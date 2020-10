Førsteinntrykk: iPhone 12 Pro

Ved første øyekast ser iPhone 12 Pro ut som en telefon som har falt mellom to stoler. Den har den samme prosessoren og de samme målene som iPhone 12, og det er enkelt å undre seg over hvorvidt Pro er verdt prisen – særlig når iPhone 12 Pro Max er på vei, med en bedre kamerasensor og (antageligvis) bedre batteritid. Likevel finnes det en del brukbare oppgraderinger i 12 Pro – ikke minst at den starter på 128 GB lagring, men også at den kommer i mer subtile og elegante farger. Det er den mer voksne av de to første iPhone 12-modellene, og har ørlite mer å komme med for de som liker å lesse litt ekstra arbeid på telefonen.

Siden vi har vært opptatte med å få vår iPhone 12-test ferdig har vi ikke blitt helt klare med alle batteritestene på iPhone 12 Pro, og siden vi opererer under TechRadars testgaranti kommer vi ikke til å gi noen eksakt skår til denne telefonen før absolutt alt er ferdigtestet. Samtidig er det slik at vi har iPhone 12 Pro i hende over lengre tid, og brukt den flittig, og det er ikke lenge til vi får de aller siste testresultatene, hvilket innebærer at vi umiddelbart oppdaterer testen med en konkret skår.

Hvis du leser denne testen vil du etter all sannsynlighet vite hva iPhone 12 Pro tilbyr, og hvordan den passer inn i Apples seneste iPhone-sortiment. Designet er relativt likt fjorårets (men med nye flatere kanter, snarere enn den avrundede formen vi har sett i de senere år), og nå får vi med på kjøpet raskere mobilnetteknologi, med nye 5G-modemer, samt en interessant MagSafe-teknologi som tillater at man fester tilbehør direkte til telefonen.



Ytelsen er bedre og kameraene er forbedret, og den kommer med iOS 14 installert på forhånd – men imponerer telefonen nok til at det gir mening å gå for storebror kontra den svært lignende, og billigere, iPhone 12?

iPhone 12 Pro pris og lanseringsdato

(Image credit: TechRadar)

iPhone 12 Pro ble annonsert sammen med iPhone 12, iPhone 12 mini og iPhone 12 Pro Max den 13. oktober 2020. Vi forventet opprinnelig å stifte bekjentskap med telefonene under Apple Event i september, hvilket ville ha vært innenfor det typiske lanseringsvinduet til iPhone, men telefonene ble avslørt én måned senere, antageligvis grunnet forsinkelser i produksjon og frakt som følge av COVID-19.

iPhone 12 Pro skal ut til butikker og kunder den 23. oktober, og forhåndsbestille, det kan man gjøre nå. Man vil kunne få Pro-modellen i hende før Pro Max, som ikke kommer ut før 13. november.



iPhone 12 Pro-prisen starter på 12 990 kroner for 128 GB-modellen – det er en klar forbedring i minste lagringsplass over både iPhone 11 Pro og grunnmodellen til nye iPhone 12 – samtidig går prisen opp til 14 290,- for 256 GB-modellen og 16 890,- for hvis man vil ha 512 GB lagring.

Design

(Image credit: TechRadar)

iPhone 12 Pro-designet er forskjellig fra fjorårets design i iPhone 11 Pro. I likhet med alle telefonene i iPhone 12-serien er den flat på sidene og har relativt skarpe kanter på 90 grader.



Det er vanskelig å si hvorvidt dette er noe som primært er funksjonelt – mer om det senere – eller bare en forandring i designspråket, for å understreke at dette er en ny iPhone (og dermed en oppgradering over fjorårets modell.)

Dette kan potensielt være ganske viktig, fordi uten en slik forandring hadde iPhone 12 Pro nok sett ganske like ut som Pro-modellen fra 2019, og mange kjøpere er ute etter noe som skriker: «Hei, se på meg, ny iPhone!», så det å stjele litt av utseendet til den nye iPad Pro-serien er slett ikke så dumt.



Det er også ubekreftet hvorvidt det flatere designet tillater bedre 5G-signalstyrke – gitt at Apple ønsker at den nye iPhone-serien skal bli synonym med den nye mobilteknologien er det klart at selskapet så godt de kan prøver å implementere alt som kan hjelpe på akkurat på dette området.

