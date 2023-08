OLED er død, lenge leve QD-OLED!

Når du tenker på de beste TV-ene, er OLED sannsynligvis det første ordet som faller deg inn. Med livlig fargegjengivelse, dype svarttoner og ypperlig kontrast, står OLED på toppen av TV-fjellet. En ting OLED-TV-er imidlertid alltid har manglet er lysstyrke, og de sliter ofte med gjenskinn i lyse rom.

Da Samsung lanserte S95B, deres første TV med QD-OLED-teknologi, ble TV-markedet tatt med storm. Her var en ny type skjerm som hadde som mål å løse OLEDs lysstyrkeproblem en gang for alle. Heldigvis gjorde den nettopp det – som vi bemerket i vår anmeldelse, kan den skilte med en maksimal lysstyrke på 1060 nits i standardmodus. Dette overgikk LG G2, som avga 960 nits i standardmodus, og dette var TVen LG mente ville løse alle lysstyrkeproblemer blant OLED-TV-er.

Kort tid etter kom Sony A95K. Selv om den ikke helt oppnådde lysstyrkenivåene til S95B, kunne den by på et av de beste bildene på en TV noensinne. Så fantastisk var bildet at TV-en fikk sin plass blant de beste OLED-TV-ene. Dette lyder jo fantastisk. Så hvorfor var salgstallene skuffende? Samsung hadde angivelig som mål å selge 600 000 enheter av TV-en sin, men klarte litt over halvparten av dette, med 350 000 solgte enheter (via Sammobile).

Sony A95K TV byr på utrolig gode bilder. (Image credit: Future)

En avgjørende faktor, særlig når det gjelder Sony A95K, var naturligvis prisen. Ved lansering fikk Sony A95K en pris på 2999 dollar i USA for 55-tommeren. I Norge har denne modellen lagt seg i overkant av 30 000 kroner.

55-tommersutgaven av LG G2 kom på markedet i USA for 2199 dollar, mens den i Norge la seg på rundt 18 000 kroner. G2 kom på markedet i mars 2022. Da Sony A95K ble lansert i juni 2022, hadde prisen på LG-modellen allerede begynt å bli redusert. Vanlig OLED holdt altså stand – inntil videre.

I 2023 har vi fått to nye modeller fra Samsung i form av S90C og S95 C. I våre tester målte vi den maksimale lysstyrken for disse modellene til henholdsvis 1100 og 1400 nits. Noe som kanskjke var enda viktigere, var at begge modellene byr på fantastiske bilder og funksjoner som uten vanskeligheter matchet LGs W-OLED TV-er (hvit OLED, det vanlige OLED-panelet som mangler kvantepunktlaget som finnes i QD-OLED-modeller).

S95C leveres til den stive prisen du venter deg av en QD-OLED. Dermed kan man vel avblåse faren for W-OLED? Trolig ikke. I mars 2023 sa vi at slutten nærmet seg for vanlige OLED-modellerer, og nå er den tiden kommet. QD-OLED TV-er er TV-ene vi har ventet på.

Samsung S90C har solid lysstyrke og flotte bilder. (Image credit: Future)

Samsungs S90C beseirer LGs W-OLED

Som nevnt, har ikke Samsung S90C den samme lysstyrken som S95C (eller til og med mange mini-LED-TVer), men den balanserer godt. S90C er lyssterk nok til å håndtere mange av blendingsproblemene som W-OLED-modellene sliter med. De 1100 nits som er målt fra S90C er mye kraftigere enn hos en av de viktigste konkurrentene – LG C3 – som har en maksimal lysstyrke på 830 nits.

Hvis du liker å se på TV under mørkere forhold, sa vi i vår omtale av S90C at enkelte kanskje foretrekker det «litt mildere, mindre eksplosivt dynamiske bildet» til S90C sammenlignet med S95C, eller for den saks skyld en mer lyssterk mini-LED TV. S90C dekker svært mange lysforhold, og med en mengde spillfunksjoner er den blant de aller beste gaming-TV-ene.

Dessuten gir S90C raffinerte og fyldige bilder med livlige farger på et nivå mange TV-er ikke er i nærheten av. Takket være den forbedrede lysstyrken og detaljene i S90C, overgår den til og med den kritikerroste S95B.

Men hvorfor innebærer S90C en dødsdom for tradisjonell OLED? Hvorfor er det ikke S95C eller den fantastiske Sony A95K som inntar denne rollen? Det handler om hva du får for pengene. S90C er betydelig billigere enn noen av disse modellene, og i Norge koster den bare tusenlappen med enn LG C3. Dermed får du en spennende QD-OLEd til en konkurransedyktig pris.

Samsung S95C er en fantastisk TV. (Image credit: Future)

Du tror det ikke før du får se det

Inntoget til QD-OLED slo hardt ned i TV-markedet. Før denne TV-en kom, var W-OLED en klar favoritt hos kjøperne. Folk var lojale mot favorittmerket sitt, og dette merket var ofte LG, mens det for andre kunne være Sony, Panasonic eller Philips. Uansett var det OLED som gjaldt.

Men så kom Samsung S95B og Sony A95K i 2022 og innevarslet en ny epoke – en epoke tilhørende QD-OLED. Både kunder og butikkbetjening lot seg besnære av disse TVene, på grunn av deres suverene balanse. Man trodde det ikke kunne bli bedre. Så kom 2023, og Samsung kom med S95C.

77-tommersutgaven av S95C tar seg ualminnelig lekker ut i veggmontert stand, takket være et superslankt skrog. Vi testet alle mulige filmer på denne TV-en, som Top Gun: Maverick, The Batman og Star Wars. Bildet var enestående og demonstrerte de fantastiske kvalitetene ved QD-OLED-teknologien.

Sony A95L QD-OLED er super, men dyr. (Image credit: Future)

Har vi likevel det beste i vente?

QD-OLED-teknologien er fremdeles temmelig fersk, så vi håper den ennå har mye forbedring i vente. Da vi fikk noen øyeblikk med Sony A95L, var ikke teknologien helt klar, men vi opplevde likevel bildekvaliteten som overveldende. Detaljnivået var glimrende, og overgikk selv forgjengeren A95K. A95L har løftet seg til et helt nytt nivå.

Selv om W-OLED teknisk sett ikke er avgått ved døden riktig ennå, og Samsung har inngått en avtale om å benytte OLED-paneler fra LG, må OLED likevel utvikle seg for å holde tritt.

LG G3 gjør bruk av et Micro Lens Array (MLA)-panel for å øke lysstyrken med opptil 70 %, ifølge LG. Det er fordi LG vet at modellen må konkurrere med QD-OLED-teknologien. Likevel kan QD-OLED allerede ha vunnet. Den har overlegen bildekvalitet sammenlignet med vanlige OLED-TV-er. OLED er død, lenge leve QD-OLED!

