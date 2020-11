Test: iPhone 12 Pro Max

Om du er ute etter den beste iPhone-modellen på markedet, så er det iPhone 12 Pro Max du skal ha. Den er kraftig, den har den lengste batterilevetiden av alle 2020-modellene, og kameraet er fra øverste hylle. Du må være forberedt på at den er stor og tung for dette er den største iPhone noensinne og prisen er også ekstrem, men det er lite annet å sette fingeren på her.

Kort oppsummert

iPhone 12 Pro Max er den største iPhone Apple noen gang har laget, men den er også den beste. Om den er noe for deg er imidlertid avhengig av om du er villig til å betale fra 14.000 kroner og oppover for å eie en.

Designet til iPhone 12 Pro Max er det samme som for de andre 12-modellene, med flate sider som ser mer industrielle ut enn før. Det gjør den samtidig litt mindre komfortabel å holde enn fjorårets modell.

På den andre siden har den fått et utvalg av flotte dempede farger, og vi liker godt den blanke metallrammen rundt kanten (tross at den er en fingeravtrykkmagnet).

Selv om iPhone 12 Pro Max bare er en liten tanke større enn fjorårets 11 Pro Max, så har kantene til skjermen blitt krympet slik at man har fått plass til en OLED-skjerm på hele 6,7 tommer. Det i seg selv kan være grunn nok til å velge denne telefonen.

Bilder er skarpere og lettere å se på den store skjermen, og du kan se mer av nettsider samtidig. Ikke minst er dette den beste iPhone-modellen til nå når det kommer til filmtitting. Dette er en av de beste skjermene på markedet, og den leverer både sterke farger og mer subtile fargetoner på en flott måte.

Det største høydepunktet med iPhone 12 Pro Max er kameraene: de er tre i tallet, og de har fått en ny bildeprosessor. Kamera-"klumpen" stikker lenger ut enn på tidligere modeller, men vi opplever dette som verdt det – hovedkameraet på 12 MP fanger mer lys enn før, og kvaliteten på mange av bildene vi tok var virkelig imponerende.

Samtidig må det sies at 12 Pro Max ikke overgår iPhone 12 Pros kamera med veldig mye. Noen av bildene blir litt skarpere og mer lyssterke, men forskjellen var ikke spesielt stor.

Er du opptatt av videokvalitet bør du virkelig vurdere 12 Pro Max. Den er utstyrt med støtte for Dolby Vision og opptak i 4K med 60 bilder per sekund, og den leverer fantastisk kvalitet.

HDR bidrar også til at opptakene ser bedre ut med bedre lysstyrke og farger, men de kan også se litt kunstige ut og opptakene tar også opp mer plass på telefonen din. Vi ser ikke på dette som god nok grunn alene til å oppgradere.

Du finner ikke USB-C på denne telefonen – om noen skulle hatt det i år så burde det vært toppmodellen iPhone 12 Pro Max. (Image credit: TechRadar)

Den minste utgaven av iPhone 12 Pro Max har 128 GB lagring, noe du også vil trenge hvis du skal filme mye. Med tanke på at den er utstyrt med 5G så vil du også kunne laste ned store filer veldig fort, og dermed vil lagringsplassen også fort bli fylt opp av filmer og musikk.

5G er fremtidens teknologi, men det er ikke en grunn i seg selv til kjøpe iPhone 12 Pro Max. Som kjent er jo ikke 5G spesielt utbredt ennå, og det er dermed ikke så mange som har mulighet til å utnytte teknologien foreløpig. 5G handler altså først og fremst om fremtidssikring for nå.

For den enkelt gir jo 5G også først og fremst høyere hastigheter, og avhengig av hvordan du bruker telefonen din så er ikke det nødvendigvis noe du vil savne med det første.

Apple har også lagt til den innovative MagSafe-teknologien i iPhone 12 Pro Max, og den lar deg feste ekstrautstyr som ladere, deksler og lignende magnetisk på baksiden. Vi liker denne løsningen og det dukker stadig opp nye produkter som støtter dette. Dermed vil det bare bli mer nyttig etter hvert.

Ved siden av den større skjermen og videoegenskapene, er batteriet blant de viktigste grunnene til å kjøpe en iPhone 12 Pro Max. Vi fikk lett en hel dags bruk ut av den, og selv på dager med ekstra tung bruk så holdt den til tidlig på kvelden før vi måtte lade. Hvis du har lest vår test av iPhone 12 Pro og er bekymret for batterilevetiden, så kan det altså være lurt å gå for Max i stedet.