En annen nyvinning er et såkalt Ceramic Shield på fronten av telefonen, som erstatter det mer tradisjonelle glasset i iPhone 11. Apple har sammen med Corning laget en struktur som teknisk sett ikke skal være glass, men snarere en «nano-krystallisk» struktur som har fire ganger styrken til fjorårets skjerm, med andre ord, potensielt vanskeligere å ødelegge enn tidligere.



Og selv om baksiden av iPhone 12 Pro er laget av det samme glasset som i 2019-modellene, skal det nye designet på kantene av telefonen gjøre den dobbelt så robust som forgjengeren under et fall.

Det er viktig å merke seg at Apple ikke kaller disse telefonene for uknuselige – kun at de er mer robuste. IP68-sertifiseringen har blitt forbedret, noe som innebærer at du nå kan senke iPhone 12 Pro dypere ned i vann enn tidligere, som i praksis bare betyr at den tåler mer vann (ikke at den er fullstendig vanntett.)



Hvis iPhone 12 Pro lander i feil vinkel etter at man mister den kan den likevel bli ødelagt – vår første enhet fikk en sprekk over glasset på baksiden etter at den landet helt flatt på betong i etterkant av et hjerteinfarkt-fremkallende fall fra et bord.

Så, hvis du tenker at du kan klare deg uten et deksel eller en skjermbeskytter, så medfører det etter all sannsynlighet ikke riktighet – nye iPhone 12 Pro kan fortsatt få riper om den kommer i kontakt med skarpe objekter, og den kan bli ødelagt, selv om årets modell altså er bedre beskyttet (særlig i front) enn iPhone 12-serien.

(Image credit: TechRadar)

De flatere kantene på denne 6,1-tommersskjermen gjør det enklere å trykke på knappene som befinner seg på sidene av telefonen, siden de føles hakket mer fremtredende. Telefonen er for øvrig ikke mer komfortabel å holde enn fjorårets iPhone 11 Pro, men er noe enklere å bruke.



Og la oss ikke glemme de nye fargene: iPhone 12 Pro fås i grafitt, sølv, gull, stillehavsblå. Mer dempede og, vel, ser mer profesjonelle ut enn de mer glorete valgene man får med iPhone 12.

En av de største nyhetene med årets lansering er mangelen på lader og EarPods i esken. Apple hevder at dette komme til å få enorm innvirkning på miljøet (noe som antageligvis stemmer), og mener at det ikke er noen grunn til å inkludere lader, fordi de aller fleste uansett har en liggende.



Det er sant – de fleste av oss har skuffer fulle av ladere. Og, hvis du har en Lightning-kabel som fortsatt fungerer, så er det ingenting å bekymre seg for.

Samtidig, hvis du trenger ny Lightning-kabel og ventet på en ny iPhone slik at du kunne kabel i samme slengen, eller om iPhone 12 er ditt første møte med iPhone, så må man rett og slett kjøpe laderen separat, siden kabelen i 12 Pro-esken er USB-C til Lightning, altså en nyere type tilkopling, og relativt få personer har nok en lader med USB-C-port liggende.



Vi forstår at Apple prøver å redusere miljøfotavtrykket ved sine produkter, og argumentet om at mange av disse laderne forblir ubrukt henger på greip – men det ville vel vært langt lurere å kutte laderen i esken etter at USB-C-ladere ble mer utbredt? Siden timingen er slik som den er føles dette mer ut som et ledd i å få så mange folk so mulig til å betale for en oppgradering til en raskere lading, som USB-C-laderen på 20 watt, til 229 kroner, tilbyr.

Skjerm

(Image credit: TechRadar)

iPhone 12 Pro har, i bunn og grunn, den samme OLED-skjermteknologien som fjorårets modell. Den store forandringen er skjermstørrelsen, som har gått fra 5,8 tommer til 6,1 tommer, uten at størrelsen på chassiset til iPhone 12 Pro har blitt noe større enn fjorårets modell.



I år er skjermstørrelsen den samme som hos iPhone 12, hvilket er overraskende. Vi hadde forventet at Apple ville gjøre mer for å differensiere de to modellene, gitt at de deler design – en litt større skjerm ville ha vært en god måte å gjøre dette på.

