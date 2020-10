Apples revolusjonerende ARM-MacBook kan ha blitt utsatt

Apple kommer ikke til å avsløre en ny MacBook med egenproduserte ARM-prosessorer (fremfor Intel-prosessorer) i oktober, ifølge siste nytt fra ryktefronten.



Ferskvarene kommer fra Komiya, en kilde til Apple-lekkasjer med base på Twitter, og taler et foregående rykte, som mente å vite at et ARM-basert MacBook-evenement kom til å finne sted i oktober, midt i mot.

My new source suggests that there is no October event at which Apple is to unveil Apple Silicon MacBooks and moreAugust 8, 2020

Selvsagt er også dette bare rykter – på samme måte som alt annet av snakk rundt Apple som kommer fra jungeltelegrafen – så det er verdt å ta både det foregående og det inneværende ryktet med en klype salt.



Samtidig er det slik at selv om Apple ikke planlegger et evenement i oktober, så betyr ikke det nødvendigvis at lanseringen ikke vil finne sted senere i fjerde kvartal, for eksempel i november – enten i form av en egen tilstelning, eller via en mer avslappet annonsering til pressen, hvilket Forbes (som opprinnelig oppdaget dette ryktet) og andre på Twitter har hatt teorier om.

Når det er sagt, det å bare sende ut en pressemelding for å lansere den viktigste forandringen i MacBook-maskiner på årevis virker noe usannsynlig.

Utsatt til 2021?

Forbes mener at «konsensusen» per nå er at Apple kommer til å utsette lanseringen av de nye ARM-MacBook-ene til 2021, og at COVID-19 antageligvis er en faktor.



Likevel sier en av de mest pålitelige kildene for Apple-lekkasjer, Ming-Chi Kuo, at de to MacBook-maskinene det er snakk om kommer til å komme på markedet med ARM-prosessorer før slutten av året (det er altså snakk om en MacBook Pro og en MacBook Air) – og DigiTimes mener å vite det samme.



I tillegg vet vi at Apple har lovt å komme med minst én Mac med ARM-prosessor i 2020, men lovnader kan som kjent brytes, og planer kan forandres – særlig når man vet at koronoaviruset per nå henger godt igjen, og at det slett ikke er vanskelig å se for seg at sykdommen blusser opp på tampen av året.



Uansett er likevel status som følger: De nye ARM-maskinene fra Apple kommer ikke til å bli lansert under et oktober-evenement, om det er slik at Komiya har rett. I en senere tvitring la Komiya til at det også sannsynligvis vil komme en mindre oppgradering til MacBook Pro (16") i november eller desember.

Probably Nov or DecAugust 12, 2020

Uavhengig av hva som kommer til å skje er det klart at Apple er nødt til å treffe riktig med de første ARM-baserte Mac-maskinene, siden førsteinntrykket folk kommer til å sitte igjen med er noe som etter all sannsynlighet vil være langtvarende – og om det betyr at selskapet må utsette, så er det sannsynligvis likevel et klokt valg av Apple på lang sikt.



Ikke bare kommer ARM-MacBook-ene til å være veldig forskjellige fra dagens maskiner når det gjelder maskinvare, men det ser også ut til at dette kommer til å bli de billigste Apple-laptopene på mange år, i alle fall om man skal tro Komiya, som tidligere hevdet at en MacBook (12") med ARM-CPU kan være på vei til butikkene med en prislapp på bare $799 (i overkant av 7000 kroner, men siden Apple generelt er litt dyrere i Norge kan man antageligvis legge på noen hundrelapper.)