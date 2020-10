Beste filmer på Disney+: 22 filmer du må se, fra «Frost 2» til «Bambi»

Er du ute etter de beste filmene på Disney+? Strømmetjenesten ble for kort tid siden lansert i Norge, og utvalget vi har blitt presentert er ganske flott – men, frem til de store egenproduserte serie-sluggerne, som «The Falcon and the Winter Soldier», kommer til tjenesten, så er det film som i første instans gjelder.



Disney+ har tiår på tiår med fartstid når det gjelder animasjon, og har også med på lasset drøssevis av filmer fra Pixar, Marvel og i Star Wars-universet. Og selv om tjenesten er en av de nyere på markedet, så kan det likevel det hele være overveldende når man først skal begynne reisen inn i Disneys digitale strømmekatalog.

Vi har valgt ut de beste filmene på Disney+, slik at du kan bruke tiden riktig, og dykke rett inn i det beste innholdet først. Hvis du er interessert i å finne ut av hva som er de beste TV-seriene på Disney+, så kan vi hjelpe deg med det også. Og, siden vi regner med at plattformen kommer til å vokse seg større, med mer og bedre Disney-innhold, så kommer vi til kontinuerlig å oppdatere denne listen med nye filmer.

De utrolige 2

(Image credit: Pixar)

Det skorter ikke på hyggelige animasjonsfilmer på Netflix (se for eksempel «Spider-Man: Into the Spiderverse»), men «De utrolige 2» gjør noe så utrolig som å lage en svært god oppfølger til en original som har høy status. Den andre filmen i rekken kommer kanskje ikke til å nå de samme høydene som den første, men det å følge familien gjennom sitt nye liv som gjeninnsatte helter er like henrivende nå som det var tidligere, takket være Herr Utroligs rolle some hjemmeværende far. Hvis du trenger noe for barna, og ikke har lyst til å se samme film nok en gang, så klarer «De utrolige 2» å være såpass nyskapende, samtidig som den bygger på originalen, til at det hele blir svært så fornøyelig.

Frost 2

(Image credit: Disney)

«Frost 2» har en langt mer moden historie enn originalen fra 2013. Søstrene Anna og Elsa tar fatt på et nytt eventyr sammen, som fører dem til foreldrenes mystiske fortid. Sangene er, som alltid, særdeles fengende, og selv om ingenting kommer til å slå den ultimate har-den-på-hjernen-sangen Let it Go, så vil du ikke glemme Into the Unknown med en gang heller. Hist og pist finner man en morsomhet ment for de voksne også, inkludert en Queen-hyllest fra en elskovssyk Kristoffer, med reinsdyr som backup-vokalister.

Thor: Ragnarok

(Image credit: Marvel Studios)

«Thor: Ragnarok» er uten tvil den beste av Thor-filmene. Høydepunktene inkluderer Mark Ruffalos Hulken, og introduksjonen av Tessa Thompsons Valkyrie, og er generelt sett langt morsommere enn den jevne Marvel-film (noe som sier litt, siden Marvel-filmene slett ikke har få artige øyeblikk.) Grunnen til at det hele flyter så bra er Taika Waititi, regissøren av mang en snodig film, som eksempelvis «Hunt for the Wilderpeople» og «What We Do in the Shadows.»

Guardians of the Galaxy

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

Vi har en del Marvel-filmer på listen, men det er snakk om vidt forskjellige typer filmer. Den første Guardians-filmen er fortsatt et vilt, rart og artig sci-fi-eventyr med en hel rekke snodige skruer på rollelisten, og som på et eller annet vis har klart å gjøre seg selv like populære som de største heltene, som Iron Man og Captain America. Nummer to er ikke like god.

Løvenes konge

(Image credit: Disney)

Det er vanskelig å velge én animasjonsfilm fra Disney-renessansen på 90-tallet som kan representere helheten, men akkurat «Løvenes konge» kan vanskelig sies å være noe annet enn et mesterverk blant en rekke fantastiske filmer som ble laget over en relativt kort periode for omtrent 25 år siden. Dette er en storslått historie om svik, romantikk og søte små løveunger, og det hele har beint frem nydelig animasjon. Den enorme suksessen remaken hadde i fjor er bygget på dugelige mengder nostalgi knyttet til denne klassikeren.

Løvenes konge (2019)

(Image credit: Disney)

«Løvenes konge» fra 2019 er ikke det første Disney-produserte gjensynet av en klassisk fortelling, og det kommer ikke til å bli det siste. Selv om vi ikke nødvendigvis føler vi trengte å se særdeles realistiske skildringer av Simba, Timon og Pumbaa, tar likevel denne nyinnspillingen seg veldig godt ut. I tillegg til de utrolig virkelighetstro og syngende dyrene får man servert en virkelig stjernespekket mengde skuespillere (hvis man velger engelsk tale): Chiwetel Ejiofors brummende toner gjør Scar ekstra skummel, og John Oliver og Seth Rogen gjør at den legendariske duoen denne gangen får andre humoristiske strenger å spille på.

