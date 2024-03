Slik ser du F1 2024 Sesongens varighet: 29. februar–8. desember Neste løp: Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix Norsk strømmetjeneste: Viaplay Offisiell strømmetjeneste: Formula1.com Se overalt i verden: Last ned ExpressVPN

F1 Sprint er tilbake i år også, med to splitter nye løp. Selvfølgelig ønsker puristene det gamle formatet tilbake, men nylige graderinger har faktisk tatt tak i noen viktige problemer.

F1 Sprint introduserte den første endringen i kvalifiseringsprosessen siden det kortvarige og mye mislikte Elimination Qualifying-formatet i 2016. Noen fans er imot det og andre liker det. Men for å bestemme hvilken side av gjerdet du er på, må du først forstå hva det er.

Så hvis du føler at du egentlig ikke har kontroll på disse relativt nye F1-sprintløpene, vil vi forklare nøyaktig hva F1-sprinten er, hvem som får Pole Position, hvordan den skiller seg fra systemet vi er vant til, og hvordan du kan se på F1 Sprint.

Hva er F1 Sprint?

Vanlig kvalifisering til en Grand Prix fungerer på knockout-basis over tre runder, som alle holdes på en lørdag.

Alle førere deltar i den første økten og de tregeste førerne tildeles startposisjonene 16-20 på løpsdagen. De resterende 15 førerne deltar i den andre økten, hvor startposisjonene 11-15 tildeles de tregeste førerne. I den siste økten konkurrerer de 10 raskeste førerne om Pole Position, samt de påfølgende startposisjonene 2-10.

Når det er løpshelg med F1 Sprint, vil det fortsatt holdes vanlig kvalifisering, men den flyttes til fredag

(i stedet for practice 2).

Nå vil kvalifiseringen avgjøre startplassene til søndagens Grand Prix. Dette er en betydelig endring fra 2022, hvor kvalifiseringen avgjorde startplasseringene for sprintrennet og hvor resultatet av sprintrennet deretter avgjorde startposisjonene for søndagens Grand Prix.

Lørdag blir det to økter. Den første er den helt nye Sprint Shootout, som faktisk er en kortere kvalifiseringskamp som bestemmer sprintløpets startposisjoner. Sprint Shootout har tre økter, akkurat som vanlige kvalifiseringer:

SS1: 20 førere, 12 minutter

20 førere, 12 minutter SS2: 15 førere, 10 minutter

15 førere, 10 minutter SS3: 10 førere, 8 minutter

Den forkortede tiden på banen er ment å begrense slitasjen på bilene, samt skape en følelse av at det haster. Hver sjåfør vil sannsynligvis bare klare å klokke to flygende runder per økt, i beste fall.

På ettermiddagen arrangeres selve F1 Sprint-løpet. Alle førere stiller opp i den rekkefølgen som ble avgjort i Sprint Shootout og alle førere vil kjøre 100 km rundt den aktuelle banen, for å oppnå maksimalt 8 poeng.

Den korte lengden er ment å gi et intenst, spennende løp for både førere og tilskuere, med lag som ikke trenger å slite med pit-stopp for å fylle drivstoff eller skifte dekk.

F1-sprint er korte og intense løp. (Image credit: Jure Makovec/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Hvordan har F1 Sprint endret seg de seneste årene?

Fjorårets endringer i F1 Sprint var noen av de største så langt:

Fredagens kvalifiseringsresultater avgjør den endelige startrekkefølgen for søndagens Grand Prix.

Sprint Shootout har blitt introdusert

Lørdag er nå selvstendig og ligner en hel løpshelg i miniatyrformat

Noen ting er imidlertid som før. For eksempel vil de 8 beste sjåførene i sprint fortsatt bli tildelt 1-8 poeng, i stedet for det gjerrige maksimum på 3 i 2021. Selve sprintløpet er også uendret, noe som betyr det korte, intense løpet vi har sett de siste årene vil forbli de samme.

Hvem får Pole Position i F1 Sprint?

Før F1-sprinten var betydningen av «Pole Position» enkel å definere: Førsteplassen på rutenettet på søndag erobres ved å klokke den raskeste enkeltrunden rundt banen under kvalifiseringen. Men ting har blitt litt forvirrende de siste årene. Spenn deg fast ...

I 2021 avgjorde kvalifiseringen startposisjonene for sprintløpet og vinneren av sprintløpet ble tildelt Pole Position og første startposisjon i søndagens Grand Prix. Dette gjorde imidlertid at Pole Position-holderen ikke nødvendigvis satte den aller raskeste runden rundt banen – og dette blir ofte sett på som en helt annen type prestasjon sammenlignet med å vinne et langt løp.

I 2022 ble dette rettet opp ved å tildele tittelen Pole Position til vinneren av kvalifiseringen. Men hvis den føreren ikke vant sprintrennet, fikk de fortsatt ikke starte søndagens Grand Prix på førsteplass, selv om de fortsatt hadde Pole Position. Pole Position var dermed ikke lenger synonymt med å starte ved fronten på søndag. Følger du fortsatt med?