Hvis du vil ha det beste Apple har å by på akkurat nå, så er det altså iPhone 12 Pro Max du skal ha. Den store og lyssterke skjermen, det forbedrede kameraet, den lengre batterilevetiden og de spreke komponentene, gjør at dette er en fristende smarttelefon. Forutsatt at du har store nok hender og nok penger, så er den verdt å kjøpe.

iPhone 12 Pro Max: pris og tilgjengelighet

Esken til iPhone er slankere nå som den ikke inneholder lader eller hodetelefoner. (Image credit: TechRadar)

iPhone 12 Pro Max kommer i salg fra 13. november, og den kan forhåndsbestilles fra 6. november.

Prisen til iPhone 12 Pro Max begynner på 13.990 kroner for 128 GB lagring, og den er også tilgjengelig med 256 GB lagring for 15.290 kroner og 512 GB lagring for 17.890 kroner.

Det er mye penger uansett hvilken du velger, og det er verdt å nevne at Samsung Galaxy Note 20 Ultra koster rundt 2000 kroner mindre med tilsvarende lagringsplass.

Design

iPhone 12 Pro Max er betydelig større enn 12 Pro (Image credit: TechRadar)

iPhone 12 Pro Max er stor. Dette er den største iPhone Apple noen gang har laget, om enn bare med noen millimeter. Samtidig gjør de nye flate sidene som trekker på designet til iPad Pro, at den føles større i hånden.

Ikke det at det er noe stort problem – hvis en av grunnene til at du kjøper 12 Pro Max ikke er at du vil ha en stor iPhone, så burde du ikke kjøpe den.

De kantete sidene gjør uansett at den ikke er like komfortabel å holde som iPhone 11 Pro Max, der de avrundede kurvene lå godt i hånden.

En av kjennetegnene ved årets Pro Max er de avdempede fargene du kan velge mellom, nemlig grafikk, gull, sølv og såkalt Pacific Blue.

De blanke sidene ser flotte ut, men de er også fingeravtrykkmagneter. Du bør være forberedt på å pusse den ofte om du vil holde en ren og pen.

Med tanke på prisen så bør man også kunne forvente at 12 Pro Max ser dyr ut, og det gjør den absolutt – ikke minst gjelder det spesielt gullvarianten vi har fått tilsendt til test.

I bunn og grunn er dette bare en større utgave av iPhone 12 og 12 Pro, men tross størrelsen så er den faktisk ganske god å holde. Det er også enkelt å nå låseknappen på venstre side og volumknappene på høyre.

Den eneste virkelig forskjellen er at kameraklumpen på baksiden stikker ut ganske mye mer enn på de andre modellene. Som vi skal se senere, har dette sine fordeler.

Forskjellen på 12 Pro og 12 Pro Max ser kanskje ikke så stor ut her, men den føles enorm. (Image credit: TechRadar)

Det betyr at når du legger iPhone 12 Pro Max ned på bordet, så vipper den frem og tilbake mens du trykker på skjermen. Det kan være greit nok i seg selv som noe å fikle med mens du tenker på andre ting, men det kan være en fordel å sett et deksel på den bare for å gjøre den flatere.

Som nevnt er dette den største iPhone-modellen Apple har laget, med dimensjoner på 160,8 mm x 78,1 mm x 7,4 mm. Den er riktignok tynnere enn 11 Pro Max, men den føles betydelig større på grunn av de flate sidene.

En ting du må være forberedt på er at Apple har droppet å legge ved lader og hodetelefoner i esken. Du får altså bare med en ladekabel, og den er i tillegg USB-C-til-Lightning.

For å kunne lade iPhone 12 Pro Max med full hastighet, må du kjøpe en ny lader ved siden av. Du kan eventuelt bruke en eldre lader du allerede har, men den vil ikke lade like fort. Ladekabelen som følger med kan på sin side brukes til å lade telefonen fra en laptop med USB-C.

Det er greit nok at Apple skylder på at de vil spare miljøet, mener dette er en mer rotete situasjon enn nødvendig, og når man betaler så mye for en telefon så burde man kunne forvente at det følger med en lader i esken.

Skjerm

Skjermen til 12 Pro og Pro Max har samme kvalitet. (Image credit: TechRadar)

Dette er den største skjermen Apple noen gang har satt på en iPhone, og det kan i seg selv være grunn nok til å oppgradere.