Captain America: Civil War

(Image credit: Marvel)

Den tredje Captain America-filmen er like mye en Avengers-film som det er en film om Steve Rogers, og får med seg på lasset de fleste karakterene vi så i «Avengers: Age of Ultron», «Black Panther» og Spider-Man-filmene. Denne filmen eksponerer forholdet mellom Captain America og Iron Man på en måte som ingen andre Marvel-filmer klarer.

Avatar

(Image credit: Disney)

Dette var den største filmen som fantes før Marvel kom på banen, og det er ingen tvil om at «Avatar» var en av de største grunnene til at Disney kjøpte 20th Century Fox. Det er riktignok over ti år siden filmen kom ut, men «Avatar» ser like imponerende ut nå som da den kom ut. To oppfølgere er også på trappene, og kanskje også enda to etter det, så det kan være greit å friske opp hukommelsen før man tar turen til kinoen for å få med seg fortsettelsen på den rørende historien.

Big Hero 6

(Image credit: Disney)

Hva får man hvis man krysser en Marvel-tegenserie med Disneys animasjon? «Big Hero 6», en historie om en gutt og roboten hans. Dette er fortellingen om en mekanisk venn som hjelper en gutt og hans venner med å bli superhelter, og å beskytte San Fransokyo. Her får man en perfekt blanding av en nydelig estetikk (en blanding av amerikansk og japansk kultur) og en godhjertet historie – og når filmen er over kommer du til å ha et helt annet forhold til knyttnevehilsener (fist bumps, altså, ikke en hilsen av det voldelige slaget.)

Frost

(Image credit: Disney)

I de siste årene med Disney-produksjoner er det ingenting som kan måle seg med «Frost.» Sangene fra filmene har en tendens til å feste seg til hjernen i en slik grad at man kan lure på om de noensinne kommer til å forsvinne. Og det er bare én av grunnene til at dette ble Disneys mestselgende animerte film gjennom tidene. En oppfølger måtte selvsagt til, og selv om nummer to også er en fabelaktig film, så anbefaler vi på det sterkeste å få med seg originalen først.

Star Wars: A New Hope

(Image credit: Disney / Lucasarts)

Hvilken Star Wars-film som er «best» kommer vi nok aldri å enes om, men siden dette er en saga er det uansett vanskelig å bare se én film i slengen.



Vi kan derfor prise oss lykkelig over at hver bidige Star Wars-film er tilgjengelig på Disney+, selv «Star Wars: The Clone Wars», animasjonsfilmen fra 2008 mange glemmer. Originaltrilogien får vi nå i 4K for første gang, i Dolby Vision. Det eneste du må bestemme deg for er i hvilken rekkefølge du kommer til å se sagaen.

Star Wars: The Last Jedi

(Image credit: Lucasfilm)

Få filmer reflekterer dagens tribalistiske tider like godt som Rian Johnson's variant av galaksen langt, langt borte: For de fleste fortoner dette seg enten som en av de beste, mens for andre kan det se ut som om det er et mål i livet å få fjernet den fra jordens overflate.



Til syvende og sist er det en film som ikke prøver å være konform, og inneholder mange av de mer utfordrende plottene som enten blir ignorert eller avfeid i den langt tryggere slutten på trilogi nummer to, «The Rise og Skywalker». Uansett hvilken side du står på er likevel «Tve Last Jedi» 150 minutter med pur underholdning – og, om ikke annet, vi kan vel alle enes om at Porg-dyrene er særdeles søte?

Snehvit og de syv dvergene

(Image credit: Disney)

Den aller første Disney-filmen, fra 1937, viste seg å bli en viktig beveger for å få i gang årti etter årti med animasjon. Dette er ikke det aller første produktet Disney laget, men uten Snehvit hadde vi antageligvis ikke fått noen av de andre filmene. Man har 83 år med animerte Disney-filmer å velge mellom, men ett sted må man starte – og det kan like gjerne være på begynnelsen.

TRON

(Image credit: Disney)

Det kan være overraskende å høre at «TRON» er en Disney-film. Den ligner ikke mye på Disneys andre spillefilmer fra samme tid, men det gjør ikke filmen mindre viktig.



«TRON» var en av de store pionerene innen CGI, og selv om det ikke er vanskelig å se at den er laget på 80-tallet er VR-visjonen som presenteres likevel fantastisk. God science fiction retter sinnet mot fremtiden, og frem til vi kan tre inn i en TRON-verden i virkeligheten, er dette fortsatt et godt substitutt – bedre enn «Ready Player One».

Hvem lurte Roger Rabbit?

