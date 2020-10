Slik ser du X-Men-filmene i riktig rekkefølge

Du vet hvordan hver Kevin Feige-produserte Marvel-film føles ut som en del av en grandios plan? X-Men-sagaen er ikke helt slik.



Helt siden den første X-Men-filmen bragte med seg Marvels mutanter til kinoene i 2000 har det vært oppfølgere, kronologiske forløpere, nye tidslinjer og spin-off-produkter. Likevel har det aldri vært noen egentlig plan for å få det hele til å fremstå som samlet i én sammenhengende historie – snarere finnes det drøssevis av selvmotsigelser og plotthull som ikke engang en ny tidslinje kan bortforklare.

Likevel, med to hovedlinjer i X-Men-serien og opptil flere spin-off-filmer – Wolverine-filmene, Deadpool og den kommende «The New Mutants» – kan ingen beskylde X-Men-sammensuriet for å mangle variasjon. Det er også et drøss ting som faktisk virker samlende på de forskjellige filmene, for eksempel: helter og skurker med mutantkrefter; Professor Xavier og Magnetos ideologiske kamp, der alle mutanters vel og ve står på spill; og Hugh Jackman, som siden han dukket opp som Wolverine (eller Jerven, som han heter på norsk), og plutselig ble Hollywood-stjerne, har vært i hele ni av de totalt tolv filmene til dags dato.

Så, nå som «The New Mutants» ser ut til å avslutte sagaen, bli med oss på eventyr gjennom jungelen av X-Men-filmer.

X-Men-filmene sortert etter lanseringsdato

(Image credit: Disney/20th Century Fox)

Siden filmer basert på Marvel-tegneserier nå er den største melkekua i Hollywood er det nesten umulig å tenke seg tilbake til tiden da slike filmer var sett på som en risikabel investering, på slutten av nittitallet. Blade (1998) og de første X-Men-filmene dannet fortroppen til fremstøtet tegneserieforlagene gjorde på kinoslagmarken – hvis disse filmene ikke hadde vært suksesser, så er det lite sannsynlig at Marvel hadde klart å lage det enorme MCU-eposet de faktisk har laget.

I de to tiårene som har gått siden den spede starten har det kommet elleve filmer i X-Men-universet. Den neste filmen, «The New Mutants», står per nå på vent, etter at den planlagte lanseringen i april 2020 ble utsatt på grunn av koronaviruset.

Den kommende filmen skal være den avsluttende historien i den nåværende X-Men-serien, siden Disneys kjøp av 20th Century Fox (eiere av mutant-filmrettighetene siden 1993) vil innlemme særingene inn under selskapets kontroll. Det betyr at neste gang du får se Professor Xavier, Magneto og resten av gjengen, så kan det brått hende at de vil slåss side om side med Thor og Guardians of the Galaxy.

Her er alt vi har fått av X-Men, så langt, sortert etter når lanseringene fant sted.

X-Men (2000)

X2/X2: X-Men United (2003)

X-Men: The Last Stand (2006)

X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men: First Class (2011)

The Wolverine (2013)

X-Men: Days of Future Past (2014)

Deadpool (2016)

X-Men: Apocalypse (2016)

Logan (2017)

Deadpool 2 (2018)

X-Men: Dark Phoenix (2019)

The New Mutants (2020, ikke annonsert)

I de senere år har vi også fått et par TV-serier basert på X-Men-tegneseriene:

Legion (2017-2019)

The Gifted (2017-2019)

X-Men-filmene sortert etter serie

X-Men-filmene eksisterer ikke som én stor saga. Istedenfor har vi fått flere småhistorier innenfor Fox' større X-Men-univers. Nettopp derfor er det enklere å tenke på filmene på en litt mer grovkornet måte, snarere enn å henge seg opp i hvordan det hele passer sammen som en helhet.

Ting var enklere i gamle dager, siden «X-Men», «X2» og «X-Men: The Last Stand» utgjorde starten, midten og slutten på en frittstående trilogi. Fox ville selvsagt ikke at det hele skulle slutte med det, etter bare tre filmer, så tre år etter «X-Men: The Last Stand» returnerte Hugh Jackman i en opprinnelseshistorie for seriens mest populære karakter, Wolverine.

