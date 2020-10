Apple MacBook med ARM-prosessor kan komme i november

Apples første Mac med en ARM-prosessor kommer til å være en bærbar PC, og den kommer til å bli lansert i november, ifølge det seneste fra ryktemølla.



Dette kommer fra en Bloomberg-artikkel av Mark Gurman, en velkjent Apple-kjenner som insisterer: «De første Mac-laptopene med Apples egen prosessor, blant andre produkter, kommer til å dukke opp under nok en lansering i november.»

Når Gurman sier «nok en lansering», refererer han til en som kommer i etterkant av det store iPhone 12-evenementet Apple planlegger å holde i morgen, den 13. oktober.

Som MacRumors (som først kom over denne informasjonen) observerer, har Gurman tidligere snakket om at en ARM-basert Mac kom til å bli lansert innen november, noe som vil si at en oktober-debut var en mulighet – for eksempel sammen med en ny iPhone – men nå later det til at dette ikke kommer til å bli tilfellet, og at vi snakker lansering i november.



Som alltid er det verdt å behandle dette med sunt bondevett, dette er snakk om et rykte, og det er selvsagt ingen garantier for at dette stemmer, men kilden i dette tilfellet har en tendens til å ha rett.

Det går nok av rykter

Som nevnt hevder Gurman at det er snakk om en laptop med ARM-prosessor, men ryktemølla klarer likevel ikke å bestemme seg for hvilke(n) modell(er) det er snakk om at skal være først ute med Apples egenproduserte CPU (det kan være en MacBook Pro, en MacBook Air, eller så kan det være at MacBook på 12" gjenoppstår – eventuelt en slags kombinasjon av de ovennevnte modellene.)



Apple har selvsagt selv lovet at de kommer til å lansere en ARM-basert Mac før 2020 er omme, men en del snakk i laptopmiljøet i etterkant av uttalelsen omhandlet teorier om at COVID-19 kunne stikke kjepper i hjulene for Apples planer, og at vi kom til å bevitne en utsettelse til 2021. Samtidig hører vi altså disse ryktene om en novemberlansering, og Gurmans ferske snakk understreker denne muligheten.

En annen tungvekter innen Apple-lekkasjer, analytiker Ming-Chi Kuo, tror at vi kommer til å få se lanseringen av en MacBook Pro (på 13 tommer) sammen med en MacBook Air, begge med ARM-prosessorer, i fjerde kvartal av 2020.



En opplagt måte å takle dette på for Apple er å produsere en rimelig laptop, slik at det finnes et godt salgsargument for å gå fra Intel til ARM, noe som trengs for å overbevise de første brukerne til å gå med på den store forandringen – og det har eksistert en del slike rykter, at vi kommer til å få se den billigste MacBook-maskinen på årevis. Vi krysser fingrene.