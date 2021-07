Vi har testet Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 1 III passer ikke for alle, men hvis du liker Sonys Android-mobiler, eller vil ha en førsteklasses mobiltelefon med allsidig kamera, en nydelig skjerm og sterk batterikapasitet, er dette et utmerket valg. Den er dyr, og designet er litt spesielt, men hvis du har god råd og liker dette utseendet, kan den være et godt alternativ.

Kort sammendrag

Sony Xperia 1 III er den beste mobiltelefonen selskapet har skapt på flere år. Den kan skilte med en mobilskjerm i toppklassen, god batteritid og et allsidig kamera som er mer brukervennlig enn på foregående Sony-modeller.

Det er ikke en mobiltelefon som passer for alle, og det er noe med Sonys tilnærming til mobiltelefoner som innebærer at den kanskje ikke er det rette valget for deg. Men hvis du liker Sony-mobiler, eller har lyst til å prøve noe litt annerledes, kan dette være noe for deg.

Sony skryter av at dette er verdens første 4K 120 Hz-mobil. Selv om denne påstanden ikke er like imponerende som den lyder, ettersom Sony for tiden er det eneste selskapet som lager 4K-mobiler. Oppgraderingen til 120 Hz gjør skjermen bedre enn noen sinne, med silkemyk navigering på en ultrahøyoppløst skjerm.

Bildeforholdet på 21:9 passer ikke for alle. Det er laget for å gi en bedre opplevelse når du ser på videoer. Dette har en stor innvirkning på mobilens design, og gjør det svært vanskelig for folk med små hender å bruke den. Uansett er dette den beste mobilskjermen fra Sony, og dessuten en av de beste i 2021, uansett merke.

Kameraene er blitt oppgradert fra Xperia II. De nye funksjonene er ikke banebrytende, men selskapet har tilføyet et foranderlig telefotokamera og gjort noen justeringer som gjør dette til en bedre fotomobil enn Sonys tidligere modeller.

Vi opplevde dette som det mest brukervennlige mobilkameraet fra Sony på svært lenge. Auto-modusen fungerer godt, og hvis du trives med å leke deg med innstillingene vil du oppdage at det finnes massevis av muligheter i den dyptpløyende kameraappen.

I denne mobilen gjemmer det seg en Qualcomm Snapdragon 888-brikke og 12 GB RAM. I våre tester leverte de en imponerende ytelse. Når det gjelder lagringsplass, kan du velge mellom 256 GB og 512 GB. Her er det rikelig med kraft og mer enn god nok lagringsplass for de feste mobilbrukere.

Sony har også forbedret batterivarigheten ved å øke cellestørrelsen og ved å implementere noen nye optimaliseringer som muliggjøres av den nye prosessoren. I våre tester holdt denne mobilen det gående hele dagen ved intens bruk. Her har man også noen nye, trådløse ladefunksjoner, som blant annet omvendt opplading.

Det står ikke til å nekte for at prisen for Xperia 1 III er høy, og at designet med bildeforholdet 21:9 ikke passer enhver, men hvis du vil ha en råsterk telefon med en fantastisk skjerm, kan Xperia 1 III være den perfekte mobilen for deg.

Slippdato og pris

Sony Xperia 1 III ble presentert 14. april 2021, og den offisielle slippdatoen er satt til 19. august. Det betyr at det er uvanlig lang ventetid mellom kunngjøringsdatoen og selve slippet av mobilen.

Startprisen på denne mobilen ligger på 12 790 kroner i Norge, og den kan forhåndsbestilles allerede nå. Den er litt dyrere enn forgjengeren Xperia 1 II, som ble lansert i Norge med en pris på 11 990 kroner.

Design

Designet til Sony Xperia 1 III skiller seg ikke i vesentlig grad fra de foregående Sony-flaggskipene, så hvis du har erfaringer med noen av disse modellene, har du noe lignende i vente her.

Her får du det samme lange og smale designet, med en 6,5-tommers skjerm med proporsjonene 21:9. Dette bildeforholdet innebærer at denne mobilen er mer langstrakt enn konkurrerende flaggskip som Samsung Galaxy S21 Ultra og Xiaomi Mi 11.

Hovedforskjellen mellom denne modellen og Sony Xperia 1 II fra 2020 er at den nye modellen er litt tykkere. Dette har gitt plass til et større batteri, noe vi tar for oss litt senere i denne saken. Mobilen oppleves likevel ikke som for tykk, og konstruksjonen gir en førsteklasses opplevelse

Bilde 1 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 4 (Image credit: TechRadar)

Mobilen veier 186 gram, og vekten øker med ytterligere noen gram hvis du velger Xperia 1 III i dens mmWave 5G-variant (modellen som selges i USA).

