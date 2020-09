Strømmetjenesten Disney+ lansert i Norge

I dag lanserte The Walt Disney Company sin strømmetjeneste Disney+ i åtte land, deriblant i Norge (og resten av Norden.) Vi i det kalde nord har måttet vente i underkant av et år på den etterlengtede tjenesten, som opprinnelig ble lansert i USA den 12. november.

For familier over det ganske land er nok dette en tjeneste som gir mye for pengene, ikke minst rent praktisk. Hvem kjenner ikke frustrasjonen ved å ha endeløse mengder animasjonsfilm på DVD og Blu-Ray slengende rundt i stua i tide og utide? Nå har man alt av Disney og Pixar samlet i én hendig app, og bare det kan være verdt 69 kroner i måneden for mange (eller 59 kroner i måneden, hvis man ikke velger å betale for et år av gangen).

Ikke bare animasjon

Men Disney+ er ikke bare animasjon. Tjenesten tilbyr over 500 filmer, inkludert de aller fleste av spillefilmene den 97 år gamle mediegiganten har vært involvert i oppigjennom, alt fra «En verdensomseiling under havet» til «Hamilton» er representert. Disney+ tilbyr også et drøss TV-serier, både egenproduserte og i kraft av å være eier og majoritetseier i både 20th Century Fox og National Geographic. Klassikere som «Cosmos» (med Neil deGrasse Tyson), og nykommere som «Jeff Goldblums verden» bør stille den naturvitenskapelige nysgjerrigheten hos de fleste; eller så kan man bare la humla suse og kose seg med en komplett samling «The Simpsons», om det skulle være ønskelig.

«The Mandalorian» er noe av det beste vi har sett i Star Wars-universet siden originaltrilogien. Sesong 2 kommer på Disney+ i oktober. (Image credit: The Walt Disney Company)

For mange familier med litt eldre barn (vi hører rykter om at det finnes barn på godt og vel 60), så er nok Star Wars-sagaen og Marvel-universet det aller mest besnærende med den nye tjenesten. Ikke bare får man alle filmene og TV-seriene knyttet til historien om galaksen langt, langt unna, men alle Marvel-filmene bortsett fra de Sony-produserte Spider-Man-filmene er å finne på Disney+. Det er mange timer god underholdning.

Mest blest er det nok rundt «The Mandalorian», som blir servert én episode av gangen hver fredag fremover mot oktober, da sesong 2 endelig blir tilgjengelig. Her på berget får vi altså nå en uavbrutt rekke episoder fra start til (foreløpige slutt) – vi gleder oss stort.

Disney+ er å finne som app til de fleste enheter, og abonnementet kan man få til 69 kroner per måned (løpende abonnement), eller til 689 kroner per år (tilsvarende 59 kroner per måned.)