MWC 2022: Alle kommende telefoner vi regner med å få se under årets store mobilmesse

MWC (Mobile World Congress) er en enorm messe som i hovedsak fokuserer på mobiltelefoner og tilknyttede produkter, men i de senere år har «enorm» kanskje ikke vært like beskrivende.



I 2021, takket være pandemien, var messen langt mindre enn normalt, og ble i hovedsak avholdt på nett, og i 2020 ble hele greia avlyst.



MWC 2022 kan potensielt bli en retur til normalen (relativt sett) for arrangementet, siden det per nå planlegges avholdt, og skal finne sted – fysisk – i Barcelona. Dette avhenger selvsagt av hvordan tilstanden ser ut i Spania og verden for øvrig når messen nærmer seg. Akkurat nå ser det fortsatt noe usikkert ut, og vi forventer ikke et storarrangement slik som tidligere.



Under finner du alle rykter og spådommer vi har spadd opp i tilknytning MWC 2022 så langt, samt informasjon om når messen finner sted.

Rett på sak

Hva er det? Den største mobilmessen i 2022

Den største mobilmessen i 2022 Når er det? 28. februar – 3. mars

Når foregår MWC 2022?

MWC 2022 foregår mellom 28. februar og 3. mars. Det finner sted i Barcelona, som vanlig, men vi regner med at mye av arrangementet nok en gang kommer til å foregå over nett, på samme måte som i fjor, og at det fysiske aspektet antakeligvis blir noe mindre enn i gode gamle dager, før pandemien.



Det er verdt å merke seg at COVID-19-situasjonen kan tilsi at MWC 2022 blir utsatt, kansellert eller konvertert til et nettevenement. Dog, siden arrangørene klarte å stable på beina et fysisk arrangement i 2021, så regner vi med at noe vil foregå fysisk.

Hva kan vi forvente under MWC 2022?

Så langt har vi ikke sett mye nytt om hva som kan ende opp presentert under MWC 2022, men vi kan komme med noen velfunderte spådommer, basert på tidligere års messer.

Samsung under MWC 2022

Vi kan få nye Galaxy A-modeller under MWC (Image credit: TechRadar)

Samsung avslører ofte produkter under MWC, og under MWC 2021 viste selskapet frem sin nye smartklokkeprogramvare (hvilket man nå kan finne i eksempelvis Samsung Galaxy Watch 4.)



Enkelte år tar sørkoreanerne med seg telefoner og annen maskinvare også, men noe vi ikke har sett i de senere år er lanseringen av nye Galaxy S-telefoner under MWC. Selskapet har snarere valgt å avsløre disse via egne evenementer – gjerne rundt samme tid på året som MWC.



Samsung Galaxy S22-serien ryktes lansert tidlig i februar, så hvis alt går etter planen vil antakeligvis disse telefonene dukke opp i forkant av MWC.



Samtidig er det verdt å nevne at nye modeller i Galaxy A-serien ble avduket under MWC 2019, så man skal ikke se bort i fra at Samsung velger å vise frem noe under MWC 2022.

Sony under MWC 2022

Et nytt flaggskip fra Sony kan dukke opp under MWC 2022 (Image credit: TechRadar)

Sony velger ofte å avsløre flaggskip-modeller under MWC. Et godt eksempel er Sony Xperia 1, som ble sluppet i forbindelse med MWC 2019, sammen med Sony Xperia 10.



Når det er sagt er det ikke slik at vi nødvendigvis regner med at Sony Xperia 1 IV kommer til å dukke opp under MWC 2022, siden selskapet ikke viste frem noe som helst under MWC 2021, men endte opp med å vise frem Xperia 1 III ved en annen anledning i april.



Årsaken var antakeligvis at 2021-varianten av MWC var såpass mye mindre i omfang enn tidligere. Gitt at Xperia 1 III endte opp med å bli annonsert såpass sent på året kan sent februar/tidlig mars, da MWC 2022 finner sted, bli litt i tidligste laget for Xperia 1 IV.



Det er dog helt klart mulig at telefonen dukker opp, og et annet alternativ er at Sony velger å vise frem Xperia 10 IV. Det er likevel verdt å merke seg at Sony har en lei uvane med å avsløre flaggskipene sine flere måneder før man faktisk kan kjøpe dem, så uansett om Sony Xperia 1 IV dukker opp, så er sannsynligheten stor for at den ikke blir tilgjengelig før (langt) senere på året.

Nokia under MWC 2022

Får vi se oppfølgeren til Nokia 9 PureView? (Image credit: Future)

HMD Global, som står bak Nokia-merkevaren, var en av de største utstillerne under MWC 2019, der de avslørte flaggskipet Nokia 9 PureView. Det er derfor ikke helt umulig at vi kan få stifte bekjentskap med etterlengtede Nokia 10 under MWC 2022.