(Image credit: Disney)

Nok en film med revolusjonerende effekter. «Hvem lurte Roger Rabbit?» er ikke en simpel krim. Den blander sømløst vanlig film og animasjon, og overbeviser selv den mest hardnakkede realist om at det finnes en verden hvor Bob Hoskins faktisk kan ha et reellt forhold til en flamboyant tegneserie-kanin.



Når det er sagt ligger den virkelige magien i hvordan Disney fikk tak i rettighetene til de animerte ikonene de ikke eide. Hvem skulle tro at Daffy Duck og Mikke Mus noensinne kom til å ende opp i en film sammen?

The Nightmare Before Christmas

(Image credit: Disney / Touchstone Productions / Skellington Productions)

Er det en Halloween-film eller en julehistorie? Det er ingenting i veien for at filmen er begge deler, og det finnes ikke bare ett perfekt tidspunkt man kan se filmen på – nå som mørket faller på og snøen nærmer seg er dette en fabelaktig film å kose seg med en hvilken som helst dag. Halloween og jul passer ikke spesielt godt sammen (noe som blir en sjokkerende oppdagelse for Jack Skellington), men på en eller annen måte klarer selve filmen å blande det hele på en god måte. Og om det ikke får deg i humør til å se «The Nightmare Before Christmas», så kanskje du synes god gammeldags stop-motion-animasjon er fjonge saker?

Avengers: Endgame

(Image credit: Marvel)

Ikke bare er dette den mest suksessfulle filmen (målt i kroner og øre) i historien, det er også kulminasjonen av alt Marvel Studios startet med utgivelsen av «Iron Man» i 2008 (se nedenfor). Det har aldri vært et fenomen som ligner, og ærlig talt kommer det nok heller ikke til å komme noe lignende i den nærmeste fremtid heller – eller kanskje noensinne. Det hele tar dog tre timer å komme seg gjennom, så vær sikker på at du har satt av nok tid.

Iron Man

(Image credit: Disney / Marvel)

«Iron Man» fra 2008 er den første filmen i det nå enorme Marvel-universet, og fortjener selvfølgelig å være en del av vår liste over de beste filmene på Disney+. Vi hadde aldri klart å komme oss gjennom Marvel-listen helt til «Avengers: Endgame» hvis ikke Robert Downey Jr. gjorde en slik framifrå rolle som Tony Stark. De gammeldagse mobiltelefonene og MySpace-referansene har kanskje sett bedre dager, men filmen i seg selv er like bra som før.

Toy Story

(Image credit: Toy Story)

Hvis vi regner Snehvit som ansvarlig for å starte Disneys animasjonsdominans er det ikke unaturlig å regne «Toy Story» som det virkelige startskuddet for Pixar. Den tar seg særdeles godt ut til å være en dataanimert film fra 1995, og Disney+ er den perfekte måten å introdusere dine egne barn til filmen (og starte en kime av håp om at lekene deres faktisk er i live) – eller, så kan man simpelthen starte et «Toy Story»-maraton, siden det nå er fire (ekstremt bra) filmer i serien.

WALL-E

(Image credit: Disney / Pixar)

Hvis du noensinne møter noen som ikke elsker «WALL-E», så foreslår vi at du kommer deg så langt unna som mulig og bryter all kontakt. Pixar-filmer har en tendens til å være både minneverdige og usannsynlig søte, men «WALL-E» er på et helt annet nivå.



Det er umulig ikke å elske den søppelkomprimerende roboten i sin søken etter å prøve å rense hele jordkloden, for ikke å snakke om den gryende romansen med hans nye robot-kompanjong EVE. WALL-E er like mengder søt og heroisk, og filmen er noe du simpelthen må se om du liker Pixar-filmer.

En Muppet julefortelling

(Image credit: Disney / Jim Henson Productions)

Charles Dickens' mest kjente verk har blitt gitt ut i mange varianter oppigjennom historien, men ingen av dem er like fylte med lek og moro som Muppets-versjonen – dette er utvilsomt en av de bedre julefilmene som finnes. Nå som slutten av året nærmer seg med stormskritt bør alle og enhver legge til denne i listen over filmer man vil se, om enn det bare er for å få med seg Michael Caine og Kermit the Frog i tospann.

Bambi

(Image credit: Disney)

«Bambi» har traumatisert barn helt siden den kom på kino i 1942, og det at vi har tilgang til den på Disney+ betyr at traumatiseringstradisjonen kan fortsette uavbrutt i mang en generasjon fremover. Ingen barndom er komplett uten at man opplever den tårevåte tragedien som utspiller seg omtrent midt i filmen (greit å vite, om man har små barn), og nå som man har tilgang til filmen på Disney+ har man også tilgang til en av verdens mest hjerteskjærende, men også oppløftende, animasjonsfilmer.



Hvem vet, kanskje nostalgifølelsen er nok til at du en sen kveld får lyst til å sette deg ned med noe godt i glasset og grine litt alene også.