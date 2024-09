Det beste fra IFA 2024 – våre 12 favorittdingser fra teknologimessen

Team TechRadar har vandret rundt i de romslige hallene til IFA 2024 på jakt etter den beste nye teknologien, med et spesielt fokus på teknologi vi aldri har hatt sjansen til å se før.

Det er et utrolig bredt spekter av teknologi på IFA, og vi har sett alt fra robotstøvsugere med lodne haler til en projektor med en banebrytende subwoofer inkludert i pakken.

Vi har funnet mange ting vi liker, eller som viser interessante, nye ideer – men vi har bedt våre forfattere og redaktører som faktisk var der om å velge sine virkelige favoritter fra messen, basert på deres erfaringer. Vi kan ikke love at alle blir klassikere etter å ha blitt testet i en full anmeldelse, men dette er produkter du absolutt burde holde et øye med.

IFA 2024 – beste mobil: Honor Magic V3

Honors nye brettbare mobil kan være den tynneste kommersielt tilgjengelige telefonen som brettes innover, som kun måler 9,2 mm når den er brettet. Til tross for dette klarer den å imponere med et kraftig sett med kameraer, en Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-brikke, 16 GB RAM, 512 GB lagring og 120Hz OLED-skjermer både innvendig og utvendig. Det er utrolig å holde den i hånden og føle hvor tynn den er, samtidig som den ikke går på kompromiss med ytelsen.

Den koster rundt £1 699, som tilsvarer rundt NOK 23 000 direkte konvertert (den ser ut til å bare bli tilgjengelig i et begrenset antall markeder), noe som er en ganske forventet pris når du ser på hva dens nærmeste konkurrenter koster. Dette er definitivt en av de mest interessante mobilene som ble vist frem på IFA 2024.

Hvis du vil vite mer om denne suverene brettbare telefonen, kan du lese vår grundige anmeldelse av Honor Magic V3.

IFA 2024 – beste TV: TCL X11H

Dette er TCLs flaggskip mini-LED TV-modell for neste år, og den har en spektakulær skjerm. Det ble faktisk avslørt for flere måneder siden, men dette er første gang vi har kunnet se den i virkeligheten, og den ser helt fantastisk ut.

Med en påstått lysstyrke på 6500 nits, er den TCLs mest lyssterke modell til nå (den overgår de «ynkelige» 5000 nits fra fjorårets flaggskipmodell) og fargene ser utrolig friske ut i det virkelige liv, uten å virke overmettede eller unaturlige.

Den har også tydelig imponerende kontrastkontroll, der 85-tommersmodellen vist ovenfor som kan skilte med over 10 000 dimmingssoner i henhold til TCLs spesifikasjoner. Den kan reprodusere dype svarte toner uten merkbar lyslekkasje (i hvert fall ikke det vi kunne se på teknologiutstillingen) fra lyse områder. Vi fikk sammenlignen den ved siden av en TCL C855, og det er en klar forbedring i fargegjengivelsen – og med tanke på hvor høyt vi verdsatte C855, ser X11H virkelig lovende ut.

IFA 2024 – beste høyttaler: Kanto Ren

Disse rimelige og superstilige høyttalerne er spekket med lydteknologi, til tross for at de er ganske små og enkle å få plass til i et rom. Du kan koble dem opp, som forventet for et par stereohøyttalere, men det er også Bluetooth, USB-C-lydinngang og HDMI ARC, slik at du kan bruke dem i stedet for en lydplanke. De har til og med en Vocal Boost-modus for å justere lyden for TV-bruk, hvis det er slik du ønsker å bruke dem.

De er tilgjengelige i flere farger, men den vakre oransje finishen fanget virkelig oppmerksomheten vår. Med deres rene, minimalistiske design er de iøynefallende uten å overdrive.

De er priset til £499 (ca. 6700 kroner direkte konvertert), og de er ultramoderne, ekstremt nyttige og rimelige. Dette er definitivt høyttalerne å holde øye med for hi-fi-fans.

IFA 2024 – beste platespiller: Technics SL-1300G

Technics SL-1200-serien har eksistert i lang tid, så det ville kreve noe helt spesielt av den neste ekte oppgraderingen... men denne platespilleren ser virkelig ut til å være noe helt spesielt. Med en messingskive og Technics' ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive) motorkontroll for å eliminere minimal risiko for vibrasjoner, er den designet for seriøse audiofile som ønsker den suverene byggekvaliteten og lyden til Technics' berømte platespillerserie.

Sammenlignet med den allerede imponerende Technics SL-1200GR2, bør den avsløre enda flere detaljer i pletene dine, være enda fyldigere og mer dynamisk, og vare enda lenger. Det er et premiumprodukt og prises deretter, med en prislapp på £2 799 (ca. 38 000 kroner direkte konvertert). Vi ser frem til å teste den og se hvordan den står seg mot de beste platespillerne.

