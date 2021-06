Vi har testet Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra er en potensielt suveren mobiltelefon som spoleres av det Xiaomi markedsfører som dens fremste funksjon: den enorme kameramodulen som gjør telefonen klønete å bruke. Den byr ikke på noen egentlig viktige funksjoner og kom ofte i veien for vår bruk av telefonen. Det er vanskelig å anbefale en telefon med en så irriterende ekstrafunksjon, særlig med tanke på den høye prisen. Det er synd, for under den enorme kameramodulen finnes det en utmerket mobil med fantastiske kameraer, en kraftig prosessor og en flott skjerm.

Hvis du fortalte oss at Xiaomi Mi 11 Ultra var en parodi på førsteklasses smarttelefoner av typen Samsung Galaxy S21 Ultra og iPhone 12 Pro Max, ville vi antagelig ha trodd på deg. Funksjonssettet og designet etterligner disse luksusmodellene, men tar det ett steg videre, til et nesten sarkastisk nivå.

Dette «ekstra» er kamerablokken på baksiden. Det er som om Xiaomi har spurt oss «Vil dere ha mer?», og selv svart «Her har dere mer!» Den er rett og slett diger, og den rommer ikke bare tre kraftige kameraer med enorme objektiver, men den har dessuten en 1,1-tommers sekundærskjerm.

Hvorfor har denne mobilen en sekundær skjerm? Hvem vet? Mobiltelefoner har klart seg lenge uten sekundære skjermer. Men dette er bare en av de mange unødvendige tilskuddene Mi 11 Ultra kan skilte med. Men har ikke alltid denne typen supertelefoner en del overflødigheter å by på?

Denne funksjonen er vårt største problem med Xiaomi Mi 11 Ultra, ettersom den klumpete utformingen aktivt svekker brukeropplevelsen på flere måter. Du kan ikke legge mobilen flatt ned på trådløse ladeplater, den passer dårlig i en lomme og et etui beskytter ikke riktig en mobil med en kamerablokk av denne størrelsen. Dessuten er den sekundære skjermen både verdiløs (en alltid-på-skjerm som knapt fungerer) til riktig irriterende (det dukker opp musikkontroller på den, på et sted det er lett å komme borti tilfeldig).

Trolig er det også denne kameramodulen som har sendt prisen på Xiaomi Mi 11 Ultra i været, og da hjelper det egentlig ikke med de jevnt over supre spesifikasjonene. Med tanke på hvor mye kameramodulen svekket vår opplevelse av mobilen, kan vi ikke la være å forestille oss en versjon av mobilen med en mindre kameramodul og et forbedret design. Og det finnes faktisk en slik mobiltelefon – den heter Mi 11.

Xiaomi Mi 11 Ultra er veldig, veldig lik Mi 11. Ultra har større kamerablokk, bedre kameraer, raskere opplading og høyere pris, men disse telefonene har langt mer til felles enn de har ulikheter, Skjermene er identiske, med 2K-oppløsning og oppdateringsfrekvans på 120 Hz, prosessorene er de samme og de har det samme materialet på baksiden, like kameraer på forsiden, fingeravtrykkslesere, omvendt trådløs ladehastighet og lydfunksjoner – alt dette er likt. Og med tanke på pris og funksjoner er basismodellen et langt bedre kjøp.

Uansett er Xiaomi Mi 11 Ultra en fantastisk enhet – hvis du klarer å ignorere dens svært iøynefallende svakhet, noe som er lettere sagt enn gjort.

Du finner tre kameraer på baksiden av Mi 11 Ultra: «standard», ultravidvinkel og periskop-zoom, med oppløsninger på henholdsvis 50 MP, 48 MP og 48 MP. De er alle topp moderne kameraer, der sistnevnte kommer opp i en 10 x hybrid eller 120 x digital zoom.

(Image credit: Future)

Takket være maskinvaren som er tatt i bruk her, fikk vi noen fantastiske bilder med mobilen – selv om det er noen problemer med enkelte modi (og ett av objektivene).

Snapdragon 888-prosessoren gjør Mi 11 Ultra svært rask i bruk, noe som passer ypperlig for gaming, men det er også bra når du redigerer bilder og videoer. Et overopphetingsproblem med enheten kan imidlertid av og til stikke kjepper i hjulene for den ellers kraftfulle prosessoren.