Selv om planene om å lage en ny X-Men-opprinnelseshistorie som fokuserte på Magneto ble skrinlagt returnerte Wolverine som hovedperson i to andre enkeltstående filmer. «The Wolverine» plukket opp der «X-Men: The Last Stand» sluttet og baserte seg løst på Chris Claremont og Frank Millers klassiske Japan-sentrerte tegneseriehistorie fra 1980-tallet. Den mer subtile «Logan» viste på sin side frem en eldre Wolverine, boende i en verden der X-Men har visnet bort, og som sliter med å akseptere at helbredelsesevnene hans har forsvunnet. Dette var den første superheltfilmen som fikk en Oscar-nominasjon for manus.

Sammen med Wolverine-filmene, og som vi nevnte tidligere, laget Fox en slags ny start for hovedserien. «X-Men: First Class» introduserte helt nye skuespillere i de kjente rollene, og filmen, som var satt til 60-tallet, forklarte hvordan unge Charles Xavier og Magneto (som på den tiden var venner) startet X-Men-prosjektet. «X-Men: First Class» var grobunnen for tre oppfølgere («X-Men: Days of Future Past», «X-Men: Apocalypse» og «X-Men: Dark Phoenix»), og der hvor tidsreise-plottet i Days of Future Past (som innebærer at bevisstheten til Wolverine i 2023 sendes tilbake til 1973) samlet skuespillerne fra de originale filmene sammen med alle de nye. Det er både en forgjenger og en oppfølger på en og samme tid.

Så ble det hele skikkelig sært. X-Men-serien gjorde noe relativt spesielt i superheltøyemed. Wade Wilson/Deadpool var en bakgrunnskarakter i «X-Men Origins: Wolverine», men den høyt skattede karakteren var så ugjenkjennelig at fansen gjorde opprør. Skuespiller Ryan Reynolds lanserte i etterkant en kampanje for å få karakteren, som gjerne kalles «the Merc with a Mouth», sin egen film. Ønsket gikk i oppfyllelse med den subversive, bannskapfylte og meta-elskende «Deadpool» i 2016.

Etter at sistnevnte film slo alle rekorder for en film med aldersgrense «R» (17-årsgrense i USA) ble det selvsagt en oppfølger i 2018. Det er sannsynlig at en tredje film er på vei, gitt at Deadpool kan være en av de eneste overlevende fra X-universet når det hele smeltes sammen med MCU (Marvel Cinematic Universe.) «Marvel har lovt at vi skal få fortsette å leke i Deadpools voksenunivers», sa medmanusforfatter Paul Wernick til Entertainment Weekly. «Håpet er at de også kommer til å la oss dreie oss litt inn i MCU, og få leke oss litt i den sandkassen.»

Per nå er det uklart hvordan «The New Mutants» kommer til å passe inn med de brokete X-Men-filmene, men det vi vet er at det snakk om en film som foregår i et hjemsøkt hus, og der karakterene er tenåringer med mutant-evner.

Den originale X-Men-trilogien

X-Men

X2/X2: X-Men United

X-Men: The Last Stand

Forgjenger-serien

X-Men: First Class

X-Men: Days of Future Past

X-Men: Apocalypse

X-Men: Dark Phoenix

Wolverine-serien

X-Men Origins: Wolverine

The Wolverine

Logan

Deadpool-serien

Deadpool

Deadpool 2

The New Mutants

The New Mutants

X-Men-filmene i kronologisk rekkefølge

Så begynner ting å bli rimelig komplekse. Selv superdatamaskinen Cerebro vil ha problemer med å vri silikonhjernen sin rundt den snirklete tidslinjen i X-Men-universet.

Hvis man tar en kjapp titt for å prøve å få et overblikk, så ser kronologien ganske grei ut. Hvis vi ignorerer alle tilbakeblikkene fra 1800-tallet (i «X-Men Origins: Wolverine») og fra andre verdenskrig (i «X-Men», «X-Men: First Class», «X-Men Origins: Wolverine», «The Wolverine»), så begynner mutantenes filmhistorie i 1962 i «X-Men: First Class», og fortsetter inn i 1973 i «X-Men: Days of Future Past».