Alle de nye telefonene i iPhone 12-serien er utstyrt med høyoppløste OLED-skjermer, og det utgjør en spesielt stor forskjell når vi snakker om en så stor skjerm. Apple kaller teknologien Super XDR OLED, og bak markedsføringsspråket finner vi en skarp og klar skjerm med glimrende fargereproduksjon.

Den utgjør en betydelig oppgradering for deg som kommer fra en eldre iPhone, og den er sprengfull av farger og detaljer.

Takket være de smale skjermkantene, strekker også skjermen seg helt ut til kantene av telefonen, noe som får den til å se ekstra imponerende ut. Forskjellen er merkbar fra fjorårets modell, og det øker innlevelsen betydelig når man ser på film og serier.

Innsynsvinkelen til OLED-skjermene er glimrende. (Image credit: TechRadar)

Alle de nye iPhone 12-modellene har fått et nytt glass på forsiden som er forsterket med keramiske krystaller – et såkalt Ceramic Shield – og dette skal sikre at den har fire ganger mindre sjanse for å knuse hvis du mister telefonen.

Samtidig lover de også at den skal være mer motstandsdyktig mot riper og hakk, men det har vi ikke merket noe særlig til. Det tok ikke mange dagene før vår test-telefon begynte å få små hakk og riper i skjermen, tross at vi har behandlet den forsiktig og ikke hatt den i en lomme sammen med nøkler og lignende.

Hvis du trodde at du kunne klare deg uten deksel og likevel holde din iPhone 12 Pro Max helt ripefri, så vil du nok bli skuffet.

Kamera

De tre 12 MP-kameraene fungerer bra, og dette er det beste iPhone-kamerasystemet til nå. (Image credit: TechRadar)

Den viktigste grunnen til å oppgradere til iPhone 12 Pro Max sitter på baksiden: nemlig kameraoppsettet. Her finner du tre 12 MP-kameraer – et hovedkamera, et ultravidvinkelkamera og et 2,5 x zoomobjektiv. De har alle blitt oppgradert fra forrige modell, og både hovedkameraet og ultravidvinkelkameraet kan brukes med nattmodus.

Du tenker kanskje at forskjellen på kameraene til 12 Pro og 12 Pro Max ikke er så stor, men Apple har satset stort på å gjøre Pro Max til det beste valget for deg som er opptatt av foto og videoopptak.

Vi kan begynne med at sensoren i Pro Max er større, og det resulterer i at kameraet kan fange mer lys og skarpere bilder.

Selv om 12 Pro Max er stor så går det fint å holde den med én hånd mens du tar bilder. (Image credit: TechRadar)

Det er altså ingen tvil: om du vil ta best mulig bilder med en iPhone, så er det 12 Pro Max du må ha.

Apple har gjort et stort nummer av såkalt computational photography, der prosessering og AI sikrer best mulig bildekvalitet.

Smart HDR 3 er altså den tredje generasjonen av Apples smart HDR-teknologi, og den skal på intelligent vis fange flere eksponeringer og blande dem sammen for å gi deg best mulig bildekvalitet. Nattmodus kan på sin side fange mer lys, og nærmest få bilder som er tatt i mørket til å se om de er tatt midt på dagen.

Bilde 1 av 10 Dette nærbildet er skarpt, men fargene virker litt utvasket. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 10 Et makrobilde med ganske naturlige farger. (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 10 Kameraet håndterer farger og kontraster godt. (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 10 Smart HDR 3 sikrer at motlyset ikke gjør at forgrunnen blir mørk. (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 10 Her hadde vi derimot forventet litt mer av Smart HDR. (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 10 Har har vi gjort forgrunnen lysere. (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 10 Her er detaljrikdommen stor på himmelen, men treet er mørkt. (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 10 Lysner vi forgrunnen, så blir himmelen utvasket. (Image credit: TechRadar) Bilde 9 av 10 iPhone 12 Pro Max zoomer ofte digitalt når du forventer at den skal bruke teleobjektivet, og det kan innføre mer støy. (Image credit: TechRadar) Bilde 10 av 10 Ultravidvinkelobjektiver gir fine farger. (Image credit: TechRadar)

Vi ser en tydelig forbedring fra fjorårets iPhone 11 Pro Max, og det gjelder spesielt ved svake lysforhold. Når man zoomer inn i disse bildene ser man mindre støy, og bildene ser generelt mer livlige ut.