Vi må også berømme skjermen med 2K-oppløsning og oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Den får innhold til å se flott ut, uansett om du strømmer Netflix eller blar deg gjennom sosiale medier. Oppladingshastigheten var en annen funksjon vi satte pris på , ettersom den kablede laderen på 67 W fyller opp batteriet på noen øyeblikk.

Når du leser deg gjennom denne testen, vil du nok tenke på samme måte som vi gjorde da vi først testet mobilen. Vi ble imponert over designet, spesifikasjonene og kameraene, og var forberedt på å gi den toppkarakter. Men etter én måneds bruk av mobilen, oppdaget vi flere problemer, og det er derfor vårt inntrykk av den er langt mer blandet.

Pris og tilgjengelighet

(Image credit: Future)

I Norge er den veiledende prisen for Xiaomi Mi 11 Ultra satt til 12 990 kroner. Det gir deg 12 GB RAM og 256 GB lagringsplass.

Dette er en pris nesten på linje med Galaxy S21 Ultras 13–15 000 kroner og iPhone 12 Pro Max til i underkant av 14 000 for tilsvarende modeller.

I Norge kunne den kjøpes fra 3. juni 2021.

Design

Enormt omfangsrik og vanskelig å få ned i en lomme

Stor kamerablokk med en bakre skjerm

Corning Gorilla Glass Victus

Dette er et skikkelig monster av en mobiltelefon. Selv uten den digre kameramodulen på baksiden ville Xiaomi Mi 11 Ultra vært stor til å være mobiltelefon. Med kamerablokken blir den hele tiden i veien.

Mobilen måler 164,3 x 74,6 x 8,4 mm, og kamerablokken inngår ikke i disse målene. Vi anslår at den trekker tykkelsen over 10 mm. Telefonen veier 234 gram, og du finner bare enda tyngre mobiler i kategorien gamingtelefoner.

På mobilens høyrekant finner du påknappen, som det var enkelt å nå, samt volumreguleringen. I underkant finner du en USB-C-port, men ikke noen 3,5 mm lydutgang. Mobilen har dobbel plass til SIM-kort, men ikke kortspor til microSD, så man har ingen mulighet til å utvide lagringsplassen.

På papiret ser mobilen ut til å være godt beskyttet. Glasset på baksiden er utført i Corning Gorilla Glass Victus, en type herdet glass. Mobilen er også IP68-beskyttet mot både vann og støv.

(Image credit: Future)

Så kommer vi til elefanten i rommet. Eller elefanten på telefonens bakside. Nemlig den ekstra skjermen og kamerablokken. Denne rektangulære klumpen beslaglegger omtrent kvartparten av baksiden, og er nesten like bred, og den stikker godt ut.

Det er vanskelig å få plass til Xiaomi Mi 11 Ultra i en mindre lomme. Av og til var vi nødt til å legge den i ryggsekken, ettersom den rett og slett ikke fikk plass i noen av våre jeans. Og da ble den ikke så tilgjengelig som en mobiltelefon burde være. Etuiet som følger med i esken dekker knapt mobilen, og kameramodulen ligger helt eksponert selv når etuiet er på. Det gjorde oss engstelige for at fukt skulle skade kameraene og miniskjermen.

Kameramodulen har faktisk også sine morsomme sider. Vi kunne bruke den til å hekte fast mobilen på vår bærbare datamaskin, noe som ga oss praktisk adgang til multitasking (selv om det er helt unødvendig, ettersom vi bare kunne ha delt mobilskjermen med maskinen) og når vi holder mobilen liggende kan vi bruke blokken til å gripe den i, i stedet for å holde i sidene. Men disse småfinessene veier ikke opp for alle irritasjonsmomentene den store kamerablokken skaper.

Skjerm

6,81-tommers 120 Hz-skjerm med oppløsning på 1440 x 3200

Skjermen ser flott ut

Bakre 1,1-tommers skjerm med noen funksjoner

Xiaomi Mi 11 Ultra nøyaktig samme skjerm som basismodellen Mi 11. Dette er en 6,81-tommers mobilskjerm med avrundede kanter, med en utstansing for frontkameraet i øvre venstre hjørne.

Med denne størrelsen har denne mobilen en av de største skjermene vi har sett på en mobiltelefon. Det er ikke bare i navnet dette er en «Ultra».

