Overraskelse! Apple har nettopp avduket nye M3 MacBook Air-modeller

Apple har annonsert to nye modeller av MacBook Air med de nye M3-brikkene som ble lansert i fjor.

Da den kraftige M3-brikken ble introdusert, ble det også annonsert nye MacBook Pro-maskiner – men den rimeligere MacBook Air glimret med sitt fravær.

Det har nå endret seg, da Apple mandag overrasket oss med lanseringen av 13-tommers MacBook Air og 15-tommers MacBook Air med M3-brikke, som nå kan forhåndsbestilles.

(Image credit: Apple)

MacBook Air 13" (M3) starter på NOK 15 490 og MacBook Air 15" (M3) starter på NOK 18 490.

Forhåndsbestillingene gikk på lufta samtidig med kunngjøringen, og maskinene vil være i butikkene fra fredag ​​8. mars.

Takk og farvel

Selv om Apples kunngjøring kom ut av det blå, var den likevel ikke helt uventet, ettersom det hadde gått rykter om at selskapet var på vei med noen nye MacBook-er – og de to MacBook Air-størrelsene virket mest sannsynlige.

Med lanseringen av de nye M3-modellene tar vi også farvel med noen få modeller. Den originale M1 MacBook Air, som lenge var øverst på listen vår over beste laptoper, selges ikke lenger av Apple. Det er synd, fordi det fortsatt var en utmerket og rimelig bærbar datamaskin.

I stedet fortsetter Apple å selge MacBook Air 13" med M2-brikken, som nå selges for NOK 13 990. Så den er nå den billigste MacBook-modellen.

Mens 13-tommers M2 MacBook Air fortsatt vil selges av Apple, ser det ut til at 15-tommers MacBook Air med M2-brikke ikke lenger vil selges. Siden den først kom i salg i midten av fjoråret, er det ganske kort holdbarhet for en bærbar datamaskin.

Selv om Apple ikke har sagt noe offisielt, ser det også ut til at 13-tommers MacBook Pro er en saga blott. Den versjonen av den bærbare datamaskinen har ennå ikke fått en M3-modell eller et redesign. Det er den eneste modellen som fortsatt har en Touch Bar, og den ser mer og mer ut som en merkelig Macbook.

(Image credit: Apple)

M3 booster ytelsen

Ifølge Apple er den nye M3 MacBook Air opptil 60 % raskere enn M1 MacBook Air – og 13 ganger raskere enn den Intel-baserte MacBook Air. Med tanke på at modellen kom på markedet for fire år siden, er vi ærlig talt ikke så overrasket over at det er så stor forskjell i ytelse.

Vi har sett hva M3-brikken kan gjøre i MacBook Pro 14", som ble lansert i fjor, så det er ganske spennende å få den typen ytelse i den rimeligere (og lettere og tynnere) MacBook Air. Forhåpentligvis får snart testet de nye modellene ordentlig, men inntil da må vi forholde oss til Apples påstander.

Ifølge Apple vil spill som No Man's Sky kjøre opptil 60 % raskere enn på M1. Mens M1 MacBook Air aldri var en enhet du ønsket å spille på, ser vi gjerne at en MacBook Air byr på en anstendig spillopplevelse i 2024. Videoredigering i Final Cut Pro er også tilsynelatende opptil 60 % raskere. Med tanke på hvordan M1 MacBook Air virkelig var en ener innen videoredigering, er dette også veldig spennende.

Apple sier også at MacBook Air M3 er dobbelt så rask sammenlignet med en Windows-basert bærbar PC med en Intel Core i7-prosessor, med opptil 50 % raskere nettsurfing og opptil 40 % lengre batterilevetid. Vi vil absolutt sette disse påstandene på prøve når vi vurderer begge modellene.

(Image credit: Future)

Ikke et nytt utseende

Det ser ut til at de eneste endringene den nye MacBook Air får er innvendig. Dette betyr at de er kraftigere og nå kan støtte opptil to eksterne skjermer, men det betyr også at det ikke er noe nytt på designfronten.

Så vi venter at både de nye 13-tommers og 15-tommers MacBook Air-modellene ser identiske ut som M2-modellene. Det er ikke en uting, siden 13-tommers M2 MacBook Air kom med en moderne designoppdatering som vi elsket – og 15-tommersmodellen brukte samme designspråk i en større kropp.

Siden det seneste redesignet var en såpass stor overhaling, og det bare har gått litt over et år siden den kom på markedet, er vi mer enn glade for å ha to nye MacBook Airs som ser like ut – spesielt hvis Apples påstander om et stort ytelseshopp viser seg å holde mål.