Smart HDR finner og justerer flere elementer i bildene enn før, og klarte å ta mange bilder vi gjerne kunne hengt på en vegg. Det er jo et godt tegn.

Vi brukte time etter time på å ta bilder med iPhone 12 Pro Max ved siden av iPhone 12 Pro og iPhone 11 Pro Max, og enkelte ting ble etter hvert merkbare for oss.

For det første gjør den større sensoren i 12 Pro Max at den kan fange mer lys enn iPhone 11 Pro Max, og bildene blir livligere, skarpere og mer detaljrike.

Bilde 1 av 3 Dette bildet ble tatt med hovedsensoren til 12 Pro Max, og vi liker fargene og kontrasten her. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 12 Pro fanget mer av tåken i bakgrunnen. (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 11 Pro Max gir litt mer dempede farger. (Image credit: TechRadar)

Bilde 1 av 6 I blandet lys, leverte 12 Pro Max bedre når det kommer til både fargetoner og lysnivå. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 6 12 Pro (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 6 11 Pro Max leverte en presis hudfargetone. (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 6 iPhone 12 Pro Max gjør en god jobb med å separere forgrunnen fra bakgrunnen her. (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 6 Uskarpheten er en tanke mer fremtredende med 12 Pro-serien. (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 6 ... mens den er mindre markant med 11 Pro Max. (Image credit: TechRadar)

Samtidig er ikke forskjellen mellom de to telefonene så stor som man kanskje skulle forvente.

Bilde 1 av 3 12 Pro Max takler blandet lys veldig godt. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 ... men 12 Pro gjør det nesten like bra. (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 11 Pro Max gir litt svakere lys, men det går an å argumentere for at det ser like flott ut. (Image credit: TechRadar)

Bilde 1 av 4 Dette er tatt i skumringen med 12 Pro Max - lysstyrken er god. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 4 Med 11 Pro Max ser du hvordan sensoren strever med å fange like mye lys. (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 4 Slik blir resultatet med 12 Pro Max og nattmodus aktivert. (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 4 Og her er nattmodus med 11 Pro Max - mørkere, men samtidig også litt mer fargerikt. (Image credit: TechRadar)

Bilde 1 av 3 65 mm-sensoren i 12 Pro Max lar deg zoome tettere på. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 12 Pro leverer god skarphet... (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 ... men forskjellen fra 11 Pro Max er ikke særlig stor i godt lys. (Image credit: TechRadar)

Bilde 1 av 3 Hovedobjektivet gir flott detaljrikdom i automodus. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 Detaljrikdommen er omtrent den samme med 12 Pro (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 ... men du mister litt skarphet med 11 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Bilde 1 av 3 Dette er et makrobilde tatt med 12 Pro Max - sterke farger og fine teksturer (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 12 Pro oppnår et lignende resultat (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 The 11 Pro Max gir et mørkere resultat, men fargene er fortsatt gode (Image credit: TechRadar)

Det er tydelig at 12 Pro Max er bedre enn fjorårets Pro Max, og nesten hver eneste bilde utviser høyere lysstyrke, bedre skarphet og generelt bedre kvalitet. En sammenligning med iPhone 7 Plus, viste også at forbedringene er enorme.

Når vi veksler mellom de tre kameraene til 12 Pro Max, ser vi også svært liten variasjon i kvalitet mellom dem utover at bildene fra telefotoobjektivet blir litt mer utvasket. Dette er også en forbedring fra i fjor.

Bilde 1 av 11 12 Pro Max ultravidvinkel (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 11 12 Pro Max vidvinkel (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 11 12 Pro Max 2,5x telefoto (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 11 Full zoom – pelsen er fortsatt skarp og definert (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 11 Ultravidvinkelsensoren til 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 11 Vidvinkelsensoren (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 11 2,5x zoomobjektivet - fargene er litt mer utvasket, og eksponeringen er høyere på grunn av blenderen på f/2.2 (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 11 Med full digital zoom blir detaljene uskarpe og utvaskede – men vi må ta med at dette bildet er tatt fra stor avstand (Image credit: TechRadar) Bilde 9 av 11 Ultravidvinkel (Image credit: TechRadar) Bilde 10 av 11 Vidvinkel (Image credit: TechRadar) Bilde 11 av 11 2,5x telefoto (Image credit: TechRadar)

Apple har redusert forvrengningen langs kantene i bildene fra ultravidvinkelobjektivet. Det gjør bildene mer anvendelige, og vi får dermed lyst til å bruke denne muligheten oftere.

