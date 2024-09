Apple Watch Series 10 er lansert med den største skjermen til nå – enda større enn Ultra-modellen!

Apple har avduket Apple Watch Series 10 på årets iPhone-arrangement, og den sies å være tynnere og lettere enn tidligere modeller, med ny finish i aluminium og titan, den nye S10-brikken og den største skjermen så langt – enda større enn 49 mm – modellen i Apple Watch Ultra-serien.

Den gigantiske safirglass-skjermen på Apple Watch Series 10 tilbyr 30 % mer skjermareal enn den største Apple Watch Series 6, mens den nye vidvinkel-OLED-skjermen skal være 40 % lysere når den ses fra en vinkel sammenlignet med tidligere modeller, noe som forbedrer lesbarheten med et raskt blikk. Med et bredere sideforhold, sier Apple at brukere kan se en ekstra tekstlinje i meldings- og e-postapper sammenlignet med andre modeller, og det er nå blitt «enklere enn noen gang å pause treningsøkter».

Med en tykkelse på bare 9,7 mm og en aluminiumskasse som veier 10 % mindre enn Apple Watch Series 9, er Series 10 også den tynneste og letteste standardmodellen av Apple Watch til dags dato. Den nye, «innovative» metallbaksiden lover den raskeste ladingen noensinne: bare 30 minutters lading gir deg hele 80 % batterikapasitet. Dessverre nevnes det ikke økt batteritid, så vi må anta at vi til tross for hurtiglading fortsatt har en batteritid på 18 timer.

(Image credit: Aplpe)

De nye aluminiumsfinishene for Apple Watch Series 10 (polert) inkluderer Jet Black, Rose Gold og Silver Aluminium, mens modellene i rustfritt stål er erstattet med titan, tilgjengelig i Natural, Gold og Slate Grey. Den nye «Flux»-urskiven sies å være spesielt laget for Apple Watch Series 10.

Høyttalersystemet har blitt fullstendig redesignet for å være 30 % mindre uten å miste noen akustisk kapasitet. For første gang kan du nå spille media høyt på Apple Watch, ikke bare bruke den til telefonsamtaler. Når det gjelder samtaler, har de også forbedret seg og sies å være klarere og skarpere enn noen gang takket være S10-brikkens maskinlæring.

I tillegg til appene som tidligere var eksklusive for Ultra, som Depth og Oceanic+ for undervannsaktiviteter, har Series 10 en ny Tides-app. Den viktigste nye helsefunksjonen er imidlertid «Pusteforstyrrelser», en måler i Health-appen som kan bidra til å diagnostisere søvnapné. Funksjonen varsler brukeren hvis den identifiserer moderate til konsistente tegn på søvnapné over en 30-dagers periode og genererer en rapport som kan vises til en lege. Funksjonen har blitt validert i en klinisk studie, som er den største i sitt slag, og venter nå på FCC-godkjenning. Denne funksjonen vil også være tilgjengelig på Series 9 og Ultra 2.

Apple Watch Series 10 vil være tilgjengelig fra og med 20. september med en startpris på $399, mens internasjonale priser ennå ikke er bekreftet.