Med OLED-teknologien brukt her, så får man en av de beste skjermene på markedet; den klarer dype svartnivåer, en livlig hvit og en nærmest endeløs rekke farger, særlig om du ser på HDR-materiale.



Vi opplever at alt som inneholder eksplosjoner tar seg særdeles godt ut i HDR, siden de lyse ildkulene er klare, mens fjes og andre mørke objekter i nærheten fortsatt er synlige.

Når det er sagt er vi ikke helt overbeviste om at HDR egentlig trengs på en telefon – noe av det vanlige Netflix-materialet (uten HDR) vi så på så fantastisk ut, men noen av filmene på iTunes (som automatisk oppgraderes til HDR, gratis), så litt for mørkt ut enkelte ganger.



Likevel er iPhone 12 Pro-skjermen en av de aller beste på markedet, om du skulle bruke den til fotografier fra Instagram eller se på filmer du har tatt selv, som forresten kan filmes i Dolby Vision i 4K i ultraglatte 60 bilder i sekundet.

Det ville ha vært utrolig fint å kunne oppleve en oppdateringsfrekvens på 120 Hz med nye iPhone Pro og Pro Max. Den høyfrekvente oppdateringen gjør at alt man foretar seg på telefonen fortoner seg langt mer glatt, jevnt og flytende, og gitt at mange toppmodeller med Android har slike skjermer er det beklagelig at dette ikke finnes i Apples nye toppmodeller i 2020.

5G

(Image credit: TechRadar)

5G er en litt kinkig teknologi å teste, siden enkelte personer vil mene at dette er en briljant teknologi, mens andre ikke vil kunne ta 5G i bruk overhodet (i alle fall ikke på en stund.)



Hvis du kjøper en av de nye iPhone-modellene får du 5G som standard, og det er helt topp. Apple smugler nestegenerasjonsteknologien inn i din nye telefon, om du vil eller ei.

Når det fungerer som det skal er det en åpenbaring. Vi lastet ned en lydbok på 110 MB på bare 30 sekunder, og der vår 4G-telefon ikke klarte å kople til Spotify, takket være et overbelastet nett i midten av en by, så klarte vi umiddelbart å kople oss til å starte å strømme over 5G på iPhone 23 Pro (ved bruk av EE i London, Storbritannia.)



5G virker kanskje som en overfladisk sak, og det er vanskelig ikke å tenke at det høres for godt ut til å være sant med 200 Mbps i en mobil (og teoretisk sett langt mer), men det er faktisk en skikkelig brukbare og robust teknologi. Du vil kunne kople seg sømløst på nett der det er ekstremt mange folk – hvis du eksempelvis har prøvd å surfe på nett under et sportsarrangement eller lastet opp et bilde på konsert, så vet du allerede hvor kjekt det kan være med 5G, siden dette går knirkefritt med den nye teknologien.

I teorien, i alle fall. Problemet er at selv om iPhone 12 Pro kan kople seg til en rekke forskjellige 5G-nettverk, inkludert de med ekstremt høyfrekvente bølger (de såkalte millimeterbåndene) i USA, om man bruker Verizon, men slike nettverk er det få av per nå.



Vi ble nødt til å dra til spesifikke steder for å teste ut 5G-hastigehetene, og selv om det er flotte saker når man først har tilgang, hvis du ikke har 5G der du bor, eller der du pendler, så er det per nå ikke verdt å skaffe seg en 5G-telefon, i alle fall ikke hvis du baserer kjøpet på at telefonen støtter teknologien. Likevel er det slik at dette en dag vil bli allemannseie, og basestasjonene vil eksistere overalt – og det vil forhåpentligvis bli billigere å laste ned data på mobil også.

MagSafe

(Image credit: TechRadar)

Det er sjelden at Apple finner opp egne teknologier – ofte blir eksisterende teknologi pusset på og tildelt Apple-logoen (og i etterkant ender ofte mange opp med å tro at det var Apple som faktisk fant opp det hele.)



Det er også tilfellet med MagSafe, et knippe magneter under chassiset på baksiden av iPhone 12 Pro. Navnet kommer fra den magnetiske strømkabelen man fikk med eldre MacBook-maskiner. Denne sikkerhetsmekanismen gjorde at kabelen hoppet ut av seg selv om du for eksempel snublet i strømledningen, for å forhindre at maskinen i seg selv havnet på gulvet.

