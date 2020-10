Spotify rapper en av Apple Musics kjekkeste funksjoner

Spotify har introdusert en ny funksjonalitet som lar alle musikkelskere søke etter sanger via sangtekster.



Hvis du bruker iOS- eller Android-appen kan du nå skrive inn sangtekster inn i søkefeltet og så vil Spotify gi deg en liste over alle sanger som potensielt kan inneholde teksten. Sanger som korresponderer med sangtekstene du har skrevet inn merkes med «lyrics match».



Funksjonaliteten finnes også i Spotify for bærbare og stasjonære PC-er, men her vil søkeresultatene dukke opp uten merking.

Det er kjekk funksjonalitet, og en gave fra himmelen til alle som har en tendens til å få sanger på hjernen, og bare husker noen få strofer. Nå trenger du ikke å huske hele greia, det holder med noen få ord.



Samtidig er tekstsøk en funksjonalitet som Apple Music har hatt siden 2018 – og det er ikke det eneste Spotify har rappet fra sin største rival.



Tidligere i år begynte Spotify å implementere sangtekster i sanntid, via Musicxmatch, som en kan finne ved å dra opp når du spiller av en sang, og noe som lar deg synge med, litt som på karaoke. For å ta i bruk denne funksjonaliteten må du kople Spotify opp mot Musicxmatch.

Strømmetjenestekampen

På tross av at Spotify på en del områder henger etter Apple Music når det gjelder nyskapende idéer, er den svenske tjenesten den klart størst når det gjelder strømming av musikk.



I april, 2020, hadde Spotify 130 millioner abonnenter, mens estimater på hvor mange som bruker Apple Music lander på omtrent 68 millioner (siste kvartal 2019.)



Det er mulig at Apple kan ta innpå i 2021, med lanseringen av den nye abonnementet Apple One.



Denne nyvinningen skal kombinere flere av Apples største produkter til én og samme tjeneste. Apple One ble annonsert under Apples 2020-evenement (som altså har det klingende navnet Apple Event 2020 på engelsk) og inkluderer iCloud, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus og Apples nyeste tjeneste, Apple Fitness Plus, som tilbyr daglige treningsprogrammer og avanserte helsefunksjonalitet.