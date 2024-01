LG OLED TV 2024: Alt vi vet hittil – og hva vi ønsker oss

2023 var et godt år for LGs OLED TV-er, men det var ikke suverent. På topplisten vår over de beste OLED-TV-ene rangeres LG A2, LG B3 og LG C3 høyt, men det er likevel ikke en LG-TV som tar topplassen. I stedet går den tittelen til Samsung S90C, som også vant Årets TV under TechRadar Choice Awards 2023. Vil LG gjenerobre tronen i 2024?

Så langt ser 2024 ut til å bli et godt år for TV-produsenten. I forkant av CES 2024 (den årlige teknologimessen som holdes hver januar i Las Vegas), har Consumer Technology Association (CTA) allerede delt ut 12 Innovation Awards til LG for deres OLED TV-kategori.

Selv om vi ikke kjenner den offisielle LG OLED TV-serien for 2024 ennå, og heller ikke hva de spesifikke prisene ble tildelt for, antyder dette at noen virkelig spennende oppdateringer er på vei til LGs OLED TV-serie i 2024.

Men dette betyr ikke at LGs 2024-serie vil være årets beste på OLED TV-markedet. Det er økt konkurranse fra alle kanter, spesielt fra Samsung og deres QD OLED-teknologi. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva vi kan forvente av LGs OLED TV-serie i 2024, samt hva TV-produsenten må gjøre for å ligge i forkant av fremskritt fra Samsung og andre konkurrenter som allerede truer LGs posisjon.

Mer prosessorkraft

LGs OLED-paneler er allerede ganske gode, men nå kan en neste generasjons brikke fra LG gi et skikkelig løft i bildekvaliteten.

Mens panelteknologien til en TV er utrolig viktig, er prosessorkraften også det. Vi vet at to TV-er som er veldig like når det gjelder spesifikasjoner kan gi veldig forskjellige resultater hvis den ene har en chip som er bedre enn den andre, og LG jobber angivelig med sin mest avanserte prosessor til nå.

Denne nye LG-prosessoren ville følge i fotsporene til Alpha 9 (bildet over). Mest sannsynlig blir den kalt Alpha 10. Den vil være kraftigere enn 9, og gir seriøse oppgraderinger med hensyn hva LGs nåværende OLED-modeller kan gjøre.

En artikkel på FlatPanelsHD hevder at den nye prosessoren vil få en Neural Processing Unit (NPU) for å «betraktelig forbedre ytelsen på enheten» sammenlignet med eksisterende AI-baserte brikker. Det betyr at den vil gjøre den typen prosessering vi har sett med de beste mobiltelefonene, og at de tunge løftene vil bli gjort direkte på enheten, ikke eksternt i et datasenter.

Hva betyr dette for seeropplevelsen? Det blir sannsynligvis betydelige bildeforbedringer, støyreduksjon og smarte lydforbedringer, som gir synlige og hørbare forbedringer på tvers av LGs 2024-serie.

En enda mer spennende del av artikkelen antyder at den kommende Alpha 10 også vil bringe bevegelsesbaserte funksjoner til TV-en, noe som betyr at den vet hvor du er i et rom og vil reagere deretter. Tenk på mer avanserte spillverktøy, bevegelseskontroller og objektbasert lydposisjonering.

Oppgraderinger for gaming

Vi har svært lite informasjon om hva vi kan forvente av LGs OLED TV-serie i 2024, men noen få detaljer har allerede lekket ut, og det er gode nyheter for gamere.

LGs neste generasjons OLED-TVer forventes å få en gaming-oppgradering for å matche Samsungs TV-modeller. Selv om dette ikke er offisielt bekreftet av LG, ifølge FlatpanelsHD, har AMD-sertifiseringsdatabasen blitt oppdatert, slik at den viser at LG C4 og LG G4 vil støtte 144Hz VRR over HDMI. Dette er en oppgradering over 120 Hz som finnes i dagens modeller.

Dette er ikke relevant for alle med en spillkonsoll, da verken PS5 eller Xbox Series X støtter 144Hz – men PC-gamere som har et 4K-grafikkort kan dra nytte av oppgraderingen. Det viktige med denne spesielle spilloppgraderingen er at LGs TV-er nå vil bringes opp til samme standard som Samsungs TV-er, hvorav mange allerede støtter 144Hz oppdateringsfrekvenser.

