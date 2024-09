Apple Watch 10 får en viktig funksjon for å oppdage søvnapné

Gode ​​nyheter fra Apples «It's Glowtime»-arrangement for alle som lider av søvnproblemer. Den nylig lanserte Apple Watch 10 får endelig den etterlengtede søvnapné-deteksjonsfunksjonen som mange har spådd ville komme til smartklokken.

For alle som lider av denne typen søvnproblemer, har dette vært en etterlengtet funksjon siden søvnsporing ble introdusert i watchOS 7. Ved hjelp av enhetens akselerometer vil Apple Watch 10 oppdage søvnforstyrrelser i løpet av natten og analysere disse dataene hver 30. dag for å se om det indikerer potensielle tegn på søvnapné.

Dette kan være en banebrytende endring for mange brukere, som har søvn- og energiproblemer, men som aldri har fått en formell diagnose. Å finne ut om mulige problemer med søvnapné kan være livsendrende, siden de kan være tegn på underliggende sykdom – søvnapné kan ikke bare forårsake tretthet, konsentrasjonsvansker og humørsvingninger, men også føre til høyt blodtrykk, depresjon, type 2 diabetes og flere helseproblemer. Med tanke på at 80 % av personer med søvnapné ikke vet at de har det, kan denne nye funksjonen forbedre mange menneskers liv.