(Image credit: Future)

Med en oppløsning på 1440 x 3200 har denne skjermen høyere oppløsning enn den vanlige 1080p-oppløsningen man finner på de fleste mobiltelefoner. Med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, HDR 10+-støtte, en maksimal lysstyrke på 1700 nits og AMOLED-teknologi, er dette en av de vakreste skjermene vi har sett på en mobiltelefon.

I skjermen er det også en fingeravtrykksleser. Xiaomi-telefoner har tidligere hatt problemer med denne teknologien, og selv om Mi 11 Ultra ikke har like mange problemer som Mi 11, måtte vi likevel løfte og flytte tommelen for at leseren skulle oppfatte fingeravtrykket.

Og 1,1-tommersskjermen på baksiden? Den har det samme panelet som Xiaomi Mi Smart Band 6 leveres med. Til forskjell fra den allsidige aktivitetsmåleren, har denne skjermen bare tre distinkte funksjoner.

Dette er en alltid-på-skjerm, som viser klokkeslett og batterinivå når telefonen ligger med forsiden ned. Og skjermen er faktisk ikke helt alltid-på. Den slås av etter kort tid, så den er ikke spesielt nyttig.

Den bakre skjermen fungerer også som søker til fotografering, så når du tar bilder med kameraene, kan du se hvordan de blir seende ut. Det er ikke så lett å se hva den lille skjermen viser, så den er ikke videre praktisk. Søkeren fungerer dessuten bare i standardmodus, ikke portrett, som helst er det du vil velge når du skal ta bilde av noen – eller av deg selv.

(Image credit: Future)

Når du spiller musikk, vil knapper for å hoppe over sanger, spille, pause og hoppe tilbake dukke opp på den bakre skjermen. I teorien skulle du kunne benytte disse til enkelt å styre musikken, men i praksis opplevde vi dette som noe av det mest irriterende med hele mobilen.

Disse knappene dukket bare opp sporadisk. Av og til når vi snudde mobilen dukket de ikke opp, og andre ganger var de aktive også når vi brukte mobilen på vanlig måte, med den bakre skjermen vendt bort fra oss.

Men hvorfor er dette irriterende? Fordi det er veldig lett å ved en feiltagelse trykke på den bakre skjermen og hoppe over en sang. Det hendte at vi holdt mobilen normalt og kom til å berøre den bakre skjermen og pause eller hoppe over sangen. Noe som er enda mer irriterende, er at dette fort kan skje når telefonen ligger i lomma også. Dette skjedde flere ganger etter at sangen eller podkasten vi hørte på plutselig ble hoppet over eller ble spolt fremover med flere sekunder.

An alle våre innvendinger mot modulen på baksiden, er musikkspilleren den viktigste. Det kan lyde som en bagatell, men med tanke på hvor mange av oss som hører på musikk via mobilen og hvor ofte vi opplevde dette problemet, er det et problem som mange brukere av denne mobilen kommer til å oppleve til stadighet.

(Image credit: Future)

Kameraer

Hovedkamera på 50 MP, ultravidvinkel p 48 MP, periskop på 48 MP og selfiekamera på 20 MP

De fleste kameraene fungerer godt, og det finnes mange modi

Ultravidvinkel- og makrobilder ser bare halvgreie ut

Xiaomi Mi 11 Ultra har tre kameraer på baksiden. Det er samme antall som iPhone 12 Pro Max og ett færre enn Samsung Galaxy S21 Ultra eller OnePlus 9 Pro, men kvantitet er ikke alltid det samme som kvalitet når det gjelder mobilfotografering.

Disse kameraene er et hovedkamera på 50 MP og f/2.0, et ultravidvinkelkamera på 48 MP og f/2.2 og et periskopkamera på 48 MP og f/4.1, der sistnevnte kommer opp i 10 x optisk zoom og 120 x digital zoom. Foran finner du et selfiekamera på 20 MP og f/2.2.

Bilder du tar med hovedkameraet ser fantastiske ut. De er lyse, med sterke farger, naturlige dybdeeffekter og massevis av detaljer. Xiaomis valg å prioritere en stor sensor fremfor høy oppløsning, som i Mi 11 med sitt kamera på 108 MP, lønner seg tydeligvis her.

(Image credit: Future)

Særlig i godt opplyste omgivelser, men også i beundringsverdig grad i svak belysning, var bildene skarpe og eksponeringen ble godt håndtert. Det er vanskelig å gjøre feil med bilder du tar med hovedkameraet, noe du også ser i våre fotoeksempler nedenfor.