Bilde 1 av 3 Dette bildet viser hvordan Apple har redusert forvrengningen i ultravidvinkelbilder (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 Du får den samme kvaliteten med 12 Pro (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 Her ser du hvordan hjørnene strekkes i bildene fra 11 Pro Max. Det samme kan også skje med 12 Pro Max, men i mindre grad. (Image credit: TechRadar)

En av nyvinningene Apple er opptatt av å fremhever er Smart HDR 3, altså den kunstige intelligensen som tolker motivene dine og justere innstillinger etter behov, men denne fungerer ikke alltid helt som ønskelig. Bilder av mennesker får ofte gode, selv mot en lys bakgrunn, men bilder av planter blir ofte mørke mot en lys himmel.

Vi liker imidlertid alle justeringsmulighetene til Apple veldig godt, og de gir gode muligheter til å hente det beste ut av bildene dine.

Bilde 1 av 5 Alle disse bildene er justert med innstillingene i foto-appen, slik at du skal få et inntrykk av hva som er mulig. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 5 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 5 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 5 We particularly like how the brown leaf pops in this 'Dramatic Warm' filter (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 5 (Image credit: TechRadar)

LiDAR-sensoren som har kommet til i iPhone 12 Pro og Pro Max er fortsatt ny teknologi, men den bidrar likevel til å fange nattportretter som er betydelig skarpere og mer livlige. Den skal også bidrar til å gjøre autofokusen raskere, men den var allerede rask fra før og vi merker ikke noe særlig forskjell.

Det skal sies at det fortsatt er vanskelig å ta bilder av ting i bevegelse i mørket, men det er vel også bare å forvente.

Og nattmodus – iPhone 12 Pro Max' store styrke, gir en bedre balansert eksponering i år. Den kan bruke opptil 30 sekunder på å fange mest mulig lys, og resultatet ble jevnere bilder med massevis av detaljer.

Bilde 1 av 10 Dette bildet er tatt over 30 sekunder med nattmodus fra 12 Pro Max - resultatet er ganske utrolig (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 10 30 sekunders nattmodus med 12 Pro (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 10 Og det samme med 11 Pro Max - her er forskjellen merkbar (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 10 Dette er nattmodus med automatisk innstilling - det tok 5 sekunder med 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 10 Resultatet ble svært likt med 12 Pro (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 10 Igjen litt tåkete med 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 10 Telefotoobjektivet bringer frem detaljene med 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 10 11 Pro Max' telefotolinse gir faktisk bedre farger her (Image credit: TechRadar) Bilde 9 av 10 Her er et utklipp fra ultravidvinkelobjektivet til 12 Pro max i nattmodus. Det gir mye mer støy. (Image credit: TechRadar) Bilde 10 av 10 Forskjellen er ikke så stor fra 12 Pro (Image credit: TechRadar)

Du forventer kanskje at telefonen faktisk bruker zoomobjektivet når du tar bilder med zoom i nattmodus, men det gjør den ikke. I stedet bruker den hovedsensoren og zoomer digitalt. Hovedsensoren har som kjent større blenderåpning og kan fange mer lys, og men det gir samtidig også mer digital støy.

Vi irriterer oss også over at portrettmodusen for frontkameraet som legger til uskarp bakgrunn, fortsatt ikke håndterer løse hårstrå spesielt godt. Det ødelegger ofte effekten, og vi synes det er for mye å forvente at vi alltid skal håret i perfekt orden.

Bilde 1 av 3 Portretter kan bli gode i blandet lys med bakameraet. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 ... men utstikkende hår roter fortsatt til den uskarpe bakgrunnen, selv i godt lys (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 Her er det originale bildet. Håret fremstår som ganske tydelig mot bakgrunnen. (Image credit: TechRadar)

Kameraene på baksiden imponerer mer, og spesielt i blandet lys. Der får man naturlige fargetoner og godt med detaljer i svakt lys.

Den optiske bildestabiliseringen er glimrende, og kombinert med muligheten til å filme i Dolby Vision, kan du få lysskarpe og fargerike opptak.