Nye MagSafe fungerer på en litt annen måte, og sørger for at tilbehør sitter særdeles godt fast på telefonen. Per nå er dette tilbehøret snakk om deksler, en lader og en skinnlommebok. MagSafe-tilbehør kan også kommunisere hva de faktisk er til iPhone-enheten den sitter på, noe som har en rekke fordeler.



Med MagSafe-laderen, for eksempel, så vil magnetene plassere telefonen helt i midten av ladeflaten, og siden iPhone 12 vet at dette er en kompatibel lader, vil den lades dobbelt så raskt som fjorårets modell med trådløs lading.

Hvis vi returnerer til vårt ovennevnte poeng, det at Apple har en tendens til å skrible logoen sin på eksisterende teknologi, så kan vi nevne at mange smarttelefon-entusiaster antageligvis husker det magnetiske tilbehøret til Essential Phone, eller Moto Mods-serien. Disse utgjorde fortroppen når det gjelder tilbehør som enkelt festes på telefoner, og – særlig når det gjelder Moto Mods, som nå ikke produseres mer, men fortsatt kan kjøpes på Motorolas nettside – vi synes det er begredelig at disse aldri ble mer populære.



Litt urettferdige er vi kanskje nå. Moto Mods-programmet gav oss enormt mange kule idéer: smarthøyttalere som bare kunne kastes på, avanserte kameraer, ja, selv en projektor. Selv om Motorola ikke klarte å gjennomføre det hele i stor skala, slik at systemet ble allment kjent, så er det ingen tvil om at Apple kan klare dette, og om noen måneder kan vi stå til knes i tredjepartstilbehør som fungerer sammen med MagSafe.

Likevel, i likhet med 5G, så føles dette ut som funksjonalitet for fremtiden, snarere enn noe å bli opprømt over akkurat nå. Det å kjøpe en iPhone 12 Pro så du kan dra nytte av fordelene MagSafe gir vil bare gi mening hvis du også i samme slengen kjøper med en trådløs lader, som altså koster 479 kroner, og en av de nyere (og noe dyrere) dekslene som har MagSafe som går tvers gjennom, slik at du kan la dekselet være på når du lader trådløst. (For oss er dette noe som virkelig forandrer alt, og dette er noe som vil motivere folk til å beholde dekselet på på sikt, snarere enn å gi opp, og ende opp med å permanent ta det av etter å ha tatt det av for hundrede gang for å lade telefonen trådløst.)



I bruk føles MagSafe ganske fjongt, særlig når man føler laderen magnetiske klikke seg inn på riktig sted – det er litt som å kaste Apple Watch 6 på ladestasjonen sin, men med mye sterkere magneter. Vi anbefaler likevel å vente litt og se an hva slags tilbehør som dukker opp – hvis økosystemet virkelig blomster, så vil dette være en særdeles god grunn til å oppgradere.

Kameraer

(Image credit: TechRadar)

Kameraene til iPhone 12 Pro består i tre forskjellige kamerasensorer med forskjellig optikk. Man har et vanlig vidvinkelkamera, et ultravidvinkelkamera og et med teleobjektiv, med 2x zoom, slik at man kan komme nærmere innpå sine subjekter (og som også gjør at iPhone 12 Pro sin portrettmodus blir mer effektiv.)



Det finnes også en fjerde sensor i 2020: iPhone 12 Pro og Pro Max har også en LiDAR-skanner, som gjør det enklere for telefonen å skjønne hva som befinner seg foran kameraene. Selv om det høres ut som om du vil kunne skanne hele rom og virtuelt plassere diverse saker og ting på sekunder (noe som faktisk eksisterer, man kan gjøre det akkurat nå), er det per i dag nyttigste bruksområdet til LiDAR-sensoren å detektere ansikter i dunkel belysning, noe som gjør at kameraene kan fokusere raskere.

Vi kommer til å utføre langt flere tester når det gjelder dette, når vi får lurt med oss flere tester, men i tiden vi hadde med telefonen til dette førsteinntrykket fant vi i alle fall ut at fokushastigheten til iPhone 12 Pro-kameraet var hakket bedre enn iPhone 12, som altså ikke har LiDAR.