Forbedret OLED

Samsung S95C viser frem TV-produsentens Quantum Dot OLED TV-teknologi.

Vi sa det flere ganger i 2023, men vi tror virkelig at slutten på vanlige OLED-TV-er er nær. OLED-TV-er var en game changer da de først ble introdusert. De ga TVene solid kontrast, dype svartnivåer og imponerende respons. Men det er nyere generasjoner TV-er som kommer nå, noe som betyr at standard OLED-teknologi ikke lenger vil stå seg.

Det er fortsatt den foretrukne TV-teknologien, men mange produsenter jobber hardt for å bekjempe de største ulempene – spesielt relativt lav maksimal lysstyrke og blending – med nyere og bedre OLED-løsninger. Bare se på Samsungs QD-OLED TV-teknologi, som finnes i den suverene Samsung S95B og nå den nyere Samsung S95C. Siden disse skjermene kom ut, har det vært vanskelig å rokke ved følelsen av at eldre OLED-TV-er har gjort sitt.

Det betyr ikke at vanlige OLED-TV-er ikke har noen fremtid i det hele tatt, men kun i tilpasset og utviklet form. LG tilbyr allerede noen av disse oppdateringene, som Micro Lens Array-panelet i LG G3 OLED, som bruker milliarder av mikroskopiske linser for å fokusere lyset fra OLED-piksler for å forbedre lysstyrken. Men nøkkelen her er at LG må fortsette å innovere på dette området hvis de skal ha en sjanse til å konkurrere med Samsungs skjermteknologi.

Vel, det eller å kutte prisen. Akkurat nå er OLED-produksjonen dyr, og dette har blitt gjenspeilet i LGs priser de siste årene. I 2023 var LGs billigste OLED-alternativer B3-serien, men som var høyere priset enn B2-serien fra 2022.

Et mulig nytt materiale for OLED-TV-er som vi rapporterte om tidligere i år som for tiden forskes på ved Pusan ​​​​National University kan bety billigere OLED-TV-modeller, men det er fortsatt for tidlig å si noe sikkert. Ser vi på fremtidens TV-landskap, er det klart at OLED-TV-er må falle i pris for å forbli konkurransedyktige, selv om det motsatte ser ut til å skje akkurat nå.

LGs kommende TV-modeller

Men hvilke LG TV-modeller kan vi vente oss å se i 2024? Vel, det føles sannsynlig at LG vil komme med arvtagere til sine TV-modeller LG C3 og LG G3 OLED – to av de beste TVene i 2023. Så neste generasjon OLED vil sannsynligvis bli LG B4, LG C4 og LG G4.

Hva annet kan vi forvente av LGs OLED-serie? LG kan også oppdatere sin LG M3 OLED-skjerm i 2024 – selv om den nylig har blitt lansert i utvalgte regioner. Dette er en trådløs OLED-TV som kan overføre kontrollene til en mottaker og gi et mer minimalistisk oppsett.

Vi så en demo av LG M3 på CES 2023, men selv om vi likte bildekvaliteten og enkelte deler av designet, var vi ikke så begeistret for det begrensede antallet porter og det rotete utseendet på baksiden av skjermen. Det vil være interessant å se om LG tar tak i noen av disse problemene i 2024.

Beste LG OLED TV-modeller fra 2023

Nedenfor er noen av de beste OLED-TVene fra LG i 2023. Det er svært sannsynlig at vi vil se nyere versjoner av hver av disse modellene i 2024.

LG B3 er en perfekt OLED-TV. I flere av topplistene våre har vi kalt den en av de beste spill-TV-ene der ute, spesielt for deg som leter etter et rimelig 120Hz OLED-TV-alternativ.

Takket være utmerket bildekvalitet, smidig bevegelsesbehandling og en ekstremt nyttig Game Optimizer-funksjon, er B3 absolutt en TV som gamere burde vurdere hvis de vil ha oppleve spill i OLED til en rimelig penge. Det er bare synd at den ikke leveres med HDMI 2.1 på tvers av alle fire HDMI-portene, men mange vil klare seg uansett.