Så kommer vi til periskopkameraet, som tar seg ev bilder med zoom. Vi ble imponert av bildene fra dette kameraet, spesielt ved 5 x optisk zoom. Disse bildene var like friske og detaljerte som ikke-zoomede bilder, og så faktisk ganske like ut. Ofte opplevde vi faktisk at 5 x zoom ga bedre bilder enn 1 x zoom, ettersom det ga et bedre bildeutsnitt uten å forringe kvaliteten.

Kvaliteten begynner å tape seg ved kraftig zoom, særlig opp mot 120-grensen. Dette er oftest en morsom gimmick å ha tilgang til, men bildene blir sjelden brukbare. Hybridbilder med 10 x zoom, som kombinerer digital og optisk zoom, er faktisk ganske imponerende, og vi tok flere skarpe bilder med denne moderate innstillingen.

Bilde 1 av 5 Ultra-wide (Image credit: Future) Bilde 2 av 5 "Standard" eller 1x zoom (Image credit: Future) Bilde 3 av 5 5x zoom (Image credit: Future) Bilde 4 av 5 10x zoom (Image credit: Future) Bilde 5 av 5 120x zoom (Image credit: Future)

I sammendraget øverst i artikkelen, sa vi at vi hadde blandede opplevelser med kameraene, og mens vanlige og zoomede bilder så bra ut, var ultravidvinkel- eller makrobilder, som begge blir tatt med mobilens 48 MP ultravidvinkelobjektiv, middelmådige i sammenligning.

Vidvinkelbilder forvrenges merkbart i kantene, der horisonter og motiv ble bøyd eller tønnelignende mot bildekantene. Dette kommer nok av at denne mobilen har en bedre ultravidvinkellinse enn de fleste, og hvis du beskjærer bildet, fjerner du de verste utslagene. Men vi ble ofte overrasket over hvor kraftige utslag dette ga da vi så bildene.

Selv om Xiaomi Mi 11 har et fantastisk telemakroobjektiv for nærbilder, som Mi 11 Lite 5G også benytter, anvender Mi 11 Ultra et vanlig mobilkameraknep for å bruke ultravidvinkelen til nærbilder. Denne teknikken fungerer sjelden godt, noe Mi 11 Ultra er et eksempel på.

Makrobilder lider av det samme fortegnelsesproblemet som vidvinkelbildene. Vi ble ikke fornøyd med ett eneste makrobilde, og lengtet etter hvert etter telemakrolinsen på Mi 11.

Bilde 1 av 3 En vanlig selfie. (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 En selfie i porträttläge. (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 En selfie med huvudkameran - den är djärvare, men vänd. (Image credit: Future)

Ser vi på mobilens forside, er selfiekameraet ganske godt. Bildene ble lyssterke og detaljerte, og portrettmodus balanserte høylys og skygger godt, selv om det hadde det med å utviske bakgrunnen litt for mye. Vi benyttet heller hovedkameraet til selfier og brukte den bakre søkeren til å komponere dem. På den måten fikk vi en veldig naturlig dybdeeffekt. Fargene så friske ut på bildene og oppløsningen var høy nok til at vi kunne beskjære dem ved behov.

Videoinnspilling er tilgjengelig i opp til 8K ved 24 fps eller 4K opp til 60 fps. Ved videoinnspilling benyttes hovedkamera, med alle de dybdemessige og fargemessige fordelene vi allerede har beskrevet. Videoinnspilling på Mi 11 Ultra var noe av det beste vi har opplevd med en mobiltelefon. Enheten ble litt for varm ved fotografering, med det var bare problematisk ved lengre opptak.

Ut over de grunnleggende fotoinnstillingene har Mi 11 Ultra flere av de ekstra modiene som er introdusert gjennom de senere generasjonene av Mi-enheter. Det finnes også «Movie Effects», som gir ulike effekter til videoinnspillinger, Sky-redigering, der du kan endre væreffektene i et foto med AI og en VLOG-modus, som automatisk sammenredigerer videoklipp. Det virker imidlertid ikke som om Ultra har kommet med noe nytt på egen hånd.