(Image credit: TechRadar)

En annen stor forandring med iPhone 12 Pro og Pro Max, rent kameramessig, er introduksjonen av ProRAW-filformatet. Hvis du vil vite mer om dette, så ta en titt på vår forklaringstekst, forfattet av Mark Wilson, vår kameraredaktør.



Kort fortalt ligner filformatet på råformatet som mange fotografer bruker, som beholder all lysinformasjonen fanget av sensoren, slik at du får større fleksibilitet når du redigerer bildet. Hvis du ikke vet hvordan du skal dra nytte av denne ekstrainformasjone og på en skikkelig måte prosessere råbildene dine, så kan de ende opp som ganske flate og kjedelige i forhold til JPEG-bilder, som blir prosessert av kameraet eller telefonen.

Apples ProRAW er en slags mellomting, siden bildene blir prosessert og forbedret av telefonens programvare, men man kan fortsatt redigere og forbedre dem i en egnet fotoapp, eller (etter sigende) direkte i Photos-appen.



Vi sier «etter sigende» fordi ProRAW ikke kommer til å være tilgjengelig før senere i år – på samme måte som at fjorårets Deep Fusion er ikke det nye bildeformatet klart til lansering, av en eller annen grunn, så vi må vente litt ekstra for å kunne få gjennomført en skikkelig test.

Bilde 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 (Image credit: TechRadar)

Selv om iPhone 12 Pro-kameraene ikke later til å være store oppgraderingen fra 11 Pro-modellene i fjor, vi ser blant annet de samme sensorene på 12 MP på alle tre, så får man likevel nå lov til å bruke Nattmodus på alle tre, snarere enn kun på hovedkameraet.



Nattmodus var allerede skikkelig imponerende på iPhone 11 i fjor, det kan på dramatisk vis lysne ethvert bilde – selv blinkskudd tatt i nærmest fullstendig mørke – så lenge du klarer å holde telefonen rolig i 1-15 sekunder (avhengig av hvor mørkt det er.)

Resultatene er virkelig imponerende, siden funksjonaliteten bokstavelig talt kan la natt bli dag (på telefonen, altså.) Men, om du ikke er helt stø på hånden mens du tar bildet kan det hele fort bli ganske så uskarpt, særlig om du zoomer inn eller bruker ultravidvinkelkameraet.



Hovedkameraet, med vidvinkelobjektiv, på iPhone 12 har fått en oppgradering som gjør at det fungerer bedre med mindre lys – takket være en større blender, på f/1,6, så kommer eksempelvis mange innebilder tatt på kvelden eller natten til å se en del bedre ut, samtidig så får nattmodusen litt mer lys å jobbe med.

Bilde 1 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 6 (Image credit: TechRadar)

Nattmodus fungerer nå også på frontkameraet, så hvis man ønsker kan man ta bedre selfier i mørkere omgivelser. Man kan også bruke portrettmodusen i mørket med Retina Flash (skjermen blir altså mer lyssterk og lysner opp ansiktet ditt) som sakte dimmes ned for å fange øyeblikket.

Bilde 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 (Image credit: TechRadar)

Selfiekameraet generelt er en del bedre enn i de foregående år – det har omtrent all funksjonalitet man finner på hovedkameraet, og har eksempelvis Smart HDR 3 for bedre bildeprosessering, Dolby Vision-videoopptak og Deep Fusion-bildeforbedring.



En de store trekkplastrene Apple trekker frem når det gjelder iPhone 12 Pro og Pro Max er muligheten til å ta opp, redigere og se på Dolby Vision-materiale i 4K og i 60 FPS, noe som vitner om at iPhone 12 Pro virkelig er en kruttønne.

Siden vi ikke er garvede filmskapere er dette noe som er litt vanskelig å få testet skikkelig, men hvis du er ute etter fargerike og flytende opptak, så får du definitivt det med iPhone 12 Pro.

Spesifikasjoner og ytelse

(Image credit: TechRadar)

Siden iPhone-telefonene har vært blant de aller raskeste smarttelefonene i verden en god stund nå, så føles det nesten overflødig å snakke om prosesseringskraften i iPhone 12 Pro. Selvfølgelig skal vi gjennom det, siden mange kjøper iPhone nettopp av denne grunnen.