Lydytelsen er ikke spesielt imponerende, selv om det er å forvente til denne prisen – du vil definitivt ha en lydplanke – men bildekvaliteten er imponerende med eksepsjonell kontrast, fantastisk HDR og kraftige, levende farger.

Når det gjelder verdi for pengene, er LGs B-serie TV-er blant deres rimeligere modeller, og tilbyr et steg opp i spesifikasjoner fra den enda billigere A-serien uten å øke prisen vesentlig. Det er uunngåelig gjort noen kompromisser for å få prisen ned, så B3 er mindre lyssterk enn LG C3, noe som blir enda mer tydelig sammenlignet med Samsung S90C eller den mektige S95C. Den tilbyr imidlertid anstendige spesifikasjoner til en veldig god pris – blant annet inkludert et utmerket sett med HDMI 2.1-spillfunksjoner, inkludert 120Hz, Variable Refresh Rate (VRR), auto low latency mode (ALLM).

Les hele vår test av LG B3

LG C3 er det beste valget hvis du leter etter en OLED-TV som ikke bare tilbyr et banebrytende utvalg av funksjoner, men som pakker alle disse funksjonene inn i TV-er i flere størrelser enn andre OLED-er, fra en liten 42-tommer til et stort 83-tommers alternativ.

Den nyeste LG C3-modellen er mye mer lyssterk enn den forgjengeren LG C2 og ser også ut til å håndtere kontrast bedre. Men enda viktigere er det at den er enda mer fremtidssikker og enkel å bruke.

Smart TV-programvaren er utmerket og gjør det mye lettere å finne det du faktisk vil ha, samtidig som det lar deg sette nøkkelinnstillinger (etter eget valg) inn i en kontekstmeny, slik at du enkelt kan justere hva TV-en gjør. Den er fullt utstyrt for neste generasjons spill på alle fire HDMI-portene, med 4K 120Hz, VRR og (dette er sjelden) Dolby Vision for Xbox.

Den byr også på nye funksjoner som Quick Media Switching, som lar eksterne enheter endre bildefrekvenser samtidig som du kan bytte mellom HDMI-porter uten den typiske følelsen av at hele TV-en er i ferd med å falle over ende. LGs nye Wow Orchestra-funksjon betyr også at TV-ens høyttalere kan fungere med kompatible LG-lydplanker, i stedet for å bli erstattet av dem, for enda bedre resultater – vi testet det, og det er imponerende.

Hvis du vil ha det absolutte høydepunktet av smarte TV-funksjoner og du ser etter enten en mindre eller større størrelse enn det som tilbys fra konkurrentene, burde C3 være ditt valg.

Les hele vår test av LG C3

LG OLED G3

LG OLED G3 er LGs mest lyssterke OLED-TV noensinne, og leverer elitebilder, utmerket spillytelse og toppfunksjoner. Den er omtalt i flere av våre beste TV-topplister, inkludert vår beste 85-tommers TV-toppliste – det er vårt toppvalg for beste design.

Men det handler ikke bare om utseende. Det er uslåelig spillytelse og funksjoner på denne LG TV-en. Inkludert 4K 120 Hz-støtte på alle fire 2.1 HDMI-porter, Dolby Vision-spill på 120 Hz, VRR og ALLM – alt du ønsker deg til gaming.

Bildekvaliteten er fantastisk. Selv om den ikke har den samme Micro Lens Array (MLA)-teknologien som finnes i de mindre størrelsene, har 83-tommers G3 fortsatt det samme panelet som G2, noe som forbedrer lysstyrken sammenlignet med noen andre OLED-TV-er, som LG C3. Kombiner dette med en ny generasjons bildeprosessor og G3 blir helt fenomenal. Levende farger og skarpe teksturer fungerer i harmoni med dype svarte og dynamiske kontraster, noe som gjør bildet til G3 intet mindre enn sensasjonelt.

Designmessig er G3 en fantastisk TV. Den har en elegant rammeløs design som tar seg flott ut, spesielt når den er montert på en vegg. Men hvis du vil sette den på stativ, må du kjøpe dette i tillegg.

LG G3 er priset som en premium flaggskip-TV, selv om prisen har falt siden lanseringen i mars 2023. Selv om du kan finne billigere høykvalitets OLED-er, ofrer de lysstyrke eller andre funksjoner sammenlignet med G3.

Les hele vår test av LG G3 OLED