timer per lading. Det er godt akseptert, men vi skulle gjerne sett en forbedring fra Apple på denne fronten.

Burde jeg kjøpe den?

Hvis du har en litt eldre smartklokke, som Series 5 eller 6, vil den nye Apple Watch 9 tilby nok forbedringer til å være verdt en oppgradering. Men hvis du kjøpte fjorårets Apple Watch 8, er det sannsynligvis ikke verdt å oppgradere til den nyeste modellen i år, med mindre du har et stort budsjett og virkelig vil ha den nye Double Tap-funksjonen.