Årets endringer ser heldigvis ut til å ha brakt litt logikk tilbake til saksgangen. Fredagens kvalifisering avgjør Pole Position og startplassene for søndagens GP, mens F1 Sprint nå er en ren frittstående underholdnings- og poengbegivenhet, og ingen av lørdagens resultater har noen betydning på søndag.

Nå betyr «Pole Position» det som praktisk talt alle alltid antok at det betydde i utgangspunktet.

Vi synes årets oppsett for F1 Sprint er mye bedre enn tidligere år. (Image credit: Clive Mason - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Når gjennomføres F1 Sprint-kvalifiseringene i 2024?

I år blir det enda flere F1 Sprint-løp enn i fjor, med totalt seks i løpet av sesongen:

Kina - 19-21 april

- 19-21 april Miami - 3-5 mai

- 3-5 mai Østerrike - 28-30 juni

- 28-30 juni USA - 18-20 oktober

- 18-20 oktober Brasil - 1-3 november

- 1-3 november Qatar - 29 november-1 desember

Slik strømmer du F1: TV-kanaler

I Norge eier Viaplay alle rettigheter til Formel 1-løpene. For å streame innholdet deres tilbyr de to forskjellige pakkealternativer. Den første er Viaplay Medium for NOK 399 i måneden og den andre er Viaplay Total for NOK 749 i måneden. Det er kun Viaplay Total-pakken som gir tilgang til Formel 1-løpene, så det er pakken å velge om du vil streame løpene.

Når du har Viaplay, kan du se Formel 1 direkte på datamaskinen, mobilen, nettbrettet, Smart-TV eller spillkonsoll.

Slik strømmer du F1: Livestream på nettet

Du kan også velge å registrere deg på den offisielle nettsiden for Formel 1, hvor du kan livestreame alle arrangementene. Du får tilgang til hver kjøreøkt, hvert løp, repriser, høydepunkter, et historisk løpsarkiv samt ekstra førerkameraer og radiokommunikasjon.

Det er to forskjellige abonnementsplaner tilgjengelig å velge mellom: TV Access eller TV Pro. TV Access er den billigste av de to og gir deg kun tilgang til repriser fra hver konkurranse. Du får en reprise av hele løpet, samt høydepunkter og tilgang til førerkameraer. Med TV Pro får du alt dette, men også muligheten til å følge all handlingen live.

Du kan velge mellom en månedsplan eller en årlig plan for de to alternativene. Prisene for den månedlige planen er 2,99 euro og 13,99 euro for henholdsvis TV Access og TV Pro. Prisene for årsplanene er 26,99 euro og 109,99 euro for henholdsvis TV Access og TV Pro. Hvis du registrerer deg for TV Pro, får du en syv-dagers prøveperiode slik at du kan teste tjenesten før du forplikter deg.

Slik strømmer du F1: Hvis du er i utlandet

Hvis du er i utlandet under noen av F1-sesongens 2024-løp, kan du oppleve problemer med å få tilgang til din vanlige Formel 1-dekning som du har tilgang til hjemme. Dette trenger ikke å være noe alvorlig, men er ganske enkelt resultatet av geoblokkering. Dette kan best forklares som digitale grenser som begrenser visse tjenester og innhold til visse deler av verden.

Hvis dette skulle skje med deg, finnes det heldigvis en enkel løsning for det, og det er i form av en VPN, eller Virtual Private Network. Det er en smart programvare som lar deg omgå disse digitale grensene, slik at du igjen kan få tilgang til din elskede F1-livestream. Det er en helt lovlig løsning, som også er både rimelig og enkel å bruke.

Hvis du trenger en VPN-tjeneste for å livestreame F1, kan vi anbefale ExpressVPN, som er vårt toppvalg blant VPN-tjenester akkurat nå.

ExpressVPN – skaff deg verdens beste VPN

ExpressVPN er vår favoritt blant VPN-tjenestene, takket være dens hastighet, brukervennlighet og sterke sikkerhetsfunksjoner. Tjenesten er også kompatibel med nesten alle mediespillere der ute, inkludert Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox og PlayStation, samt både Android- og Apple-mobiler. Hvis du registrerer deg for en årlig plan, får du akkurat nå 3 måneder helt gratis. Og om du ombestemmer deg innen de første 30 dagene, får du pengene tilbake. Klikk her for å prøve ExpressVPN helt gratis i 30 dager

F1-programmet: Datoer for alle Grand Prix 2024

Akkurat som i fjor innledet Bahrain GP årets mesterskap. Det pleide å være den australske GP som åpnet F1-sesongen, men det løpet er nå sesongens tredje løp i stedet. Etter at den russiske GP ble avlyst, vil sesongen bestå av 24 løpshelger og det hele avsluttes i Abu Dhabi 8. desember.

Vær oppmerksom på at hver Grand Prix vil finne sted på den siste dagen spesifisert for hvert arrangement (dvs. søndager) - åpningsdagene består av trening og kvalifisering.