Videoene som er filmet med Dolby Vision blir mer lyssterke og levende, men noen områder kan også bli overeksponert. Hvis du er ute etter en litt mer naturlig stil kan det altså være lurt å skru av denne funksjonen.

Det er ingen tvil om at iPhone 12 Pro Max har det beste kameraoppsettet Apple noen gang har puttet i en iPhone, men forskjellen fra iPhone 12 Pro er ikke så stor som vi hadde ventet. Vi fikk riktignok noen av de beste bildene fra Pro Max, men det er samtidig ingen tvil om at den digitale prosesseringen spiller en stor rolle for sluttresultatet, og den prosesseringen er den samme i begge modellene.

5G, MagSafe og ytelse

Takket være 5G og MagSafe, fremstår 12 Pro Max som en fremtidsrettet telefon. (Image credit: TechRadar)

Det er kameraet som er det største høydepunktet til iPhone 12 Pro Max, men de største endringene er likevel 5G og MagSafe.

Vi har allerede skrevet om dette i detalj i våre tester av iPhone 12 og 12 Pro, og disse funksjonene er akkurat de samme her. Derfor kommer vi ikke til å gå i dybden på samme måte her, og vi holder oss til å se på hovedtrekkene.

5G

Apple har nå endelig lansert en serie med telefoner som er utstyrt med 5G, men det er ikke til å komme unna at dette fortsatt først og fremst er en teknologi for fremtiden.

5G-dekningen er som kjent ikke særlig utbredt ennå utover de største byene i Norge, og avhengig av hvor du bor så kan det ta tid før du får utnyttet de høyere hastighetene som vil bli tilgjengelig.

Våre britiske kolleger har testet 5G med iPhone 12 Pro Max, og London klarte de å oppnå hastigheter på imponerende 400 mbps. Det betyr at nedlasting av apper og annen innhold går mye fortere, men det er samtidig ikke noe man ikke kan klare seg uten.

5G er altså kjekt å få med på kjøpet, og det sikrer at du er godt rustet for fremtiden, men det er ikke i seg selv en grunn til å oppgradere til en ny telefon. Og som vi kommer tilbake til, kan teknologien også ha innvirkning på batterilevetiden.

Våre britiske kollegers testing viser utrolige hastigheter, men det blir først tilgjengelig når 5G blir skikkelig bygget ut. (Image credit: TechRadar)

Magsafe

MagSafe er smart, men vi liker ikke lommebokdingsen særlig godt. (Image credit: TechRadar)

Vi liker nyvinningen MagSafe veldig godt, en løsning som lar deg fleste ulike typer utstyr magnetisk på baksiden i av alle telefonene i iPhone 12-serien. I tillegg til trådløs lading og magnetisk feste, inneholder teknologien også datakommunikasjon slik at tilleggsutstyret kan kommunisere med telefonen.

I fremtiden kan vi se for oss at det vil dukke opp spillkontrollere, projektorer, fotoprintere og mye annet, og vi har allerede sett at bilholdere og stativer er på vei.

Apple selv selger foreløpig kun deksler og trådløse ladere som støtter teknologien, og disse fungerte fint i vår testing.

Blant dekslene finnes det også en "lommebok" som festes på baksiden av telefonen, men denne opplevde vi at løsner litt for lett. I tillegg er det irriterende at man må fjerne den hver gang man skal bruke Apple Pay.

I likhet med 5G er også MagSafe en teknologi for fremtiden, men det kan se ut som vi i dette tilfellet snakker om de neste månedene fremfor de neste årene.

Ytelse

Vi fant ikke en eneste app som ikke kjørte knirkefritt på iPhone 12 Pro Max. (Image credit: TechRadar)

iPhone 12 Max er den sprekeste iPhone-modellen vi har testet, noe også ytelsestestene understreket. iPhone 12s A14 Bionic-brikke er allerede markedsledende når det kommer til smarttelefon-prosessorer, og 12 Pro Max henter det beste ut av den.

Den enorme ytelsen vi fikk ut av iPhone 12 Pro Max svarer til prisen man må betale, og vår testing av en rekke ulike tunge apper og spill viste at den takler alt vi kan finne på å kaste på den.

Samtidig er det verdt å merke seg at ytelsen er svært lik hva iPhone 12 Pro leverer, så den i seg selv er ikke nødvendigvis en grunn til å gå for den største utgaven.