Vi vil imidlertid ikke anbefale å anse dette som noen slags form for garanti, siden ingen rykter peker direkte i retning lansering under MWC. Likevel er det flere som mener at telefonen ikke er spesielt langt unna, så den kan faktisk finne på å dukke opp. Hvis Nokia 10 ikke lanseres under MWC, så er det likevel en viss mulighet for at andre Nokia-modeller finner veien til Barcelona, men igjen, det er ingen garantier.

Huawei under MWC 2022

Huaweis neste brettbare kan finne på å stikke innom (Image credit: TechRadar)

Huawei er ikke storheten de en gang var innen telefoner – i alle fall om vi snakker utenfor Kina. Selskapet lager likevel interessante produkter, og det er en viss mulighet for at noen av disse dukker opp under MWC 2022.



Vi regner ikke med at Huawei P60 vises frem, siden Huawei P50 fortsatt ikke kan kjøpes i vesten, og siden selskapet ikke har vist frem hovedattraksjonene sine under MWC i de senere år. Likevel er det slik at den brettbare telefonen Huawei Mate X ble vist frem under MWC 2019, så det er ikke helt utelukket at en ny brettbar telefon vises frem under MWC 2022 – kanskje Huawei Mate X3?



Gitt at Huawei Mate X2 ble lansert sent i februar 2021 kan det passe ganske godt å ta med en ny modell til MWC, men om det var tilfellet, så hadde vi forventet å få servert litt flere rykter om X3.

OnePlus under MWC 2022

Vi forventer ikke stort fra OnePlus (Image credit: Future)

Vi tar med OnePlus her simpelthen på grunn av lanseringen av OnePlus 9 i mars 2021. Dette ligger såpass tett inntil MWC at det kan være at OnePlus 10 dukker opp tidlig i 2022 – med andre ord rundt MWC 2022.



Samtidig har ikke OnePlus gjort en vane av å satse nevneverdig på disse messene, så vi blir overrasket hvis OnePlus 10 blir annonsert under årets MWC. Per nå spår vi at vi får lite eller ingenting fra OnePlus under MWC 2022.

Oppo under MWC 2022

Oppos annonseringer antas å være av begrenset størrelse (Image credit: Future)

Oppo ligner OnePlus i så måte. Oppo Find X3-serien ble lansert tidlig i 2021, så det kan være at Oppo Find X4-serien dukker opp under MWC 2022.



I tillegg kan vi nevne at Oppo faktisk var til stede under MWC 2019, selv om ingen nevneverdige produkter ble annonsert. Selskapet valgte heller å vise frem en del kamerateknologi, samt å nevne en 5G-telefon som de hadde planer om å lansere i fremtiden.



Vi er derfor ikke spesielt optimistiske når det gjelder storlanseringer fra Oppo, men en skal aldri si aldri.

Xiaomi under MWC 2022

Xiaomi Mi 11 dukket ikke opp på MWC, men det kan være at Xiaomi 12 vises frem (Image credit: Future)

Det er først i de senere år at Xiaomi har blitt store aktører innen mobiltelefoner, og tidligere hadde selskapet lite befatning med MWC. De dukket opp under MWC 2019, men kun for å annonsere den vestlige lanseringen av allerede annonserte Xiaomi Mi 9.



Vi kan dog potensielt få en global lansering av Xiaomi 12 under MWC 2022 (i kjølvannet av et lanseringsevenement som foregår den 28. desember.)



Xiaomi lager også et drøss andre telefoner, inkludert modeller i Redmi- og Poci-seriene, så det er alltids noe det kinesiske selskapet kan drasse med seg på messegulvet.

Andre mobilprodusenter

TCL satset stort under MWC 2021 (Image credit: TCL)

Det er et utall andre mindre merker som kan dukke opp under MWC 2022, og enkelte vi nærmest kan garantere at blir hjemme. Vi temmelig overrasket om Apple tar turen, for eksempel, basert på tidligere meritter. Og, selv om det kan hende at Google vil være der, så regner vi ikke med at selskapet kommer til å lansere noen storprodukter.



I den andre enden finner vi merker som Honor, Motorola, TCL, Lenovo, Alcatel, Vivo og ZTE. Alle selskaper som kan finne på å annonsere produkter under MWC.



TCL og Lenovo var faktisk to av de største utstillerne under den ellers så stillferdige avviklingen av MWC 2021, der førstnevnte annonserte Alcatel 1, et par smartbriller og TCL MoveTime Familiy Watch 2; mens sistnevnte avslørte et knippe nettbrett, inkludert Lenovo Yoga Tab 13, Yoga Tab 11, Tab M7, Tab M8 og Tab P11 Plus. Ytterligere annonseringer skåret over samme lest kan finne på å dukke opp under MWC 2022.