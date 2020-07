Ønsker du deg et par gratis Apple AirPods? I skolestartsalget gir Apple bort øretelefoner til en verdi av 1790 kroner ved kjøp av en kvalifiserende Mac eller iPad via utdannelsessiden deres.

Apples skolestartsalg er i full sving her hjemme. Det begynte i USA og Canada for noen uker siden, og har siden nådd 26 land i Europa, Asia og Sør-Amerika.

Landene omfatter Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Italia, Østerrike, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Sveits, Belgia, Nederland, Tsjekkia, Portugal, Polen, Russland, Tyrkia, Forente arabiske emirater, Thailand, Singapore, Taiwan, Hong Kong og Kina.

OBS: Disse tilbudene er forbeholdt studenter som nettopp har kommet inn på høyere utdanning, nåværende studenter samt undervisningsansatte og lærere som tilbyr hjemmeundervisning på alle trinn. Hvis du lurer på om du kvalifiserer til å kunne benytte deg av dette tilbudet, kan du lese betingelsene nederst på denne siden.

AirPodene det er snakk om, er standardutgaven av Apple AirPods, ikke Pro-versjonen eller varianten som lades trådløst. Det er uansett et fantastisk tilbud, med tanke på at de separat selges for 1790 kroner. Hvis du ønsker det, kan du oppgradere til Pro eller varianten med trådløs lading, og betale et lite mellomlegg. Uansett sparer du 1790 kroner totalt.

Nedenfor har vi samlet de kvalifiserende iPad- og MacBook-tilbudene, slik at du selv kan se hva som inngår i Apples skolestarttilbud. Alle disse modellene er umiddelbart tilgjengelige og leveres gratis og kontaktløst. Hvis du kjøper en iPad inngår det også gratis, personlig gravering, om du skulle ønske dette. Dette er et flott tilbud, som bare er tilgjengelig via Apples nettbutikk.

iPad-tilbud: gratis AirPods i det nyeste Apple-salget

Apple iPad Air + gratis AirPods | fra kr 5942,50 hos Apple

Apple iPad Air passer perfekt om du er på jakt etter den slankeste, letteste og mest elegante iPaden du får kjøpt for øyeblikket. Den enkleste modellen har en lagringsplass på 64 GB, men den leveres også med 256 GB. Disse air-modellene har en 10,5-tommers LED-skjerm og Apples nyeste A12 Bionic-prosessor.Se tilbud

Apple iPad Pro + gratis AirPods | fra kr 9398,75 hos Apple

Nye iPad Pro ble lansert for bare få måneder siden, så dette er et fantastisk tilbud. Pro-modellene leveres i både 11-tommers og 12,9-tommersutgaver, med lagringsplass fra 128 GB helt opp til 1 TB. Her er det massevis av kraft under panseret, og dessuten en vakker Liquid Retina-skjerm.Se tilbud

MacBook-tilbud: gratis AirPods i det nyeste Apple-salget

Apple MacBook Air + gratis AirPods | fra kr 12 022,50 hos Apple

Dette er i seg selv en god startpris for en Macbook, og når man slenger med noen gratis AirPods, er tiden inne for å skaffe seg en Macbook Air. Den har 13-tommers skjerm, 256 GB SSD, 8 GB RAM og en 10. generasjons Intel Core i3-prosessor i den enkleste konfigurasjonen. Dette er et godt kjøp hvis du vil ha en laptop som veier minst mulig, men likevel har massevis av kraft å by på.Se tilbud

Apple MacBook Pro + gratis AirPods | fra 15 782,50 hos Apple

Helt på toppen av MacBook-hierarkiet finner du disse helt nye Pro-modellene, som kom på markedet for bare en måneds tid siden. Av grunnspesifikasjonene nevnes Intel Core i5-prosessorer, 8 GB RAM og 256 GB SSD. Det finnes dessuten en rekke mulige oppgraderinger du kan gjøre hvis du ønsker deg noe skikkelig kraftig.Se tilbud