Den har en bakside i glass med en børstet overflate som gir godt grep, men den store størrelsen på 165 x 71 x 8,2 mm i kombinasjon med bildeforholdet på 21:9 gjør den vanskelig å holde hvis du har små hender. Hvis dette gjelder deg, burde du skaffe et beskyttelsesetui til mobilen, ettersom du trolig kommer til å miste den mer enn vanlig.

Volumjusteringen og påknappen finner du på mobilens høyrekant, og fingeravtrykksleseren er integrert i påknappen. Her får du altså ingen sensor i skjermen, noe du ellers får med mange mobiler i denne prisklassen.

Nedenfor påknappen finner du en Google Assistant-knapp, som vi ikke opplevde å bruke noe særlig i vår testperiode. Den ligger i flukt med mobilen, så det er lite trolig at du ved en feiltagelse vil komme borti den.

Det finnes også en egen utløserknapp for kameraet nederst på kanten, plassert slik at den er enkel å nå når du fotograferer i landskapsmodus. På Xperia 1 III har Sony dessuten gitt denne knappen en spesiell overflate, slik at det er enklere å kjenne hvilken knapp du trykker på.

På nedre kant finner du USB-C-porten og SIM-kortsporet på venstre side, mens du øverst finner 3,5 mm-utgangen for hodetelefoner. Dette er nok et viktig salgsargument for enkelte, ettersom det er et element men ikke finner på så mange av de avanserte modellene.

En flott egenskap ved Sonys toppmobiler har alltid vært de fremovervendte stereohøyttalerne, noe også Xperia 1 III kan skilte med. I denne generasjonen gir de 30 % høyere lydd, noe som utgjør en merkbar forskjell. Så hvis du er ute etter en mobil med fantastiske høyttalere, er dette et supert alternativ.

Skjerm

Bilde 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 (Image credit: TechRadar)

Sony selger Xperia 1 III med en tagline om at den er verdens første mobiltelefon med 4K 120 Hz-skjerm. Som nevnt ovenfor, er ikke dette noen enorm overraskelse, ettersom Sony er det eneste selskapet som for øyeblikket tilbyr mobiltelefoner med 4K-skjerm. Men det gjør ikke opplevelsen mindre fantastisk.

En 4K-oppløsning forsvinner ofte på en mobiltelefon på grunn av den begrensede størrelsen, og særlig på en 6,5-tommersskjerm kan det av og til være vanskelig se forskjellen på QHD-oppløsning og 4K, men det merkes når man ser på film og video i 4K.

Oppdateringesfrekvensen på 120 Hz er derimot grensesprengende. Tidligere Sony-mobiler har ikke kunnet skilte med mer enn 60 Hz. En oppdateringsfrekvens på 120 Hz innebærer at bildet på skjermen oppdateres 120 ganger i sekundet. Det innebærer en langt mer silkemyk bildegjengivelse når du spiller spill eller ser på film – og til og med når du blar deg gjennom Instagram-strømmen.

Xperia 1 III har to bildemodi, En standardmodus (som også er aktivert som standard) og en Creator-modus, som er skapt for å gi naturtro fargegjengivelse samt en menge andre forbedringer av bildebehandlingen for at innholdet skal kunne gjengis mest mulig likt det skaperen hadde forestilt seg.

I våre tester opplevde vi at vi med jevne mellomrom benyttet sistnevnte modus, og den lot ikke til å påvirke batterivarigheten negativt. Fargene var ikke like levende ved navigering i mobilens brukergrensesnitt, men de var langt mer virkelighetsnære i videoer.

Hvis du er på jakt etter en mobiltelefon du kan bruke til å se film, video eller TV, er Xperia 1 III et utmerket valg. Bildeforholdet på 21:9 gir deg dessuten noe unikt til gaming, ettersom det viser deg mer av spillmiljøet enn du får oppleve med andre mobiler.

Kamera

Sony har finslipt kameraopplevelsen på sitt 2021-flaggskip, i stedet for bare å justere litt på den. I automodus er ikke kameraet blant de beste på markedet, men vi opplevde likevel at det tok bilder som i det minste er sammenlignbare med dem fra de mest avanserte modellene i 2021.

Kameraoppsettet består av et 24 mm vidvinkelkamera på 12 MP og en blender på f/1.7. Dette fungerer som enhetens hovedkamera. Dessuten får man et 16 mm vidvinkelkamera på 12 MP, for de anledningene der du vil ha med flere personer eller mer av omgivelsene i bildet.

