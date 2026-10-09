Oppo Find X10-serien får global lanseringsdato – men lekkede priser tyder på at trippelkameraet på 200 MP kan bli veldig dyrt

Oppo Find X10 og X10 Pro Max lanseres globalt 21. oktober

Find X10 Pro Max ser ut til å bli en ekte toppmodell, utstyrt med tre 200 MP-kameraer

Nye prisdetaljer tyder imidlertid på at telefonene vil bli betydelig dyrere enn forgjengerne

Seriene iPhone 18 Pro, Samsung Galaxy S26 og Google Pixel 11 er allerede lansert, men det betyr ikke at vi har sett alle årets flaggskiptelefoner. Oppo Find X10-serien er like rundt hjørnet, og vi vet nå når den globale lanseringen skal finne sted.

Oppo har kunngjort på X at telefonene lanseres globalt 21. oktober under et arrangement på Mallorca i Spania. Modellene har allerede blitt lansert i Kina, så vi vet nøyaktig hvilke spesifikasjoner vi kan forvente. Den globale lanseringen er satt til 21. oktober, og telefonene kommer også til Sverige, der Oppo allerede har åpnet for forhåndsbestillinger med spesialrabatter og bonuser.

The next chapter of mobile imaging. 📍October 21st, Mallorca, Spain. #OPPOFindX10Series https://t.co/yfHHKMyXeSOctober 8, 2026

Det er verdt å ta en nærmere titt på disse modellene, for de ser virkelig imponerende ut. Oppo Find X10 Pro Max er utstyrt med tre kameraer på 200 MP – noe vi ikke har sett tidligere. Oppsettet består av et hovedkamera, et kamera med ultravidvinkel og et telekamera med 3x optisk zoom. I tillegg får du et selfiekamera på 50 MP, den kraftige prosessoren MediaTek Dimensity 9600 Pro, opptil 16 GB RAM (selv om den globale modellen kan bli begrenset til 12 GB), en 6,78-tommers AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 144 Hz, samt et batteri på 8000 mAh med støtte for 80 W kablet lading og 50 W trådløs lading.

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Standardmodellen Oppo Find X10 er noe mindre imponerende, men ser likevel ut til å bli en meget sterk telefon. Den har to kameraer på 200 MP og et tredje kamera på 50 MP på baksiden, et selfiekamera på 50 MP, den kraftige prosessoren MediaTek Dimensity 9600M, enten 12 eller 16 GB RAM, en 6,59-tommers AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 144 Hz, samt samme batteri- og ladespesifikasjoner som Pro Max-modellen.

Prisene kan bli temmelig høye

Alt dette teknologiske innholdet kan imidlertid få med en stiv pris. En ny lekkasje fra YTechB (via GSMArena) peker mot priser som mildt sagt er sjokkerende.

Oppo Find X10 skal etter sigende få en startpris på 1 399 euro (ca. 15 500 kroner) for modellen med 256 GB lagringsplass, mens varianten med 512 GB sies å koste 1 599 euro (ca. 17 200 kroner).

Oppo Find X10 Pro Max ser derimot ut til å bli den virkelig kostbare modellen. Ifølge rapportene vil den kun selges i en konfigurasjon med 512 GB lagringsplass, til en pris på hele 1 799 euro (ca. 19 300 kroner).

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De omregnede prisene bør naturligvis tas med en klype salt; til sammenligning ble imidlertid Oppo Find X9 lansert i Europa til 999 euro (12 490 kroner i Norge) – med 512 GB lagringsplass. Hvis lekkasjen stemmer, betyr det at Oppo Find X10 får en startpris som er 400 euro høyere, samtidig som den kun tilbyr halvparten av lagringskapasiteten. Ønsker du samme lagringskapasitet som forgjengeren, må du betale hele 600 euro mer, noe som tilsvarer en prisøkning på 60 prosent.

Det fantes aldri noen Oppo Find X9 Pro Max, men Oppo Find X9 Pro – også den med 512 GB lagringsplass – kostet 1 299 euro (14 990 SEK). Dette betyr at Find X10 Pro Max, ifølge rapportene, vil bli 500 euro – eller 38 prosent – ​​dyrere. Dette er en enorm prisøkning det spekuleres i. Hvis en tilsvarende prisøkning skjer i andre markeder, kan Oppo Find X10 Pro Max til og med ende opp med å bli dyrere enn iPhone 18 Pro Max. Til tross for det fristende trippelkameraoppsettet med tre 200 MP-sensorer, kan dette gjøre telefonen vanskelig å selge.

Den offisielle prisen blir kunngjort 21. oktober, men Oppo har allerede startet en kampanje for forhåndsbestilling i Norge.

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