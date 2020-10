Eksklusivt: OnePlus Buds kommer til å lade raskere enn Apple AirPods via Warp Charge-teknologi

OnePlus Buds kommer til å ha en batteritid som ikke skuffer, med syv timers brukstid på én lading, og vi kan nå bekrefte at disse helt trådløse øreproppene også kommer til å lade utrolig raskt, i et forsøk på å overgå Apple AirPods.



I et intervju med TechRadar sa OnePlus Buds' prosjektleder, Jay Liu, at det nye OnePlus Buds-etuiet kommer til å ta i bruk selskapets Warp Charge-teknologi slik at man kan gå fra tomt batteri til 10 timer med total brukstid på bare 10 minutter. Hvis man ser på hva AirPods klarer, så sier Apple at man skal kunne få fem timer med brukstid på 15 minutter ladetid.

Eiere av OnePlus Buds vil kunne hurtiglade, sier Liu, ved bruk av alle ladere som er på over 10 watt, og kommer ikke til å trenge spesialkabler eller lignende. På tross av raskere ladetider kommer OnePlus Buds sette en grense ved lading på 5 volt og 1,5 ampere, for å unngå skade på det 430 mAh store litium ion-batteriet som sitter på innsiden av etuiet til øreproppene, disse gir altså 20 timer ekstra batteritid til proppene.



Kombinerer du dette med de sju timene OnePlus avslørte i et ferskt blogg-innlegg, så sitter man igjen med nærmere 30 timer med spilletid før man trenger å lade – syv timer fra proppene og 23 timer fra etuiet. AirPods, på sin side, har bare omtrent 24 timer når man kombinerer propper og etui.

En ting til...

Når Liu forklarte funksjonaliteten for oss la han vekt på at brukere lader telefonene sine hver kveld, men ofte bare lader øreproppene sine rett før de skal brukes – hvilket er hvorfor det er så viktig at OnePlus Buds støtter Warp Charge.



Det som er mindre viktig, ifølge Liu, er at helt trådløse ørepropper støtter trådløs lading. «Det ville ha lagt til en hel del kostnader til øreproppene», sier Liu.

Selv om vi ikke fikk noen spesifikke detaljer om prisen tyder samtalen vi hadde med Lui på at det er snakk om ørepropper som kommer til å koste mindre enn Apple AirPods eller Google Pixel Buds – potensielt under tusenlappen. Dette kommer vi til å finne ut av den 21. juli, når Buds endelig blir avslørt sammen med den nye OnePlus Nord-telefonen.



Om anslaget vårt ender opp med å være riktig gjenstår å se, men selv uten at de er råbillige vil Warp Charge og 30 timer med batteritid gjøre OnePlus Buds til en heftig konkurrent for Apple AirPods.