Bilde 1 av 2 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 (Image credit: TechRadar)

Det unike elementet i kameraoppsettet til Xperia 1 III er et adaptivt telekamera, som består av en 12 MP-sensor og to linser – et 70 mm teleobjektiv med en blender på f/2.3 og en 105 mm-linse med en blender på f/2.8, som gir enda større rekkevidde.

Hva skal et adaptivt kamera være godt for? Sony hevder at dette er kjappere enn å måtte veksle mellom to separate telekameraer, og i våre tester fikk vi en smidig opplevelse av dette kameraet, som kan by på en fantastisk bildekvalitet og mer fleksibel bruk enn på andre mobiler.

70 mm-objektivet er utformet for å kunne zoome opp til 2,9 x, mens 105 mm-objektivet gir en zoom på 4,4 x. I tillegg får man en digital zoom på opptil 12,5 x. Zoomen byr ikke på den samme kvaliteten som Samsungs telezoom på produkter som Galaxy S21 Ultra, men den gir en god opplevelse sammen med hovedkameraet.

Hvis du spesifikt er på jakt etter et telekamera, er det bedre å satse på et flaggskip fra Samsung, men det er uansett en flott funksjon å ha på Xperia 1 III. Du vi få bruk for dette når du vil ta bilder på avstand. Nedenfor ser du eksempler på hva kameraene til Xperia 1 III kan gjøre.

Bilde 1 av 5 Ultravidvinkel (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 5 Vidvinkel (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 5 2,9x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 5 4,4x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 5 12,5x digital zoom (Image credit: TechRadar)

Den store fotofunksjonen i Xperia 1 III – som Sony snakker mest om – er selskapets raske autofokusteknologi Dual PDAF. Vi opplevde at den fungerte fantastisk i våre tester, der kameraet kan merke seg objekter som dyr eller mennesker som å minimere risikoen for at de blir uklare når du trykker på utløseren.

Dette er spesielt nyttig når du tar bilder ab husdyr eler andre dyr som ikke nødvendigvis holder seg i ro når du tar bilder av dem. Med autofokus fikk vi hele tiden fantastiske resultater.

Bildene byr på imponerende detaljnivåer, og fargene oppleves som naturtro. Fargene er imidlertid kanskje ikke helt i din smak. Eksempelvis gir både Samsung- og iPhone-kameraer litt mer livlige bilder. Men vil du ha farger som ligger nært det du ser i virkeligheten, vil du virkelig bli fornøyd med Xperia 1 III.

Frontkameraet er nøyaktig det samme som det på Xperia 1, som i våre tester ga oss selfiebilder av høy kvalitet. Dette kameraet er plassert i rammen lengst oppe på mobilen. Sensoren er på 8 MP og blenderen f/2.0. Dette er tilstrekkelig godt for kjappe selfier eller videosamtaler.

Fotoeksempler

Bilde 1 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 9 av 9 (Image credit: TechRadar)

Spesifikasjoner og ytelse

Xperia 1 III er utstyrt til å gi en ytelse på flaggskipnivå. Enheten drives av den førsteklasses prosessoren Qualcomm Snapdragon 888, med støtte av 12 GB RAM.

Når det gjelder lagringsplassen, kan du velge mellom 256 GB og 512 GB, og begge variantene har altså 12 GB RAM, til forskjell fra tidligere modeller. Hvis du trenger enda mer lagringsplass, kan du øke den via microSD-sporet.

Ved daglig bruk opplevde vi at Xperia 1 III leverte en ytelse i toppsjiktet. Den kan kjøre alle spillene du finner i Google Play Store, og vi opplevde at apper ble startet opp så raskt som man kan vente seg av en toppmobil.

(Image credit: TechRadar)

Vi opplevde ingen forsinkelse, og Android 11-operativsystemet fungerte smidig og godt. Sonny har lagt sitt egen brukergrensesnitt på toppen av Android, og vi liker dette designet. Det kan dessuten by på noen ekstrafunksjoner du ikke får med originalversjonen av Android.

Xperia 1 III fikk i gjennomsnitt poengsummen 3233 i våre Geekbench 5-tester. Det er noe mindre enn vi forventer av en toppmobil anno 2021. Samsung Galaxy S21 oppnådde for eksempel en poengsum på 3367 (versjonen med Exynos 2100-prosessor), mens OnePlus 9 Pro oppnådde 3630 poeng.

