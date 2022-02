Oppo Find X5 Pro-lekkasjer avslører alt om det kommende flaggskipet

Nå vet vi langt mer om Pro-varianten av Oppo Find X5 som lanseres om ikke så lenge, gitt at den lekkede informasjonen som har funnet sin vei til eteren stemmer – og kilden pleier å være treffsikker.



Kilden er ingen ringere enn WinFuture, og lekkasjen dekker alt fra de interne spesifikasjonene til datagenererte bilder. Som forventet, spås det her at telefonen kommer til å ta i bruk en Snapdragon 8 Gen 1-prosessor, i likhet med mange andre Android-flaggskip som lanseres i 2022.



Prosessoren skal etter sigende hjelpes avgårde med 12 GB RAM og 256 GB lagring (som ikke kan ekspanderes ved hjelp av minnekort.) Batterikapasiteten sies å være på 5000 mAh, så batteritid burde ikke være et problem, særlig ikke med en ladeeffekt på 80 watt.

Kameraene avslørt

Et kamerasystem med sensorer på 50 MP + 50 MP + 13 MP på baksiden nevnes, i tillegg til 5x optisk zoom. Dette stemmer godt overens med det vi tidligere har hørt om kameraspesifikasjonene i denne telefonen, og det virker dermed ikke som om vi får rare oppgraderingen på dette området.



Lekkasjen gir oss også en sniktitt på Oppo Find X5 Pro i svart og hvitt, fra nær sagt alle vinkler. Den samme merkelige kamerahumpen vi så i Oppo Find X3 Pro ser også ut til å returnere i år, men det ser ut som om hovedobjektivene har byttet plass denne gangen.



Som det er å finne i tidligere lekkasjer, forventes telefonen å ha en skjerm på 6,7 tommer, med en oppløsning på 3216 x 1440 og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Alt som mangler nå er en offisiell bekreftelse på at den ovennevnte informasjonen stemmer, hvilket kan finne sted under MWC 2022 – mobilmessen som arrangeres den 28. februar.

Kommentar: Oppo og OnePlus-telefoner nærmer seg

De observante vil nok ha lagt merke til at, rent bortsett fra utseendet, så ligner Oppo Find X5 Pro svært mye på OnePlus 10 Pro – mange av spesifikasjonene er identiske, inkludert skjermen på 6,7 tommer og Snapdragon 8 Gen 1-prosessoren.



Dette kommer ikke spesielt bardus på: OnePlus og Oppo annonserte i fjor at selskapene skal sammenslås, så mange av folkene som jobber med maskin- og programvaren jobber antakeligvis allerede nå i tospann. Det er rimelig å anta at en del telefonmodeller kommer til å falle av lasset på grunn av samarbeidet.



Vi har vært tilhengere av både Oppo- og OnePlus-telefoner i de senere år, så det er synd at det ikke kommer til å være like mange alternativer i tiden fremover – på den andre siden er det åpenbart at selskapene tror de bedre kan få bukt med Samsung og Apple ved å slå seg sammen, så udelt negativt er sammenslåingen ikke.



Hvis du lurer på hva som skjedde med Oppo Find X4, så er årsaken relativt enkel: 4 er ansatt som et ulykkestall i Kina, så en slik modell ville vært vanskeligere å selge i hjemlandet. Oppo Find X5 Pro er med andre ord den direkte etterfølgeren til Oppo Find X3 Pro.