IFA 2024 – beste laptop: Acer Project Dual Play

Acer Project Dual Play er en av de mest innovative gaming-laptopene vi noen gang har sett, spesielt fordi den forstår behovene til spillere som vil ha en kraftig gaming-PC på farten. Ved å integrere en trådløs kontroller i selve den laptopen (baksiden av kontrolleren fungerer som en styreflate når den er i laptopen), er et enkelt trykk med to fingre langs toppen av tastaturet alt som trengs for å frigjøre kontrolleren og sømløst bytte mellom en tradisjonell bærbar PC og en spillkonsoll.

Enda bedre er det at kontrolleren lar deg løsne høyre og venstre kontrolldel fra selve kontrolleren, på samme måte som Nintendo Joy-Cons for Switch. Dette skaper to minikontrollere som du og en venn kan dele for å spille samarbeidsspill sammen.

Som en konseptenhet er det ingen garanti for at en slik bærbar datamaskin noensinne vil komme på markedet, men å se den i aksjon viser hva slags innovasjon som er mulig på dette området, og vi kunne ikke vært mer begeistret for fremtiden.

IFA 2024 – beste gamingenhet: Acer Nitro Blaze 7

Acer er den seneste i rekken av PC-produsenter som entrer markedet for håndholdte spillkonsoller med kunngjøringen av den nye Acer Nitro Blaze 7, den første håndholdte spillkonsollen drevet av AMDs Ryzen 8840HS SoC.

Som navnet antyder, vil Blaze 7 ha et 7-tommers 1080p berørings-IPS-panel med en oppdateringsfrekvens på 144Hz og 100 % sRGB-dekning, drevet av 8840HS Radeon 780M-skjermkort, med støtte for AMD Radeon Super Resolution og AMD FreeSync Premium.

I tillegg vil Blaze 7 ha en 2TB SSD, som kan romme et omfattende spillbibliotek på enheten, 16GB LPDDR5x-minne som kjører på 7500MT/s, og den vil støtte Wi-Fi 6E. Det er også to USB4 Type-C-porter, en på toppen og en på bunnen.

Blaze 7 vil kjøre Windows 11, som ikke er en ideell plattform for en håndholdt enhet, så Blaze 7 vil ha en spillbibliotek-app, kalt Acer Game Space, for å hjelpe deg med å navigere i spillene.

Vi vet foreløpig ikke priser eller lanseringsdatoer, så vi kan ikke si når denne nye spillkonsollen vil lande på markedet, men uansett hvor den ender opp, vil den sannsynligvis ha en viss innflytelse, takket være dens sterke spesifikasjoner og design.

IFA 2024 – beste smartring: RingConn Gen 2

Etter den svært vellykkede Kickstarter-lanseringen, gjorde RingConn Gen 2-smartringen sin første offentlige debut på IFA 2024, og hvis du ikke allerede har den på radaren din, burde du følge med på denne nå.

Denne rimelige smarte ringen kan koste deg så lite som £234 (ca. 3100 kroner direkte konvertert) hvis du forhåndsbestiller via Kickstarter – men den lover oss imponerende funksjoner, inkludert 10 til 12 dagers batteritid (avhengig av størrelsen på ringen din ), «90,7%» nøyaktig søvnapnésporing, samt integrasjon med Apple Health og Google Fit for å hjelpe deg med å overvåke helse- og treningsmålene dine.

Det er heller ingen abonnementsavgift, så du trenger ikke å betale fortløpende for å få tilgang til alle funksjonene til RingConn Gen 2 – noe som ikke er tilfelle med noen av RingConns største konkurrenter på smartringmarkedet.

IFA 2024 – beste smartklokke: Withings ScanWatch Nova Brilliant

Hvem sa at smartklokker ikke kan være vakre? Withings ScanWatch Nova Brilliant ser ikke bare fantastisk ut med sin slanke form, titanramme, slitesterke safirkrystall og enten sølv- eller gullfinish, den er også fullpakket med en rekke helsefunksjoner.

Dette inkluderer det nye Cardio Check-Up-verktøyet, en appbasert tjeneste som tilbyr en klinisk gjennomgang av hjertehelsen din av sertifiserte kardiologer innen 24 timer – alt uten å forlate hjemmet ditt.

Vi trodde allerede at den vanlige ScanWatch Nova var en utmerket hybrid smartklokke med sine «eksepsjonelle digitale funksjoner» (som du kan lese om i vår anmeldelse av Withings ScanWatch Nova), og denne nye modellen ser ut til å løfte den til neste nivå.

IFA 2024 – beste drone: DJI Neo

DJI avduket sin minste og letteste 4K-drone noensinne på IFA, Neo. Den veier bare 135 gram og kan lette fra håndflaten for å ta stabiliserte 4K-videoer med AI-sporing og DJI Quickshots flymanøvrer, eller ta 12 MP-bilder. Den er veldig liten, og takket være propellbeskyttelsen kan du trygt manøvrere i og rundt trange områder.