Dette kan se litt svakt ut på papiret, men ved faktisk bruk la vi ikke merke noen ytelsesmessige problemer eller mangler sammenlignet med mobiler som OnePlus 9 Pro.

5G utgjør et sentralt fokus for Xperia 1 III, og dette er første gang Sony tilbyr denne generasjonens tilkoblingsteknologi i sin amerikanske variant av mobilen. USA-utgaven er kompatibel med mmWave-teknologi.

I våre tester opplevde vi at tilkoblingen fungerte godt, med en styrke og pålitelighet som kan sammenlignes med lignende modeller på markedet.

Batteritid

(Image credit: TechRadar)

Sony har innlemmet et større batteri i denne modellen enn i Xperia 1 II, og det gjør en merkbar forskjell. Mobilen holder minst én time lenger sammenlignet med våre tester av den forrige generasjonens modell.

Her er batteriet på 4500 mAh, sammenlignet med 4000 mAh i Xperia 1 II. På papiret ser ikke forskjellen så stor ut, men med de mulighetene for optimalisering som Snapdragon 888 gir rom for, opplevde vi likevel forskjellen som stor.

I våre tester hadde Xperia 1 III ofte mye igjen på batteriet mot slutten av en hel arbeidsdag, og det var alltid omkring 10 % igjen på tanken rundt kl. 23.

Sony har dessuten forbedret hurtigladingen sin, og mobilen leveres med en 30 W-lader. Selv om mange produsenter har valgt å ikke levere en lader i pakken, har Sony bestemt seg for å inkludere den.

Men hva betyr 30 W-lading i praksis? I teorien betyr det at hvis mobilen din er nede på 0 % batteri, vil du kunne lade opp til 50 % igjen på bare 30 minutter. Etter å ha benyttet laderen som fulgte med i pakken, opplevde vi at dette stemte.

Denne telefonen kan man også lade opp trådløst, men vi har ennå ingen nøyaktig statistikk for dette.

Sony byr for første gang også på omvendt trådløs lading, noe vi opplevde at fungerte godt. Dette lar deg lade opp andre enheter som ørepropper, smartklokker eller andre mobiler direkte fra mobilbatteriet.

Dette er svært nyttig, og du kan for eksempel benytte deg av denne funksjonen hvis øreproppene dør under en reise og du trenger hurtig påfyll. Akkurat som med andre merker, er ikke ladehastigheten ved trådløs opplading spesielt imponerende, men det får duge i krisetilfeller.

Burde jeg kjøpe Sony Xperia 1 III?

(Image credit: TechRadar)

Kjøp den hvis …

… du vil ha en skjerm i toppklasse

Det er ikke alle som trenger en 4K-skjerm på mobilen, men hvis du er ute etter en mobiltelefon med en fantastisk skjerm, er Sony Xperia 1 III et godt alternativ. Oppdateringsfrekvensen på 120 Hz er også en stor forbedring.

… du trenger solid batterikapasitet

Sony har forbedret batteritiden på Xperia 1 III. Vi opplevde at det varte lenger enn i tidligere Sony-mobiler. Den har en av de beste batteriytelsene på markedet. Du får dessuten noen nye funksjoner, som omvendt trådløs lading.

… du vil ha en 3,5 mm lydutgang

Etter at vi de senere årene har blitt vant til å se at hodetelefonutgangen forsvinner fra Android-mobiler, har Sony valgt å ta denne teknologien tilbake. Hvis du virkelig vil ha en hodetelefonutgang – og en mobil i toppsjiktet – er dette kanskje den beste mobilen for deg.

Ikke kjøp den hvis …

… du trenger en billig mobiltelefon

Xperia 1 III er den beste Sony-mobilen akkurat nå – og den har en prislapp som matcher. Hvis du er ute etter en rimeligere Sony-mobil, kan vi anbefale deg å ta en titt på en litt eldre enhet eller Xperia 5 III.

… du vil ha en mobil det er lett å holde i

Xperia 1 III vil nok være vanskelig å holde i for mange, og særlig hvis du er vant til en mindre enhet. Bildeforholdet på 21:9 vil være ypperlig for mange, men dette er ikke noe for alle, så hvis du er usikker på om dette passer for deg, anbefaler vi deg å se på mobilen i en fysisk butikk, slik at du kan teste den selv.

… du vil ha en fingeravtrykksleser i skjermen

Sony har valgt å beholde sin fingeravtrykksleser i påknappen på telefonens høyre kant. Hvis du foretrekker fingeravtrykksleser i skjermen – eller vil prøve en – er ikke dette en mobiltelefon for deg.

Først testet: juli 2021