Så, selv om noen nøkkelscener i «X-Men Origins: Wolverine» fant sted i 1973, så utspant mesteparten av filmen – særlig scenene der Logan får adamantium-skjelettet sitt – i 1979. En oppgradert jerv med sinneproblemer dukker så opp i «X-Men: Apocalypse», som foregår i 1983. Forløper-sagaen konkluderes etter hvert i «X-Men: Dark Phoenix», i 1992.

Følger man kronologien flyttes vi nå tilbake til den opprinnelige «X-Men»-filmen (laget i 2000), som ifølge filmen selv foregikk i «nær fremtid», relativt til år 2000, altså. Ikke overraskende fortsetter «X2» og «X-Men: The Last Stand» lineært fra originalen.

Vi vet også at «The Wolverine» finner sted etter «X-Men: The Last Stand», siden Logan sliter med ettervirkningene av å ha drept hans livsledsager, Jean Grey. I rulleteksten til «The Wolverine» får man en sekvens som finner sted to år etter de andre hendelsene i filmen, der Professor Xavier og Magneto returnerer for å advare Logan om «mørke krefter som bygger et våpen som kan føre til slutten for vår sort.»

Gitt at det refereres stort til Trask Industries, selskapet bak de mutantdrepende Sentinel-robotene, så er dette helt klart et frampek mot den apokalyptiske fremtiden vi ser i 2023-passasjene i «X-Men: Days of Future Past.»

«Logan» finner sted i 2029, en tidsperiode der X-Men-prosjektet lenge har ligget brakk. TV-serien «The Gifted» har også en historie som foregår etter X-Men-prosjektet, selv om det aldri bekreftes nøyaktig når handlingen finner sted – og det er tydelig at dette ikke er snakk om fremtiden vi ser i «Logan». «Legion», på sin side, er umulig å tidfeste nøyaktig, simpelthen på grunn av retro-stilen og en (intensjonelt) upålitelig fortellerstemme. Her stifter vi bekjentskap med David Haller, som tilfeldigvis er Professor Xaviers sønn.

Takket være at karakteren er klar over sin egen posisjon i universet, og den ukonvensjonelle måten filmenes narrativ er laget på, så kan Deadpool passe inn i tidslinjen på nær sagt hvilket som helst sted. Vi vet heller ikke når «The New Mutants» foregår.

Her er altså hvordan X-Men-filmene henger sammen hvis man lister de opp etter kronologi:

X-Men: First Class (foregår i 1962)

X-Men: Days of Future Past (foregår delvis i 1973)

X-Men Origins: Wolverine (foregår i 1979)

X-Men: Apocalypse (foregår i 1983)

X-Men: Dark Phoenix (foregår i 1992)

X-Men (foregår i nær fremtid i forhold til 2000)

X2/X2: X-Men United (foregår etter X-Men)

X-Men: The Last Stand (foregår etter X2)

The Wolverine (foregår etter X-Men: The Last Stand)

X-Men: Days Of Future Past (fremtidssekvenser foregår i 2023)

Logan (foregår i 2029)

Likevel er det ikke så enkelt, fordi selv om datoene (for det meste) passer sammen er det en hel del selvmotsigelser i tidslinjen.

I «X-Men», den opprinnelige filmen, avslører Xavier at han møte Magneto da de begge var 17 år gamle, mens i «X-Men: Days of Future Past» finner vi ut at de først møtte hverandre da de begge var voksne. En hårløs Xavier kan ses vandrende rundt og bruke sine telepatiske evner i 1979 i «X-Men Origins: Wolverine», likevel ser vi han lam i 1962 i «X-Men: First Class», og at han mister håret i «X-Men: Apocalypse», som foregår i 1983. (Han kan faktisk også gå i 1973, da «X-Men: Days of Future Past» foregår, takket være en eksperimentell medisin som undertrykker hans telepatiske evner.)

Det som foregår etter rulleteksten i «The Wolverine» er særlig forvirrende. Den gamle varianten av Xavier ble sist sett da han ble oppløst i «X-Men: The Last Stand», likevel er han tilbake, og like hel, her, mens den gamle varianten av Magneto har fått tilbake mutantkreftene han mistet i samme film. Begge mysteriene forblir uforklart. Scenen viser også Wolverine som bruker skjelett-klør, siden han mistet adamantium-variantene tidligere i filmen – men når man kommer til «Days of Future Past», så bruker han igjen adamantium. Dette blir heller ikke forklart.