Neo har blitt sammenlignet med «selfiedronen» HoverAir X1, som vi anbefaler på det sterkeste. Men det som imponerer med Neo er hvor enkelt det er å komme i gang og løfte flyfotoene og videoene dine. For ikke å snakke om de mange måtene den kan kontrolleres på. Det enkleste alternativet er å velge ønsket opptaksmodus på Neo-modusknappen, som ikke engang krever en fjernkontroll.

Alternativt kan du koble den til telefonen din ved å bruke DJIs Fly-app eller oppgradere til en av DJIs fjernkontroller og FPV-briller. Neo kan til og med kontrolleres med talekommandoer.

Når du først er i luften, kan Neo spore deg og holde deg i nærheten, og sikre at du alltid er i midten av bildet for selfier fra luften, med seks automatiske flymanøvrer i arsenalet: Boomerang, Helix, Circle, Rocket, Dronie og Søkelys. Vi har blitt veldig imponert i løpet av vår tid med den, og du kan lese mer i vår anmeldelse av DJI Neo.

Neo er et unikt tillegg til DJIs utvalg, og det er også en billig modell med en pris på bare £169 (ca. 2300 kroner direkte konvertert) for Fly More Combo-settet.

IFA 2024 – beste smarthjemteknologi: LG Self-Driving AI Home Hub

Dette er ikke den første lille, rullende smarte hjemmeroboten vi har sett – husker du Amazon Astro? – men denne har mest personlighet og er den første som faktisk fikk oss til å tenke «Åh, kanskje det er verdt å skaffe seg en».

For det første er den så uttrykksfull … Ikke bare har den flotte animerte øyne, men når den reagerer eller snakker til deg, kan den se søt ut eller vrikke av entusiasme ved å rotere håndtaket på toppen. Men med ChatGPT-4 som styrker evnen til å forstå og svare, føles den mye mer fleksibel og nyttig enn andre smarthusassistenter. Den navigerer også rundt i hjemmet ved hjelp av kameraer og andre sensorer for å unngå ulykker.

Dette er ikke bare et leketøy eller en følgesvenn, men et smart verktøy. Den fungerer som et smart knutepunkt for hjemmet og reagerer ikke bare på kommandoer, men kan også handle på egen hånd – for eksempel er det mulig å be den følge barna rundt i huset, og når det er leggetid vil den dempe lyset uten å bli best om det. Barna kan til og med be om en godnatthistorie, og de får en som faktisk fungerer …

IFA 2024 – beste skjønnhetsprodukt: Laifen Mini

Laifen Mini er det seneste tilskuddet til merkets voksende utvalg av hårpleieprodukter, og krymper Laifen SE ned til en mer kompakt og reisevennlig formfaktor i en rekke veldig søte fargekombinasjoner.

Vi elsket den originale Laifen Swift da vi testet den i 2022, og berømmet dens kraftige motor, vakre design og rimelige pris. Nå har Laifen forbedret sin hårpleieteknologi med en ny barnesikringsmodus og en varmesyklusfunksjon som automatisk bytter mellom varmt og kaldt for å hjelpe til med å style frisyren din uten at du hele tiden må justere innstillingene manuelt.

Den leveres med en reiseveske og et standard magnetisk munnstykke, men det er ingen ekstra alternativer for tilbehør ennå.

Den er utrolig lett med sine 299 gram, fantastisk stillegående (i hvert fall i vår hurtigtest på en støyende messe), men har en motor på 110 000 RPM og en lufthastighet på 19 m/s som tørker håret på rekordtid sammenlignet med vanlige hårfønere .

IFA 2024 – beste robotstøvsugere: Roborock Qrevo Slim

Qrevo Slim er en ny robotstøvsuger fra Roborock, utstyrt med neste generasjons navigasjonsteknologi og en fleksibel formfaktor som endelig gjør det mulig å nå de støvete avgrunnene under møblene dine.

Med en høyde på bare 8,2 cm er den enda smalere enn noen støvsugerhoder, en imponerende bragd som tidligere ble antatt umulig for robotstøvsugere. Den nedre rammen er resultatet av et femårig samarbeid mellom Roborock, Infineon, pmd og OFlim, som førte til et innovativt gjennombrudd innen navigasjon; «dual-light 3D ToF-teknologi» skaper et «laseroppsett med høy tetthet med over 21 600 sensorpunkter og en samplingsfrekvens på 38 400 Hz», kombinert med et intelligent RGB-kamera for å navigere rundt i hjemmet ditt.

Hva betyr det p ået enklere språk? Den bruker i utgangspunktet samme teknologi som elbiler for autonom kjøring, hvor sensorene fanger opp nøyaktig høyde- og dybdeinformasjon og forbedrer gjenkjenning av hindringer.

Den byr også på en sugekraft på 11 000 Pa, en FlexiArm sidebørste og mopp for å komme veldig nær kantene, samt en selvrensende ladestasjon.