Fotoeksempler

Bilde 1 av 7 Dette er den naturlige dybden, helt uten AI. (Image credit: Future) Bilde 2 av 7 Et vanlig matbilde. (Image credit: Future) Bilde 3 av 7 En makroversjon. (Image credit: Future) Bilde 4 av 7 Et standardbilde. (Image credit: Future) Bilde 5 av 7 Enda et standardbilde. (Image credit: Future) Bilde 6 av 7 En solnedgang med aktiv HDR. (Image credit: Future) Bilde 7 av 7 Et dagslysbilde redigert i Sky-modus for å etterligne et nattlandskap. (Image credit: Future)

Ytelse og spesifikasjoner

Snapdragon 888 med 12 GB RAM

Høye ytelseshastigheter

Problem med overoppheting som kan dempe ytelsen

Akkurat som de fleste andre avanserte Android-mobiler fra 2021, benytter Xiaomi Mi 11 Ultra den kraftige Snapdragon 888-prosessoren, her i spann med 12 GB RAM. Takket være denne innmaten er denne mobilen tilstrekkelig kraftig til alle typer oppgaver – dette er i hvert fall vårt inntrykk av den.

Da vi kjørte ytelsestesten Geekbench 5, fikk mobilen en flerkjernepoengsum på 3519, noe som plasserer den omtrent på nivå med Mi 11 med 3569 og iPhone 11 Pro Max med 3424 poeng. Vår testprosess innebærer imidlertid at vi kjører testen tre ganger og beregner deretter en gjennomsnittlig poengsum. Vi kjørte testen på nytt, og fant ut at poengene sank mistenkelig mye.

Totalt kjørte vi testen dem ganger, og hver gang så vi at poengsummen sank med mellom 100 og 320 poeng. Da vi avsluttet testen, lå poengsummen på samme nivå som den prisgunstige Moto G100 og den eldre Sony Xperia 5.

Er dette en programvarefeil? Det vet vi ikke sikkert, men vi tror ikke det. I løpet av vår måned med mobilen opplevde vi at den veldig fort ble varm. Flere TechRadar-testere kan også bekrefte dette. Mobilen ble svært varm i løpet av Geekbench 5-testene, noe som trolig er årsaken til testresultatene. Dermed vil vi gjette at den har dårlig varmehåndtering.

(Image credit: Future)

Når mobilens ytelse kan svekkes så dramatisk og så fort, kan det være en katastrofe for ivrige brukere. Hvis du spiller massevis av spill eller skal skape mange videoer kan det hende at telefonen yter svakere jo lenger du bruker den. Vi har ikke sett dette problemet i andre Snapdragon 888-mobiler.

Det skal imidlertid nevnes at vi ikke opplevde problemer da vi spilte, sel om vi gjorde unna en del runder med COD: Mobile på rad eller en lang kamp med PUBG Mobile. Så problemet med varmehåndtering og ytelse kommer nok ikke til å by deg på vesentlige problemer, hvis du ikke spiller for lenge i strekk.

Xiaomi Mi 11 Ultra har doble stereohøyttalere, så lyden blir god uansett om du spiller høyt fra Spotify, ser en film uten hodetelefoner eller sitter i en video- eller stemmesamtale.

Programvare

Android 11 med Xiaomis MIUI

MIUI har massevis av bugs

Mange alternativer for skreddersøm

Xiaomi Mi 11 Ultra kjører Android 11 med MIUI-grensesnittet lagt over.

Som vi har sett på andre Xiaomi-mobiler, kan MIUI være like bra som det kan være irriterende. Det tar seg ganske flott ut og byr på en del tilpasningsalternativer, slik at du kan justere grensesnittets utseende.

(Image credit: Future)

MIUI skjemmes imidlertid av en del bugs. Det er visuelle feil i sveipemenyen, meldinger sendes av og til flere ganger og du kan få «fantomvarsler» som gjør at mobilen vibrerer og lyser opp selv om du ikke har fått en melding.

Andre problemer inkluderer MIUIs svellevare, eller forhåndsinstallerte, tredjepartsapper som du trolig kommer til å slette, og et sprettoppvindu for sikkerhetsskanning som vises når du installerer en ny app, og som kan dukke opp over alt annet du holder på med.

Vi støtte også på en gjentagende feil der mobilen responderte langsomt da vi skrev. Av og til gikk det veldig tregt, og det tok noen sekunder å registrere et trykk på tastaturet. Vi er usikre på hva som forårsaker dette, ettersom det ikke lot til å ha noe med den nevnte overopphetingen å gjøre, men det ble en kilde til frustrasjon når det inntraff, særlig da vi benyttet Notes-appen og WhatsApp.