I tillegg har vi det noe snodige faktum at Jean Grey opplever Dark Phoenix-hendelsen to ganger.

Noen av disse selvmotsigelsene kan man kalle kontinuitetsfeil (det er drøssevis av dem i X-Men-filmene), mens andre starter å gi mening først om man ser på X-Men-universet som et sted med flere separate tidslinjer. Tenk på det litt som Star Trek-universet til J. J. Abrams, hvor et romulansk skip fra fremtiden laget en helt ny tidslinje for Kirk, Spock og resten av mannskapet på USS Enterprise – her er en forklaring på hvordan Star Trek-filmene henger sammen. X-Men-varianten er mindre elegant, men gir (noenlunde) mening.

I X-Men-filmene går startskuddet i 1973-segmentet av «X-Men: Days of Future Past». Så snart 70-tallets X-Men forhindrer skapelsen av Sentinel-robotene forhindrer de samtidig fremtiden som ledet til mutant-undergangen i Prime-tidslinjen, og lager dermed en alternativ tidssekvens som fortsetter i «X-Men: Apocalypse» og «X-Men: Dark Phoenix». Vi ser allerede bevis for at det eksisterer en «reparert» tidslinje på slutten av «X-Men: Days of Future Past», da Logen returnerer til en ny og ukjent fremtid der Cyclops og Jean Grey (spilt av originalskuespillerne James Marsden og Famke Janssen) fortsatt er i live. Vi ser også Kelsey Grammar som Beast, sist sett i «The Last Stand», og hvis død nevnes av Logan i «Days of Future Past».

Den nye tidslinjen ser omlag slik ut.

Prime X-Men-tidslinjen

X-Men: First Class

X-Men Origins: Wolverine

X-Men

X2/X2: X-Men United

X-Men: The Last Stand

The Wolverine

X-Men: Days Of Future Past (postapokalyptiske 2023-sekvenser)

Etter Days of Future Past-tidslinjen

X-Men: First Class

X-Men: Days of Future Past (1973-sekvensene)

X-Men: Apocalypse

X-Men: Dark Phoenix

X-Men: Days of Future Past (den reparerte fremtiden, med gjenoppståtte Cyclops og Jean Grey)

Det er ikke klart hvilken gren av X-Men-tidslinjen som fører til det postapokalyptiske 2029-universet «Logan» foregår i. En slettet scene (som ikke er del av kanon), refererer faktisk til Jean Greys død, og underbygger en følelse av at den opprinnelige planen var at dette skulle være en fortsettelse av Prime X-Men-tidslinjen. Når det er sagt, så refererer Xavier til en tid der Logan og Jean var gift, før han «drepte henne» – og siden de aldri offisielt var et par i filmene, så kan det fort hende at «Logan» eksisterer i en helt egen tidslinje.

Det er best å anse Deadpool, «The New Mutants», «Legion» og «The Gifted» som helt separate entiteter, som ikke har noe med de andre tidslinjene å gjøre.

X-Men-filmene, rangert

Hvis man ser på hvordan brukerne har rangert filmene på IMDb, så kommer det vel ikke som en overraskelse at «Logan» har kapret topposisjonen. Filmen drives av fenomenale skuespillerprestasjoner av Hugh Jackman og Patrick Stewart, og James Mangolds film flyttet grensene for hva en superheltfilm kan være – hvordan karakterene forholdt seg til aldringsprosessen er like viktig som actionsekvensene. Ikke langt bak finner man «X-Men: Days of Future Past» – den mest ambisiøse X-filmen, vil nok mange si – og «Deadpool», utvilsomt den morsomste.

På samme måte er det ikke spesielt overraskende at «X-Men: Dark Phoenix» ender opp i bunnen på lista. Både kritikerne og kinogjengerne var lite fornøyde, og den endte opp som en slags garantist for at X-universet ikke kom til å bli noe større i Fox' eie. Dette er også den andre gangen en av X-Men-filmene roter til den ekstremt populære Dark Phoenix-historien fra tegneserien (det første rotet fikk vi i «X-Men: The Last Stand».) Det er lite sannsynlig at de prøver seg en tredje gang.