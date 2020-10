iPhone 12 lansert under Apple Event 2020 – nå med 5G og Mini-variant

Under Apples store lanseringsevenement tidligere i dag forventet vi et aldri så lite drøss av annonseringer. Først og fremst regnet vi med at den nye iPhone 12-serien ville bli presentert for første gang, men på grunn av timingen og størrelsen på arrangementet regnet vi også med at vi ville få se en del andre nyvinninger. Nøkkelordet under dagens presentasjon ble «mini». Ikke bare fikk vi den nye iPhone 12-serien, hvorav en av modellen er en mindre utgave av basemodellen, nettopp ved navn Mini; men vi fikk også stifte bekjentskap med en ny HomePod, og den nye smarthøyttalermodellen heter passende nok også Mini.

iPhone 12

iPhone 12 iPhone 12 Mini (5,4 ", fra 8990,-)

iPhone 12 (6,1 ", fra 9900,-)

iPhone 12 Pro (6,1 ", fra 12 990,-)

iPhone 12 Pro Max (6,7 ", fra 13 990,-)

Fra scenen i Cupertino presenterte Tim Cook den nye iPhone 12-serien, og årets fokus var selvfølgelig at Apples smarttelefoner endelig får støtte for 5G. For Android-brukere er støtte for 5G relativt gammelt nytt, og er noe som det siste året har blitt integrert i selv relativt billig modeller. Apple går likevel inn i den nye nettteknologien med brask og bram, med støtte for 5G på samtlige modeller og lovnader om muligheter for bruk av såkalte millimeterbånd. Hans Vestberg, administrerende direktør for Verizon (i USA) forklarte at på deres nett vil de nye iPhone-modellene klare en nedlastingshastighet opptil 4 Gbps og en opplastingshastighet på opptil 200 Mbps. Det blir spennende å se hva iPhone 12 kan klare på 5G-nettene her i Norge.

Designmessig går Apple tilbake til fremtiden med iPhone 12, og mange jubler nok når de får høre at de avrundede kantene er borte, og at man nå har fått tilbake skarpere kanter, og en flatere profil. Det hele minner om designet til iPhone 4, og det er virkelig ikke noe aber – det er nesten så man tror at Jony Ive har sneket seg rundt i Apple-kontorene og hvisket i ørene på folk.

iPhone 12 går tilbake til et klassisk design. (Image credit: Apple)

Lanseringsfargene til iPhone 12 består av hvit, svart, blå, grønn og såkalt (PRODUCT)RED, der kjøp av sistnevnte bidrar til Det globale fondet for bekjempelse av COVID-19.

Skjermen til grunnmodellen er fortsatt 6,1 tommer stor, men siden chassiset og innmaten har fått en kraftig oppussing er selve telefonen 11 prosent tynnere, 15 prosent mindre og 16 prosent lettere.

Alle årets modeller, inkludert Mini, har OLED-skjerm (Super Retina XDR), og foran skjermene ligger noe som Apple kaller Ceramic Shield, som skal være sterkere enn glasset i noen annen smarttelefon. Alle telefonene har også IP68-sertifisering, og er dermed både vann- og støtbestandige.

Ikke overraskende får vi også nye prosessorer i iPhone 12, i år heter denne A14 Bionic, og er bygget på en 5 nm-prosess, og har 40 prosent flere transistorer enn A13. CPU- og GPU-delene skal være opptil 50 prosent raskere enn de raskeste konkurrentene, ifølge Apple.

iPhone 12 får et tokamerasystem, et vidvinkelkamera og et ultravidvinkelkamera. Førstnevnte er på 12 MP, har en brennvidde på 26 mm og en blenderåpning på f/1,6; mens sistnevnte kamera også er på 12 MP, har dette en brennvidde på 13 mm og en blenderåpning på f/2,4.

iPhone 12 Pro og Pro Max kommer i fargene grafitt, sølv, gull og stillehavsblå. (Image credit: Apple)

iPhone 12 Mini har de samme spesifikasjonene som grunnmodellen iPhone 12, og også de samme kameraene. iPhone 12 Pro og Pro Max får på sin side i tillegg til de to kameraene fra Mini og grunnmodellen også en LiDAR-sensor og et telefotokamera på 12 MP, med en brennvidde på 52 mm, en blenderåpning på f/2,0 samt OIS og opptil 4x optisk zoom.

iPhone har også blitt magnetisk. Et nytt MagSafe-system gjør eksempelvis at trådløs lading blir mer effektiv (laderen blir plassert på en optimal plass), men det kan også brukes til diverse deksler eller kortholdere.

HomePod Mini

HomePod Mini er en ny grunnmodell som tar sikte på å kapre kunder som vil ha flere rimelige enheter plassert i ulike rom. (Image credit: Apple)

Apple lanserte også HomePod Mini, en liten smarthøyttaler som uten tvil er ment å konkurrere med Googles seneste fremstøt i markedet. Designet er relativt kuleformet med en tøy-finish som omkranser hele enheten, mens på toppen finner man en styreflate med to volumknapper og et underliggende LED-element som eksempelvis reagerer hvis man går nære innpå med en iPhone, eller snakker med Siri.

Høyttaleren har ett hovedelement som er vinklet nedover, mens to basselementer skyter lavfrekvent lyd ut på sidene. Ved hjelp av akustiske rettledere føres lyden ut i rommet i alle retninger (360 grader.)

Per nå ser det ikke ut til at HomePod Mini blir lansert i Norge.

Pris og tilgjengelighet