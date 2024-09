Apple Intelligence har fått en offisiell lanseringsdato – ikke tilgjengelig på iPhone 16 ved lansering

Apple Intelligence, de nye AI-funksjonene som kommer til de beste iPhone-modellene, har nå fått et offisielt lanseringsvindu . Vvi trenger ikke vente lenge.

Apple Intelligence vil bli utgitt i oktober som en del av iOS 18.1, iPadOS 18.1 og macOS Sequoia 15.1, hvor den vil være tilgjengelig i betaformat. Flere funksjoner vil bli lansert gjennom resten av året og inn i 2025.

På sitt Glowtime-arrangement, hvor Apple også avduket iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max, bekreftet Apple offisielt slippdatoen til Apple Intelligence. Du kan lese mer om alt som Apple annonserte i livebloggen vår for iPhone 16-arrangementet.

De nye iPhone-modellene kan forhåndsbestilles fra og med fredag ​​og kan leveres fra 20. september, men uten Apple Intelligence ved lansering.

Når Apple Intelligence lanseres neste måned, vil det introdusere verktøy som korrekturlesing, sammendrag for Mail og varsler, forbedringer av Siri og Clean Up for bilderedigering, for å nevne noen av AI-funksjonene.

Den nye iPhone-modellens Visual Intelligence-funksjon lanseres senere i år, sammen med andre tidligere annonserte Apple Intelligence-funksjoner som Image Playground og Genmoji.

Ingen Apple Intelligence ved lanseringen

Under Apple-arrangementet sa Tim Cook at iPhone 16-modellene er de «første iPhones utviklet fra grunnen av for Apple Intelligence», men du vil også kunne bruke AI-funksjonene på fjorårets iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max.

Noen funksjoner, som nye Visual Intelligence, vil imidlertid være eksklusive for årets modeller. Så hvis du vil ha tilgang til de beste funksjonene Apple Intelligence har å by på, kan det være verdt å oppgradere til iPhone 16.