«Morbius» slaktes fullstendig av kritikerne

Vi skal ikke gå rundt grøten: «Morbius» har fått totalslakt av kritikerstanden.



Etter den fenomenale suksessen til «Spider-Man: No Way Home» håpet mange at Sony og Marvel ville klare å holde på momentet, og at neste film ville arve noe av edderkoppens magi – men fasiten ser ut til å være, om en skal tro anmeldelsene, at «Morbius» er en av årets verste filmer.



Før vi tar en titt på reaksjonene fra kritikerne tar vi oss tid til en kort sammenfatning av filmen: I «Morbius» spiller Jared Leto en vitenskapsmann som blir forvandlet til en vampyr, en antihelt som prøver å innfinne seg med sin nyfunne higen etter blod. Filmen finner sted i samme univers som Tom Hardy-godgutten Venom lekte seg i, og kommer på kino den 1. april.

Vi kan starte med Rotten Tomatoes-oversikten. Ifølge aggregatsiden er det bare 20 % av kritikerne som har vært positivt innstilte til «Morbius» i sine anmeldelser – av 74 akkrediterte journalister er det altså 15 som hadde noe til overs for filmen. For å gi en slags kontekst: Det tallet tilsier at filmen nå gjør det enda verre enn mutant-fadesen «X-Men: Dark Phoenix» (2019) og til og med «Judge Dredd» (1995) med Sylvester Stallone og Rob Schneider på tjenestens liste over de dårligste superheltfilmene noensinne. Ai, ai.



Hvis vi tar en titt i selve anmeldelsene finner vi et språk som om mulig er enda mer fortellende – men la oss vente litt med det vederstyggelige og starte lett med noen av de hyggeligere skribentene (relativt sett.)

Todd Gilchrist, fra AV Club, mener filmen er «[...] et platt, kompetent og trygt superhelteventyr som virker dømt til å bli glemt før rulleteksten er over». Variety-skribent Owen Gleiberman sier at dette er snakk om «[...] en nærmest generisk Marvel-film», og at den til syvende og sist bare er en unnskyldning for at «[...] Leto kan stemple inn og komme seg på tegneserie-toget.»



Richard Lawson fra Vanity Fair skryter av filmens «[...] seriøse hensikter», og henspeiler på filmens mangel på flau humor, mens Matt Donato fra IGN sier «[...] publikum fôres akkurat det de antakeligvis forventer av denne billigflaggermus-opphavshistorien.»



Det er alt vi klarer å finne av smått optimistiske ord om «Morbius». Andre kritikere, som for eksempel Jason Baily fra Playlist er litt mer hardhendt: «'Morbius' er dårlig, ja, men den er ikke engang moro-dårlig, slik som 'Venom'-filmene er; den er bare deprimerende, på et vis.»

#Morbius is the worst Marvel superhero movie in a long, long time. Mostly inert, sometimes laughable. And the scene where someone tries to summon a cat by shaking their litter box, only to assume the cat is gone when that doesn't work, is the weirdest thing I've seen in years. pic.twitter.com/tNHmN63Ug3March 31, 2022 See more

Clarisse Loughrey, fra The Independent, hadde en like giftig penn, og kalte «Spider-Man»-spin-offen «[...] så kjedelig at den ikke engang er den ville, grenseløse katastrofen enkelte håpet at den skulle være», mens The Times-skribent Kevin Maher beskrev filmen som «[...] et elendig superhelt-snork [...] uten dramatisk brodd, originalitet, narrativ sammenheng, interessante karakterer eller én eneste menneskelig prestasjon.»



Kan det bli verre enn det? Ja visst! Tom Beasley fra Film Stories' beskrev «Morbius» på denne måten: «Gonzo-kaoset i Venom gav liv til en filmserie, men ['Morbius'] har, passende nok, klart å suge alt ut.» Indiewire-skribent Kate Erbland skrev at «[...] selv de mest grunnleggende elementene i filmen er uforståelige.»



Det er likevel David Fear, fra Rolling Stone, som leverer den mest hardtslående kritikken av dem alle, ved å beskrive «Morbius» som «[...] den aller mest anemiske Marvel-filmen noensinne laget.»

Kommentar: En dårlig start på et travelt år for Marvel

Det høres med andre ord ut som om «Morbius» ikke er i nærheten av å gjenskape den heroiske fryden vi fikk oppleve i møte med «Spider-Man: No Way Home» – hvilket utvilsomt vil få følger for billettsalget.



Marvel-fansen kan berolige seg med at «Morbius» ikke eksisterer i Phase 4-universet. På den fronten har superheltstudioet tre genuine forsøk på vei i 2022, som nesten garantert kommer til å imponere mer enn Jared Letos vampyr-eskapader.

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness» kommer på kino den 6. mai 2022. (Image credit: Marvel Studios)

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (6. mai), «Thor: Love and Thunder» (8. juli) og «Black Panther: Wakanda Forever» (11. november) er blant de utallige nye filmene som kommer på kino i 2022 – og hver og en ser ut til å prøve å dytte MCU i fremadgående retning på forskjellige måter.



Det er heller ikke bare film Marvel har å tilby fansen i år. Tegneseriegiganten har tre MCU-baserte serier på vei til Disney+ i 2022 også – der «Moon Knight» er førstemann ut, med Oscar Isaak i førersetet, den 30. mars. Du kan ta en titt på vår anmeldelse av serien, om du ikke allerede har gjort det (skrevet av våre britiske kolleger.)

«Ms. Marvel» lanseres tidlig på sommeren, den 8. juni, mens «She-Hulk» debuterer som virkelig person (kontra tegneseriefigur) en gang sent i 2022. «Secret Invasion», der Samuel L. Jackson er tilbake i rollen som Nick Fury, ryktes også å være på vei ut Disney-døra i år, men nøyaktig når serien eventuelt lanseres vet vi ei. Det er også en viss mulighet for at en sesong nummer to av Marvel-animasjonsserien «What If...?» kommer i år, men det gjenstår å se.



Marvel-fansen har nok av MCU-godbiter å se frem til i tiden som kommer, og selv om kritikerne allerede har fått nok av «Morbius», trenger man ikke å stole på andre. Filmen er ute på kino, så om du ikke har noe tro på det kritikerne sier kan du avgi din egen dom i mørket sammen med Jared Leto.