MIUI har skapt delte meninger blant Xiaomi-brukere, der enkelte digger det og andre synes det er et mareritt å bruke. Heldigvis er det enkelt å installere et tilpasset operativsystem hvis du er passelig teknisk kyndig eller kan følge en veiledning på YouTube.

(Image credit: Future)

Batteritid

Et 5000 mAh-batteri som omtrent holder ut én dag

67 W kablet og trådløs lading, 10 W omvendt lading

Stor kameramodul gjør trådløs lading klønete

Batteritiden på Xiaomi Mi 11 Ultra har variert en hel del. Enkelte sier at den er utmerket, mens andre kritiserer den som svak. Baert på våre egne erfaringer, heller vi mer i retning av det sistnevnte.

Selv om mobilens batteri på 5000 mAh er ganske stort, har det åpenbart likevel vansker med å holde tritt med den store skjermen med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, samt den kraftige prosessoren og skjermen på baksiden. Vi opplevde ofte at mobilen hadde vanskeligheter med å klare seg en hel dag mellom oppladingene.

Ved lett bruk hadde vi 10 til 20 % batteri igjen ved slutten av dagen, men ved normal bruk var mobilen helt tom da vi ga oss for kvelden. Ved litt tyngre bruk trengte mobilen påfyll midt på dagen.

Strømforbruket lot til å øke dramatisk når mobilen ble varm, noe vi tok for oss i avsnittet om ytelse og spesifikasjoner høyere oppe i artikkelen. Dette må du ha i bakhodet hvis du er en ivrig mobilbruker.

(Image credit: Future)

Vi kan likevel ikke føre opp «batteritid» som en av mobilens svakheter i denne testen, ettersom det finnes massevis av mobiler som ikke har bedre utholdenhet. Men vi vil heller ikke anbefale denne mobilen hvis du lett blir stresset av lav batteriprosent.

Heldigvis går oppladingen kjapt unna, der den kablede ladingen på 67 W fyller opp mobilen fra tom til full på like over en halvtime. Du får dessuten trådløs lading med samme hastighet, noe som er den raskeste trådløse ladingen vi har opplevd på en mobil (i hvert fall ved lanseringstidspunktet), men det følger med en ulempe.

Da vi forsøkte å lade opp Xiaomi Mi 11 Ultra med en trådløs lader, gjorde den store kamerablokken at vi ikke kunne legge telefonen horisontalt på en flate. Det gjorde det vanskelig å finne den optimale ladeposisjonen. Og selv da vi fikk det til, gikk ladingen smertefullt langsomt.

Du kan også benytte omvendt trådløs lading på 10 W, slik at du kan benytte mobilen til å lade opp Qi-kompatible klokker, ørepropper og andre enheter.

Burde jeg kjøpe Xiaomi Mi 11 Ultra?

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis ...

… du vil ha en phablet

Xiaomi Mi 11 Ultras gigantiske størrelse kan være ypperlig for deg som leter etter noe som er mer som et lite nettbrett enn som en vanlig mobiltelefon.

… du elsker mobilfotografering

Xiaomi Mi 11 Ultra er fantastisk til fotografi, særlig standard- eller zoombilder, så hvis du er på jakt etter en av de beste kameramobilene for øyeblikket, er dette noe for deg.

… du vil kunne lade opp mobilen raskt

Med en kablet opplading på 67 W laddes Mi 11 Ultra opp på (nesten) et øyeblikk, noe som gjør den perfekt hvis du vil fylle på med batteri før du går på jobb om morgenen.

Ikke kjøp den hvis ...

… du vil ha en liten og smidig enhet

Denne mobilen og dens enorme kameramodul kan være ekstremt klumpete. Hvis du har små lommer eller pleier å ha mobilen i en liten håndveske, – eller bare vil ha en kompakt enhet, er dette ikke noe for deg.

… du er en ivrig mobilbruker

Med tanke på våre problemer med overoppheting, vil vi ikke anbefale denne mobilen til lange økter med intensive prosesser som gaming eller VR.

… du nøyer deg med den vanlige Mi 11

Xiaomi Mi 11 har en lavere pris enn Ultra, og forskjellen er relativt liten. Hvis du ikke absolutt må ha en Ultra, anbefaler vi heller basismodellen.

Først testet: mai 2021