Telefonens prosessering tar en A14 Bionic-brikke seg av, og det skal være 6 GB RAM i enheten (ifølge våre tester), noe som bør tillate en skikkelig flyt når man bedriver ting som den ovennevnte redigeringen på farten.

Dette er mer enn nok ytelse til å takle nær sagt alle oppgaver, selv om det føles ut som om iPhone 12 bruker litt tid på å prosessere bilder, på å få dem helt skarpe og ferdige – det er noe vi også merket oss med fjorårets modeller, og det er overraskende at dette ikke ennå har blitt fikset.



Vi må også snakke om den forbedrede mengden lagring. iPhone 12 Pro starter på 128 GB og går helt opp til 512 GB, hvis man velger den dyreste løsningen.

Dette føles ut som en av de mest overbevisende grunnene til å bruke litt ekstra og gå for 12 Pro – iPhone 12 koster fra 9990 koroner, og det er bare for 64 GB-modellen. Hvis en skal filme noe som helst, så er det nesten et must å være på 128 GB.

Batteritid

(Image credit: TechRadar)

Batteritiden til iPhone 12 og 12 Pro er en mystisk affære, siden vi har hørt rykter (ubekreftet informasjon, med andre ord) om at de nyeste iPhone-modellene har mindre batterier enn foregående generasjon.



Det gir også mening, siden iPhone 12 Pro overraskende nok klarer en time mindre videoavspilling sammenlignet med 11 Pro fra 2019.

Når det gjelder batteritid generelt, så merket vi oss at ved lett bruk (med andre ord, at vi ikke brukte telefonen mye gjennom en dag når det gjelder surfing på nett og spilling av spill, bare litt fotografi og Spotify-bruk) kunne klare oss helt til midnatt, og fortsatt ha over halve batteriet igjen, og dermed vil nok 12 Pro klare seg to hele dager før man trenger å lade den.



Likevel er dette kun snakk om lett bruk – vi er ennå ikke helt ferdige med batteritestene, men vi opplever at iPhone 12, altså grunnmodellen, oppfører seg på en lignende måte. Det er ikke annet enn å forvente at iPhone 12 Pro, med sitt lignende design og sine lignende spesifikasjoner, kommer til å yte i nærheten av lillebror.

Én ting en må huske på: Hvis du ikke har en gammel Lightning-kabel og medfølgende lader, så kommer du til å bli nødt til å kjøpe deg en hurtiglader, siden iPhone 12 Pro ikke har noe slikt medfølgende i esken.



Det er noen krise, siden de nå koster mindre enn før, og du faktisk får en ladehastighet som er langt raskere. Likevel føles det litt fjollete å måtte punge ut 229 kroner for en lader, når du allerede har betalt en liten formue for iPhone 12 Pro.

Foreløpig konklusjon

(Image credit: TechRadar)

Ved første øyekast kan det være vanskelig å forsvare et kjøp av iPhone 12 Pro over iPhone 12. Telefonene ser identiske ut, og ser man på spesifikasjonene, så er innmaten mye av den samme også.



Likevel imponerer den på en del nøkkelområder: iPhone 12 Pro-fargene er simpelthen nydelige, og stillehavsblå er en av de fineste fargene vi har sett på en telefon.

Dykker man litt under overflaten finner man også en fengslende telefon. Telefoto-zoom er ganske brukbare greier – det kan argumenteres for at det er mer nyttig enn ultravidvinkelkameraet, for eksempel. LiDAR-skanneren, selv om dette foreløpig er en fersk teknologi med mye å gå på, er allerede til god hjelp når man skal ta bilder i dunkel belysning, og så har man hele historien om lagringsplassen – det at den billigste modellen starter på 128 GB er langt mer tiltalende enn 64 GB for alle moderne smarttelefonbrukere.

Hvis du tenker at du trenger litt ekstra RAM, eller bare vil forsikre deg om at du har en av de beste telefonene Apple har laget, så kan det nok hende at du føler deg bedre ved å betale det lille ekstra.



Vi ser frem til å gjøre ferdig våre tester i løpet av en dag eller to, og regner med at vi kan bringe dere alle våre resultater relativt raskt. Selvfølgelig må vi også ta med i beregningen at iPhone 12 Pro Max (antageligvis) har lengre batteritid, og bedre kamerasensorer.