Glem AirPods – de nye høyttalerne til Apple Watch Series 10 kan spille musikk

Under lanseringen av Apple Watch Series 10 på Glowtime 2024-arrangementet kunngjorde Apple at den nye klokkens innebygde høyttaler har blitt redesignet for endelig å kunne spille favorittmusikken og podcastene dine – noe som gir deg en sikkerhetskopi når dine AirPods er døde eller du har latt telefonen være hjemme og kan ikke bruke høyttalerne.

Det er ikke nytt for Apple Watch å ha en innebygd høyttaler (eldre modeller av de beste Apple Watches har kunnet spille av litt lyd), og du har tidligere kunnet spille musikk du lastet ned til Apple Watch via tilkoblede AirPods .

Denne nye generasjonen av Apple Watch er imidlertid den første som lar enheten spille musikk direkte fra tjenester som Apple Music, så vel som andre populære musikkstrømmetjenester, uten behov for en ekstern enhet.

Vi har ennå ikke hatt en sjanse til å teste denne funksjonen selv, men selv om den utvilsomt er bedre enn ingen musikk i det hele tatt, forventer vi ikke at de relativt små høyttalerne i Apple Watch kommer i nærheten av ytelsen til de beste hodetelefonene. Som vi nevnte tidligere, vurder dette som et sikkerhetskopieringsalternativ i stedet for ditt førstevalg.

(Image credit: Apple)

I tillegg til den redesignede høyttaleren, har Apple Watch Series 10 fått noen ekstra oppgraderinger.

Den har en ny vidvinkel OLED-skjerm – den største vi så langt har sett på en Apple Watch – som Apple sier gir bedre lysstyrke fra forskjellige vinkler, slik at du alltid kan ta en rask titt på klokken din uten å måtte løfte den opp.

Med det mer energieffektive skjermalternativet har Apple lagt til at alltid-på-skjermen nå oppdateres hvert sekund i stedet for hvert minutt. Dette betyr at Apple Watchs digitale sekundviser aldri trenger å stoppe.

Til slutt legger Apple Watch Series 10 til en funksjon for å oppdage søvnapné, en funksjon som ble antydet før lansering. Denne funksjonen kan bidra til å gjøre deg oppmerksom på tilstanden, så du kan kontakte en lege for mer hjelp.

Apple Watch Series 10 vil være tilgjengelig fra og med 20. september med en startpris på $399, mens internasjonale priser ennå ikke er bekreftet.

I tillegg til Apple Watch fikk vi også se presentasjonene av nye iPhone 16, iPhone 16 Pro og AirPods 4.