Batterilevetid

Bilde 1 av 1 Batterilevetiden til iPhone 12 Pro Max er den beste av alle 2020-modellene, men 5G krever samtidig sitt. (Image credit: TechRadar)

Hvis du vil ha den iPhone-modellen som har best batterilevetid, så er det 12 Pro Max du skal ha. Den større størrelsen gjør bedre plass til batteri, og den leverer dermed best av alle 12-modellene.

Batterilevetiden ligger ganske tett opptil iPhone 11 Pro Max, men det er også verdt å merke seg at den er ganske avhengig av hvor mye du bruker 5G.

Vi hadde begrensede muligheter til å teste telefonen med 5G, men våre britiske kolleger har gjort seg noen inntrykk, og deres testing viste at den 26 minutters YouTube-video avspilt over 5G trakk 7 prosent batteri, mens den samme videoen over 4G bare trakk 3 prosent.

Dette er kanskje ikke den mest vitenskapelige testen man kan gjøre, men det viser at iPhone 12 Pro Max i likhet med de fleste andre 5G-telefoner bruker mer batteri når den kommuniserer over 5G. Heldigvis er telefonen smart nok til å begrense 5G-hastigheten når du ikke trenger den, med tanke på å spare batteri.

Det største problemet vi hadde med iPhone 12 og 12 Pro under vår testing, var at de mindre batteriene ofte ikke holdt en hel dag – spesielt ikke når vi var mye tilkoblet mobilnettverk. iPhone 12 Pro Max har ikke dette problemet, selv på dager med tung bruk. Faktisk holdt helt til 7:30 på kvelden på den dag der vi kjørte den så hardt vi kunne med 4K HDR-videoer, Spotify-strømming og nettsurfing for å prøve å tømme den helt.

Under mer normale forhold med en blanding av WiFi og 4G-bruk, noe fotografering, Spotify-strømming på en 90 minutters løpetur og litt YouTube-titting, tapte vi 60 prosent batteri i løpet av 20 timer. Det er må sies å være ganske bra, og omtrent på nivå med det vi har sett fra tidligere Plus/Max-modeller.

Det er overraskende at Apple ikke har gjort telefonene sine dypere og gjort plass til mer batteri. Den ville ikke ha kjentes spesielt annerledes ut. (Image credit: TechRadar)

Hvis du gir etter for presset fra Apple og kjøper en 20 W-lader i tillegg til den nye telefonen din, så får du raske og fine ladetider.

Vår testingen viste at den gikk fra 0 til 48 prosent på 30 minutter, noe som bare er 2 prosent mindre enn Apple hevder (noe som stemmer godt med at telefonen var tilkoblet en Apple Watch samtidig). Etter det falt ladetiden betydelig, og de siste 20 prosentene tok spesielt lang tid.

Apple sier at telefonen vil lære seg dine ladevaner over tid, og at den vil tilføre de siste prosentene først når du trenger dem. På den måten vil batteriet holde lenger, men det betyr også at du risikerer at den ikke blir fulladet før du skal ut på kvelden eller får du skal ta bussen hjem fra jobb.

Kjøp den hvis …

... du vil ha den beste batterilevetiden Apple kan tilby 5G gjør at batterilevetiden til 2020-modellene blir lavere, men størrelsen til 12 Pro Max sikrer at den har plass til et større batteri som veier opp for dette.

... du vil ha det beste iPhone-kameraet – såvidt



Bildene fra 12 Pro Max kan bli fantastiske, og de er naturlige og skarpe med flott prosessering. Samtidig er ikke forskjellen fra 12 Pro så stor som man skulle tro.

... du ser mye innhold på telefonen Skjermen på 6,7 tommer er fantastisk, og den passer perfekt til å se film på farten – spesielt om du kombinerer den med AirPods Pro som støtter Dolby Atmos.

Ikke kjøp den hvis …

... du har trangt budsjett Den kommer med mer lagringsplass enn iPhone 12, men den er fortsatt veldig dyr. Den krever altså store lommer på mer enn én måte.

... du vil ha en én-hånds telefon Dette er et monster av en telefon. Hvis du vil ha en stor skjerm og et stort batteri så passer den perfekt. Vil du derimot ha noe mer hendig, så bør du se på de mindre modellene.

... du bruker telefonen din mens den ligger på bordet Kameraklumpen er stor, og hele telefonen vil vippe på bordet mens du skriver meldinger. Det er kanskje en liten ting, men vi merket det stadig mens vi testet telefonen.

Først testet: november 2020